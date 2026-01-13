ETV Bharat / bharat

પશ્ચિમ બંગાળમાં નિપાહ વાયરસનો ભય! 2 દર્દી હોસ્પિટલમાં દાખલ

બંગાળના મુખ્ય સચિવ નંદિની ચક્રવર્તીએ જણાવ્યું હતું કે નિપાહ સાથે લડવા માટેના SOPsનો સંપૂર્ણ અમલ કરવામાં આવ્યો છે.

સાંકેતિક ફોટો
સાંકેતિક ફોટો (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : January 13, 2026 at 1:20 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

કોલકાતા: પશ્ચિમ બંગાળમાં નિપાહ વાયરસનો ભય પાછો ફર્યો છે. વાયરસ માટે સકારાત્મક પરીક્ષણ બાદ બે લોકોને હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા છે. તેમને બારાસતની એક ખાનગી હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા છે. બંને પીડિતો નર્સ છે અને તેમને એકાંતમાં રાખવામાં આવ્યા છે.

ચેપગ્રસ્ત વ્યક્તિઓ 22 થી 25 વર્ષની વચ્ચે છે. આરોગ્ય વિભાગે તેમની ઓળખ ગુપ્ત રાખી છે. રાજ્ય સરકારના એક પ્રતિનિધિમંડળે સોમવારે સવારે પરિસ્થિતિનું મૂલ્યાંકન કરવા માટે હોસ્પિટલની મુલાકાત લીધી હોવાનું કહેવાય છે. આરોગ્ય વિભાગ પરિસ્થિતિ પર નજર રાખી રહ્યું છે. તેમણે જાહેર પ્રશ્નો અને ચિંતાઓને દૂર કરવા માટે બે હેલ્પલાઇન નંબર શરૂ કરવાની જાહેરાત કરી છે. આ નંબરો 033-2333-0180 અને 9874708858 છે.

ચેપગ્રસ્ત લોકોના સંપર્કમાં આવેલા વ્યક્તિઓને ઓળખવાની પ્રક્રિયા પહેલાથી જ શરૂ થઈ ગઈ છે. ચેપના વધુ ફેલાવાને રોકવા માટે એક ચોક્કસ SOP લાગુ કરવામાં આવી છે. રાજ્યના આરોગ્ય સચિવ નારાયણ સ્વરૂપ નિગમે જણાવ્યું હતું કે, "ગભરાવાની કોઈ જરૂર નથી. અમે પરિસ્થિતિ પર નજીકથી નજર રાખી રહ્યા છીએ. તમામ જરૂરી પગલાં લેવામાં આવ્યા છે, અને ચેપને નિયંત્રિત કરવા માટે સંપર્ક ટ્રેસિંગ હાથ ધરવામાં આવી રહ્યું છે."

વાયરસના સ્ત્રોત અને ફેલાવા અંગે, રાજ્યના મુખ્ય સચિવ નંદિની ચક્રવર્તીએ જણાવ્યું હતું કે, "નિપાહ વાયરસના ચેપનો સ્ત્રોત ચામાચીડિયા છે. તેથી, ચામાચીડિયા જે વસ્તુઓ ખાય છે તે ખાવાનું ટાળવાની સલાહ આપવામાં આવે છે." મુખ્ય સચિવ નંદિની ચક્રવર્તીએ કહ્યું, "નિપાહ સાથે વ્યવહાર કરવા માટે નિર્ધારિત SOPsનો સંપૂર્ણ અમલ કરવામાં આવ્યો છે. હું લોકોને વિનંતી કરવા માંગુ છું કે ચામાચીડિયાથી દૂષિત થઈ શકે તેવા ફળો અથવા ખાદ્ય પદાર્થો ન ખાઓ. કારણ કે ચામાચીડિયા નિપાહ વાયરસના વાહક તરીકે જાણીતા છે.”

આરોગ્ય વિભાગના સૂત્રો અનુસાર, બે અસરગ્રસ્ત નર્સો વ્યક્તિગત કારણોસર પૂર્વ બર્ધમાન ગયા હતા. જો કે, તેમનો રાજ્યની બહાર મુસાફરી કરવાની કોઈ હિસ્ટ્રી નથી. તેઓ હાલમાં ખાનગી હોસ્પિટલમાં સારવાર લઈ રહ્યા છે, અને તેમની સ્થિતિ પર નજીકથી નજર રાખવામાં આવી રહી છે. તેમના લોહીના નમૂના AIIMS કલ્યાણીમાં મોકલવામાં આવ્યા છે.

