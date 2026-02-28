ETV Bharat / bharat

'અત્યંત સાવધાની રાખો': ઈરાન પર ઇઝરાયલ-અમેરિકાના હુમલા બાદ ભારતે એડવાઇઝરી કરી જાહેર

દૂતાવાસે તમામ ભારતીય નાગરિકોને ઇઝરાયલી અધિકારીઓ અને હોમ ફ્રન્ટ કમાન્ડ દ્વારા જારી કરાયેલ સુરક્ષા ગાઇડલાઇન અને સૂચનાઓનું કડક પાલન કરવા વિનંતી કરી છે.

શનિવાર, 28 ફેબ્રુઆરી, 2026 ના રોજ ઈરાનના તેહરાનમાં થયેલા વિસ્ફોટ પછી આકાશમાં ધુમાડો વધી રહ્યો છે.
શનિવાર, 28 ફેબ્રુઆરી, 2026 ના રોજ ઈરાનના તેહરાનમાં થયેલા વિસ્ફોટ પછી આકાશમાં ધુમાડો વધી રહ્યો છે. (AP)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : February 28, 2026 at 2:46 PM IST

તેલ અવીવ: ભારતે શનિવારે ઇઝરાયલમાં રહેતા તેના નાગરિકોને એક નવી એડવાઇઝરી જારી કરી છે, જેમાં તેમને ઇરાન સામે ઇઝરાયલી અને યુએસના સંયુક્ત હવાઈ હુમલા બાદ આ પ્રદેશમાં બગડતી સુરક્ષા પરિસ્થિતિ વચ્ચે અત્યંત સાવધાની રાખવા અને સતર્ક રહેવા વિનંતી કરી છે.

એક સત્તાવાર નિવેદનમાં, ઇઝરાયલમાં ભારતીય દૂતાવાસે જણાવ્યું હતું કે, "ક્ષેત્રમાં વર્તમાન સુરક્ષા પરિસ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખીને, ઇઝરાયલમાં રહેતા તમામ ભારતીય નાગરિકોને અત્યંત સાવધાની રાખવા અને હંમેશા સતર્ક રહેવાની સલાહ આપવામાં આવે છે."

દૂતાવાસે તમામ ભારતીય નાગરિકોને ઇઝરાયલી અધિકારીઓ અને હોમ ફ્રન્ટ કમાન્ડ દ્વારા જારી કરાયેલ સુરક્ષા ગાઇડલાઇન અને સૂચનાઓનું કડક પાલન કરવા વિનંતી કરી છે. સલાહકારમાં સલામત ક્ષેત્રોની નજીક રહેવાના મહત્વ પર પણ ભાર મૂકવામાં આવ્યો હતો.

તેમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે બધા ભારતીય નાગરિકોએ નિયુક્ત આશ્રયસ્થાનોની નજીક રહેવું જોઈએ અને તેમના રહેઠાણો અથવા કાર્યસ્થળોની નજીકના સલામત વિસ્તારોથી વાકેફ રહેવું જોઈએ.

નિવેદનમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે, "ભારતીય નાગરિકોને સલાહ આપવામાં આવે છે કે તેઓ આગામી સૂચના સુધી ઇઝરાયલમાં બધી બિન-આવશ્યક મુસાફરી ટાળે. નાગરિકોને સ્થાનિક સમાચાર, સત્તાવાર જાહેરાતો અને ઈમરજન્સી ચેતવણીઓનું નિયમિતપણે નિરીક્ષણ કરવા કહેવામાં આવે છે." દૂતાવાસે ભારતીય નાગરિકોને બદલાતી પરિસ્થિતિ દરમિયાન સતત સહાયની ખાતરી પણ આપી હતી.

"કોઈપણ ઇમરજન્સીની સ્થિતિમાં, ભારતીય નાગરિકો 24x7 હેલ્પલાઇન દ્વારા તેલ અવીવ સ્થિત ભારતીય દૂતાવાસનો સંપર્ક કરી શકે છે: ટેલિફોન: +972-54-7520711; ઇમેઇલ: cons1.telaviv@mea.gov.in 8. દૂતાવાસ સંબંધિત અધિકારીઓ સાથે સતત સંપર્કમાં છે અને જરૂર પડ્યે અપડેટ્સ આપવાનું ચાલુ રાખશે," તેમણે ઉમેર્યું.

આ નવી એડવાઇઝરી તેહરાનમાં થયેલા અનેક શક્તિશાળી વિસ્ફોટો પછી આવી છે, જેને ઇઝરાયલે ઇરાન સામે "રક્ષણાત્મક" મિસાઇલ હુમલા તરીકે વર્ણવ્યા હતા.

સ્થાનિક મીડિયા અહેવાલો અનુસાર, આ ઘટનાએ પ્રદેશમાં તણાવમાં તીવ્ર વધારો કર્યો છે. સંભવિત પરમાણુ કરાર અંગે અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચે વધતા તણાવ વચ્ચે આ હુમલાઓ થયા છે, જેનાથી મધ્ય પૂર્વમાં મોટા પાયે લશ્કરી સંઘર્ષની ચિંતા વધી છે.

