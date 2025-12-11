ETV Bharat / bharat

Explainer: દિવાળી યુનેસ્કોની 'અમૂર્ત' સાંસ્કૃતિક વિરાસત અને વૈશ્વિક ઓળખ બની, તેનાથી ભારતને શું લાભ થશે?

દિવાળી, અંધકાર પર પ્રકાશ, ખરાબ પર સારાની જીતના પ્રતિકનો તહેવાર, હવે વૈશ્વિક વારસો બની ગયો છે.

દિવાળી યુનેસ્કોની 'અમૂર્ત' સાંસ્કૃતિક વિરાસત અને વૈશ્વિક ઓળખ બની
દિવાળી યુનેસ્કોની 'અમૂર્ત' સાંસ્કૃતિક વિરાસત અને વૈશ્વિક ઓળખ બની (ETV Bharat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : December 11, 2025 at 4:23 PM IST

7 Min Read
આશુતોષ ઝાનો રિપોર્ટ

નવી દિલ્હી: દિલ્હી અને દેશભરમાં ખૂબ જ ઉત્સાહ સાથે ઉજવાતા દિવાળીના તહેવારને બુધવારે યુનેસ્કો (યુનાઇટેડ નેશન્સ એજ્યુકેશનલ, સાયન્ટિફિક એન્ડ કલ્ચરલ ઓર્ગેનાઇઝેશન) દ્વારા માનવતાના અમૂર્ત સાંસ્કૃતિક વારસા (Intangible Cultural Heritage)ની યાદીમાં સામેલ કરવામાં આવ્યો. દિલ્હીમાં આયોજિત યુનેસ્કો ઇન્ટરગવર્નમેન્ટલ કમિટીના 20મા સત્રમાં આ જાહેરાત કરવામાં આવી હતી. આ દેશ માટે એક ઐતિહાસિક અને ગર્વની ક્ષણ છે, કારણ કે તે ભારતનો 16મો દાવો છે.

ખરેખર, દિવાળી, એક તહેવાર જે અંધકાર પર પ્રકાશ, ખરાબ પર સારા અને અજ્ઞાન પર જ્ઞાનના વિજયનું પ્રતીક છે, તે હવે વૈશ્વિક વારસાનું ધરોહર બની ગયું છે. આ સિદ્ધિના મહત્વને સમજવા માટે, ચાલો આ યાદીમાં સમાવેશ કરવાની પ્રક્રિયા અને તેનાથી ભારતને થનારા વ્યાપક ફાયદાઓ વિશે જાણીએ...

યુનેસ્કોની અમૂર્ત સાંસ્કૃતિક વારસાની યાદીમાં સમાવેશ કરવાની પ્રક્રિયા શું છે? યુનેસ્કોની અમૂર્ત સાંસ્કૃતિક વારસાની પ્રતિનિધિ યાદીમાં વારસા સ્થળનો સમાવેશ કરવાની પ્રક્રિયામાં ઘણા તબક્કાઓનો સમાવેશ થાય છે. અમૂર્ત સાંસ્કૃતિક વારસાના રક્ષણ માટેના સંમેલન (2003) હેઠળ કયા માપદંડો નક્કી કરવામાં આવ્યા છે. આ પ્રક્રિયા નક્કી કરે છે કે સમાવિષ્ટ વારસો ખરેખર માનવતા માટે મહત્વપૂર્ણ છે અને સમુદાય દ્વારા સુરક્ષિત છે કે નહીં.

આ પ્રક્રિયામાં મુખ્ય પગલાં કયા છે?

1. રાષ્ટ્રીય સ્તર ઓળખ અને સૂચીકરણ

પ્રથમ, સંબંધિત દેશ (આ કિસ્સામાં, ભારત) દિવાળીને તેના અમૂર્ત સાંસ્કૃતિક વારસા તરીકે માન્યતા આપે છે. આ પછી સમુદાયની સંમતિ આવે છે, જે સૌથી મહત્વપૂર્ણ પગલું છે. નામાંકન માટે જરૂરી છે કે વારસાનો અભ્યાસ કરતા સમુદાય, જૂથ અથવા વ્યક્તિ તેની માન્યતા, રક્ષણ અને પ્રમોશન માટે સંપૂર્ણપણે સંમત થાય. દિવાળીના કિસ્સામાં, આ સમગ્ર ભારતીય અને વૈશ્વિક હિન્દુ સમુદાયની સર્વસંમતિનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે. દેશ રાષ્ટ્રીય સ્તરે માન્યતા પ્રાપ્ત અમૂર્ત સાંસ્કૃતિક વારસાની સૂચિ તૈયાર કરે છે, જે કાર્ય ભારતમાં સંસ્કૃતિ મંત્રાલય દ્વારા હાથ ધરવામાં આવે છે.

