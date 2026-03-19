ખેડૂતે ધાબા પર રૂ.18,000ના રોકાણમાં મોતીની ખેતી શરૂ કરી, હવે 2.5 કરોડ કમાય છે

રતલામના એક ખેડૂતે પોતાના ધાબા પર સફળતાપૂર્વક મોતીની ખેતી કરી છે, છેલ્લા 10 વર્ષમાં કરોડોની કમાણી કરી છે.

Published : March 19, 2026 at 5:56 PM IST

રિપોર્ટઃ વિશ્વાસ ચતુર્વેદી

રતલામ: મધ્યપ્રદેશના રતલામ જિલ્લામાં રહેતા એક ખેડૂતે સાબિત કર્યું છે કે જો કોઈ વ્યક્તિમાં મજબૂત દૃઢ નિશ્ચય હોય, તો ખેતી ફક્ત ખેતરો સુધી મર્યાદિત નથી રહેતી. લગભગ 10 વર્ષ પહેલાં મોતીની ખેતીના સાહસ તરીકે શરૂ થયેલું સાહસ માત્ર ₹18,000ની સાધારણ મૂડીથી શરૂ થયેલું આજે ₹2.5 કરોડના વ્યવસાયમાં પરિવર્તિત થયું છે. આ સ્ટોરીનું એક નોંધપાત્ર પાસું એ છે કે ખેડૂતે પોતાના ઘરની છતને મોતી ઉત્પાદન માટેનું કેન્દ્ર બનાવી દીધું; તે હવે એક જ છીપમાંથી 40 જેટલા મોતી કાઢવા જેવા અનોખા પ્રયોગો પર સક્રિયપણે કામ કરી રહ્યા છે.

છતને મોતીના ખેતરમાં ફેરવવી
2016 માં, જ્યારે મોટાભાગના ખેડૂતો પરંપરાગત ખેતીમાં વ્યસ્ત હતા, ત્યારે પીપલોડા તાલુકાના નોલખા ગામના રહેવાસી દિલીપ જગદેવે કંઈક અલગ કરવાનું નક્કી કર્યું. તેમણે પોતાના ઘરની છતને ખેતરમાં પરિવર્તિત કરી અને મોતીની ખેતીની સફર શરૂ કરી. શરૂઆતમાં, આ કામગીરી આશરે 500 છીપથી શરૂ થઈ હતી, જેનો ખર્ચ તે સમયે આશરે ₹15,000 થી ₹18,000 જેટલો હતો.

ઓડિશામાં તાલીમ લીધી, પછી નુકસાનનો સામનો કરવો પડ્યો
દિલીપ જગદેવ જણાવે છે, "મોતીની ખેતીની બારીકીઓમાં નિપુણતા મેળવવા માટે, મેં ઓડિશાના ભુવનેશ્વરમાં સ્થિત એક સંસ્થામાં તાલીમ લીધી. ત્યારબાદ, 'મત્સ્ય સંપદા યોજના' હેઠળ, મેં આ તકનીકની ઊંડી સમજ મેળવી અને તેને મારા પોતાના પર અમલમાં મૂકવાનું શરૂ કર્યું. જો કે, શરૂઆતના 3 થી 4 વર્ષ અત્યંત પડકારજનક સાબિત થયા. મને ઘણી વખત નુકસાન સહન કરવું પડ્યું; છીપને નુકસાન થયું, અને હું કોઈ ઉપજ મેળવી શક્યો નહીં. છતાં, મેં હાર માનવાનો ઇનકાર કર્યો. સતત પ્રયોગો અને શિક્ષણ દ્વારા, મેં આખરે સફળતા મેળવી."

3-4 વર્ષની સખત મહેનત પછી પ્રથમ મોતીનું ઉત્પાદન
દિલીપ જગદેવના મતે, મોતીની ખેતીમાં ધીરજ એ સૌથી મોટી સંપત્તિ છે. પરિણામે, તેમને તેમનું પહેલું સફળ મોતી ઉત્પન્ન કરવામાં લગભગ 3 થી 4 વર્ષ લાગ્યા. આ સમયગાળા દરમિયાન, તેમને આર્થિક નુકસાન સહન કરવું પડ્યું, પરંતુ તેમનો આત્મવિશ્વાસ ક્યારેય ડગમગ્યો નહીં. ધીમે ધીમે, તેમની તકનીકમાં સુધારો થયો, અને ઉત્પાદન વધવા લાગ્યું. આનાથી સફળતા તરફની તેમની યાત્રા ઝડપથી ઝડપી બની. તે ક્ષણથી, દિલીપ જગદેવ વધુ સફળતા તરફ સતત આગળ વધતા રહ્યા.

આજે 25,000 થી વધુ છીપ સાથે મોટા પાયે સેટઅપ
હાલમાં, ખેડૂત પાસે બે મોટા પ્લાન્ટેશન છે. એક યુનિટમાં આશરે 25,000 છીપ છે, જ્યારે બીજામાં 7,000 છીપ છે. રતલામ-જાઓરા ક્ષેત્રમાં સ્થિત તેમના ગામ, નોલખામાં હાલમાં એક તાલીમ અને ખેતી કેન્દ્ર કાર્યરત છે. અહીં દર વર્ષે હજારો મોતીનું ઉત્પાદન થાય છે. 7,000 છીપ સાથેનું એકમ એકલા લગભગ 14,000 મોતીનું ઉત્પાદન કરે છે, જે તેમના વ્યવસાયના વિસ્તરણને આગળ ધપાવતું રહે છે.

