દિલ્હીમાં કાર બ્લાસ્ટ બાદ અનેક રાજ્યોમાં હાઇ એલર્ટ, પીએમ મોદીએ ગૃહમંત્રી શાહ સાથે વાત કરી
દિલ્હી ફાયર સર્વિસે આગ પર કાબુ મેળવ્યો છે. 8 વાહનો બળી ગયા છે. ઘણા લોકો ઘાયલ થયાના અહેવાલ છે.
Published : November 10, 2025 at 7:58 PM IST|
Updated : November 10, 2025 at 8:58 PM IST
નવી દિલ્હી : રાષ્ટ્રીય રાજધાની દિલ્હીથી મોટા સમાચાર આવી રહ્યા છે. લાલ કિલ્લા મેટ્રો સ્ટેશનના ગેટ નંબર 1 પાસે એક કારમાં વિસ્ફોટ થયો છે.
આ વિસ્ફોટમાં લગભગ 8 લોકો ઘાયલ થયા હોવાના અહેવાલ છે. એકના મોતના અહેવાલ છે, પરંતુ હજુ સુધી કોઈ સત્તાવાર પુષ્ટિ મળી નથી. આ ઘટના બાદ, દિલ્હી સહિત સમગ્ર NCRને હાઇ એલર્ટ પર રાખવામાં આવ્યું છે.
દિલ્હી ફાયર સર્વિસે આગ પર કાબુ મેળવ્યો છે. આઠ વાહનો બળી ગયા છે, અને ઘણાને નુકસાન થયું છે. પાંચ ઘાયલોને લોક નાયક હોસ્પિટલમાં લાવવામાં આવ્યા હોવાના અહેવાલ છે.
વિસ્ફોટ બાદ ઘટનાસ્થળે અંધાધૂંધી ફેલાઈ ગઈ હતી. દિલ્હી ફાયર વિભાગ પાસેથી મળેલી માહિતી મુજબ, દિલ્હી ફાયર વિભાગને લાલ કિલ્લા મેટ્રો સ્ટેશનના ગેટ નંબર 1 પર વિસ્ફોટ થયાનો ફોન આવ્યો હતો. અન્ય ત્રણ ફાયર એન્જિન ઘટનાસ્થળે મોકલવામાં આવ્યા છે. ફાયર વિભાગનું કહેવું છે કે તેમને એક કારમાં વિસ્ફોટ થયાનો ફોન આવ્યો હતો.
#WATCH | A call was received regarding an explosion in a car near Gate No. 1 of the Red Fort Metro Station, after which three to four vehicles also caught fire and sustained damage. A total of 7 fire tenders have reached the spot. A team from the Delhi Police Special Cell has… pic.twitter.com/Fg7117XPty— ANI (@ANI) November 10, 2025
અત્યાર સુધીમાં ફાયર બ્રિગેડની સાત ગાડીઓ ઘટનાસ્થળે પહોંચી ગઈ છે. દિલ્હી પોલીસની શરૂઆતની તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે વિસ્ફોટ પાર્ક કરેલા વાહનમાં થયો હતો. વરિષ્ઠ અધિકારીઓ હાલમાં ઘટનાસ્થળે પહોંચી રહ્યા છે. નુકસાનની હદ અંગે હજુ સુધી કોઈ અપડેટ નથી.
પ્રારંભિક તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે મેટ્રો સ્ટેશન નજીક એક કારમાં વિસ્ફોટ થયો હતો, ત્યારબાદ કારમાં આગ લાગી ગઈ હતી. દિલ્હી પોલીસની ટીમો અને ફાયર વિભાગના વાહનો ઘટનાસ્થળે પહોંચી ગયા છે. હજુ સુધી કોઈ સત્તાવાર નિવેદન બહાર પાડવામાં આવ્યું નથી.
A call was received regarding an explosion in a car near Gate No. 1 of the Red Fort Metro Station, after which three to four vehicles also caught fire and sustained damage: Delhi Fire Department.— ANI (@ANI) November 10, 2025
લાલ કિલ્લો વિસ્તાર
દિલ્હીના સૌથી વ્યસ્ત અને સૌથી ગીચ વસ્તીવાળા વિસ્તારોમાંનો એક છે. દિલ્હી ફાયર વિભાગના જણાવ્યા અનુસાર, લાલ કિલ્લો મેટ્રો સ્ટેશનના ગેટ નંબર 1 પાસે પાર્ક કરેલી એક કારમાં વિસ્ફોટ થયો હતો, જે પછી નજીકમાં પાર્ક કરેલા ત્રણથી ચાર અન્ય વાહનોને લપેટમાં લઈ ગયો હતો અને નુકસાન થયું હતું.
આ પણ વાંચો...