વાહન ચાલકો માટે KYV કરાવવું જરૂરી, બાકી રાખવા પર થશે ભારે દંડ, જાણો કોને-કોને થશે અસર?
NHAI એ FASTag KYV પ્રક્રિયાને સરળ બનાવી છે, જેમાં ચકાસણી માટે વાહનનો ફક્ત આગળનો ફોટોગ્રાફ જરૂરી છે.
Published : November 1, 2025 at 10:25 PM IST
સુરભી ગુપ્તા, નવી દિલ્હી: ભારતભરના વાહન માલિકોને હવે ટોલ પ્લાઝા પર તેમના FASTag નો ઉપયોગ ચાલુ રાખવા માટે Know Your Vehicle (KYV) ચકાસણી કરાવવી પડશે. આ ચકાસણી પ્રક્રિયા 31 ઓક્ટોબર, 2025 થી શરૂ થઈ છે. નેશનલ હાઇવે ઓથોરિટી ઓફ ઇન્ડિયા (NHAI) એ સંકેત આપ્યો છે કે આ ફેરફારો ડિજિટલ ટોલ કલેક્શન સિસ્ટમને વધુ મજબૂત બનાવશે, દુરુપયોગને રોકશે અને પારદર્શિતા વધારશે. જો કે, ઘણા ડ્રાઇવરો આનાથી નાખુશ છે અને ચિંતા વ્યક્ત કરી છે કે તે ફક્ત બીજી એક નોકરશાહી મુશ્કેલી છે.
તેથી, વાહન માલિકો માટે એ સમજવું મહત્વપૂર્ણ છે કે KYV શું છે, તે શા માટે જરૂરી છે, નવી માર્ગદર્શિકામાં કયા ફેરફારો કરવામાં આવ્યા છે અને વપરાશકર્તાઓ આ સિસ્ટમ કેવી રીતે પૂર્ણ કરી શકે છે.
Know Your Vehicle શું છે?
Know Your Vehicle (KYV) પ્રક્રિયા એ NHAI ની પેટાકંપની, ઇન્ડિયન હાઇવે મેનેજમેન્ટ કંપની લિમિટેડ (IHMCL) દ્વારા બનાવવામાં આવેલી ચકાસણી સિસ્ટમ છે, જે ખાતરી કરે છે કે દરેક FASTag યોગ્ય વાહન સાથે જોડાયેલ છે. બીજા શબ્દોમાં કહીએ તો, KYV એ "Know Your Customer" (KYC) પ્રક્રિયા છે, પરંતુ વાહનો માટે. વાહન માલિકોએ માલિકીની ચકાસણી કરવા અને છેતરપિંડી ટાળવા માટે દસ્તાવેજો અપલોડ કરવા પડશે, જેમાં મુખ્યત્વે વાહન નોંધણી પ્રમાણપત્ર (RC) અને વિન્ડશિલ્ડ પર સ્થાપિત FASTag નો ફોટો શામેલ હશે.
KYV ચકાસણી 3 વર્ષના સમયગાળા માટે માન્ય છે, ત્યારબાદ FASTag ને સક્રિય અને સુસંગત રાખવા માટે બીજી KYC ચકાસણી જરૂરી રહેશે.
KYV શા માટે જરૂરી છે
આ ફેરફાર FASTag ટેકનોલોજીના અમલીકરણ પછી તેના વધતા દુરુપયોગનું પરિણામ છે. અધિકારીઓએ ઘણી છટકબારી શોધી કાઢી જેનો મોટરચાલકો અને ટ્રાન્સપોર્ટરો ઉપયોગ કરી રહ્યા હતા, જેમાં શામેલ છે:
- છૂટા FASTagsનો ઉપયોગ જે તેમના પાકીટમાં રાખવામાં આવ્યા હતા અને વાહનના વિન્ડશિલ્ડ પર ચોંટાડવામાં આવ્યા ન હતા.
- બહુવિધ વાહનો પર એક જ FASTagનો ઉપયોગ.
- ઓછા ટોલ દર ચૂકવવા માટે ટ્રક પર કાર FASTags ફિક્સ કરવા.
- ટેગ વાહન સોંપણીને અપડેટ કરવા માટે FASTag ડેવલપરને જાણ કર્યા વિના વાહનોનું વેચાણ અથવા ટ્રાન્સફર.
આ કારનામાઓએ ટોલ વસૂલાતને કાયદેસરથી શોષણકારી પદ્ધતિઓ તરફ વાળી ન હતી, પરંતુ ભારતની ઝડપથી ડિજિટાઇઝ થતી ટોલ સિસ્ટમમાં આવક લીકેજ અને ડેટા ગુણવત્તામાં પણ ચેડા કર્યા હતા. NHAI જણાવે છે કે KYV નો ઉદ્દેશ્ય "FASTag ઇકોસિસ્ટમને સાફ કરવાનો" અને One Vehicle, One Tag (OVOT) આદેશ સાથે સુસંગત કરવાનો છે, જેને 31 ઓક્ટોબર, 2024 થી ફરજિયાત બનાવવામાં આવ્યો છે. એકસાથે, બંને નીતિઓ ખાતરી કરે છે કે દરેક વાહનમાં ફક્ત એક જ યોગ્ય રીતે જોડાયેલ સક્રિય FASTag હોય.
