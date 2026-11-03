તેલંગાણામાંથી 500ના દરની 6.7 કરોડ રૂપિયાની નકલી નોટો ઝડપાઈ, 4 આરોપીની ધરપકડ, 3 ફરાર
પોલીસે એક પ્રિન્ટિંગ પ્રેસમાં દરોડા દરમિયાન ત્યાંથી 500 રૂપિયાના દરની 6.7 કરોડ રૂપિયાની નકલી ચલણી નોટો ઝડપી પાડી છે.
Published : November 3, 2026 at 7:54 PM IST|
Updated : November 3, 2026 at 8:07 PM IST
હૈદરાબાદ: પોલીસે રંગારેડ્ડી જિલ્લામાં નકલી ચલણી નોટોનું એક મોટું કૌભાંડ પકડી પાડ્યું છે. અબ્દુલ્લાપુરમેટ ખાતે દરોડા દરમિયાન મળેલી વિગતોને આધારે, પોલીસે હયાતનગર વિસ્તારમાં આવેલા કુન્તલુર ખાતે એક પ્રિન્ટિંગ પ્રેસમાં દરોડા દરમિયાન ત્યાંથી 6.7 કરોડ રૂપિયાની નકલી ચલણી નોટો મળી આવી હતી.
ફ્યુચર સિટી પોલીસ કમિશનર ડૉ. તરુણ જોશીએ જણાવ્યું હતું કે, આ કેસમાં ચાર આરોપીઓની ધરપકડ કરવામાં આવી છે, જ્યારે ત્રણ અન્ય ફરાર છે. તેમણે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, આરોપીઓ પાસેથી કુલ ₹6.78 કરોડની નકલી 500 રૂપિયાના દરની નોટો જપ્ત કરવામાં આવી છે.
તેલંગાણામાંથી 500 રૂપિયાના દરની 6.7 કરોડની નકલી નોટો ઝડપાઈ #TelanganaNews #Fakecurrency #Fakenotes #Telanganapolice https://t.co/xEb5InBZKI— ETVBharat Gujarat (@ETVBharatGJ) November 3, 2026
1 નવેમ્બરની રાત્રે, અબ્દુલ્લાપુરમેટમાં પોલીસ સ્ટેશન નજીક બાલાજી ઢાબા પર વાહનોનું ચેકિંગ કરવામાં આવી રહ્યું હતું. દરમિયાન કેટલાક લોકો નકલી નોટો વિજયવાડામાં લઈ જઈ રહ્યા હોવાની માહિતીના આધારે કાર્યવાહી કરતા, એક મારુતિ ડિઝાયર કારને રોકીને તપાસ કરવામાં આવી હતી. આ કારમાંથી 500 રૂપિયાના દરની 1,600 નકલી નોટો મળી આવી હતી. આ સાથે કારમાં સવાર ઈસમો પાસેથી નકલી પોલીસ આઈડી કાર્ડ, એક નકલી પિસ્તોલ અને બે વોકી-ટોકી પણ જપ્ત કરવામાં આવી હતી. પૂછપરછ દરમિયાન, આરોપીઓએ કહ્યું હતું કે તેઓ હયાત નગર નજીક કુંટલુર ગામમાં ભાડાના ઘરમાં નકલી નોટો છાપતા હતા. ત્યારબાદ, પોલીસે તે જ જગ્યાએ દરોડો પાડ્યો અને ₹6.70 કરોડની નકલી નોટો જપ્ત કરી.
"અમે અબ્દુલ્લાપુરમેટમાં એક મોટા નકલી ચલણી નોટ છાપવાના રેકેટનો પર્દાફાશ કર્યો છે. અમને માહિતી મળી હતી કે ફ્યુચર સિટી કમિશનરેટ વિસ્તારમાં નકલી ચલણી નોટ છાપવામાં અને તેનો ઉપયોગ કરવા આવી રહ્યો છે, જેના પગલે અમે એક ખાસ કાર્યવાહી શરૂ કરી. અમે આ કેસમાં ચાર આરોપીઓની ધરપકડ કરી છે, જ્યારે ત્રણ અન્ય ફરાર છે. આરોપીઓ પાસેથી કુલ ₹6.78 કરોડની કિંમતની નકલી 500 રૂપિયાની નોટો જપ્ત કરવામાં આવી છે." - ડૉ. તરુણ જોશી, ફ્યુચર સિટી પોલીસ કમિશનર
તપાસમાં જાણવા મળ્યું કે અસલી 500 રૂપિયાની નોટો સ્કેન કરવામાં આવી હતી, ફોટોશોપનો ઉપયોગ કરીને એડિટ કરવામાં આવી હતી અને પછી કલર પ્રિન્ટરનો ઉપયોગ કરીને પ્રિન્ટ કરવામાં આવી હતી. આરોપીઓએ યુટ્યુબ અને સોશિયલ મીડિયા વીડિયોમાંથી નકલી નોટો કેવી રીતે બનાવવી તે શીખ્યા. પોલીસ તપાસમાં સામે આવ્યું છે કે, કલર પ્રિન્ટર, લેસર પ્રિન્ટર, લેપટોપ, સ્કેનર્સ, લેમિનેશન મશીન અને નોટ-કટીંગ મશીનોનો ઉપયોગ નોટો બનાવવા માટે કરવામાં આવતો હતો. તપાસમાં એ પણ બહાર આવ્યું કે તેઓ માત્ર નકલી ચલણી નોટ છાપતા નહોતા, પરંતુ ખરીદદારોને નિશાન બનાવી રહ્યા હતા, પોલીસ તરીકે ઓળખાવતા હતા, તેમને ધાક ધમકી આપીને ડરાવતા હતી અને તેમની પાસેથી પૈસા પણ પડાવી રહ્યા હતા.
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