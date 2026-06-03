Exclusive: જોડિયા ભાઈઓની પ્રેરણાદાયી કહાની, એકે બીજા માટે છોડી ડ્રીમ IIT
બોમ્બે CS શાખા ઓફર કરી, પરંતુ મહારૂફ તેના ભાઈ સાથે અભ્યાસ કરવા માટે IIT મદ્રાસ પસંદ કરી રહ્યો છે. મનીષ ગૌતમનો અહેવાલ...
Published : June 3, 2026 at 2:22 PM IST
કોટા : ઓડિશાથી કોટા આવીને છેલ્લા ત્રણ વર્ષથી અભ્યાસ કરી રહેલા જોડિયા ભાઈઓ મહરૂફ અને મસરૂર પણ JEE એડવાન્સ્ડના ટોપર્સ રહ્યા છે. એક ભાઈએ ઓલ ઈન્ડિયા રેન્ક 32 મેળવી છે, જ્યારે બીજા ભાઈની ઓલ ઈન્ડિયા રેન્ક 169 આવી છે. અભ્યાસની શરૂઆતથી લઈને અત્યાર સુધી બંને સાથે ભણતા આવ્યા હતા, પરંતુ હવે એકસાથે અભ્યાસ કરવો મુશ્કેલ બનતો. રેન્કમાં તફાવત હોવાને કારણે તે શક્ય નહોતું.
આવા સમયે એક ભાઈએ બીજા ભાઈ માટે ત્યાગ કર્યો છે. દેશમાં મોટાભાગના ટોપર્સ IIT બોમ્બેમાં અભ્યાસ કરવા માંગે છે, પરંતુ મહરૂફને 32 ઓલ ઈન્ડિયા રેન્ક મળવાને કારણે તેને સરળતાથી IIT બોમ્બેમાં કમ્પ્યુટર સાયન્સની સીટ મળી શકતી હતી. તેમ છતાં તેણે પોતાના ભાઈ મસરૂર માટે ત્યાગ કરતાં IIT મદ્રાસ પસંદ કરી છે, જ્યાં બંને ભાઈઓને કમ્પ્યુટર સાયન્સમાં પ્રવેશ મળી જશે.
મહરૂફનું કહેવું છે કે, "મને IIT બોમ્બેમાં કમ્પ્યુટર સાયન્સ બ્રાન્ચ મળી રહી છે, પરંતુ હું મારા ભાઈ સાથે જ અભ્યાસ કરવા માગું છું. તેથી હું IIT મદ્રાસમાં કમ્પ્યુટર સાયન્સની સીટ લેવા ઈચ્છું છું." મસરૂરે ભાવુક બનીને કહ્યું કે, "મને ખૂબ સારું લાગી રહ્યું છે કે ભાઈનો સપોર્ટ મળી રહ્યો છે. અમે બંને એકબીજાને ખૂબ પ્રેમ કરીએ છીએ અને એકબીજાનો સહારો છીએ. તેથી અમે સાથે ભણવા માગીએ છીએ. હવે અમે IIT મદ્રાસમાં કમ્પ્યુટર સાયન્સમાં B.Tech કરીશું." માતા-પિતાનું કહેવું છે કે બંને ભાઈઓ એકબીજાની મદદ કરી રહ્યા છે, જે અમારા માટે ગર્વની વાત છે. આ ભાઈચારો હંમેશા જળવાઈ રહે. ભાઈએ કારકિર્દી કરતાં ભાઈને વધુ મહત્વ આપ્યું છે. આ જોઈને કોઈપણ માતા-પિતા ગર્વ અનુભવશે.
માતાએ નોકરી છોડી દીધી હતી
મહરૂફને JEE એડવાન્સ્ડમાં 32મી રેન્ક મળી છે, જ્યારે JEE મેઇનમાં 44મી રેન્ક મળી હતી. તેણે ધોરણ 10માં 95.20 ટકા અને ધોરણ 12માં 98.6 ટકા ગુણ મેળવ્યા હતા. બીજી તરફ, મસરૂરને JEE એડવાન્સ્ડમાં 169મી રેન્ક અને JEE મેઇનમાં 58મી રેન્ક મળી હતી. તેણે ધોરણ 10માં 97.6 ટકા અને ધોરણ 12માં 94.6 ટકા ગુણ મેળવ્યા હતા. બંનેના પિતા ડૉ. મન્સૂર અહમદ ખાન MD મેડિસિન છે. તેઓ IIT ભુવનેશ્વરની ડિસ્પેન્સરીના ઇન્ચાર્જ છે. જ્યારે માતા ડૉ. ઝીનત બેગમ MS ગાયનેકોલોજિસ્ટ છે. તેઓ ઓડિશા પાવર ટ્રાન્સમિશન કોર્પોરેશન લિમિટેડની હોસ્પિટલમાં સરકારી ડૉક્ટર હતા, પરંતુ બાળકોના અભ્યાસ માટે કોટા આવવાના કારણે તેમણે પોતાની નોકરી છોડી દીધી હતી. કોટા આવવાનો હેતુ પણ હવે બાળકોના અભ્યાસ પૂર્ણ થવા સાથે સફળ સાબિત થયો છે.
બંનેનો એક જ રૂટિન, એકબીજાના ડાઉટ પણ ઉકેલતા હતા
મહરૂફ કહે છે કે કોટામાં ખૂબ સહયોગી વાતાવરણ મળ્યું. ભાઈ પણ મને ઘણો સપોર્ટ કરતો હતો. શિક્ષકો માર્ગદર્શન આપતા અને અમે તેમનું અનુસરણ કરતા હતા. સવારે લઈને સાંજ સુધી બંને ભાઈઓનું એક નિશ્ચિત રૂટિન હતું, જેને તેઓ નિયમિતપણે અનુસરતા હતા. કોચિંગમાં 5 કલાક અભ્યાસ કરતા હતા અને ત્યારબાદ લગભગ એક કલાક ડાઉટ ક્લિયર કરતા હતા.
તે પછી ઘરે લગભગ 6 કલાક અલગ-અલગ ભાગોમાં સેલ્ફ સ્ટડી કરતા હતા. મનને તાજું રાખવા માટે બંને ભાઈઓ સાથે મળીને લગભગ એક કલાક બેડમિન્ટન રમતા હતા. થોડો સમય મોબાઇલ પણ વાપરતા હતા, જેમાં મોટાભાગે અભ્યાસ સંબંધિત સામગ્રી જ જોતા હતા. દૈનિક જીવનની અન્ય પ્રવૃત્તિઓમાં પણ લગભગ 3 કલાક ખર્ચાતા હતા. ઉપરાંત તેઓ દરરોજ 7 કલાકની ઊંઘ લેતા હતા.
બંને વચ્ચે કેવું સ્પર્ધાત્મક વાતાવરણ હતું?
મહરૂફ કહે છે કે બંને વચ્ચે ખૂબ સ્વસ્થ સ્પર્ધા હતી. અમે એકબીજાના નબળા વિષયો અને શંકા દૂર કરતા હતા જેથી બંને વધુ મજબૂત બની શકીએ. જો કોઈ શંકા બાકી રહેતો તો શિક્ષકોને પૂછતા હતા. જોકે, ઘણીવાર શિક્ષકોને પૂછવાની જરૂર પડતી નહોતી. અમે બંને મળીને જ ઉકેલ શોધી લેતા હતા. મહરૂફ કહે છે કે બંને વચ્ચે ખૂબ સ્વસ્થ સ્પર્ધા હતી. અમે એકબીજાના નબળા વિષયો અને શંકા દૂર કરતા હતા જેથી બંને વધુ મજબૂત બની શકીએ. મહરૂફ કહે છે કે બંને વચ્ચે ખૂબ સ્વસ્થ સ્પર્ધા હતી. અમે એકબીજાના નબળા વિષયો અને ડાઉટ દૂર કરતા હતા જેથી બંને વધુ મજબૂત બની શકીએ.
ટેસ્ટમાં ઓછા માર્ક્સ આવે ત્યારે પણ અમે એકબીજાને પ્રોત્સાહન આપતા હતા. ક્યારેય એકબીજાને નબળાઈ અનુભવવા દીધી નથી. અમે હંમેશા સાથે આગળ વધ્યા છીએ. અમારું પોતાનું પણ સમર્પણ હતું કે સારું પરિણામ મેળવવું જ છે, અને એ કારણે અમને સફળતા મળી.
સિવિલ સર્વિસિસ તરફ આગળ વધવાનું લક્ષ્ય
માતા-પિતા ડૉક્ટર હોવા છતાં તમે એ ક્ષેત્રમાં કેમ ન ગયા? આ પ્રશ્નના જવાબમાં બંને ભાઈઓએ કહ્યું કે ધોરણ 9થી જ તેમને ગણિતમાં રસ હતો. તેથી તેમનો ઝુકાવ IIT અને એન્જિનિયરિંગ તરફ હતો. પિતાએ પૂછ્યું ત્યારે તેમણે સ્પષ્ટ કહ્યું હતું કે IIT ક્રેક કરવી છે અને કોટામાં જ તૈયારી કરવી છે. મસરૂર કહે છે કે અમે બંને IIT મદ્રાસમાં કમ્પ્યુટર સાયન્સમાં B.Tech કરીશું. ત્યારબાદ અમારું લક્ષ્ય સિવિલ સર્વિસિસમાં જવાનું રહેશે. ઉપરાંત IIMમાંથી અભ્યાસ કરવાનો પણ વિચાર છે. જ્યાં વધુ સારી તક મળશે, ત્યાં આગળ વધીશું. જોકે અમારી પ્રથમ પ્રાથમિકતા સિવિલ સર્વિસિસ રહેશે.
માતાને સફળતાનો સૌથી મોટો શ્રેય
બાળકોની સફળતામાં કોનો સૌથી મોટો ફાળો છે? આ પ્રશ્નના જવાબમાં પિતા ડૉ. મન્સૂર અહમદ ખાને કહ્યું કે બંને ભાઈઓને શરૂઆતથી જ ગણિતમાં રસ હતો. તેમણે ધોરણ 9માં જ સ્પષ્ટ કરી દીધું હતું કે તેઓ IIT તરફ જવા માગે છે. અમે થોડું સમજાવ્યું પણ જ્યારે તેઓ પોતાની વાત પર અડગ રહ્યા, ત્યારે અમે તેમની પસંદગીને સમર્થન આપ્યું. તેમને એન્જિનિયરિંગ પ્રવેશ પરીક્ષાની તૈયારી માટે કોટા મોકલ્યા અને તેમની સાથે ડૉ. ઝીનત પણ કોટા રહેવા આવી ગયા. મારી પત્ની ડૉ. ઝીનત બેગમને જ સૌથી વધુ શ્રેય મળવો જોઈએ, કારણ કે મને રજા ઓછી મળતી હતી. હું બે મહિને માત્ર 7 દિવસ માટે કોટા આવી શકતો હતો, જ્યારે તેમણે એકલા હાથે બંને બાળકોને સંભાળ્યા અને સપોર્ટ કર્યો.
કોટાની ભણતર પદ્ધતિ અને ફેકલ્ટીને ગણાવી નંબર વન
ડૉ. ઝીનત બેગમ કહે છે કે, મારું કામ બાળકોના સ્વાસ્થ્યનું ધ્યાન રાખવાનું અને તેમને માનસિક રીતે સપોર્ટ આપવાનું હતું. અભ્યાસ તો બાળકો પોતે જ કરતા હતા. ડાઉટથી લઈને અન્ય તમામ બાબતોમાં શિક્ષકો મદદ કરતા હતા.હું તેમના ખાવા-પીવાની આદતોનું ધ્યાન રાખતી હતી. અભ્યાસ દરમિયાન ઉતાર-ચઢાવ આવતાં રહે છે, ત્યારે હું તેમને સમજાવતી હતી કે દરેક વિદ્યાર્થી આવા સમયમાંથી પસાર થાય છે. નિરાશ થવાને બદલે હકારાત્મક બની પોતાની ભૂલોમાં સુધારો કરો અને આગામી પરીક્ષામાં વધુ સારું પ્રદર્શન કરો.
કોટાની શિક્ષણ વ્યવસ્થા ઉત્તમ છે, અદ્ભુત વાતાવરણ સાથે. દેશભરમાંથી શ્રેષ્ઠ વિદ્યાર્થીઓ અહીં અભ્યાસ કરવા આવે છે. અમને ઉત્તમ વિદ્યાર્થીઓ સાથે રહેવાનો મોકો મળે છે, અને તેમને જોઈને અમને વધુ સારું પ્રદર્શન કરવાની પ્રેરણા મળે છે. અહીંની શૈક્ષણિક વ્યવસ્થા મજબૂત અને અસરકારક છે. શિક્ષકો ક્યારેય ના કહેતા નથી. અભ્યાસ સામગ્રી ઉચ્ચતમ સ્તરની છે, અને અહીંના શિક્ષકો ભારતના શ્રેષ્ઠ શિક્ષકોમાંના એક છે.
કોટા વિશે અમે જે સાંભળ્યું તે બધું ખોટું હતું
ડૉ. મન્સૂર અહેમદ ખાન કહે છે કે કોટા વિશે અમે જે સાંભળ્યું તે બધું સંપૂર્ણપણે ખોટું હતું. અમે માનીએ છીએ કે કોટા અને તેની સિસ્ટમ શ્રેષ્ઠ છે. હું અહીં રહેતો નહોતો, પરંતુ મને કોટામાં તમામ શૈક્ષણિક અને બિન-શૈક્ષણિક સહાય મળી. હું કોટાનો ખૂબ આભારી છું કારણ કે મારા બંને બાળકો અહીં તેમની માતા સાથે રહેતા હતા. તેથી જ તેમને તમામ સહાય મળી.
દાદાની જેમ બનશે એન્જિનિયર
મેડિકલ ક્ષેત્રમાં જવા માટે દબાણ હતું કે નહીં? આ પ્રશ્નના જવાબમાં ડૉ. ખાને જણાવ્યું કે મેં બંનેને મેડિકલ ક્ષેત્રમાં આવવાનું કહ્યું હતું, પરંતુ તેમનો ઝુકાવ એન્જિનિયરિંગ તરફ હતો. તેથી અમે તેમને તેમની પસંદગીનું ક્ષેત્ર પસંદ કરવા દીધું. તેમના પિતા મુજમ્મિલ અહમદ ખાને ભારતની અગ્રણી સંસ્થા IISc બેંગલુરુમાંથી મટિરિયલ્સ એન્જિનિયરિંગમાં B.Tech કર્યું હતું. તેથી મેં વિચાર્યું કે મારા પિતા એન્જિનિયર હતા, હું ડૉક્ટર બન્યો અને હવે મારા બાળકો એન્જિનિયર બનશે. બંને બાળકોને તેમના દાદાએ પણ કહ્યું હતું કે તમે સંપૂર્ણપણે સ્વતંત્ર છો. તમને જે ક્ષેત્રમાં રસ હોય તે જ અભ્યાસ કરો.
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