સુધારેલા KYV નિયમોમાં ફેરફારો
વાહન માલિકોને રાહત આપતા, NHAI એ તાજેતરમાં તકનીકી ખામીઓ અને બોજારૂપ અપલોડ આવશ્યકતાઓ અંગે વ્યાપક ફરિયાદો બાદ KYV પ્રક્રિયાને સરળ બનાવી છે.
IHMCL દ્વારા જારી કરાયેલ સુધારેલા માર્ગદર્શિકામાં ઘણા મુખ્ય ફેરફારો શામેલ છે:
બહુવિધ ફોટા અપલોડ કરવાની જરૂર નથી: કાર, જીપ અથવા વાન ચલાવતા ડ્રાઇવરોને હવે તેમના વાહનોના સાઇડ-વ્યૂ ફોટા આપવાની જરૂર નથી. ફક્ત આગળનો ફોટો જરૂરી છે, જે સ્પષ્ટ રીતે નંબર પ્લેટ અને FASTag દર્શાવે છે. એક્સેલ ઓળખવા માટે સાઇડ છબીઓની આવશ્યકતા દૂર કરવામાં આવી છે.
VAHANમાંથી ડેટા મેળવવો: આ પ્રક્રિયા હવે ભારત સરકારના વાહન ડેટાબેઝનો ઉપયોગ કરશે, જે ભારતમાં વાહન નોંધણી માટેનો કેન્દ્રીય ભંડાર છે. જ્યારે કોઈ વપરાશકર્તા વાહન નંબર, ચેસિસ નંબર અથવા મોબાઇલ નંબર દાખલ કરે છે, ત્યારે સિસ્ટમ આપમેળે RC વિગતો મેળવશે. જો એક જ મોબાઇલ નંબર પર બહુવિધ વાહનો નોંધાયેલા હોય, તો વપરાશકર્તા KYC પૂર્ણ કરવા માટે સંબંધિત વાહન પસંદ કરશે.
અચાનક સેવા સસ્પેન્શન નહીં: અગાઉ, FASTags અચાનક ચકાસણી વગરના અને નિષ્ક્રિય થઈ જતા, જેના કારણે ડ્રાઇવરોને ટોલ ગેટ પર સમસ્યાનું નિરાકરણ કરવાની ફરજ પડતી. નવી સિસ્ટમ હેઠળ, FASTags સક્રિય રહેશે ભલે તેમનો KYV બાકી હોય, અને વપરાશકર્તાઓને તેમનો KYV પૂર્ણ કરવા માટે વાજબી સમયમર્યાદા આપવામાં આવશે.
જૂના FASTags માન્ય રહેશે: KYV નીતિ અમલમાં આવે તે પહેલાં જારી કરાયેલ FASTags પહેલાની જેમ કાર્ય કરવાનું ચાલુ રાખશે, સિવાય કે બેંકને ટેગના દુરુપયોગ અથવા ખોટા ઉપયોગની ફરિયાદો મળે. આવા કિસ્સાઓમાં, ટેગને ચિહ્નિત કરી શકાય છે.
બેંકો વપરાશકર્તાઓને મદદ કરશે: જો વપરાશકર્તાઓને તકનીકી અથવા દસ્તાવેજ અપલોડ કરવામાં સમસ્યાઓનો સામનો કરવો પડે છે, તો બેંકો હવે તેમનો સીધો સંપર્ક કરવા અને કનેક્શન ડિસ્કનેક્ટ થાય તે પહેલાં KYV પ્રક્રિયા પૂર્ણ કરવામાં મદદ કરવા માટે જવાબદાર છે.
NHAI એ FASTag જારી કરતી બેંકોને એવા વપરાશકર્તાઓને SMS સૂચનાઓ મોકલવાનો નિર્દેશ આપ્યો છે જેમની KYV ચકાસણી હજુ બાકી છે.
KYV શા માટે ફરજિયાત છે?
૩૧ ઓક્ટોબર, ૨૦૨૫ થી, બધા FASTag વપરાશકર્તાઓ માટે KYV પૂર્ણ કરવું ફરજિયાત છે. આમ કરવામાં નિષ્ફળતાના પરિણામે FASTag નિષ્ક્રિય અથવા "હોટલિસ્ટ" થઈ શકે છે, જેનો અર્થ એ કે વપરાશકર્તાએ રોકડમાં ટોલ ચૂકવવો પડશે અને દંડ પણ ભરવો પડી શકે છે.
