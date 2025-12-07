હાય રે ગરીબી... પરિવાર પાસે અંતિમ સંસ્કાર કરવાના પૈસા નહોતા, મૃતદેહને ત્રણ દિવસ ઘરમાં રાખી મુક્યો
પૈસાના અભાવના કારણે અંતિમ સંસ્કાર કરવામાં અસમર્થ પરિવારના સભ્યોએ મૃતદેહ સાથે ઘરમાં ત્રણ દિવસ વિતાવ્યા.
Published : December 7, 2025 at 2:10 PM IST
જિદિમેટલા: તેલંગાણાની રાજધાની હૈદરાબાદમાં એક ખૂબ જ હૃદયદ્વાવક ઘટના સામે આવી છે. એક પરિવાર, જે શબપેટી ખરીદવા કે અંતિમ સંસ્કાર કરવા માટે અસમર્થ હતો, તેણે ત્રણ દિવસ એક મૃતદેહ સાથે વિતાવ્યા. તેમની પાસે શબપેટી ખરીદવા અને અંતિમ સંસ્કાર કરવા માટે પૂરતા પૈસા પણ નહોતા.
પરિવારના મોભીનું બીમારીથી મૃત્યુ થયું હતું, અને પરિવાર એટલો ગરીબ હતો કે તેઓ શબપેટી વિના અંતિમ સંસ્કાર પણ કરી શકતો ન હતો. પરિવારના મોભીનું મૃત્યું થતા પરિવારના સભ્યોએ તેમના મૃતદેહ સાથે ઘરમાં ત્રણ દિવસ વિતાવ્યા. જ્યારે મકાન માલિકને આ ઘટનાની જાણ થઈ, ત્યારે તેણે પોલીસને જાણ કરી. પોલીસે સ્વૈચ્છિક સંસ્થા દ્વારા અંતિમ સંસ્કાર કરવાની વ્યવસ્થા કરી.
આ ઘટના મેડચલ-મલકાજગીરી જિલ્લાના જિદિમેટલા પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં બની હતી. ઇન્સ્પેક્ટર ગદ્દામ મલ્લેશના જણાવ્યા અનુસાર, મહબૂબનગર જિલ્લાના રહેવાસી સ્વામીદાસ (76) તેમના પરિવાર સાથે શાપુરનગરના NLB નગરમાં રહેતા હતા. તેમની નાની પુત્રી પરિવારનું ગુજરાન ચલાવવા માટે એક ખાનગી હોસ્પિટલમાં નર્સ તરીકે કામ કરતી હતી. સ્વામીદાસે બીમારીને કારણે ત્રણ મહિના પહેલા નોકરી છોડી દીધી હતી.
તેમની તબિયત ખૂબ જ બગડી ગઈ હતી અને તેઓ આર્થિક મુશ્કેલીઓનો સામનો કરી રહ્યા હતા. દરમિયાન, ભાડું ન ચૂકવવાને કારણે મકાનમાલિકે તાજેતરમાં પોલીસને આ બાબતની જાણ કરી હતી. દરમિયાન, સોમવારે સ્વામીદાસનું અચાનક અવસાન થયું. પરિવાર પાસે તેમના અંતિમ સંસ્કારની વ્યવસ્થા કરવા માટે પૈસાનો અભાવ હતો.
તેથી, તેઓ ત્રણ દિવસ સુધી મૃતદેહ સાથે ઘરમાં રહ્યા, આ સમય દરમિયાન ઘરની બહાર નીકળ્યા નહીં. મકાનમાલિકને શંકા ગઈ અને ગુરુવારે ઘટનાની જાણ થઈ. તેમણે તાત્કાલિક પોલીસને જાણ કરી. તેઓ ઘટનાસ્થળે પહોંચ્યા અને ઘરમાં મૃતદેહ મળ્યો. તેમને તાત્કાલિક ગાંધી હોસ્પિટલમાં લઈ જવામાં આવ્યા. સત્ય હરિશ્ચંદ્ર ફાઉન્ડેશને શુક્રવારે અંતિમ સંસ્કાર કર્યા. પરિવારના સભ્યોને રાણીગંજ સ્થિત એક NGOમાં રાખવામાં આવ્યા હતા.