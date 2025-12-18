Explainer: નરેગાથી મનરેગા અને હવે વીબી જી રામ જીની યાત્રા, શું બદલાઈ જશે?
વીબી જી રામ જીમાં એવું શું છે જે તેને મનરેગા કરતાં વધુ સારું બનાવે છે? સરકાર અને વિપક્ષ શું કહે છે?
Published : December 18, 2025 at 7:47 PM IST
નવી દિલ્હી: ભારે હોબાળા વચ્ચે, લોકસભાએ ગુરુવારે વિકાસ ભારત ગેરંટી ફોર એમ્પ્લોયમેન્ટ એન્ડ લાઇવલીહૂડ મિશન (VBGRAMJI) બિલ પસાર કર્યું. વિપક્ષના પ્રશ્નોના જવાબ આપતા, કૃષિ મંત્રી શિવરાજ સિંહ ચૌહાણે આ બિલને ગાંધીજીના સપનાઓને સાકાર કરવા તરફનું એક પગલું ગણાવ્યું. તેમણે કહ્યું કે, કોંગ્રેસે ગાંધીજીના આદર્શોની હત્યા કરી, જ્યારે મોદી સરકારે તેમને જીવંત રાખ્યા છે. કૃષિ મંત્રીએ કહ્યું કે, અમારા માટે, ગાંધીજી હજુ પણ આ યોજનાઓમાં જીવંત છે; મહાત્મા ગાંધી ફક્ત પોસ્ટરો અને ચિત્રોમાં જ નહીં, પરંતુ છેલ્લા વ્યક્તિ સુધી પહોંચવા માટેના અમારા કાર્યોમાં પણ જીવંત છે.
જોકે, વિપક્ષના સાંસદો કૃષિ મંત્રીના પ્રતિભાવથી સંતુષ્ટ ન હતા અને બિલનો વિરોધ કરવાનું ચાલુ રાખ્યું. તેમણે કહ્યું કે, બિલમાંથી મહાત્મા ગાંધીનું નામ દૂર કરવું અયોગ્ય છે. ચાલો જાણીએ કે આ બિલમાં એવું શું છે જેના પર વિપક્ષના સભ્યો સતત સવાલ ઉઠાવી રહ્યા છે અને નવું બિલ જૂના કાયદાથી કેટલું અલગ છે?
મનરેગા 20 વર્ષ પહેલા રજૂ કરવામાં આવ્યું હતું
લગભગ 20 વર્ષ પહેલા, 2005 માં, યુપીએ સરકારે મહાત્મા ગાંધી રાષ્ટ્રીય ગ્રામીણ રોજગાર ગેરંટી અધિનિયમ (M-NREGA) લાગુ કર્યો હતો. આ યોજના હેઠળ, ગ્રામીણ વિસ્તારોના પરિવારોને 100 દિવસની રોજગારીની ગેરંટી આપવામાં આવી હતી. આ યોજના એવા મજૂરો માટે મહત્વપૂર્ણ હતી જેમની પાસે કૌશલ્યનો અભાવ હતો અને રોજગાર મેળવવા માટે અન્ય રાજ્યોમાં જવા માટે નાણાકીય સંસાધનોનો અભાવ હતો. આ યોજના મુખ્યત્વે ગ્રામીણ વિસ્તારોમાં સંપત્તિ નિર્માણ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરતી હતી, જેમ કે તળાવો, રસ્તાઓ અને સિંચાઈ પ્રણાલીઓને મજબૂત બનાવવી. દેશભરમાં કુલ 262 વિવિધ પ્રકારના કામ હાથ ધરવામાં આવ્યા છે.
મનરેગાને મહારાષ્ટ્રની રોજગાર ગેરંટી યોજનાથી પ્રેરિત માનવામાં આવે છે. મહારાષ્ટ્રે તેને 1972-73 માં દુષ્કાળ રાહત પગલા તરીકે શરૂ કરી હતી. મનરેગાની બીજી એક વિશિષ્ટ વિશેષતા એ છે કે જો કોઈ નોંધણી કરાવે છે, તો તેને 15 દિવસની અંદર રોજગાર આપવામાં આવે છે. જો કામ ઉપલબ્ધ ન હોય, તો તે વ્યક્તિને બેરોજગારી ભથ્થું આપવામાં આવે છે.
