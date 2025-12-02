FEMA ઉલ્લંઘન કેસ: CA નરેશ કેજરીવાલના ઘરે EDના દરોડા; સુરત-મુંબઇ સહિત 15 સ્થળોએ તપાસ
900 કરોડના બ્લેકમની કેસમાં EDની રડાર પર ઝારખંડનો ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ, યુએઇ-અમેરિકા સુધી કંપની સ્થાપી
Published : December 2, 2025 at 1:33 PM IST
નવી દિલ્હી: ફોરેન એક્સચેન્જ મેનેજમેન્ટ એક્ટ(FEMA) હેઠળ ચાલી રહેલી તપાસના સંદર્ભમાં એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED)એ મંગળવારે ઝારખંડ, મહારાષ્ટ્ર અને ગુજરાતમાં અનેક સ્થળોએ દરોડા પાડ્યા છે.મંગળવારે વહેલી સવારે ગુપ્ત માહિતીના આધારે રાજ્ય પોલીસ સાથે સંકલનમાં આ કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી હતી.
આ ઘટનાક્રમથી વાકેફ અધિકારીઓએ જણાવ્યું, "આ કાર્યવાહી FEMAની કલમ 37 હેઠળ કરવામાં આવી રહી છે અને તે મુખ્યત્વે રાંચી સ્થિત ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ નરેશ કુમાર કેજરીવાલ પર કેન્દ્રિત છે, જેમના ગેરકાયદેસર હવાલા અને વિદેશી ભંડોળ ડાયવર્ઝન નેટવર્કમાં મુખ્ય વ્યક્તિ હોવાની શંકા છે. રાંચી, મુંબઈ અને સુરતમાં તેમના પરિવારના સભ્યો અને નજીકના સહયોગીઓ સાથે જોડાયેલા તેમના નિવાસસ્થાન અને પરિસરમાં એક સાથે તપાસ ચાલી રહી છે."
તપાસથી પરિચિત સીનિયર અધિકારીઓના જણાવ્યા અનુસાર, આવકવેરા વિભાગ દ્વારા શેર કરાયેલા વિગતવાર અહેવાલ બાદ EDની કાર્યવાહી કરવામાં આવી હતી.
તારણો પરથી જાણવા મળ્યું છે કે કેજરીવાલ સંયુક્ત આરબ અમીરાત, નાઇજીરીયા અને યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સમાંથી કાર્યરત અનડિસ્કોસ્ડ ઓફશોર શેલ કંપનીઓના નેટવર્ક પર નાણાકીય નિયંત્રણ ધરાવે છે. અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે વિદેશમાં સ્થાપિત હોવા છતાં, આ શેલ કંપનીઓનું સંચાલન ભારતમાંથી કરવામાં આવી રહ્યું હતું.
પ્રાથમિક તપાસ અનુસાર આ ઓફશોર કંપનીઓએ સામૂહિક રીતે 900 કરોડ રૂપિયાથી વધુનું ભંડોળ એકત્ર કર્યું હતું.
તપાસકર્તાઓનું માનવું છે કે આ રકમનો નોંધપાત્ર હિસ્સો ગેરકાયદેસર રીતે ભારત લાવવામાં આવ્યો હતો જેને ટેલિગ્રાફિક ટ્રાન્સફર કરવામાં આવ્યો હતો. અધિકારીઓનો અંદાજ છે કે લગભગ 1,500 કરોડ રૂપિયાના બનાવટી દસ્તાવેજો, કોર્પોરેટ ચેનલના લેયર અને બનાવટી ઇમ્પોર્ટ-એક્સપોર્ટ દ્વારા સ્થાનિક ખાતામાં મોકલવામાં આવ્યા હશે.
તપાસ એજન્સીઓને શંકા છે કે આ વ્યવહારો કરચોરી, ફોરેન એક્સચેન્ઝ વાયોલેશન અને સંભવિત મની લોન્ડરિંગને સરળ બનાવતા મોટા સંગઠિત હવાલા નેટવર્કનો ભાગ હતા. અધિકારીઓએ એ પણ પ્રકાશિત કર્યું કે આ વિદેશી હોલ્ડિંગ્સ અને વ્યવહારો ક્યારેય કાનૂની ફાઇલિંગમાં જાહેર કરવામાં આવ્યા ન હતા, જે ભારતીય નાણાકીય અને કરવેરા કાયદા હેઠળ ફરજિયાત પાલનની આવશ્યકતા છે.
સર્ચ ઓપરેશન દરમિયાન, ED મુખ્ય દસ્તાવેજી પુરાવા, ડિજિટલ રેકોર્ડ્સ, કોમ્યુનિકેશન લોગ મેળવવા પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરી રહ્યું છે જે સરહદ પારના ઉલ્લંઘનના સ્કેલને સ્થાપિત કરી શકે છે.અધિકારીઓ અનુસાર મોટા પાયે નાણાકીય સ્તરીકરણ અને આવક છુપાવવા માટે વિદેશી સંસ્થાઓના શંકાસ્પદ દુરૂપયોગને સાબિત કરવા માટે ઓફશોર ફંડ ફ્લો પેટર્નનો પર્દાફાશ કરવો જરૂરી છે.
તપાસ એજન્સી જપ્ત કરેલી સામગ્રીની તપાસ કરશે અને વિવિધ અધિકારક્ષેત્રોમાં નાણાકીય લિંક્સને જોડશે તેથી આ કાર્યવાહી આગામી થોડા દિવસો સુધી ચાલુ રહેવાની અપેક્ષા છે.
આ પણ વાંચો: