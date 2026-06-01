INTERVIEW: આર્મીથી એનિમેશન સુધી, મોટુ-પતલુના લેખક નીરજ વિક્રમના સંઘર્ષ અને સફળતાની કહાણી

માયાનગરીમાં ઓળખ બનાવનારા છત્તીસગઢના લેખક, નિર્માતા અને નિર્દેશક નિરજ વિક્રમ સાથે પ્રવીણ સિંહની એક્ટક્લુઝિવ વાતચીત

Published : June 1, 2026 at 5:22 PM IST

રાયપુર: છત્તીસગઢની રાજધાનીથી નીકળીને મુંબઈની ઝાકમઝોળ ભરેલી માયાનગરમાં પોતાની અલગ ઓળખ બનાવનારા લેખર, નિર્માતા અને નિર્દેશક નીરજ વિક્રમ આજે બાળકોની દુનિયામાં મોટું નામ છે. મોટુ પટલૂ, છોટા ભીમ, શિવા, ગટ્ટૂ બટ્ટૂ, સોનપરી અને શાકાલાકા બૂમ બૂમ જેવા લોકપ્રિય શો દ્વારા કરોડો બાળકોનું મનોરંજન કરનારા નીરજ વિક્રમે ETV ભારત સાથે ખાત વાતચીતમાં પોતાના સંઘર્ષ, આર્મી લાઈફ, એક્ટિંગ, રાઇટિંગ અને છત્તીસગઢી ફિલ્મ ઈન્ડસ્ટ્રીના ભવિષ્ય વિશે ખુલીને વાત કરી.

તેમણે જણાવ્યું કે, કેવી રીતે રાયપુરમાં કાયદાના અભ્યાસથી શરૂ થયેલી સફર મુંબઈની સિનેમાની દુનિયામાં સુધી પહોંચી ગઈ, કેવી રીતે સેનાએ તેમને અનુશાસન શીખવ્યું અને શા માટે કેમ તેમણે એક્ટિંગથી વધારે રાઇટિંગને પોતાની તાકાત માની. સાથે તેમણે છત્તીસગઢી સિનેમાના વધતા સ્કોપ, યુવાનો માટે ઉપલબ્ધ તકો અને તેમની આગામી ફિલ્મ, મહું દિલવાલા તહું દિલવાલીને લઈને પણ મુખ્ય બાબતો શેર કરી.

પ્રશ્ન: લોકો રાયપુરથી મુંબઈ જાય છે અને પછી પાછા નથી ફરતા, પરંતુ તમે છત્તીસગઢ પાછા ફર્યા અને હવે અહીંની ફિલ્મોમાં કામ કરી રહ્યા છો?
જવાબ: નીરજ વિક્રમે કહ્યું કે, દરેક વ્યક્તિ સારી તકો અને પ્રોગ્રેસ માટે મોટા શહેરો તરફ જાય છે. જે રીતે લોકો ગામડાઓથી રાયપુર અને રાયપુરથી મુંબઈ જાય છે. તેમનું માનવું છે કે લોકો સ્વાભાવિક રીતે જ્યાં તકો સૌથી વધુ હોય ત્યાં સ્થળાંતર કરે છે. જો કે, તેઓ પોતાની માટી અને મૂળ સાથે જોડાયેલા રહેવું પણ જરૂરી છે, પરિણામે, તે મુંબઈમાં રહેતા હોવા છતાં રાયપુર અને છત્તીસગઢ સાથે જોડાયેલા રહે.

પ્રશ્ન: તમારી શરૂઆત કેવી રીતે થઈ?
જવાબ: તેમણે જણાવ્યું કે, તેઓ મૂળ કાનપુરના રહેવાસી છે, તેમના પિતા 1974માં રાયપુર સ્થળાંતરિત થયા હતા. સ્નાતક અભ્યાસ પૂર્ણ કર્યા પછી, તેઓ રાયપુરમાં LL.B. ની ડિગ્રી મેળવી રહ્યા હતા. આ સમયગાળા દરમિયાન તેમણે ફિલ્મ ઈન્ડસ્ટ્રીમાં પ્રવેશવાનો નિર્ણય લીધો. કાયદાના અભ્યાસની સાથે, તેઓ મુંબઈ ગયા અને ત્યાં નિયમિત નોકરી કરતી વખતે, ફિલ્મ ઉદ્યોગમાં જગ્યા બનાવવાના પ્રયાસો શરૂ કર્યા.