કેન્દ્ર સરકાર મનરેગા હેઠળ વેતનની સંપૂર્ણ રકમનું વિતરણ કરી રહી છે. વહીવટી જવાબદારીઓ ઉપરાંત, રાજ્ય સરકાર વપરાયેલી સામગ્રીનો ખર્ચ ઉઠાવે છે. હાલમાં, મનરેગા હેઠળ આશરે 120 મિલિયન કામદારો નોંધાયેલા છે. મોદી સરકારે 2020-21ના વર્ષ માટે જાહેર કરેલા આંકડા મુજબ, તે વર્ષે આ યોજના હેઠળ ₹111,000 કરોડ જાહેર કરવામાં આવ્યા હતા. આ કોવિડ દરમિયાન ગ્રામીણ આવકમાં તીવ્ર ઘટાડાને કારણે હતું. આ યોજનાએ તેમને નોંધપાત્ર રાહત આપી હતી.
નવા બિલની કેમ જરૂર છે
કૃષિ મંત્રી શિવરાજ સિંહ ચૌહાણે લોકસભામાં જણાવ્યું હતું કે, મનરેગામાં સુધારાની જરૂર છે કારણ કે ઘણું અનુત્પાદક કાર્ય થઈ રહ્યું છે. તેમણે જણાવ્યું હતું કે, આ યોજના અંગે વિવિધ ફરિયાદો મળી રહી છે. તેમના મતે, ઘણી જગ્યાએ કામ ફક્ત કાગળ પર જ થઈ રહ્યું હતું અને બદલામાં પૈસા વસૂલવામાં આવી રહ્યા હતા. તેમણે કહ્યું કે, મનરેગા હેઠળ 60 ટકા ભંડોળ વેતન માટે અને 40 ટકા બાંધકામ સામગ્રી માટે હતું. જોકે, વિપક્ષી પક્ષો દ્વારા શાસિત રાજ્યોમાં, સમગ્ર રકમ મજૂરી માટે લેવામાં આવી હતી, જેમાં સામગ્રી માટે માત્ર 26 ટકા બાકી રહ્યા હતા. ઘણા રાજ્યોમાં, ફક્ત 19-20 ટકા ખર્ચ કરવામાં આવ્યો હતો.
યોજનાઓના નામ સમયાંતરે બદલાયા છે
કૃષિ મંત્રીએ કહ્યું કે, 1960-61માં ગ્રામીણ માનવશક્તિ કાર્યક્રમ અને મનરેગાની સ્થાપના થઈ ત્યારથી, સમય જતાં વિવિધ યોજનાઓ બનાવવામાં આવી છે, અને સમય જતાં તેમાં પણ ફેરફારો થયા છે. તેમણે કહ્યું કે, મનરેગાના મૂળ નામમાં મહાત્મા ગાંધીનું નામ નહોતું, અને તેને ફક્ત નરેગા કહેવામાં આવતું હતું. જોકે, 2009ની લોકસભા ચૂંટણી પહેલા, કોંગ્રેસ પાર્ટીએ ગાંધીને યાદ કર્યા અને તેમનું નામ વોટ બેંક માટે ઉમેર્યું. યોજનાનો ડેટા જાહેર કરતા તેમણે કહ્યું કે, મોદી સરકારે આ યોજના દ્વારા 3210 કરોડ માનવદિવસો બનાવ્યા, જ્યારે કોંગ્રેસે ફક્ત 1660 કરોડ માનવદિવસો બનાવ્યા. તેવી જ રીતે, મોદી સરકાર હેઠળ, મહિલાઓની ભાગીદારી વધીને 56.73 ટકા થઈ ગઈ, જે યુપીએ શાસન દરમિયાન 48 ટકા હતી.
બિલનો વિરોધ કેમ?
વિરોધનું મુખ્ય કારણ યોજનામાંથી ગાંધીજીનું નામ બદલીને દૂર કરવાનું છે. વિરોધ પક્ષોનો આરોપ છે કે મોદી સરકાર યોજનામાંથી મહાત્મા ગાંધીનું નામ દૂર કરીને તેમના આદર્શોથી ભટકાઈ રહી છે.
વિરોધનું બીજું કારણ ખર્ચ છે. નવા બિલમાં ખર્ચનું વિભાજન કરવામાં આવ્યું છે. આ અંતર્ગત, કેન્દ્ર સરકાર 60 ટકા ખર્ચ ભોગવશે, જ્યારે રાજ્ય સરકાર 40 ટકા ખર્ચ ભોગવશે. પર્વતીય રાજ્યો, ઉત્તરપૂર્વીય રાજ્યો, જમ્મુ અને કાશ્મીર અને કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશો માટે, કેન્દ્ર સરકાર 90 ટકા ખર્ચ ભોગવશે.