2. નામાંકન ફાઇલ તૈયાર કરવી

નોમિનેશન ફાઇલને યુનેસ્કોની સ્થાપિત માર્ગદર્શિકા અનુસાર તૈયાર કરવામાં આવે છે અને તે પાંચ ફરજિયાત માપદંડોને પૂર્ણ કરે છે. દિવાળી અંગે વાત કરીએ તો, 'કન્વેંશનની પરિભાષા'ને પૂર્ણ કરે છે કે નહીં, દિવાળી એક સામાજિક પ્રથા, ધાર્મિક વિધિ અને ઉત્સવ છે જે પેઢી દર પેઢી હસ્તાંતરિત થાય છે. ઉદાહરણ તરીકે, શું દિવાળીનો સમાવેશ યાદીમાં દૃશ્યતા અને જાગૃતિમાં વધારો કરશે અને સંવાદને પ્રોત્સાહન આપશે? ભારત સરકાર, સમુદાયો સાથે મળીને, આ પરંપરાને જાળવવા, પ્રોત્સાહન આપવા અને પ્રસારિત કરવા માટે એક યોજના રજૂ કરે છે. દિવાળીનો પહેલાથી જ નામાંકન કરનાર દેશની રાષ્ટ્રીય યાદીમાં સમાવેશ કરવામાં આવ્યો હોવાથી, દિવાળી હવે ભારતની અમૂર્ત સાંસ્કૃતિક વારસાની રાષ્ટ્રીય યાદીમાં અંકિત થઈ ગઈ છે.

યુનેસ્કો અધિકારી પાસેથી દિલ્હીના CM પ્રમાણપત્ર લેતા
યુનેસ્કો અધિકારી પાસેથી દિલ્હીના CM પ્રમાણપત્ર લેતા (ETV Bharat)

3. નામાંકનો રજૂ કરવા

સંસ્કૃતિ મંત્રાલય સત્તાવાર રીતે નામાંકન ફાઇલ, જરૂરી માહિતી સાથે, યુનેસ્કો સચિવાલયને ચોક્કસ સમયમર્યાદા (સામાન્ય રીતે માર્ચ સુધીમાં) માં સુપરત કરે છે.

4. ટેકનિકલ મૂલ્યાંકન

યુનેસ્કો સચિવાલય પ્રાપ્ત નામાંકન ફાઇલને મૂલ્યાંકન સંસ્થાને મોકલે છે. આ સંસ્થા, જેમાં માન્યતા પ્રાપ્ત નિષ્ણાતો અને કન્વેન્શન સભ્ય દેશોનો સમાવેશ થાય છે, સબમિટ કરેલી ફાઇલનું સંપૂર્ણ ટેકનિકલ મૂલ્યાંકન કરે છે. મૂલ્યાંકન સંસ્થા ખાતરી કરે છે કે તમામ પાંચ ફરજિયાત માપદંડો સંપૂર્ણપણે પૂર્ણ થાય છે. આ સંસ્થા ભલામણ કરે છે કે વસ્તુનો સમાવેશ થવો જોઈએ કે નહીં.

5. આંતર-સરકારી સમિતિનો નિર્ણય

મૂલ્યાંકન સંસ્થાની ભલામણો અમૂર્ત સાંસ્કૃતિક વારસાના રક્ષણ માટેની આંતર-સરકારી સમિતિને રજૂ કરવામાં આવે છે. આ સમિતિ સંમેલનના 24 સભ્ય દેશોના પ્રતિનિધિઓથી બનેલી છે. હાલમાં નવી દિલ્હીના લાલ કિલ્લા સંકુલમાં ચાલી રહેલી સમિતિની વાર્ષિક બેઠકમાં, સમિતિ મૂલ્યાંકન પર વિચાર કરે છે અને પ્રતિનિધિ સૂચિમાં કઈ વસ્તુઓ ઉમેરવી તે અંગે અંતિમ નિર્ણય લે છે. દિવાળીના કિસ્સામાં, સમિતિએ પ્રસ્તાવ સ્વીકાર્યો અને બુધવાર, 10 ડિસેમ્બરના રોજ તેની ઔપચારિક જાહેરાત કરી.