આરોગ્ય સચિવે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે રાજ્ય પાસે નિપાહ વાયરસ પરીક્ષણ માટે પૂરતું ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર છે. ખાસ નોડલ હોસ્પિટલો ઓળખી કાઢવામાં આવી છે, અને કોઈપણ કટોકટીની પરિસ્થિતિને પહોંચી વળવા માટે તમામ તૈયારીઓ કરવામાં આવી છે. અસરગ્રસ્ત લોકોના પરિવારના સભ્યોને પણ તબીબી નિરીક્ષણ હેઠળ રાખવામાં આવ્યા છે.

અનેક ડોક્ટર સંગઠનોએ આ પરિસ્થિતિમાં વહીવટીતંત્રની ભૂમિકા પર પ્રશ્ન ઉઠાવ્યો છે. તેમનો આરોપ છે કે રાજ્યના આરોગ્ય વિભાગે હજુ સુધી કોઈ જાહેર જાગૃતિ અભિયાન કે કટોકટી જાહેર આરોગ્ય પગલાં શરૂ કર્યા નથી. આરોગ્ય સેવા સંગઠને મુખ્ય સચિવને પત્ર લખીને જણાવ્યું હતું કે, "ચેપને રોકવા માટે જરૂરી 'યુદ્ધ-સ્તરના' પગલાં અમલમાં મૂકવામાં આવી રહ્યા નથી."

આનાથી શંકા ઉભી થાય છે કે શું વહીવટીતંત્ર ઇરાદાપૂર્વક પરિસ્થિતિને છુપાવવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યું છે કે મામલાની ગંભીરતાને સમજવામાં નિષ્ફળ રહ્યું છે. તબીબી સમુદાયના કેટલાક લોકોના મતે, પરિસ્થિતિ વધુ ચિંતાજનક છે કારણ કે પશ્ચિમ બંગાળે 2001 માં સિલિગુડીમાં વિનાશક નિપાહ વાયરસ ફાટી નીકળ્યો હતો અને તેના ભયંકર પરિણામો જોયા છે.

આ અનુભવ છતાં, ઝડપી સંપર્ક ટ્રેસિંગ, ક્વોરેન્ટાઇન અને અન્ય જરૂરી રોગચાળાના પગલાં લાગુ કરવામાં વિલંબ અંગે પ્રશ્નો ઉભા થઈ રહ્યા છે. સંબંધિત સંગઠનોએ આરોગ્ય વિભાગ અને નિયામકમંડળ પાસેથી તાત્કાલિક હસ્તક્ષેપની માંગણી કરી છે. તેમનો દલીલ છે કે ગભરાટ ફેલાવવાને બદલે, સરકારની જવાબદારી છે કે તેઓ વૈજ્ઞાનિક માહિતીના આધારે લોકોને શિક્ષિત કરે. સરકાર તરફથી વ્યક્તિગત સ્વચ્છતા પ્રથાઓ, ચેપ નિવારણ પદ્ધતિઓ અને વાસ્તવિક પરિસ્થિતિ સ્પષ્ટ રીતે સમજાવવા માટે તાત્કાલિક જાહેરાતની જરૂર છે.

તેમણે કોવિડ-19 રોગચાળાના અનુભવમાંથી શીખીને, કોઈપણ મહત્વપૂર્ણ માહિતી છુપાયેલી ન રહે અને માહિતીમાં કોઈ અસમાનતા ન રહે તેની ખાતરી કરવા માટે, વિગતવાર દૈનિક આરોગ્ય બુલેટિન પ્રકાશિત કરવાની પણ માંગ કરી છે.

આ પણ વાંચો:

TAGGED:

BENGAL NIPAH VIRUS SCARE
FEAR OF NIPAH VIRUS
TWO PATIENTS ADMITTED
NIPAH VIRUS
NIPAH VIRUS IN WEST BENGAL

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.