વિરોધ પક્ષોનું કહેવું છે કે મનરેગા હેઠળ વેતનનો સંપૂર્ણ ખર્ચ કેન્દ્ર સરકાર ઉઠાવતી હતી. તેમણે એવો પણ આરોપ લગાવ્યો કે, સરકાર સતત બજેટમાં કાપ મૂકી રહી છે. કૃષિ મંત્રી શિવરાજ સિંહ ચૌહાણે જણાવ્યું હતું કે, મોદી સરકારે મનરેગા બજેટ ઘટાડ્યું નથી, વધાર્યું છે. તેમણે જણાવ્યું હતું કે, કોંગ્રેસ સરકારે મનરેગા બજેટ ₹40,000 કરોડથી ઘટાડીને ₹35,000 કરોડ કર્યું છે. જોકે, મોદી સરકારે આ યોજના પર ₹1,11,000 કરોડ ખર્ચ્યા છે, અને આ વર્ષના બજેટમાં ₹1,51,282 કરોડનો પ્રસ્તાવ છે.
વિરોધનું ત્રીજું કારણ નવા બિલની કલમ 5(1) છે. તેમનો દાવો છે કે કેન્દ્ર સરકાર નક્કી કરશે કે કયા રાજ્યો આ યોજનાનો અમલ ક્યારે કરશે. વધુમાં, જો કોઈ રાજ્યનું બજેટ મર્યાદિત હોય, તો કેન્દ્ર સરકાર તેને તે બજેટ અનુસાર કામ સોંપશે. પહેલાં, આવી કોઈ જવાબદારી નહોતી. આને માનક ફાળવણી કહેવામાં આવી રહી છે.
વિરોધ પક્ષોનું કહેવું છે કે આનાથી ગરીબ રાજ્યો સૌથી વધુ પ્રભાવિત થશે કારણ કે તેમની પાસે બજેટનો અભાવ હશે. બજેટ વિના, તેઓ લોકો માટે કામ શોધી શકશે નહીં. તેમનો એવો પણ આરોપ છે કે સરકારે કૃષિના નામે દર વર્ષે 60 દિવસ માટે આ યોજના લાગુ ન કરવાનો નિર્ણય લીધો છે. આનો અર્થ એ છે કે ખેતીની મોસમ દરમિયાન, જ્યારે તેમને મજૂરોની જરૂર હોય છે, ત્યારે તેઓ કામ શોધી શકશે નહીં.
मोदी सरकार ने मनरेगा जैसी ऐतिहासिक योजना को दफन करने का मन बना लिया है।— Yogendra Yadav (@_YogendraYadav) December 17, 2025
औपचारिक तौर पर “संशोधन” का ढोंग है, 100 की जगह 125 दिन लिख देने का झाँसा है—जबकि हक़ीक़त यह है कि रोज़गार की गारंटी को ही ख़त्म किया जा रहा है।
“विकसित भारत–रोज़गार और आजीविका गारंटी मिशन” अब हर हाथ को काम… pic.twitter.com/yzyjun67qs
યોગેન્દ્ર યાદવે શું કહ્યું
"મોદી સરકારે મનરેગા જેવી ઐતિહાસિક યોજનાને દફન કરી દેવાનો નિર્ણય લીધો છે. 100 દિવસને બદલે 125 દિવસનો વાયદો એક છેતરપિંડી છે - જ્યારે વાસ્તવિકતા એ છે કે રોજગારની ગેરંટી જ ખતમ થઈ રહી છે. વિકાસિત ભારત - રોજગાર અને આજીવિકા ગેરંટી મિશન હવે દરેક હાથ માટે કામ કરવાનો અધિકાર સુનિશ્ચિત કરવાને બદલે પસંદગીના લાભાર્થીઓને દૈનિક વેતન દાન કરવાની યોજના ધરાવે છે."
કયા નેતાએ શું કહ્યું
"આ ફક્ત મનરેગાનું નામ બદલવાની વાત નથી, તે કામ કરવાનો અધિકાર છીનવી લેવા વિશે છે. સરકાર અમે આપેલો અધિકાર છીનવી રહી છે. આ નવા કાયદા હેઠળ, સરકાર જ્યારે ઈચ્છે ત્યારે કામ આપશે. બાદમાં, તે કામ આપવાનો ઇનકાર કરશે, એમ કહીને કે હાલમાં કોઈ માંગ નથી." કોંગ્રેસ પ્રમુખ મલ્લિકાર્જુન ખડગે.
