કાશ્મીરના બારામુલ્લા સાંસદ એન્જિનિયર રાશિદના પિતાનું AIIMSમાં અવસાન

સાંસદ એન્જિનિયર રાશિદના પિતાએ સોમવારે સવારે દિલ્હીની એઈમ્સ હોસ્પિટલમાં અંતિમ શ્વાસ લીધા. તેઓ છેલ્લા કેટલાક સમયથી બીમાર હતા.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : May 18, 2026 at 2:41 PM IST

નવી દિલ્હી : કાશ્મીરના બારામુલ્લાના સંસદ સભ્ય અને જેલમાં બંધ એન્જિનિયર રાશિદના પિતાનું સોમવારે સવારે દિલ્હીની એઈમ્સ હોસ્પિટલમાં અવસાન થયું. તેઓ લાંબા સમયથી બીમાર હતા અને ત્યાં સારવાર લઈ રહ્યા હતા. આ સમાચારથી પરિવારમાં શોક છવાઈ ગયો છે.

બારામુલ્લા સાંસદ એન્જિનિયર રાશિદના પિતાએ સોમવારે સવારે દિલ્હીની એઈમ્સ હોસ્પિટલમાં અંતિમ શ્વાસ લીધા. પરિવારના સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, તેમની તબિયત છેલ્લા કેટલાક સમયથી બગડી રહી હતી અને તેમને સારવાર માટે એઈમ્સમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા હતા.

સોમવારે સવારે સારવાર દરમિયાન તેમનું અવસાન થયું. આ દુ:ખદ સમાચારથી તેમના પરિવારમાં શોક છવાઈ ગયો છે. બારામુલ્લા અને કાશ્મીરના અન્ય ભાગોમાં તેમના સમર્થકો પણ શોક વ્યક્ત કરી રહ્યા છે.

પરિવાર દ્વારા હાલમાં અંતિમ સંસ્કાર અંગે કોઈ સત્તાવાર માહિતી શેર કરવામાં આવી નથી, અને કોઈ રાજકીય પક્ષ કે નેતા દ્વારા હજુ સુધી કોઈ સત્તાવાર પ્રતિક્રિયા આપવામાં આવી નથી. દિલ્હીની AIIMS હોસ્પિટલના આ સમાચાર બાદ, પરિવાર અને પ્રિયજનોમાં શોકનું વાતાવરણ છે.

