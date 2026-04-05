અમદાવાદ વિમાન દુર્ઘટનાનો ભોગ બનેલા પરિવારોની બ્લેક બોક્સ ડેટા જાહેર કરવા માંગ, PM મોદીને લખ્યો પત્ર

12 જૂન, 2025ના રોજ અમદાવાદથી લંડન જઇ રહેલી એર ઇન્ડિયાની ફ્લાઇટ AI 171 ક્રેશ થતા 260 લોકોના મોત થયા હતા.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 5, 2026 at 9:51 AM IST

અમદાવાદ: અમદાવાદમાં એર ઇન્ડિયાની દુ:ખદ વિમાન દુર્ઘટનાના 10 મહિના બાદ પીડિતોના શોકગ્રસ્ત પરિવારોએ વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીને પત્ર લખીને કોકપીટ વોઇસ રેકોર્ડર (CVR) અને બ્લેક બોક્સ ડેટા જાહેર કરવાની વિનંતી કરી છે. મહત્ત્વપૂર્ણ છે કે અમદાવાદમાં એર ઇન્ડિયાની વિમાન દુર્ઘટનામાં 260 લોકોના મોત થયા હતા.

પરિવારજનોએ PM મોદીને લખ્યો પત્ર

ન્યૂઝ એજન્સી PTI અનુસાર, પરિવારજનોએ પોતાના પત્રમાં ખાસ કરીને વિમાનના બ્લેક બોક્સ અને કોકપિટ વોઇસ રેકોર્ડર (CVR)ના ડેટા સાર્વજનિક કરવાની અપીલ કરી છે. પરિવારજનોનું કહેવું છે કે જો આ જાણકારી સાર્વજનિક નથી કરી શકાતી તો અમને ખાનગી રીતે શેર કરવામાં આવે, તેમનું માનવું છે કે જ્યાર સુધી સત્ય સામે નહીં આવે ત્યાર સુધી તેમનું દુ:ખ ઓછું નહીં થાય. આ માત્ર એક ટેકનિકલ માંગ નથી પણ ભાવનાત્મક ન્યાયની અપીલ છે.

અમારે સત્ય જાણવું છે- પીડિત પરિવારનો PMને પત્ર

પીડિત પરિવારોએ વડાપ્રધાન મોદીને લખેલા પત્રમાં એર ઇન્ડિયા તરફથી મદદની કમીનો આરોપ લગાવ્યો છે. દુર્ઘટનામાં પોતાની માતાને ગુમાવનાર કિંજલ પટેલે એર ઇન્ડિયાની વેબસાઇટના ઉપયોગમાં આવતી તકલીફનો ઉલ્લેખ કર્યો છે જ્યા પીડિતોના સામાનની ઓળખ કરવાની હોય છે. કિંજલ પટેલે કહ્યું, "વેબસાઇટ પર 25000 કરતા વધુ સામાનની યાદી છે પરંતુ તસવીરો સ્પષ્ટ નથી તેમાં કઇ શોધવું અથવા ઓળખવું લગભગ મુશ્કેલ છે."

પોતાની માતા, ભાઇ અને દીકરીને ગુમાવનારા ખેડાના રોમિન વોરાએ જણાવ્યું કે, ડિજિટલ સાધનોની જાણકારી ના હોવાને કારણે કેટલાક પરિવારને મુશ્કેલી પડી રહી છે. માત્ર એક ઇમેલ આઇડી છે અને જવાબ આવતા 15 દિવસ લાગે છે. ગામના કેટલાક લોકો ઇમેલનો ઉપયોગ કરવાનું પણ જાણતા નથી.

અમદાવાદ વિમાન દુર્ઘટનામાં 24 વર્ષના પુત્રના મોત બાદ નિલેશ પુરોહિતે જણાવ્યું, "હવે મારૂ ઘર બિલકુલ ખાલી છે. કોઇ પણ વળતર આ કમીને પૂર્ણ ના કરી શકે, અમને પૈસા નહીં પણ સત્ય જાણવું છે."

અમદાવાદમાં એર ઇન્ડિયાની ફ્લાઇટ થઇ હતી ક્રેશ

12 જૂન, 2025ના રોજ અમદાવાદથી લંડન જઇ રહેલી એર ઇન્ડિયાની ફ્લાઇટ AI 171, બોઇંગ 787-8 વિમાન, સરદાર વલ્લભભાઇ પટેલ આંતરરાષ્ટ્રીય એરપોર્ટથી ટેકઓફ કર્યા બાદ તરત જ મેડિકલ કોલેજના હોસ્ટેલ સંકુલમાં ક્રેશ થઇ ગઇ હતી.

આ ઘટના બાદ વિમાનમાં આગ લાગી ગઇ હતી જેમાં વિમાનમાં સવાર 242 લોકોમાંથી 241 લોકોના મોત થયા હતા જ્યારે જમીન પર રહેલા અન્ય 19 લોકોના પણ મોત થયા હતા.

