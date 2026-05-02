ETV Bharat / bharat

UAE થી ભાગેડુ કમલેશ પારેખનું પ્રત્યાર્પણ, બેંક છેતરપિંડી કેસમાં CBI ને મોટી સફળતા

CBI એ વોન્ટેડ ભાગેડુ કમલેશ પારેખને UAE થી ભારત પરત લાવવામાં સફળતા મેળવી છે.

author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : May 2, 2026 at 2:21 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

નવી દિલ્હી: સેન્ટ્રલ બ્યુરો ઓફ ઇન્વેસ્ટિગેશન (CBI) એ સેંકડો કરોડોના નુકસાન સાથે સંકળાયેલા મોટા બેંકિંગ છેતરપિંડીના કેસમાં વોન્ટેડ ભાગેડુ કમલેશ પારેખનું સંયુક્ત આરબ અમીરાતથી પ્રત્યાર્પણ સફળતાપૂર્વક કર્યું છે.

એક સત્તાવાર નિવેદનમાં, એજન્સીએ જણાવ્યું હતું કે, "સેન્ટ્રલ બ્યુરો ઓફ ઇન્વેસ્ટિગેશન (CBI) એ વિદેશ મંત્રાલય (MEA) અને ગૃહ મંત્રાલય (MHA) સાથે સંકલનમાં, 1 મે, 2026 ના રોજ રેડ નોટિસ હેઠળના કમલેશ પારેખનું સંયુક્ત આરબ અમીરાત (UAE) થી ભારત પ્રત્યાર્પણ સફળતાપૂર્વક કર્યું છે."

સ્ટેટ બેંક ઓફ ઇન્ડિયા (SBI) ના નેતૃત્વ હેઠળના બેંકોના કન્સોર્ટિયમને અસર કરતી મોટા પાયે નાણાકીય ગેરરીતિઓ સાથે સંકળાયેલા કેસમાં પારેખ વોન્ટેડ હતા. સીબીઆઈના જણાવ્યા અનુસાર, આરોપીએ અન્ય પ્રમોટરો અને ડિરેક્ટરો સાથે મળીને કથિત રીતે વિદેશી કંપનીઓ અને વ્યવસાયિક કામગીરીના નેટવર્ક દ્વારા બેંક ફંડને ડાયવર્ટ કર્યું હતું, જેમાં યુએઈ સ્થિત કંપનીઓનો પણ સમાવેશ થાય છે.

એજન્સીએ વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, "આરોપી, અન્ય પ્રમોટરો અને ડિરેક્ટરો સાથે મળીને, વિદેશી કંપનીઓના નેટવર્ક દ્વારા બેંક ફંડના ડાયવર્ઝનને સુવિધા આપી હતી. નાણાકીય વ્યવહારોમાં હેરફેર અને બેંકિંગ ચેનલોના દુરુપયોગ જેવી છેતરપિંડી પદ્ધતિઓનો ઉપયોગ કરીને."

ઇન્ટરપોલ રેડ નોટિસ પર કાર્યવાહી કરતા, પારેખને યુએઈમાં શોધી કાઢવામાં આવ્યો હતો, જ્યાં ભારતની વિનંતીને પગલે સ્થાનિક અધિકારીઓએ તેમને કસ્ટડીમાં લીધા હતા. ભારતીય એજન્સીઓ અને યુએઈ સત્તાવાળાઓ વચ્ચે કાનૂની ઔપચારિકતાઓ અને સંકલન પૂર્ણ કર્યા પછી, તેમને ભારતીય અધિકારીઓને સોંપવામાં આવ્યા હતા.

નિવેદનમાં ઉમેરવામાં આવ્યું હતું કે, "કાનૂની કાર્યવાહી અને ભારતીય અને યુએઈ સત્તાવાળાઓ વચ્ચે ગાઢ સંકલન બાદ, આરોપીને ભારતીય અધિકારીઓને સોંપવાનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો હતો." પારેખ 1 મેના રોજ દિલ્હી પહોંચ્યા હતા અને સીબીઆઈની બેંક સિક્યોરિટીઝ એન્ડ ફ્રોડ બ્રાન્ચ (BSFB) દ્વારા તેમને કસ્ટડીમાં લેવામાં આવ્યા હતા. પોતાના વ્યાપક પ્રયાસો પર પ્રકાશ પાડતા, એજન્સીએ જણાવ્યું હતું કે તે ઇન્ટરપોલ માટે ભારતના રાષ્ટ્રીય કેન્દ્રીય બ્યુરો તરીકે કાર્ય કરે છે અને 'ઇન્ટરપોલ-ઇન્ડિયા' દ્વારા સંકલન કરે છે. તેણે ઉમેર્યું હતું કે, તાજેતરના વર્ષોમાં, આવા આંતરરાષ્ટ્રીય સહયોગને કારણે 150 થી વધુ વોન્ટેડ ગુનેગારોને ભારત પરત મોકલવામાં આવ્યા છે.

TAGGED:

KAMLESH PAREKH
EXTRADITION OF KAMLESH PAREKH
BANK FRAUD CASE
KAMLESH PAREKH FROM UAE
FUGITIVE KAMLESH PAREKH

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.