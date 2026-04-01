ચંદીગઢમાં ભાજપ કાર્યાલયની બહાર વિસ્ફોટ; ઘટનાસ્થળે પોલીસની ટીમો હાજર
Published : April 1, 2026 at 6:46 PM IST|
Updated : April 1, 2026 at 7:02 PM IST
ચંદીગઢ: સેક્ટર 37 માં ભાજપ કાર્યાલયની બહાર એક સ્કૂટરમાં વિસ્ફોટ થયાના સમાચાર સામે આવ્યા છે. ભાજપ નેતા વિનીત જોશીએ જણાવ્યું હતું કે, "સાંજે લગભગ 5 વાગ્યા હતા અને અચાનક ભાજપ કાર્યાલયની બહાર વિસ્ફોટ થયો. અમે બધા અંદર બેઠા હતા. જ્યારે અમે બહાર આવ્યા ત્યારે જોયું કે ઘણા વાહનો પર છરા વાગ્યા હતા અને ઘણી બારીઓ તૂટી ગઈ હતી. ચંદીગઢ પોલીસને સમગ્ર ઘટનાની જાણ કરવામાં આવી હતી. ચંદીગઢ પોલીસ હાલમાં ઘટનાસ્થળે તૈનાત છે અને કાર્યવાહી કરી રહી છે."
પંજાબ ભાજપ કાર્યાલયની બહાર વિસ્ફોટ: ભાજપ કાર્યાલયની બહાર વિસ્ફોટની માહિતી મળતાં, ચંદીગઢના એસએસપી કંવરદીપ કૌર પોલીસ ટીમ સાથે ઘટનાસ્થળે પહોંચ્યા. તેમણે જણાવ્યું કે, "પંજાબ રાજ્ય ભાજપ કાર્યાલયની બહાર સાંજે 5 વાગ્યાની આસપાસ વિસ્ફોટ થયો હતો. એક એક્ટિવા દેખાય છે. પાર્ટી કાર્યાલયની દિવાલ પર આશરે 70 થી 80 પેલેટના નિશાન છે. વાહનનો કાચ પણ તૂટી ગયો છે. એવું લાગે છે કે વિસ્ફોટમાં કોઈ નાની, કાચી વસ્તુનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો હતો."
#WATCH | Chandigarh: Vinit Joshi, BJP Media Incharge says, " ... at around 5 pm, a blast occured here, and a lot of smoke was seen. there was an atmosphere of panic after the blast. a scooty, a car were damaged. this is a matter of concern. a blast taking place near the party… https://t.co/BRl6RFYg3p pic.twitter.com/scfRaa8ueG— ANI (@ANI) April 1, 2026
ચંદીગઢ પોલીસે સર્ચ ઓપરેશન શરૂ કર્યું: ચંદીગઢના એસએસપીએ જણાવ્યું કે, "પોલીસ ટીમ સાથે બોમ્બ ડિસ્પોઝલ સ્ક્વોડ ઘટનાસ્થળે પહોંચી ગઈ છે. સીએફએસએલ ટીમ પહોંચી ગઈ છે. એનઆઈએ ટીમ પહોંચી ગઈ છે. અમે તપાસ કરી રહ્યા છીએ. અમે એ નક્કી કરવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા છીએ કે વિસ્ફોટ કેવી રીતે થયો. વિસ્તારમાં સુરક્ષા વધારી દેવામાં આવી છે. સર્ચ ઓપરેશન ચાલુ છે. કોઈ ઈજાના અહેવાલ નથી. ચંદીગઢ પોલીસ કોઈ પણ સંકેત શોધવા માટે સીસીટીવી ફૂટેજ સ્કેન કરી રહી છે."