"100 દિવસથી 125 દિવસ સુધી વેતન વધારવાની વાત માત્ર એક યુક્તિ છે. બજેટનો બોજ રાજ્ય સરકારો પર પડતાં જ, મનરેગા ધીમે ધીમે બંધ થઈ જશે કારણ કે રાજ્યો પાસે પૈસા નથી." કોંગ્રેસ નેતા પ્રિયંકા ગાંધી.
લોકસભામાં ટીએમસીના એક સાંસદે જણાવ્યું હતું કે, "માર્ચ 2022 થી, કેન્દ્ર સરકારે બંગાળને મનરેગા ભંડોળ આપ્યું નથી, જેના કારણે બંગાળમાં 5.9 મિલિયન નોંધાયેલા મનરેગા કામદારો ત્રણ વર્ષથી વેતન વગર રહી ગયા છે."
સીપીએમના અમરા રામે કહ્યું કે, મનરેગા દ્વારા ગ્રામીણ ગરીબોને આપવામાં આવેલા અધિકારો છીનવાઈ રહ્યા છે.
સરકારે નવા બિલને સમર્થન આપવા અંગે શું કહ્યું, મોદી સરકાર કહે છે કે તે મનરેગાને બદલવા માટે એક નવો કાયદો લાવી રહી છે. રોજગાર દિવસોનો વ્યાપ વધારવામાં આવી રહ્યો છે. તેમાં જળ સંસાધનો, રસ્તાઓ, ડિજિટલ ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર અને ગ્રામીણ આવાસનો સમાવેશ થાય છે, જે બધા અગાઉ શામેલ નહોતા. સરકારે જણાવ્યું હતું કે, આ યોજના દ્વારા બનાવવામાં આવેલ કોઈપણ ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર રાષ્ટ્રની સંપત્તિ નિર્માણમાં ફાળો આપશે. સરકારે જણાવ્યું હતું કે, પારદર્શિતા સુનિશ્ચિત કરવા માટે AI, GPS અને મોબાઇલ ઉપકરણોનો ઉપયોગ કરીને રીઅલ-ટાઇમ મોનિટરિંગ લાગુ કરવામાં આવશે. સતત દેખરેખ માટે AIS ડેશબોર્ડ બનાવવામાં આવશે. પૂર્ણ થયેલા કામ અને થયેલા ખર્ચની વિગતો દર અઠવાડિયે પ્રકાશિત કરવામાં આવશે. સરકારના જણાવ્યા અનુસાર, જ્યાં કામ કરવામાં આવશે તે પંચાયતમાં સામાજિક ઓડિટ કરવામાં આવશે.
મનરેગાનું પૂર્ણ સ્વરૂપ - મહાત્મા ગાંધી રાષ્ટ્રીય ગ્રામીણ રોજગાર ગેરંટી અધિનિયમ
- કેટલા દિવસની રોજગારીની ખાતરી - 100 દિવસ
- કોને કામ મળશે - ગ્રામીણ પરિવારોમાંથી અકુશળ પુખ્ત મજૂરો
- ઉદ્દેશ - રોજગારનું સર્જન અને ગ્રામીણ પરિવારોની આવક સુરક્ષિત કરવી
- વીબી જી રામ જીનું પૂર્ણ સ્વરૂપ - વિકસિત ભારત ગેરંટી ફોર રોજગાર અને આજીવિકા મિશન
- કેટલા દિવસનું કામ પૂરું પાડવામાં આવશે - 125 દિવસ
- કોને કામ મળશે - ગ્રામીણ પરિવારોમાંથી અકુશળ પુખ્ત મજૂરો
- ઉદ્દેશ - મનરેગા ઉપરાંત, તેમાં આજીવિકા સાથે જોડાયેલા ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર, ગ્રામીણ ઈન્સ્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર, જળ અને જળવાયુને સામેલ કરવામાં આવ્યા છે, જેથી ગ્રામિણ વિકાસનું માળખું વિકસિત થઈ થશે.
મનરેગા અને વીબી રામ જી વચ્ચેના મુખ્ય તફાવત
- 100 દિવસની રોજગારની ખાતરી - 125 દિવસનો રોજગાર
- કેન્દ્ર સરકાર વેતન ચૂકવવા માટે જવાબદાર છે - કેન્દ્ર સરકાર 60 ટકા અને રાજ્ય સરકાર 40 ટકા ભોગવશે
- આ હેઠળ, જાહેર કાર્યો દ્વારા સશક્તિકરણ, વૃદ્ધિ, સંકલન અને સંતૃપ્તિ પર ભાર મૂકવામાં આવે છે, જેથી વિકસિત ભારત રાષ્ટ્રીય ગ્રામીણ માળખાગત સ્ટેક બની શકે.
આ પણ વાંચો: