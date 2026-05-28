ન જાને કિસ ગલી મેં જિંદગી કી શામ હો જાયે, શાયર બશીર બદ્રનું નિધન

જાણીતા શાયર અને પદ્મશ્રી ડૉ. બશીર બદ્રનું નિધન થયું છે. 91 વર્ષની વયે તેમના ભોપાલ સ્થિત ઘરમાં અંતિમ શ્વાસ લીધા હતા

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : May 28, 2026 at 7:10 PM IST

ભોપાલ: જાણીતા શાયર અને પદ્મશ્રી ડૉ. બશીર બદ્રનું નિધન થયું છે. 91 વર્ષની વયે તેમના ભોપાલ સ્થિત ઘરમાં અંતિમ શ્વાસ લીધા હતા. બશીર બદ્રના પત્ની રાહત બદ્રે તેમના સોશિયલ મીડિયા એકાઉન્ટ પર આ જાણકારી આપી છે. રાહત બદ્રે લખ્યુ, "બશીર સાહેબ આપણને છોડીને ગયા છે. પ્રાર્થનાઓ." ઘણા વર્ષોથી ડિમેન્શિયાથી પીડાતા બશીર બદ્રએ મુશાયરાઓમાં ભાગ લેવાનું બંધ કરી દીધું હતું. પત્ની ડૉ. રાહત બદ્ર અને પુત્ર તૈયબની સંભાળને કારણે, તેમની યાદશક્તિ સંપૂર્ણપણે ગુમાવી દીધી હોવા છતાં, બશીર સાહેબ તેમના પ્રશંસકો સાથે મળતા રહ્યા હતા.

બશીર બદ્રએ ભોપાલમાં લીધા અંતિમ શ્વાસ

ભોપાલમાં સ્થાયી થયા પછી, બશીર સાહેબે ફતેહગઢ સ્થિત બશીર મંઝિલમાં પોતાનું ઘર બનાવ્યું હતું, જ્યાં દેશ અને દુનિયાભરના લોકો તેમને મળવા આવતા હતા. બશીર સાહેબે તે જ રૂમમાં અંતિમ શ્વાસ લીધા. જોકે, છેલ્લા ઘણા વર્ષોથી, ડિમેન્શિયાને કારણે, તેમણે મુશાયરાઓમાં જવાનું લગભગ બંધ કરી દીધું હતું. બશીર સાહેબ પણ તેમને મળવા આવનારાઓને ઓળખી શકતા નહોતા. પરંતુ તેમના પત્ની ડૉ. રાહત બદ્ર અને પુત્ર તૈયબે તેમની એટલી સારી સંભાળ રાખી કે ડિમેન્શિયાથી સંપૂર્ણપણે પીડિત થયા પછી પણ, બશીર સાહેબ 91 વર્ષની ઉંમર સુધી આપણી વચ્ચે રહ્યા.

બશીર બદ્રનો ઇન્ટરવ્યૂ લેતા સમયે મધ્યપ્રદેશના બ્યુરો ચીફ શેફાલી પાંડેની તસવીર (ETV Bharat)

બશીર સાહેબ પોતાના જ શેર અને શબ્દો ભૂલી જતા હતા

60 વર્ષથી મુશાયરામાં પ્રશંસા મેળવનારા કવિ બશીર બદ્ર સાહેબ શબ્દોના માસ્ટર હતા. જોકે, ડિમેન્શિયાએ તેમને એટલા ઘેરી લીધા હતા કે હવે તેઓ પોતાનું ભાષણ પૂર્ણ કરવા માટે શબ્દો શોધવામાં મથી રહ્યા હતા. તેમના અંતિમ દિવસોમાં, શબ્દો તેમની જીભમાંથી બહાર નીકળવા લાગ્યા હતા, પરંતુ ડૉ. રાહત બદ્ર અને તેમના પુત્ર, તૈયબ, બશીર સાહેબની પડખે ઉભા હતા, ડિમેન્શિયા સામે લડવાનો પ્રયાસ કરતા હતા. તેઓ તેમના કાનમાં મિસરા ગાઈને તેમને તેમના ભૂતકાળના ગૌરવપૂર્ણ દિવસોની યાદ અપાવતા હતા. ઘણીવાર, બશીર સાહેબ રડી પડતા હતા.

નવી ગઝલના સૌથી મોટા શાયરનું અવસાન

જાણીતા કવિ અંજુમ બારાબંકીએ કહ્યું, "વિશ્વના નવી ગઝલના મહાન કવિનું આજે અવસાન થયું છે. તેમની નવી ગઝલ માટે તેમની વિશ્વભરમાં ખ્યાતિ હતી. બશીર સાહેબ ગઝલના ટ્રેન્ડસેટર્સમાંના એક હતા. ડૉ. બશીર બદ્ર મૂળ અયોધ્યાના હતા. તેમણે ઇટાવા અને અલીગઢમાં અભ્યાસ કર્યો, મેરઠમાં કામ કર્યું, અને ભોપાલ ગયા પછી, તેઓ ત્યાં સ્થાયી થયા. તેમનું પહેલું ઓળખી શકાય તેવું શેર હતું, 'ઉજાલે અપની યાદો કે હમારે સાથ રહને દો ના જાને કિસ ગલી મેં જિંદગી કી શામ હો જાયે'...

બશીર બદ્ર સાથે ETV ભારતના બ્યુરો ચીફ શેફાલી પાંડે (ETV Bharat)

તેમના નિધનની ખોટ ભરવી અશક્ય

જાણીતા કવિ વસીમ બરેલવીએ ETV ભારત સાથેની ખાસ વાતચીતમાં કહ્યું કે, "બશીરના નિધનથી સર્જાયેલો ખાલીપો ભરવો અશક્ય છે. આ ખૂબ જ દુ:ખદ સમાચાર છે. તેઓ મારા ખૂબ જ પ્રિય મિત્ર હતા. 1970થી કવિ સંમેલન અને મુશાયરાઓમાં તેમના આગમન સુધી, અમે બારત અને વિદેશમાં ગાઢ મિત્રો હતા. તેમની શાયરી અને તેમના ઉષ્માભર્યા વર્તનથી, તેમણે સમગ્ર વિશ્વને પ્રભાવિત કર્યું. હું કહી શકું છું કે આપણા ગઝલ જગતના એક મહાન સ્ટારનું અવસાન થયું છે. હું તેમને શ્રદ્ધાંજલિ અર્પણ કરું છું."

બશીર સાહેબના કેટલાક જાણીતા શેર

उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो

न जाने किस गली में ज़िन्दगी की शाम हो जाए

दुश्मनी जम कर करो लेकिन ये गुंजाइश रहे

जब कभी हम दोस्त हो जाएं तो शर्मिंदा न हों

अगर तलाश करूं कोई मिल ही जाएगा

मगर तुम्हारी तरह कौन मुझ को चाहेगा

लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में

तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में

