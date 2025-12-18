સ્ટેચ્યૂ ઓફ યુનિટી બનાવનાર જાણીતા મૂર્તિકાર રામ વનજી સુતારનું નિધન, 100 વર્ષની ઉંમરે લીધા અંતિમ શ્વાસ
100 વર્ષ પૂર્ણ કરી ચૂકેલા રામ સુતારએ નોઈડા સ્થિત તેમના નિવાસસ્થાને અંતિમ શ્વાસ લીધા.
Published : December 18, 2025 at 12:58 PM IST
નોઈડા/નવી દિલ્હી: પ્રખ્યાત ભારતીય શિલ્પકાર રામ વણજી સુતારના નિધનથી કલા જગતમાં એક યુગનો અંત આવ્યો છે. 100 વર્ષની ઉંમરે પહોંચેલા રામ સુતાર 17 ડિસેમ્બર, 2025 ના રોજ મધ્યરાત્રિએ નોઈડાના સેક્ટર 19 સ્થિત તેમના નિવાસસ્થાને અંતિમ શ્વાસ લીધા હતા. તેઓ સપ્ટેમ્બરથી બીમાર હતા. 100 વર્ષ અને 10 મહિનાની ઉંમરે રામ સુતારનું નિધન થયું. અંતિમ સંસ્કાર બપોરે 12 વાગ્યે સેક્ટર 94 સ્થિત તેમના અંતિમ નિવાસસ્થાને કરવામાં આવ્યા.
રામ સુતારનો જન્મ 19 ફેબ્રુઆરી, 1925 ના રોજ મહારાષ્ટ્રના ધુળે જિલ્લાના ગોંડુર ગામમાં થયો હતો. તેમણે મુંબઈની પ્રખ્યાત જેજે સ્કૂલ ઓફ આર્ટ્સમાં અભ્યાસ કર્યો હતો અને તેમના સાત દાયકાની લાંબી કારકિર્દી દરમિયાન, ભારતીય શિલ્પને નવી ઊંચાઈઓ પર પહોંચાડ્યું હતું.
તેમના સૌથી મહત્વપૂર્ણ કાર્યોમાં શામેલ છે:
- ગુજરાતમાં સ્થિત સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલની 182 મીટર ઊંચી પ્રતિમા, સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી, વિશ્વની સૌથી ઊંચી પ્રતિમા છે.
- સંસદની બહાર ધ્યાનસ્થ મુદ્રામાં બેઠેલી ગાંધીજીની પ્રખ્યાત કાંસ્ય પ્રતિમા.
- મધ્યપ્રદેશના ગાંધી સાગર ડેમ પર સ્થિત 45 ફૂટ ઊંચી વિશાળ પ્રતિમા.
- ડૉ. બી.આર. આંબેડકર, છત્રપતિ શિવાજી મહારાજ અને મહારાજા સુહેલદેવ સહિત સેંકડો મહાપુરુષોની પ્રતિમાઓ.
સન્માન અને પુરસ્કારો
ભારત સરકાર અને વિવિધ રાજ્યો દ્વારા તેમને સર્વોચ્ચ નાગરિક સન્માનથી નવાજવામાં આવ્યા છે. રામ વણજીને પદ્મ ભૂષણ (2016), પદ્મ શ્રી (1999) અને સાંસ્કૃતિક સંવાદિતા માટે ટાગોર પુરસ્કાર (2016) થી સન્માનિત કરવામાં આવ્યા હતા.
'મહારાષ્ટ્ર ભૂષણ' થી સન્માનિત
મહારાષ્ટ્ર ભૂષણ (2025) તાજેતરમાં, નવેમ્બર 2025 માં, તેમને તેમના ઘરે મહારાષ્ટ્ર સરકારના સર્વોચ્ચ પુરસ્કાર, 'મહારાષ્ટ્ર ભૂષણ' થી સન્માનિત કરવામાં આવ્યા હતા. રામ સુતારે માત્ર ભારતમાં જ નહીં પરંતુ યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ, ફ્રાન્સ અને ઇટાલી સહિત વિશ્વના ઘણા દેશોમાં મહાત્મા ગાંધીની પ્રતિમાઓ સ્થાપિત કરીને ભારતને ગૌરવ અપાવ્યું હતું. 100 વર્ષની ઉંમરે પણ તેઓ સક્રિય રહ્યા અને અનેક મોટા પ્રોજેક્ટ્સ પર કામ કરતા રહ્યા.
દીકરાએ કહ્યું કે તેઓ સપ્ટેમ્બરથી બીમાર હતા
તેમના દીકરા અનિલ સુતારે તેમના પિતા વિશે ઘણી વિગતો આપી. રામ સુતારના દીકરાએ કહ્યું, "તેમનું બુધવાર/ગુરુવારે રાત્રે 1:30 વાગ્યે અવસાન થયું. તે સમયે અમે બધા તેમની સાથે બેઠા હતા. શરૂઆતમાં, તેમનું ઓક્સિજન લેવલ 40 થઈ ગયું અને તેમનું બ્લડ પ્રેશર 31 થઈ ગયું. તેમણે લગભગ 1:30 વાગ્યે અંતિમ શ્વાસ લીધા. તેમણે કહ્યું કે, તેઓ સપ્ટેમ્બરથી બીમાર હતા."