પ્રશ્ન: લોકો મુંબઈ જઈને સંઘર્ષ કરે છે, એવામાં તમે આર્મીમાં જોડાવાનું કેમ પસંદ કર્યું?
જવાબ: નીરજ વિક્રમે જણાવ્યું કે, તેમની મુંબઈમાં નોકરી દરમિયાન આર્મીમાં પસંદગી થઈ ગઈ. તેમણે તર્ક આપ્યો કે પહેલા પાંચ વર્ષ આર્મીમાં સેવા આપવાથી તેમને નાણાકીય સ્થિરતા મળશે અને બાદમાં ફિલ્મ ઉદ્યોગમાં સંઘર્ષ સરળ બનશે. તેમણે જણાવ્યું કે, આર્મીમાં તેમની સેવાએ તેમનામાં શિસ્ત અને આત્મવિશ્વાસની ભાવના જગાડી, જે બાદમાં મુંબઈમાં ખૂબ કામ આવ્યા. તેમણે કહ્યું કે, આર્મી ઓફિસર હોવાના કારણે લોકોની તમારા પ્રત્યેની ધારણા પણ બદલાય છે અને આદર વધે છે.

પ્રશ્ન: મુંબઈ પહોંચ્યા પછી શરૂઆતનો સંઘર્ષો કેવો રહ્યો?
જવાબ: તેમણે જણાવ્યું કે, મુંબઈમાં તેઓ એવા ગેસ્ટ હાઉસમાં રહેતા હતા જ્યાં સંઘર્ષ કરી રહેલા કલાકારો અને લેખકો રહેતા હતા. ત્યાં જ કેટલાક દિગ્દર્શકો સાથે તેમની મુલાકાત થઈ. શરૂઆતમાં, તેમને એક્ટિંગની ઓફર મળી અને રવિ કિશન સાથે બે ફિલ્મોમાં કામ કરવાનું પણ શરૂ કર્યું. જોકે, તેમાંથી એક પણ ફિલ્મ પૂર્ણ થઈ શકી નહીં.

પ્રશ્ન: પહેલો મોટો બ્રેક કેવી રીતે મળ્યો?
જવાબ: તેમણે જણાવ્યું કે, એક દિગ્દર્શકે તેમનો સંપર્ક કર્યો અને ટીવી સિરિયલ માટે સ્ટોરી માંગી. તેમણે દુનિયાદારી નામનો વિષય સંભળાવ્યો, જેને બધાને પસંદ આવ્યો અને ત્યાંથી ટેલિવિઝન ઈન્ડસ્ટ્રીમાં તેમની લેખન કારકિર્દીની શરૂઆત થઈ. ત્યારબાદ, તેમને વિવિધ સિરિયલો લખવાની ઓફરો મળવા લાગી.

પ્રશ્ન: મોટુ પતલુ અને અન્ય એનિમેટેડ પાત્રો સાથે તમે કેવી રીતે જોડાયા?
જવાબ: નીરજ વિક્રમે કહ્યું કે, મોટુ પતલુ પાત્રો મૂળ લોટપોટ મેગેઝિનમાંથી આવ્યા હતા. જ્યારે આ પાત્રો પર એનિમેટેડ શો બની રહ્યો હતો, ત્યારે તેમને લેખક તરીકે બોલાવવામાં આવ્યા. આનાથી એનિમેશનની દુનિયામાં તેમની સફરની શરૂઆત થઈ. તેમણે ઉમેર્યું કે, ત્યારબાદ, તેમણે શિવા, ગટ્ટુ બટ્ટુ અને ચાચા ભતીજા સહિત અન્ય ઘણા શો માટે લખ્યું.

પ્રશ્ન: બાળકો માટે લખતી વખતે તમે કઈ બાબતો ધ્યાનમાં રાખો છો?
જવાબ: તેમણે જણાવ્યું કે, તેઓ સીધા ઉપદેશ આપવામાં માનતા નથી. તેમનો મત છે કે બાળકોને મનોરંજનના માધ્યમથી શિક્ષણ આપવું જોઈએ. પરિણામે, તેમના શોમાં ઘણીવાર હિડન મેસેજ હોય છે કે ખોટું બોલવું, ચોરી કરવી અથવા ખોટો વ્યવહાર કરવો ખોટું છે. ઉદાહરણ આપતાં, તેમણે કહ્યું કે મોટુ પતલુમાં, જ્યારે જોન ચોરી કરે છે અને જેલમાં જાય છે, ત્યારે બાળકો સમજાવ્યા વગર સીધો મેસેજ મળી જાય છે કે ચોરી કરવું ખોટું છે.