દિલ્હી હાટમાં દિવાળીની ઉજવણી
દિલ્હી હાટમાં દિવાળીની ઉજવણી (ETV Bharat)

યુનેસ્કોની યાદીમાં સામેલ થવાથી ભારતને શું લાભ થશે? દિલ્હીના પ્રવાસન મંત્રી કપિલ મિશ્રાએ જણાવ્યું હતું કે, યુનેસ્કોની અમૂર્ત સાંસ્કૃતિક વારસાની યાદીમાં દિવાળીનો સમાવેશ ભારત માટે એક મહાન સન્માન છે અને સાંસ્કૃતિક ક્ષેત્રની બહાર તેના દૂરગામી ફાયદા થશે. આ ટેગ વૈશ્વિક પ્લેટફોર્મ પર દિવાળીના સાંસ્કૃતિક, ધાર્મિક અને આધ્યાત્મિક મહત્વને સ્થાપિત કરે છે. તે પ્રકાશ, સંવાદિતા અને ખરાબ પર સારાના વિજયના તહેવારના પ્રતીકવાદને સર્વોચ્ચ વૈશ્વિક માન્યતા આપે છે, જે તમામ ભારતીયોને ગૌરવ આપે છે. તે ભારતને વૈશ્વિક સ્તરે સમૃદ્ધ સાંસ્કૃતિક અને વારસાના નેતૃત્વવાળા રાષ્ટ્ર તરીકે સ્થાપિત કરે છે. તે સાંસ્કૃતિક રાજદ્વારી માટે એક શક્તિશાળી પ્લેટફોર્મ પૂરું પાડે છે, જે ભારતના "સોફ્ટ પાવર" (સાંસ્કૃતિક પ્રભાવ) ને મજબૂત બનાવે છે.

દિલ્હીના મુખ્યમંત્રી રેખા ગુપ્તાએ જણાવ્યું હતું કે, યુનેસ્કોની માન્યતા દિવાળી સંબંધિત પ્રથાઓ, ધાર્મિક વિધિઓ અને કલાઓના સંરક્ષણ અને પ્રમોશન માટે આંતરરાષ્ટ્રીય સહયોગ, ક્ષમતા નિર્માણ અને સંસાધન એકત્રીકરણને સરળ બનાવશે. આ માન્યતા દિવાળી સાથે સંકળાયેલ મૌખિક પરંપરાઓ, લોક કલાઓ અને પરંપરાગત જ્ઞાન પ્રણાલીઓના વિગતવાર દસ્તાવેજીકરણ અને વૈજ્ઞાનિક સંશોધનને પ્રોત્સાહન આપે છે. આ ટેગ સમુદાયો અને ભાવિ પેઢીઓને તેમના વારસાનું મૂલ્ય અને જાળવણી કરવા પ્રેરણા આપે છે, જેથી દિવાળી 'જીવંત' વારસો બની રહે.

શું આ નિર્ણય ભારતને આર્થિક અને પર્યટન લાભો થશે? દિવાળીની વૈશ્વિક માન્યતા સાંસ્કૃતિક પર્યટનને વેગ આપશે. આંતરરાષ્ટ્રીય પ્રવાસીઓ ભારતમાં આ તહેવાર દરમિયાન આપવામાં આવતા અનોખા અનુભવો તરફ આકર્ષિત થશે. વધતા પર્યટનથી સ્થાનિક કારીગરો, શિલ્પકારો (ખાસ કરીને દિવા બનાવનારાઓ અને રંગોળી કલા સાથે સંકળાયેલા લોકો), પ્રાદેશિક કલાકારો અને હસ્તકલા અર્થતંત્રને સીધો ફાયદો થશે. તહેવાર સાથે સંકળાયેલ પરંપરાગત કૌશલ્યો અને હસ્તકલા વ્યાપારી તકો ઉત્પન્ન કરશે, જે ગરીબી નિવારણ અને સ્થાનિક આજીવિકામાં ફાળો આપશે. વધુમાં, દિવાળીને હવે યુનેસ્કોના શૈક્ષણિક કાર્યક્રમો અને સામગ્રીમાં વૈશ્વિક સાંસ્કૃતિક વિવિધતા અને માનવ એકતાના પ્રતીક તરીકે સમાવી શકાય છે. આ સિદ્ધિ સમુદાયોમાં તેમની પરંપરાઓના મહત્વ વિશે જાગૃતિ વધારે છે અને તેમને તેમના સાંસ્કૃતિક અધિકારોનો ઉપયોગ કરવા માટે સશક્ત બનાવે છે.

