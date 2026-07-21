મહાપંચાયત માટે ખેડૂતોની દિલ્હી કૂચ, શંભુ બોર્ડર સીલ; પોલીસ એલર્ટ
દેશ બચાઓ મોરચાના આહવાન પર મંગળવારે પંજાબ, હરિયાણા અને અન્ય રાજ્યોના ખેડૂતો મહાપંચાયત માટે દિલ્હી કૂચ પર નીકળ્યા છે.
Published : July 21, 2026 at 10:09 AM IST
દિલ્હી: દેશ બચાઓ મોરચાના આહવાન પર મંગળવારે પંજાબ, હરિયાણા અને અન્ય રાજ્યોના ખેડૂતો મહાપંચાયત માટે દિલ્હી કૂચ પર નીકળ્યા છે. દિલ્હીના કિસાન ઘાટ પર ભારત-અમેરિકા મુક્ત વેપાર સમજૂતિને રદ કરવા સહિત ખેડૂતોની માંગોને લઇને વિશાળ મહારેલીનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે.
શંભુ બોર્ડર પર પોલીસ તૈનાત
શંભુ બોર્ડર પર ખેડૂત મહાપંચાયતને લઇને પોલીસને તૈનાત કરવામાં આવી છે. ભારત-અમેરિકા FTAના વિરોધમાં ખેડૂતોએ આજે દિલ્હી સુધી એક દિવસની રેલી પહેલા પોલીસે બેરિકેડિંગ કરી છે.
ખેડૂતો શંભુ બોર્ડર પહોંચ્યા
પંજાબના ખેડૂતો ભારત-અમેરિકા મુક્ત વેપાર સમજૂતિ વિરૂદ્ધ આજે શંભુ બોર્ડરથી દિલ્હી કૂચ કરી રહ્યા છે, જેને જોતા હરિયાણા પોલીસે શંભુ બોર્ડર પર સુરક્ષા વ્યવસ્થા વધારી દીધી છે. શંભુ બોર્ડર પર બેરિકેડિંગ કરવામાં આવી છે.
VIDEO | Shambhu Border: Farmers gather at the Shambhu border ahead of their planned march to the national capital for a 'mahapanchayat' to protest against the proposed Indo-US trade deal.— Press Trust of India (@PTI_News) July 21, 2026
(Full video available on PTI Videos - https://t.co/n147TvrpG7) pic.twitter.com/IJq6ubAmVY
પંજાબના ખેડૂત નેતા, સરવન સિંહ પાંધેરે, હરિયાણા સરકારની ટીકા કરી હતી કે તેમણે ભારત-અમેરિકાના પ્રસ્તાવિત વેપાર કરાર વિરુદ્ધ કિસાન મહાપંચાયતમાં ભાગ લેવા માટે દિલ્હી તરફ જતા અટકાવવા માટે શંભુ સરહદ બિંદુ પર બેરિકેડિંગ કર્યું હતું.
પંજાબ અને હરિયાણા વચ્ચેના શંભુ બોર્ડર પર ભારે પોલીસ તૈનાત કરવામાં આવી હતી, જેમાં ઘગ્ગર નદી પરના પુલ પર બેરિકેડ્સ ઉભા કરવામાં આવ્યા હતા અને સિમેન્ટ બ્લોક્સ મૂકવામાં આવ્યા હતા. મહત્ત્વપૂર્ણ છે કે, "દેશ બચાવો મોરચા"ના બેનર હેઠળ દિલ્હીના કિસાન ઘાટ ખાતે પ્રસ્તાવિત ભારત-અમેરિકાના વેપાર કરાર વિરુદ્ધ એક દિવસીય "કિસાન મહાપંચાયત" નું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે.
ખેડૂત નેતાઓએ અગાઉ કહ્યું હતું કે પંજાબ અને હરિયાણા સહિત અનેક સ્થળોએથી ભાગ લેનારાઓ મહાપંચાયતમાં ભાગ લેશે. પંજાબના અનેક સ્થળોએથી ખેડૂતો બસોમાં દિલ્હી તરફ જવાનું આયોજન કરી રહ્યા છે. પાંધેરે કહ્યું કે ખેડૂતો શાંતિપૂર્ણ રીતે દિલ્હી જવા માંગે છે, પરંતુ હરિયાણા સરકાર તેમને શંભુ સરહદ પર રોકી રહી છે.
પંઢેરે આરોપ લગાવ્યો કે આનાથી હરિયાણાના મુખ્યમંત્રી નાયબ સિંહ સૈનીનો "સાચો ચહેરો" ઉજાગર થઈ ગયો છે, જેઓ વારંવાર પંજાબની મુલાકાત લે છે અને તેના લોકોને મોટા મોટા વચનો આપે છે. પંઢેરે કહ્યું કે ખેડૂતો ઇચ્છે છે કે પ્રસ્તાવિત ભારત-અમેરિકા વેપાર કરાર સંપૂર્ણપણે રદ કરવામાં આવે. તેમણે ઉમેર્યું કે શંભુ સરહદ બિંદુ પર પહોંચ્યા પછી અન્ય ખેડૂત નેતાઓ સાથે પરામર્શ કરીને ભવિષ્યની કાર્યવાહી નક્કી કરવામાં આવશે.
ગુરુવારે સવારે ખેડૂતોનો કાફલો ગુરુદ્વારા શ્રી ફતેહગઢ સાહિબથી રવાના થયો હતો. 1,000થી વધુ ખેડૂતોએ ગુરુદ્વારાના સરાઈ (યાત્રાળુઓની ધર્મશાળા)માં રાત વિતાવી હતી. ગુરુદ્વારાથી, કૂચ જીટી રોડ પર સરહિંદ નજીક માધોપુર પહોંચી, અને પછી શંભુ તરફ આગળ વધી હતી. સંગઠનના પ્રવક્તા પ્રિન્સ વારૈચે દાવો કર્યો હતો કે હરિયાણા પોલીસ તેમના કાર્યકરોને વિરોધ પ્રદર્શનમાં ભાગ લેવાથી રોકવા માટે મોટી સંખ્યામાં તેમની અટકાયત કરી રહી છે.
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