દીકરીનો જન્મ થતા નારાજ પિતાએ 15 દિવસની માસૂમની ઝેર આપીને હત્યા કરી
"એક પિતા પોતાની દીકરી માટે આખી દુનિયા સામે લડે છે..." પરંતુ કર્ણાટકમાં, એક કળિયુગી પિતાએ એક ધ્રુજાવી નાખે તેવી ઘટનાને અંજામ આપ્યો.
Published : March 21, 2026 at 9:30 PM IST
બેલાગવી (કર્ણાટક): કર્ણાટકના બેલાગવી જિલ્લાના ઉક્કડ ગામમાં એક હૃદયદ્રાવક ઘટના પ્રકાશમાં આવી છે. અહીં, એક પિતાએ પોતાની 15 દિવસની નવજાત પુત્રીને ઝેર આપીને હત્યા કરી દીધી. પોલીસ તપાસમાં ચોંકાવનારી હકીકત બહાર આવી છે કે આરોપી પિતા ફક્ત એટલા માટે તેની પુત્રીનો દુશ્મન બની ગયો કારણ કે તે પુત્ર ઇચ્છતો હતો.
શું છે સમગ્ર મામલો?
પોલીસના જણાવ્યા અનુસાર, આરોપી, ભીમરાય ચિપ્પડી 17 માર્ચે ઉક્કડ ગામમાં તેના સાસરિયાના ઘરે ગયો હતો. તે તેની પત્ની, શીલા અને તેમની નવજાત દીકરીને મળવાના બહાને ત્યાં પહોંચ્યો હતો. તે દિવસે ભારે વરસાદ પડી રહ્યો હતો, અને બાળકીની માતા સૂઈ રહી હતી. આ તકનો લાભ લઈને ભીમરાયએ બાળકીના દૂધની બોટલ પર ઝેર લગાવીને તેને પીવડાવી દીધું.
ઝેર તેના શરીરમાં ફેલાતાં, બાળકના મોંમાંથી ફીણ આવવા લાગ્યા અને તે જોર-જોરથી રડવા લાગી. બાળકીના રડવાના અવાજથી માતા જાગી ગઈ, ત્યારે આરોપી, ભીમરાય તરત જ ઘટનાસ્થળેથી ભાગી ગયો. થોડા સમય પછી, માસૂમ બાળકીએ તેની માતાના ખોળામાં અંતિમ શ્વાસ લીધા.
દીકરીને સાસરીમાં મૂકીને આવવા પત્ની પર દબાણ
પોલીસ કમિશનર ભૂષણ બોરસેએ જણાવ્યું હતું કે, આરોપી ભીમરાય તેની પત્ની શીલા પર સતત દબાણ કરી રહ્યો હતો કે તે બાળકીને તેની માતાના ઘરે છોડીને એકલા ઘરે પાછી ફરે. તેને પુત્રીનો જન્મ થવા મંજૂર નહોતો. પ્રાથમિક તપાસમાં સ્પષ્ટ થયું છે કે બાળકીની હત્યા ફક્ત એટલા માટે કરવામાં આવી હતી કારણ કે તે 'છોકરી' હતી.
પોલીસ કાર્યવાહી
મૃત બાળકીની માતા શીલા દ્વારા નોંધાવવામાં આવેલી ફરિયાદના આધારે કાકતી પોલીસ સ્ટેશનમાં કેસ નોંધવામાં આવ્યો હતો. પોલીસે તાત્કાલિક કાર્યવાહી કરતા આરોપી પિતા ભીમરાયની ધરપકડ કરી હતી અને તેને હિંડલ્ગા જેલમાં મોકલી દેવામાં આવ્યો છે. પોલીસ કમિશનરે જણાવ્યું હતું કે, આરોપીને શક્ય તેટલી કડક સજા મળે તે માટે આ મામલાની વધુ તપાસ ચાલુ છે.