સુપ્રીમ કોર્ટના વિશેષજ્ઞ શું કહે છે? સુપ્રીમ કોર્ટના વરિષ્ઠ વકીલ સંદીપ દુબે, જે છેલ્લા કેટલાક વર્ષોથી પૂર્વાંચલના મુખ્ય તહેવાર છઠ પૂજાને યુનેસ્કોની યાદીમાં સામેલ કરવાના અભિયાનમાં સામેલ છે, તેમણે કહ્યું, "આ આગામી વર્ષોમાં ચોક્કસપણે સફળ થશે." દિવાળી અંગે, તેમણે કહ્યું કે તે માત્ર એક ધાર્મિક તહેવાર નથી, પરંતુ સામાજિક સંવાદિતા, સમુદાય ભાગીદારી અને સહિયારી માનવતાનું પ્રતીક છે. યુનેસ્કોની યાદીમાં સમાવેશ થવાથી વિશ્વભરની વિવિધ સંસ્કૃતિઓ વચ્ચે સાંસ્કૃતિક આદાનપ્રદાન અને આદરને પ્રોત્સાહન મળશે.

યુનેસ્કોની અમૂર્ત સાંસ્કૃતિક વારસાની યાદીમાં દિવાળીનો સમાવેશ માત્ર એક ઔપચારિક ઘોષણા નથી, પરંતુ ભારતીય સંસ્કૃતિના આત્માની વૈશ્વિક માન્યતા છે. તે ભારતની સમૃદ્ધ અને સતત વિકસતી સાંસ્કૃતિક પરંપરાઓ પ્રત્યે વૈશ્વિક સમુદાયના આદરને પ્રતિબિંબિત કરે છે. આ સિદ્ધિ ભારત પર એ જવાબદારી પણ મૂકે છે કે તે ફક્ત દિવાળી જ નહીં, પરંતુ તેના તમામ અમૂર્ત વારસાનું સક્રિય સંરક્ષણ અને પ્રમોશન સુનિશ્ચિત કરે, જેથી તે પેઢી દર પેઢી પ્રકાશમાન થતી રહે."

દિલ્હી હાટ કાર્યક્રમ દરમિયાન કલાકારો સાથે દિલ્હીના મુખ્યમંત્રી અને મંત્રી
દિલ્હી હાટ કાર્યક્રમ દરમિયાન કલાકારો સાથે દિલ્હીના મુખ્યમંત્રી અને મંત્રી (ETV Bharat)

યુનેસ્કોની યાદીમાં સમાવિષ્ટ ભારતના અન્ય અમૂર્ત સાંસ્કૃતિક વારસા

1. વૈદિક જાપ પરંપરા (2008): તેમાં પવિત્ર ગ્રંથો અને સ્તોત્રોના પાઠ, મંત્રોચ્ચાર અને પાઠ કરવાની મૌખિક પરંપરાનો સમાવેશ થાય છે, જે પેઢી દર પેઢી હસ્તાંતરિત થાય છે. તેને પ્રાચીન ભારતીય જ્ઞાનનો પાયો માનવામાં આવે છે.

2. રામલીલા: રામાયણનું પરંપરાગત પ્રદર્શન (2008): દશેરા દરમિયાન ઉત્તર ભારતમાં યોજાયેલ આ નાટ્ય પ્રદર્શન, સંગીત, નૃત્ય અને સંવાદ દ્વારા રામની વાર્તા દર્શાવે છે.

3. કુટિયાટ્ટમ, સંસ્કૃત રંગભૂમિ (2008): તે કેરળનું સૌથી જૂનું સંસ્કૃત રંગભૂમિ સ્વરૂપ છે. તે ધાર્મિક, નાટ્ય અને નૃત્યનું એક અનોખું સંયોજન છે, જે 2,000 વર્ષથી વધુ જૂનું છે.

4. રામમન: ગઢવાલ હિમાલયનું ધાર્મિક ઉત્સવ અને ધાર્મિક રંગભૂમિ (2009): ઉત્તરાખંડના ચમોલી જિલ્લામાં ઉજવાતો એક વાર્ષિક ધાર્મિક ઉત્સવ છે, જેમાં ધાર્મિક વિધિ, સંગીત અને નૃત્યના પ્રદર્શનનો સમાવેશ થાય છે.