પ્રશ્ન: વિદેશી કાર્ટૂનમાં ઘણીવાર ભાષા અને કન્ટેન્ટ આપણી સંસ્કૃતિથી અલગ દેખાય છે, તેના પર તમારું શું કહેવું છે?
જવાબ: તેમણે કહ્યું, લોકલ કન્ટેન્ટ બનાવતી વખતે તેઓ કાળજી રાખે છે કે ભાષા અને વ્યવહાર બાળકો પર નકારાત્મક પ્રભાવ ન પાડે. જોકે વિદેશી કન્ટેન્ટ પર તેમનું નિયંત્રણ નથી, પરંતુ સરકારની માર્ગદર્શિકા અનુસાર આવા કન્ટેન્ટ વિરુદ્ધ પગલા પણ લેવામાં આવે છે.

પ્રશ્ન: તમારી આગામી છત્તીસગઢી ફિલ્મ કયા વિષય પર આધારિત છે?
જવાબ: તેમણે ખુલાસો કર્યો કે, તેમની આગામી ફિલ્મ, જેનું નામ મહું દિલવાલા તહું દિલવાલી, તે એક રોમેન્ટિક કોમેડી છે. તેમનું માનવું છે કે આજના લોકોનું જીવન તણાવથી ભરેલું છે; તેથી, એક ફિલ્મ એવી હોવી જોઈએ કે દર્શકો હસાવે અને રાહત આપે.

પ્રશ્ન: શૂટિંગ કોઈ યાદગાર અનુભવ?
જવાબ: તેમણે જણાવ્યું કે ફિલ્મનું શૂટિંગ ગારિયાબંધ અને આસપાસના વિસ્તારોમાં સુંદર જંગલો અને મંદિરોમાં થયું. ત્યાંના સ્થળો એકદમ શાનદાર હતા, અને શૂટિંગનો અનુભવ ખૂબ જ સારો રહ્યો.

પ્રશ્ન: શું છત્તીસગઢી ફિલ્મ ઈન્ડસ્ટ્રી હજુ પણ પાછળ છે?
જવાબ: નીરજ વિક્રમ માને છે કે છત્તીસગઢી ફિલ્મ ઈન્ડસ્ટ્રીમાં નોંધપાત્ર વિકાસ થયો છે. પહેલાં, દર વર્ષે માત્ર થોડી ફિલ્મો બનતી હતી, પરંતુ હવે દર મહિને અનેક ફિલ્મો રિલીઝ થઈ રહી છે અને થિયેટરો ઓછા પડી રહ્યા છે. તેમણે કહ્યું કે, છત્તીસગઢી ફિલ્મો સામેનો સૌથી મોટો પડકાર એ છે કે છત્તીસગઢી ભાષા બોલનારાઓ સમગ્ર દેશમાં મોટી સંખ્યામાં ફેલાયેલા નથી; પરિણામે, આ ફિલ્મોની પહોંચ મર્યાદિત રહે છે.

પ્રશ્ન: જો સરકારનું સમર્થન મળે તો શું ઈન્ડસ્ટ્રી વધુ આગળ વધી શકે?
જવાબ: તેમણે જણાવ્યું કે, સરકાર ખરેખર હવે સબસિડી અને "ફિલ્મ સિટી" માટેની યોજનાઓ જેવી પહેલ દ્વારા સહાય પૂરી પાડી રહી છે. જો છત્તીસગઢમાં ફિલ્મ સિટી સ્થપાય છે, તો તે રોજગારીની તકોમાં વધારો કરશે અને પ્રદેશની બહારના ફિલ્મ નિર્માતાઓને તેમના શૂટિંગ માટે અહીં આવવા આકર્ષિત કરશે.

પ્રશ્ન: ફિલ્મ ઉદ્યોગમાં પ્રવેશ કરવા માંગતા યુવાનોને તમે શું સલાહ આપશો?
જવાબ: તેમણે સલાહ આપી કે, સૌ પ્રથમ, યુવાઓએ પોતાની સાચી પ્રતિભા ઓળખવી જોઈએ. માત્ર હીરો બનાવનું સપનું લઈને ન આવવું જોઈએ, પરંતુ એ સમજવું જોઈએ કે હકીકતમાં તેઓ કયા ક્ષેત્રમાં સારા છે- એક્ટિંગ, લેખન અથવા નિર્દેશન. તેમણે ભારપૂર્વક જણાવ્યું કે, સ્વ-મૂલ્યાંકન ખૂબ જરૂરી છે. જો લખી શકતા હોય તો લોકોને સંભળાવો, એક્ટિંગ કરી શકો તો લોકોની પ્રતિક્રિયાને સાંભળો.