ICICI બેંક અનુસાર, "નિયમો અનુસાર, KYV ચકાસણી પૂર્ણ કરવી ફરજિયાત છે. તમારે ખાતરી કરવી જોઈએ કે બધા અપલોડ કરેલા ફોટા સ્પષ્ટ અને સાચા છે. જો અરજી નકારવામાં આવે છે, તો તમારું FASTag હોટલિસ્ટ કરવામાં આવશે, અને તમારે તેને ફરીથી સક્રિય કરવા માટે સાચા દસ્તાવેજો ફરીથી અપલોડ કરવાની જરૂર પડશે."
HDFC બેંક તેની વેબસાઇટ પર જણાવે છે, "KYV એ ખાતરી કરવા માટે એક નિયમનકારી આવશ્યકતા છે કે FASTag યોગ્ય વાહનને જારી કરવામાં આવે. આ પ્રક્રિયા ત્રણ વર્ષ માટે માન્ય છે, ત્યારબાદ ફરીથી KYV જરૂરી રહેશે."
અધિકારીઓના મતે, ભારતની આગામી મલ્ટી-લેન ફ્રી ફ્લો (MLFF) ટોલ સિસ્ટમ પહેલાં જવાબદારી વધારવા, ટેગ ડુપ્લિકેશન અટકાવવા અને ડિજિટલ ટોલ સુરક્ષાને મજબૂત બનાવવાનો હેતુ છે. આ એક અવરોધ-મુક્ત, કેમેરા-આધારિત સિસ્ટમ છે જેનું NHAI દ્વારા પરીક્ષણ કરવામાં આવી રહ્યું છે.
KYV પૂર્ણ કરવાનાં પગલાં
વાહન માલિકો તેમની FASTag જારી કરનાર બેંકની વેબસાઇટ અથવા મોબાઇલ એપ્લિકેશન દ્વારા KYV પૂર્ણ કરી શકે છે. લગભગ બધી મોટી બેંકો (ICICI, HDFC, SBI, Airtel Payments Bank, Paytm Payments Bank, IDFC First Bank) આ સુવિધા પ્રદાન કરે છે.
અમે કેટલાક સરળ પગલાં પ્રદાન કરીશું જે મદદ કરી શકે છે:
લોગિન: તમારા FASTag પ્રદાતાની વેબસાઇટની મુલાકાત લો અથવા તમારા રજિસ્ટર્ડ મોબાઇલ નંબરનો ઉપયોગ કરીને લોગ ઇન કરવા માટે એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરો.
KYV વિભાગ શોધો: FASTag સેવાઓ > KYV અપડેટ કરો અથવા Know Your Vehicle જાણો પર જાઓ.
વિગતો ચકાસો: સિસ્ટમ VAHAN નામની સરકારી એપ્લિકેશનમાંથી આપમેળે તમારા વાહન વિશેના પ્રતિભાવો મેળવશે, જેમાં લાઇસન્સ નંબર, ચેસિસ નંબર અને એન્જિન નંબરનો સમાવેશ થાય છે, અને પછી તમારે તેને ચકાસવાની જરૂર પડશે.
જરૂરી ફોટા અપલોડ કરો: આગળના વિન્ડશિલ્ડ પર લાઇસન્સ પ્લેટ નંબર અને FASTag સાથે વાહનનો ફોટો.
RC (નોંધણી પ્રમાણપત્ર) આગળ અને પાછળ: કેટલાક કિસ્સાઓમાં, ટેગના સીરીયલ નંબર સાથેનો આંતરિક ફોટો.
સબમિટ કરો અને ચકાસો: ફોટા અપલોડ કર્યા પછી, ફોર્મ ભરો અને તેને સબમિટ કરો: ચકાસણી માટે એક OTP મોકલવામાં આવશે. એકવાર તમને NHAI નું પુષ્ટિકરણ પ્રાપ્ત થઈ જાય, પછી તમારો ટેગ સક્રિય અને ચકાસાયેલ તરીકે સૂચિબદ્ધ થશે.
આ પ્રક્રિયા મફત છે. તમે તે જ પ્લેટફોર્મ પર લોગ ઇન કર્યા પછી સ્થિતિ પણ ચકાસી શકો છો.
શું વપરાશકર્તાઓ ફરિયાદ નોંધાવી શકે છે?
- જો કોઈ વપરાશકર્તાને દસ્તાવેજો અપલોડ કરવામાં મુશ્કેલી આવી રહી છે અથવા ચકાસણી નિષ્ફળ જાય છે, તો તેઓ NHAI ના નવા નિર્દેશ મુજબ સહાય માટે તેમની જારી કરનાર બેંકનો સંપર્ક કરી શકે છે.
- માર્ગદર્શન માટે અથવા KYV-સંબંધિત ફરિયાદ નોંધાવવા માટે, 1033 પર નેશનલ હાઇવે હેલ્પલાઇન પર કૉલ કરો.
- જો KYV વિનંતી નકારવામાં આવે છે અથવા અપૂર્ણ તરીકે વર્ગીકૃત કરવામાં આવે છે, તો દસ્તાવેજો ફરીથી અપલોડ કરો.