5. મુડિયેટ્ટુ, કેરળનું ધાર્મિક રંગભૂમિ અને નૃત્ય-નાટિકા (2010): કાળી માતા અને રાક્ષસ દારિકા વચ્ચે યુદ્ધ પર આધારિત એક અનુષ્ઠાન નૃત્ય નાટક, જે ભદ્રકાળી મંદિરમાં કરાય છે.

6. કાલબેલિયા લોકગીતો અને નૃત્યો (2010): રાજસ્થાનના કાલબેલિયા આદિજાતિ દ્વારા રજૂ કરાયેલ આ નૃત્ય અને સંગીત તેમના સાપ પકડવાના વારસાથી પ્રેરિત છે. તે તેમની ઓળખ અને અભિવ્યક્તિનું માધ્યમ છે.

7. છઉ નૃત્ય (2010): પૂર્વી ભારત, ઓડિશા, ઝારખંડ અને પશ્ચિમ બંગાળમાં પ્રચલિત એક અર્ધ-શાસ્ત્રીય ભારતીય નૃત્ય સ્વરૂપ, જેમાં માર્શલ આર્ટ્સ, લોક પરંપરાઓ અને ધાર્મિક વિધિઓનો સમાવેશ થાય છે.

8. લદ્દાખનું પવિત્ર બૌદ્ધ મંત્રોચ્ચાર (2012): આ જમ્મુ અને કાશ્મીરના લદ્દાખ ક્ષેત્રમાં બૌદ્ધ મઠો અને ગુફાઓમાં સાધુઓ દ્વારા કરવામાં આવતી મંત્રોચ્ચારની ધાર્મિક પરંપરા છે.

9. મણિપુરનું સંકીર્તન: ગાયન, ઢોલ વગાડવું અને નૃત્ય વિધિઓ (2013): આ એક મહત્વપૂર્ણ ભક્તિ કલા સ્વરૂપ છે જે મણિપુરના વૈષ્ણવ સમુદાયો માટે મહત્વપૂર્ણ છે. તેમાં સંગીત અને નૃત્ય દ્વારા કૃષ્ણની સ્તુતિ કરે છે.

10. પંજાબના ઠઠેરો દ્વારા પરંપરાગત પિત્તળ અને તાંબાના વાસણો બનાવવાની હસ્તકલા (2014): પંજાબના જંડિયાલા ગુરુમાં ઠઠેરા સમુદાય દ્વારા ધાતુથી બનેલા વાસણોની એક અનોખી હસ્તકલા.

11. યોગ (2016): શરીર અને મન વચ્ચે સુમેળ પ્રાપ્ત કરવાના હેતુથી પ્રાચીન ભારતીય શારીરિક, માનસિક અને આધ્યાત્મિક પ્રથાઓનો એક સર્વાંગી અભિગમ.

12. નવરોઝ (2016): આ તહેવાર ભારત સહિત ઘણા દેશોમાં પારસી સમુદાય દ્વારા ઉજવવામાં આવે છે અને વસંત અને નવા વર્ષના આગમનને ચિહ્નિત કરે છે.

13. કુંભ મેળો (2017): વિશ્વનો સૌથી મોટો શાંતિપૂર્ણ મેળાવડો, તે ભારતમાં ચાર અલગ અલગ સ્થળોએ ચક્રીય રીતે યોજાતો તીર્થસ્થાન છે અને તેના ધાર્મિક અને સાંસ્કૃતિક મહત્વ માટે જાણીતો છે.

14. કોલકાતામાં દુર્ગા પૂજા (2021): દુર્ગા માતાની પૂજાનો આ તહેવાર પશ્ચિમ બંગાળમાં કલા, પ્રદર્શન, સમુદાય સમાવેશ અને ભક્તિનું ઉદાહરણ છે, જે શહેરી અને ગ્રામીણ બંને વિસ્તારોને જોડે છે.

15. ગુજરાતના ગરબા (2023): તે ગુજરાતનું એક ધાર્મિક અને ભક્તિમય લોકનૃત્ય છે, જે નવરાત્રિની નવ રાત્રિ દરમિયાન દેવી શક્તિની પૂજા દરમિયાન કરવામાં આવે છે.

16. દિવાળી (2025): પ્રકાશનો તહેવાર, જે અંધકાર પર પ્રકાશ અને અનિષ્ટ પર સારાના વિજયનું પ્રતીક છે, તે ભારત અને સમગ્ર વિશ્વમાં ઉજવવામાં આવે છે.

