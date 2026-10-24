આંધ્રપ્રદેશમાં રસ્તા નિર્માણ કાર્ય દરમિયાન જિલેટીન સ્ટિક્સમાં વિસ્ફોટ, 7 લોકોનાં મોત
આંધ્રપ્રદેશના અલ્લુરી જિલ્લામાં પિનાકોટા નજીક રસ્તાના નિર્માણ કાર્ય દરમિયાન થયેલા એક અકસ્માતમાં સાત લોકોના મોત થયા છે.
Published : October 24, 2026 at 2:51 PM IST
અનંતગિરી: આંધ્રપ્રદેશના અલ્લુરી જિલ્લામાં પિનાકોટા નજીક રસ્તાના નિર્માણ કાર્ય દરમિયાન થયેલા એક અકસ્માતમાં સાત લોકોના મોત થયા છે. આ ઘટના પિનાકોટા પંચાયતના પેચુમામિડી ખાતે બની હતી, જ્યાં કામદારો રસ્તો બનાવવા માટે પહાડ કાપતા હતા.
કામદારો બ્લાસ્ટિંગ માટે જિલેટિન સ્ટિક્સ લગાવેલી એક ખાસ મશીનરીનો ઉપયોગ કરતા હતા. જ્યારે કામદારો મશીનમાં ડીઝલ નાખી રહ્યા હતા, ત્યારે અચાનક આગ લાગી હતી અને વિસ્ફોટ થયો હતો. આ ઘટનાની ઝપેટમાં ત્યાંથી પસાર થઇ રહેલા વાહનો આવી ગયા હતા, જેમાં બે વાહનોને નુકસાન થયું છે. સાત લોકોના ઘટનાસ્થળે જ મોત થયા હતા.
અલ્લુરી જિલ્લાના પોલીસ અધીક્ષક અમિત બરદારના જણાવ્યા અનુસાર, આ ઘટના ત્યારે બની હોઇ શકે છે જ્યારે કામદારો ડમ્પર ટ્રકમાં ઇંધણ (ડીઝલ) ભરતા હતા. આ સ્થળ લગભગ 100 કિમી દૂર હોવાથી, ત્યાં કામ કરતા લોકો સામાન્ય રીતે ડ્રમમાં ડીઝલ લાવે છે.
તેમણે કહ્યું કે, ટાંકીમાં ઇંધણ ભરતી વખતે કામદારોએ કદાચ પૂરતી સાવચેતી રાખી નહતી, જેના કારણે તણખલો ઝરતા આગ લાગી હોઇ શકે છે. બરદારે સ્પષ્ટ કર્યું કે આ એક આકસ્મિક આગ હતી, કોઇ વિસ્ફોટ નહતો.
મૃતકોમાં વિશાખાપટ્ટનમના શિક્ષિકા સુનીતા, દેવરાપલ્લીના કામદાર મણિ, ચીડાકાડાના નારાયણ રાવ, કડપાના પવન કુમાર અને એક ટિપર ટ્રક ડ્રાઇવરનો સમાવેશ થાય છે, જેમની ઓળખ હજુ સુધી થઇ શકી નથી.
સુનીતા પિનાકોટા વિસ્તારની મડ્ડીરેબુ એમપીપી (MPP) શાળામાં શિક્ષિકા તરીકે કામ કરતા હતા અને અહેવાલો અનુસાર, જ્યારે આ ઘટના બની ત્યારે તેઓ શાળાએ જતા હતા.
જોરદાર અવાજને કારણે સ્થાનિકો ગભરાઇ ગયા હતા અને ભૂકંપ આવ્યો હોવાની શંકાએ તેઓ પોતાના ઘરોમાંથી બહાર દોડી આવ્યા હતા. ત્યાં તેમણે મૃતદેહોને વિખરાયેલી હાલતમાં અને એક મિની-ટ્રકને આગની જ્વાળાઓમાં સળગતી જોઇને આઘાત અનુભવ્યો હતો.
નાયબ મુખ્યમંત્રી પવન કલ્યાણે આ દુર્ઘટનામાં જીવ ગુમાવનારા લોકો પ્રત્યે શોક વ્યક્ત કર્યો હતો. તેમણે અધિકારીઓને આ ઘટનાના કારણની સંપૂર્ણ તપાસ કરવાનો આદેશ આપ્યો છે.
ગૃહમંત્રીએ જિલ્લા કલેક્ટર અને પોલીસ અધીક્ષક (SP) સાથે ફોન પર વાત કરીને અકસ્માતની વિગતો મેળવી હતી. મંત્રીએ અધિકારીઓને ઘાયલોને શ્રેષ્ઠ તબીબી સારવાર પૂરી પાડવા સૂચના આપી હતી અને અસરગ્રસ્ત પરિવારોને શક્ય તમામ મદદ કરવાની ખાતરી આપી હતી.
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