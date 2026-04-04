શિક્ષકે કર્યો આપઘાત, પત્નીને છૂટાછેડા આપવા માટે દબાણ કરતી હતી પ્રેમિકા
સમસ્તીપુરમાં એક BPSC શિક્ષકે આત્મહત્યા કરી લેતા ખળભળાટ મચી ગયો છે. આત્મહત્યા પાછળ પ્રેમ પ્રકરણ અને કૌટુંબિક તણાવને કારણો તરીકે દર્શાવવામાં આવી રહ્યા છે.
Published : April 4, 2026 at 4:53 PM IST
સમસ્તીપુર: બિહારના સમસ્તીપુરમાં એક BPSC શિક્ષકે તેની ગર્લફ્રેન્ડના ત્રાસથી કંટાળીને આત્મહત્યા કરી લીધી હોવાની ઘટના સામે આવી છે. શિક્ષકનો મૃતદેહ તેમના રૂમમાંથી મળી આવ્યો છે. એવું જાણવા મળ્યું છે કે શિક્ષક પરિણીત હતા, પરંતુ તેની એક ગર્લફ્રેન્ડ પણ હતી જે તેમના પર તેમની પત્નીને છૂટાછેડા આપવા માટે દબાણ કરી રહી હતી.
BPSC શિક્ષકે જીવન ટૂંકાવ્યું: આ ઘટના મુસરીઘરારી પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તાર હેઠળ આવતા હરપુર એલૌથ સ્થિત વાસ્તુ વિહાર કોલોનીમાં બની હતી. મૃતકની ઓળખ 32 વર્ષીય તરુણ કુમાર તરીકે થઈ છે, જે વૈશાલીના પરમાનંદપુર ગામના રહેવાસી છે અને રામપુર કેશોપટ્ટીની અપગ્રેડેડ મિડલ સ્કૂલમાં ફરજ બજાવતા હતા.
શિક્ષક પરિણીત હતા: ઘટનાની માહિતી મળતાં, પોલીસ ઘટનાસ્થળે પહોંચી અને મૃતદેહને પોસ્ટમોર્ટમ માટે સદર હોસ્પિટલમાં મોકલી આપ્યો. ત્યારબાદ મૃતદેહ પરિવારને સોંપી દેવામાં આવ્યો છે. મૃતકના પિતા અભિનવ કુમારે જણાવ્યું કે તેમનો પુત્ર પરિણીત હતા અને તેમને એક બાળક પણ છે.
"લગ્ન પછી, પુત્ર અને પુત્રવધૂ બંનેને નોકરી મળી ગઈ. તરુણ અગાઉ મુઝફ્ફરપુરની બાલક પટ્ટી શર્મા અપગ્રેડેડ મિડલ સ્કૂલમાં નોકરી કરતા હતા, જ્યારે તેમની પુત્રવધૂ, રહીમા પ્રસાદ,અપગ્રેડેડ મિડલ સ્કૂલ રામપુર કેશો પટ્ટીમાં નોકરી કરતી હતી. મુઝફ્ફરપુરમાં જ તેમના પુત્રની નાલંદા નિવાસી એક શિક્ષકા સાથે મિત્રતા થઈ ગઈ હતી." મૃતકના પિતા અભિનવ કુમાર
તરુણે પરસ્પર ટ્રાન્સફર લીધી હતી: પિતાએ વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, જ્યારે પરિવારને આ બાબતની જાણ થઈ, ત્યારે તેમણે દંપતીને અલગ રહેવા માટે સમજાવ્યા, પરંતુ તેમ છતાં, યુવતીએ તેને હેરાન કરવાનું ચાલુ રાખ્યું. પરિવારે યુવતીના સંબંધીઓને જાણ પણ કરી, પરંતુ કંઈ ફાયદો ન થયો. ગયા વર્ષે, તરુણે પરસ્પર ટ્રાન્સફર લીધું અને કેશોપટ્ટી રહેવા ગયો અને તેની પત્ની અને બાળક સાથે રહેવા લાગ્યો.
ગર્લફ્રેન્ડ ઘરે આવતી: પિતાનો આરોપ છે કે આમ છતાં, ગર્લફ્રેન્ડ તેના પુત્રને હેરાન કરતી રહી. તેણીએ તેની પત્નીને છૂટાછેડા આપવાની વાત કરી અને ફ્લેટમાં પણ આવવા લાગી, જેના કારણે તરુણ પરેશાન થઈ ગયો. તેને રાત્રે ફોન પણ આવ્યો અને તેની સાથે વાત કર્યા પછી, તેના પુત્રએ આત્મહત્યા કરી.
પોલીસે દરવાજો તોડીને મૃતદેહ બહાર કાઢ્યો: લાંબા સમય સુધી રૂમનો દરવાજો ન ખોલવા પર જ્યારે તેની પત્નીએ બુમાબુમ કરી ત્યારે આસપાસના લોકો ભેગા થઈ ગયા અને પોલીસને જાણ કરવામાં આવી. પોલીસ ઘટનાસ્થળે પહોંચી, દરવાજો તોડીને લાશ બહાર કાઢી હતી. આ બાબત અંગે મુસરીઘરારી પોલીસ સ્ટેશનના ઇન્ચાર્જ રાકેશ કુમારે જણાવ્યું હતું કે, પરિવારના સભ્યોએ કહ્યું છે કે એક શિક્ષકે એક યુવતીના કારણે પોતાનો જીવ લીધો છે.
"પોલીસે પોસ્ટમોર્ટમ કરાવ્યું છે અને મૃતદેહ પરિવારને સોંપ્યો છે. અરજી મળ્યા બાદ આગળની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે." -રાકેશ કુમાર, મુસરીઘરારી પોલીસ સ્ટેશનના ઇન્ચાર્જ
આત્મહત્યા એ કોઈ સમસ્યાનો ઉકેલ નથી: આત્મહત્યા એ કોઈ સમસ્યાનો ઉકેલ નથી. જો તમે પરેશાન છો અને આવા વિચારો આવે છે, તો કોઈ મિત્ર, સંબંધી અથવા તમારા નજીકના કોઈ વ્યક્તિ સાથે વાત કરો. તેમને તમારી માનસિક સ્થિતિ વિશે જણાવો અને મદદ માટે પૂછો. જો આનાથી સમસ્યાનો ઉકેલ ન આવે, તો તાત્કાલિક આપેલા નંબર પર સંપર્ક કરો.
સ્નેહા ફાઉન્ડેશન હેલ્પલાઇન નંબર: 04424640050 (24x7 ઉપલબ્ધ)
જીવન આસ્થા હેલ્પલાઇન નંબર: 18002333330
ટેલિમાનસ હેલ્પલાઇન નંબર: 1800914416
iCall, TISS ટાટા ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ સોશિયલ સાયન્સિસ: 9152987821
ઇમેઇલ: icall@tiss.edu
ફેસબુક: iCALL સાયકોસોશિયલ હેલ્પલાઇન
X: @iCALLhelpline
NIMH હેલ્પલાઇન: 988"