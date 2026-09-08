મુંબઈમાં PM મોદીના કાર્યક્રમ પહેલા બંદૂક સાથે નકલી PMO ઓફિસર સાથે તેનો બોડિગાર્ડ ઝડપાયો
પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીની મુંબઈ મુલાકાતના પહેલા બીકેસીમાં બે લોકોની હથિયારો અને નકલી ઓળખપત્રો સાથે ધરપકડ કરવામાં આવી હતી.
Published : September 8, 2026 at 9:38 PM IST
મુંબઈ: પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીની મુંબઈ મુલાકાત પહેલા એક ચોંકાવનારી ઘટના પ્રકાશમાં આવી હતી. શહેરના મુખ્ય વ્યાપારી અને સાંસ્કૃતિક કેન્દ્ર બાંદ્રા-કુર્લા કોમ્પ્લેક્સ (BKC)માં નીતા મુકેશ અંબાણી કલ્ચરલ સેન્ટર (NMACC) નજીક બે શંકાસ્પદોની હથિયાર સાથે ધરપકડ કરવામાં આવી હતી.
ચિંતાની વાત એ છે કે શંકાસ્પદોમાંથી એક લાઇસન્સ પ્રાપ્ત બંદૂક કબજે કરીને પ્રધાનમંત્રી કાર્યાલય (PMO)ના વરિષ્ઠ અધિકારી હોવાનો દાવો કરતો હતો. પ્રધાનમંત્રીની મુલાકાતની તૈયારીઓ વચ્ચે BKC માં NMACC નજીકની ઘટના ચર્ચાનો વિષય બની હતી. પોલીસે PMO ના વરિષ્ઠ અધિકારી હોવાનો દાવો કરનાર 24 વર્ષીય વ્યક્તિની તેના સશસ્ત્ર અંગરક્ષક સાથે અટકાયત કરી હતી. આ અંગરક્ષક અગાઉ VVIP સુરક્ષામાં કામ કરતો હતો.
પ્રધાનમંત્રીના આગમન પહેલા સ્પેશિયલ પ્રોટેક્શન ગ્રુપ (SPG) અને મુંબઈ પોલીસ BKC વિસ્તારમાં કડક સુરક્ષા તપાસ કરી રહી હતી અને બેરિકેડ ગોઠવી રહી હતી. ત્યારે અધિકારીઓને શંકાસ્પદ વ્યક્તિના વર્તન પર શંકા ગઈ. પૂછપરછ કરતાં, તે વ્યક્તિએ PMOનું ઓળખપત્ર રજૂ કર્યું, જે પછીની તપાસમાં સંપૂર્ણપણે નકલી હોવાનું બહાર આવ્યું. સાથે રહેલા બોડીગાર્ડની સંપૂર્ણ તપાસ કરતાં એક લોડેડ પિસ્તોલ મળી આવી. મુંબઈ પોલીસે સ્પષ્ટતા કરી છે કે, હાલમાં, આ ઘટના અને વડા પ્રધાનના સુનિશ્ચિત કાર્યક્રમ વચ્ચે કોઈ સંબંધ નથી.
તપાસ ક્રાઈમ બ્રાન્ચ યુનિટ 1 ને સોંપવામાં આવી
આ મામલાની ગંભીરતાને ધ્યાનમાં રાખીને, તપાસ મુંબઈ પોલીસ ક્રાઈમ બ્રાન્ચના યુનિટ 1 ને સોંપવામાં આવી છે. વધુમાં, આ કેસ પીએમઓ સાથે સંકળાયેલ હોવાથી, કેન્દ્રીય ગુપ્તચર એજન્સીઓ પણ તપાસમાં સક્રિય થઈ ગઈ છે. બંને વ્યક્તિઓની હાલમાં પૂછપરછ કરવામાં આવી રહી છે કે તેમણે ઓળખપત્રની આવી અધિકૃત દેખાતી કોપિ કેવી રીતે બનાવી, વીઆઈપી કાર્યક્રમ સ્થળે પ્રવેશવાનો પ્રયાસ કરવાનો તેમનો વાસ્તવિક હેતુ શું હતો અને શું તેમનો કોઈ ઈરાદો તોડફોડ કરવાનો હતો.
સતીષ માનેશિંદેએ જણાવ્યું હતું કે, આરોપો એક સંવેદનશીલ બાબત સાથે સંબંધિત છે. તેથી, સંપૂર્ણ તપાસ અને ચકાસણી પ્રક્રિયા પછી જ સત્તાવાર નિવેદન જારી કરવામાં આવશે. દરમિયાન, એ નોંધવું જોઈએ કે વ્યક્તિની 'જીઓ મોલ' ની મુલાકાત સંપૂર્ણપણે ખાનગી હતી. પોલીસ વહીવટીતંત્ર દ્વારા સ્પષ્ટતા મુજબ, તેમની મુલાકાતનો પ્રધાનમંત્રીની મુલાકાત સાથે કોઈ સંબંધ નહોતો.
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