દિલીપ જગદેવ બે પ્રકારના મોતીનું ઉત્પાદન કરે છે
તેમણે સમજાવ્યું કે તેઓ બે અલગ પ્રકારના મોતીનું ઉત્પાદન કરે છે. પહેલું ડિઝાઇનર મોતી છે, જે 100 થી વધુ વિવિધ ડિઝાઇનમાં ઉપલબ્ધ છે. આ એક વિશિષ્ટ સર્જિકલ પ્રક્રિયા દ્વારા બનાવવામાં આવે છે. બીજું ગોળ મોતી છે, જેનો ઉપયોગ મુખ્યત્વે ગળાનો હાર અને દાગીના બનાવવા માટે થાય છે. તે જે મોતી બનાવે છે તે 2 મીમીથી 10 મીમી સુધીની સાઈઝના હોય છે, જેનાથી બજારમાં વિવિધ ગ્રાહકોની વિવિધ માંગ પૂરી થાય છે.

શેલમાંથી નવું મોતી કેવી રીતે બનાવવામાં આવે છે
ખેડૂતે સમજાવ્યું કે મોતી બનાવવાની પ્રક્રિયા રસપ્રદ અને અત્યંત તકનીકી પૂર્ણ છે. પ્રથમ, નદીઓમાંથી શેલ મેળવવામાં આવે છે અને સ્થાનિક પાણીના વાતાવરણને અનુરૂપ બનાવવા માટે કન્ડિશન્ડ કરવામાં આવે છે. ત્યારબાદ, નાની સર્જિકલ પ્રક્રિયા દ્વારા શેલમાં 'ન્યુક્લિયસ' દાખલ કરવામાં આવે છે. શસ્ત્રક્રિયા પછી, શેલને પાંચ દિવસ સુધી નિરીક્ષણ હેઠળ રાખવામાં આવે છે જેથી ચીરો રૂઝાઈ જાય. પછી તેમને ટાંકીમાં સ્થાનાંતરિત કરવામાં આવે છે, જ્યાં મોતી બનાવવાની પ્રક્રિયામાં 1.5 થી 4 વર્ષનો સમય લાગે છે.

હવે એક જ શેલમાંથી 40 મોતી ઉત્પન્ન કરવાનો ધ્યેય
અત્યાર સુધી, દેશમાં એક જ શેલમાંથી ફક્ત એક કે બે મોતી ઉત્પન્ન થતા હતા; જો કે, આ ખેડૂતે તેને બદલવાનો સંકલ્પ કર્યો છે. તેમણે એક જ શેલમાંથી 40 મોતી ઉત્પન્ન કરવાનો મહત્વાકાંક્ષી લક્ષ્ય રાખ્યો છે. આ પ્રોજેક્ટ હાલમાં ચાલી રહ્યો છે. જો આ પ્રયોગ સફળ થાય છે, તો તે દેશમાં મોતીની ખેતીના ક્ષેત્રમાં ક્રાંતિ લાવી શકે છે અને ઉત્પાદનમાં અનેકગણો વધારો કરી શકે છે.

સોશિયલ મીડિયા સૌથી મોટા બજાર તરીકે ઉભરી આવ્યું છે
નોંધનીય છે કે ઉત્પાદન પછી મોતી વેચવું ઘણીવાર સૌથી મોટો પડકાર હોય છે, પરંતુ આ ખેડૂતે માર્કેટિંગ માટે એક નવીન અભિગમ અપનાવ્યો છે. સોશિયલ મીડિયા અને વિવિધ ઓનલાઈન પ્લેટફોર્મ દ્વારા, તે સમગ્ર દેશમાં સફળતાપૂર્વક પોતાના ઉત્પાદનો વેચી રહ્યો છે. દિલીપ સમજાવે છે કે મોતીનું ધાર્મિક અને જ્યોતિષીય મહત્વ તેમની માંગને વધુ મજબૂત બનાવે છે. તેનો ઉપયોગ વીંટીઓ અને માળા બનાવવામાં વ્યાપકપણે થાય છે; પરિણામે, તે સોશિયલ મીડિયા દ્વારા સીધા ગ્રાહકોને સરળતાથી શોધી શકે છે.

અત્યાર સુધી 5,000 થી વધુ લોકો તાલીમ પામેલા
દિલીપે પોતાના પ્રયત્નો ફક્ત પોતાના પૂરતા મર્યાદિત રાખ્યા નથી; તેમણે આજ સુધી હજારો વ્યક્તિઓને મોતીની ખેતીની તાલીમ આપી છે. તેમના ઘણા વિદ્યાર્થીઓ હવે આ ક્ષેત્રમાં સફળ વ્યવસાયો ચલાવી રહ્યા છે. તેઓ દિલ્હી, ઇન્દોર અને રતલામમાં તાલીમ કેન્દ્રો ચલાવે છે, જ્યાં યુવાનો આ તકનીક શીખી રહ્યા છે અને આત્મનિર્ભર બની રહ્યા છે.

મોતીની ખેતી: ઓછું રોકાણ, ઊંચું વળતર
મોતીની ખેતીનો સૌથી મહત્વપૂર્ણ ફાયદો તેના ઓછા સંચાલન ખર્ચ અને ઉચ્ચ નફાની સંભાવનામાં રહેલો છે. નિષ્ણાતોના મતે, એક શેલ તૈયાર કરવાનો ખર્ચ આશરે ₹20 છે, જ્યારે તે ₹100 સુધીનો બજાર ભાવ મેળવી શકે છે. આનો અર્થ બે વર્ષના સમયગાળામાં ₹80 નો સીધો નફો થાય છે. આ અર્થશાસ્ત્રને ધ્યાનમાં રાખીને, મોતીની ખેતી યુવાનો માટે એક ઉત્તમ વ્યવસાય મોડેલ રજૂ કરે છે ભલે તે પાર્ટ-ટાઇમ હોય કે ફુલ-ટાઇમ.

