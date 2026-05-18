કાશ્મીરના બારામુલ્લા સાંસદ એન્જિનિયર રાશિદના પિતાનું AIIMSમાં અવસાન
સાંસદ એન્જિનિયર રાશિદના પિતાએ સોમવારે સવારે દિલ્હીની એઈમ્સ હોસ્પિટલમાં અંતિમ શ્વાસ લીધા. તેઓ છેલ્લા કેટલાક સમયથી બીમાર હતા.
Published : May 18, 2026 at 2:41 PM IST
નવી દિલ્હી : કાશ્મીરના બારામુલ્લાના સંસદ સભ્ય અને જેલમાં બંધ એન્જિનિયર રાશિદના પિતાનું સોમવારે સવારે દિલ્હીની એઈમ્સ હોસ્પિટલમાં અવસાન થયું. તેઓ લાંબા સમયથી બીમાર હતા અને ત્યાં સારવાર લઈ રહ્યા હતા. આ સમાચારથી પરિવારમાં શોક છવાઈ ગયો છે.
Deeply saddened to hear about the passing away of Engineer Rashid sahab’s father. The pain of losing a parent is quite devastating & I pray to Allah SWT to give the family patience & strength at this difficult time. May Allah SWT give him the highest place in Jannah. Ameen.— Mehbooba Mufti (@MehboobaMufti) May 18, 2026
સોમવારે સવારે સારવાર દરમિયાન તેમનું અવસાન થયું. આ દુ:ખદ સમાચારથી તેમના પરિવારમાં શોક છવાઈ ગયો છે. બારામુલ્લા અને કાશ્મીરના અન્ય ભાગોમાં તેમના સમર્થકો પણ શોક વ્યક્ત કરી રહ્યા છે.
પરિવાર દ્વારા હાલમાં અંતિમ સંસ્કાર અંગે કોઈ સત્તાવાર માહિતી શેર કરવામાં આવી નથી, અને કોઈ રાજકીય પક્ષ કે નેતા દ્વારા હજુ સુધી કોઈ સત્તાવાર પ્રતિક્રિયા આપવામાં આવી નથી. દિલ્હીની AIIMS હોસ્પિટલના આ સમાચાર બાદ, પરિવાર અને પ્રિયજનોમાં શોકનું વાતાવરણ છે.
