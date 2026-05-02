2 માસની માસૂમ સાથે દુષ્કર્મ આચરનાર હેવાન પિતાને 20 વર્ષ જેલ, 50 હજારનો દંડ
કોર્ટે કહ્યું કે, "પિતાએ પોતાના બાળકોનું રક્ષણ કરવાનું હોય છે, પણ અહીં તે જ દોષિત સાબિત થયો. કાયદામાં તેના પ્રત્યે કોઈ ઉદારતા દાખવી શકાય નહીં."
Published : May 2, 2026 at 4:19 PM IST
ચિત્તોડગઢ: શહેરની પોક્સો કોર્ટે સંબંધોને શરમાવી દેતા એક કેસમાં કડક અને મહત્વનો ચુકાદો આપ્યો. બે મહિનાની પુત્રી પર બળાત્કાર કરવાના આરોપી પિતાને દોષી ઠેરવતા કોર્ટે તેને 20 વર્ષની સખત કેદ અને 50,000 રૂપિયાના દંડની સજા ફટકારી. કોર્ટે આશરે છ મહિનામાં સુનાવણી પૂર્ણ કરી અને પોતાનો ચુકાદો આપ્યો.
ખાસ સરકારી વકીલ ગોપાલ જાટે જણાવ્યું કે, 7 સપ્ટેમ્બર, 2025 ના રોજ, આરોપીએ કોતવાલી પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારના એક કિલ્લામાં તેની બે મહિનાની પુત્રી સાથે દુષ્કર્મ કર્યું હતું. જ્યારે બાળકીની માતાને આ જઘન્ય કૃત્યની જાણ થઈ, ત્યારે તેણે તેના પતિ વિરુદ્ધ કોતવાલી પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદ નોંધાવી અને કોતવાલી પોલીસે કેસ નોંધી તાત્કાલિક તપાસ શરૂ કરી. તેમણે પુરાવા એકઠા કર્યા અને સમયસર કોર્ટમાં ચલણ રજૂ કર્યું. ગોપાલ જાટે સ્પેશિયલ જજ (પોક્સો કોર્ટ) લતા ગૌરની કોર્ટમાં ફરિયાદી પક્ષનું પ્રતિનિધિત્વ કર્યું.
કોર્ટની સુનાવણી દરમિયાન, ફરિયાદ પક્ષે પુરાવા તરીકે 12 સાક્ષીઓ અને 31 દસ્તાવેજો રજૂ કર્યા. આરોપીના કૃત્યોની ગંભીરતા પર પ્રકાશ પાડતો એક મહત્વપૂર્ણ લેખ પણ રજૂ કરવામાં આવ્યો. બંને પક્ષોની દલીલો સાંભળ્યા પછી અને પુરાવાઓની સમીક્ષા કર્યા પછી, ન્યાયાધીશ લતા ગૌરે આરોપી પિતાને દોષિત ઠેરવ્યો. કોર્ટે તેમને 20 વર્ષની સખત કેદ અને 50,000 રૂપિયા દંડની સજા ફટકારી. દંડ ભરવામાં નિષ્ફળતાથી વધારાની સજા થશે.
કોર્ટની ટિપ્પણી
કોર્ટે સજા સંભળાવતી વખતે કડક ટિપ્પણી કરી. કોર્ટે કહ્યું કે પિતા તેના બાળકોનો રક્ષક છે, પરંતુ આ કિસ્સામાં, તે દોષિત સાબિત થયો. સમાજમાં આવા જઘન્ય ગુનાઓ માટે કોઈ સ્થાન નથી. કાયદો તેમના પ્રત્યે કોઈ ઉદારતા બતાવી શકતો નથી.
