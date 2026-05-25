અરવલ્લી પર નિષ્ણાત સમિતિએ નિષ્ણાતો સાથે સલાહ લેવી જોઈએ: સુપ્રીમ કોર્ટ

કોર્ટે સમિતિને સંબંધિત ક્ષેત્રના નિષ્ણાતો અને અન્ય હિસ્સેદારો સાથે મળીને કામ કરવાનો આદેશ આપ્યો.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : May 25, 2026 at 7:03 PM IST

નવી દિલ્હી: સુપ્રીમ કોર્ટે સોમવારે જણાવ્યું હતું કે અરવલ્લી ટેકરીઓ અને પર્વતમાળાઓને વ્યાખ્યાયિત કરવા માટે રચાયેલી નિષ્ણાત સમિતિએ સંબંધિત ક્ષેત્રના નિષ્ણાતો અને અન્ય હિસ્સેદારો સાથે પરામર્શ કરવો જોઈએ, અને સામાન્ય લોકોના મંતવ્યો પણ સાંભળવા જોઈએ. આ મામલાની સુનાવણી મુખ્ય ન્યાયાધીશ સૂર્યકાંત અને ન્યાયાધીશ જોયમલ્યા બાગચી અને વિપુલ એમ. પંચોલીની બનેલી બેન્ચ દ્વારા કરવામાં આવી હતી.

બેન્ચે જણાવ્યું હતું કે સમિતિમાં ઘણા બધા સભ્યો હોઈ શકે નહીં, કારણ કે આનાથી વ્યવસ્થાપન જટિલ બનશે. સુનાવણી દરમિયાન, એમિકસ ક્યુરી, વરિષ્ઠ વકીલ કે. પરમેશ્વરે જણાવ્યું હતું કે અગાઉની પ્રક્રિયામાં એક મૂળભૂત ખામી એ હતી કે જનતાના મંતવ્યો સાંભળવામાં આવ્યા ન હતા.

તેમણે સૂચન કર્યું હતું કે કોર્ટે સમિતિને બધા હિસ્સેદારો પાસેથી સૂચનો મંગાવવા માટે યોગ્ય પદ્ધતિ ઘડવાનો વિચાર કરવો જોઈએ. એમિકસે કહ્યું, "આ અગાઉની પ્રક્રિયામાં કરવામાં આવ્યું ન હતું. કોઈની સાથે સલાહ લેવામાં આવી ન હતી."

મુખ્ય ન્યાયાધીશે જણાવ્યું હતું કે સમિતિએ દરેકને સાંભળવું જોઈએ, કારણ કે વિવિધ હિસ્સેદારો હશે, અને ક્યારેક સામાન્ય માણસ તરફથી ખૂબ સારા સૂચનો આવે છે. એક વકીલે સમિતિમાં સમાવેશ માટે ક્ષેત્રના કેટલાક નિષ્ણાતોના નામ સૂચવ્યા હતા.

મુખ્ય ન્યાયાધીશે જણાવ્યું હતું કે સમિતિમાં 30 કે 40 સભ્યો હોઈ શકે નહીં, કારણ કે આનાથી વ્યવસ્થાપન મુશ્કેલ બનશે. બેન્ચે કહ્યું, "આપણે 30 કે 40 સભ્યોવાળી સમિતિ બનાવી શકતા નથી, કારણ કે આનાથી વ્યવસ્થાપન અશક્ય બનશે. સમિતિએ નિષ્ણાતોની સલાહ લેવી જોઈએ અને તેમાં 5-7 સભ્યો હોવા જોઈએ. તેમાં અન્ય સંબંધિત ક્ષેત્રોના નિષ્ણાતોનો પણ સમાવેશ થવો જોઈએ. એક વન નિષ્ણાત હોઈ શકે છે, બીજો ભૌગોલિક પરિસ્થિતિઓનો નિષ્ણાત હોઈ શકે છે. મર્યાદિત કુશળતાનો ઉપયોગ થવો જોઈએ."

કેન્દ્ર સરકાર તરફથી હાજર રહેલા વધારાના સોલિસિટર જનરલ ઐશ્વર્યા ભાટીએ કહ્યું કે પેનલમાં સમાવેશ માટે કેન્દ્રીય સશક્ત સમિતિ અને એમિકસ ક્યુરી દ્વારા સૂચવેલા સામાન્ય નામોને અંતિમ સ્વરૂપ આપી શકાય છે.

અગાઉ, સુપ્રીમ કોર્ટે પર્યાવરણ મંત્રાલય અને અન્ય હિસ્સેદારોને વિશ્વની સૌથી જૂની પર્વતમાળા, અરવલ્લી પર્વતમાળાને વ્યાખ્યાયિત કરતી પેનલ માટે સંબંધિત નિષ્ણાતોના નામ સૂચવવા કહ્યું હતું.

ગયા વર્ષે 29 ડિસેમ્બરે, સુપ્રીમ કોર્ટે, અરવલ્લી પર્વતમાળાની નવી વ્યાખ્યા પર થયેલા વિરોધને ધ્યાનમાં રાખીને, આ પર્વતમાળાઓની એકસમાન વ્યાખ્યા સ્વીકારવાના તેના 20 નવેમ્બરના નિર્દેશને સ્થગિત કરી દીધો હતો.

સુપ્રીમ કોર્ટે અરવલ્લીમાં તમામ ખાણકામ પ્રવૃત્તિઓ પર પણ પ્રતિબંધ મૂક્યો હતો. સુપ્રીમ કોર્ટે જણાવ્યું હતું કે કેટલીક "મહત્વપૂર્ણ અસ્પષ્ટતાઓ" પર ધ્યાન આપવાની જરૂર છે, જેમાં 100 મીટર ઊંચાઈ અને ટેકરીઓ વચ્ચે 500 મીટરના માપદંડ પર્યાવરણીય સંરક્ષણની શ્રેણીના નોંધપાત્ર ભાગને વંચિત રાખશે કે કેમ તે સહિત.