પ્રશ્ન: શું લેખનમાં પૈસા નથી?
જવાબ: તેમણે કહ્યું કે, આવું બિલકુલ નથી. ટેલિવિઝન ઈન્ડસ્ટ્રીમાં, સારા લેખકો ખૂબ સારી કમાણી કરે છે. મુંબઈમાં, ટેલેન્ટની કદર થાય છે. જો તમે સારું લખો છો તો તમને કામ જરૂર મળે છે. તેમણે જણાવ્યું કે, તેમણે પોતે એક્ટિંગ કરી, પરંતુ ધીમે ધીમે લેખનમાં કામ વધતું હયું અને પછી તેમણે આના પર જ ફોકસ કરી દીધું.

પ્રશ્ન: નજીકના ભવિષ્યમાં શું નવી જોવા મળશે?
જવાબ: તેમણે જણાવ્યું કે, તેઓ હાલમાં તેમની નવી છત્તીસગઢી ફિલ્મ, મહું દિલવાલા તહું દિલવાલીમાં વ્યસ્ત છે, જે 12 જૂને રિલીઝ થવાની છે. વધુમાં, આવનારા સમયમાં નવી ફિલ્મો અને પ્રોજેક્ટ્સ પર કામ ચાલુ રહેશે.

પ્રશ્ન: શું આર્મીના બેકગ્રાઉન્ડના કારણે તમને ઈન્સ્પેક્ટરનો રોલ મળ્યો?
જવાબ: નીરજ વિક્રમે જણાવ્યું કે, આ વાત ઘણી હદ સુધી સાચી છે. તેમણે જણાવ્યું કે, તેમના પર યુનિફોર્મ સારો લાગતો હતો અને આર્મીમાં રહેવાના કારણે તેમને યુનિફોર્મ પહેરવા અને સાથે રાખવાની આદત હતી. તેમણે કહ્યું કે, શૂટિંગ દરમિયાન તે ડ્રેસ ડિઝાઈનર પાસે જઈને પોતાના ફીટિંગનો યુનિફોર્મ તૈયાર કરાવતા. ધીમે ધીમે, યુનિફોર્મ તેમના નામ સાથે ફિક્સ બની ગયો અને શૂટિંગમાં તે જ તેમને આપવામાં આવતો. તેમણે કહ્યું, ઘણી ફિલ્મો અને ટીવી સિરિયલોમાં તેમણે ઇન્સ્પેક્ટરની ભૂમિકા ભજવી, પરંતુ પછી લેખનનું કામ એટલું વધી ગયું કે એક્ટિંગ છોડવી પડી.

પ્રશ્ન: શું તમે શરૂઆતથી જ લેખન માટે ફિલ્મ ઈન્ડસ્ટ્રીમાં ગયા હતા અથવા કંઈક અલગ બનવા માંગતા હતા?
જવાબ: તેમણે કહ્યું કે, તેઓ ફક્ત લેખન માટે જ મુંબઈ ગયા હતા. જોકે, તેમનું માનવું છે કે જે કોઈ પણ મુંબઈ જાય છે તે હંમેશા મોટા પડદા પર દેખાવાનું અને અભિનેતા બનવાનું સ્વપ્ન - ક્યાંકને ક્યાંક રાખે છે. તેમણે કહ્યું, પોતાને પડદા પર જોવાનું એક અનોખું આકર્ષણ હોય છે, પરંતુ આખરે, સફળતા વ્યક્તિની પ્રતિભા પર આધાર રાખે છે.

પ્રશ્ન: શું નજીકના ભવિષ્યમાં આપણે તમને મોટા પડદા પર મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકામાં જોઈ શકીએ છીએ?
જવાબ: નીરજ વિક્રમે ઉલ્લેખ કર્યો કે, તેમને એક્ટિંગનો એટલો શોખ નથી. તેમણે કહ્યું, તેઓ ઇચ્છે તો પોતાની ફિલ્મોમાં એક્ટિંગ કરી શકે છે. પરંતુ તેમણે આમ નથી કર્યું. કારણ કે તેઓ સ્વીકારે છે કે તેમની સાચી શક્તિ લેખનમાં રહેલી છે. તેમણે ઉમેર્યું કે લેખનમાંથી તેમને જે આનંદ મળે છે તે એવો છે જે તેમણે ક્યારેય અભિનય દ્વારા અનુભવ્યો નથી. આ જ કારણ છે કે તેમણે પોતાને સંપૂર્ણપણે લેખન કળામાં સમર્પિત કર્યા છે.

પ્રશ્ન: શું ફિલ્મ ઉદ્યોગમાં તમારી સફરમાં ક્યારેય એવો સમય આવ્યો હતો જ્યારે તમે પરેશાન કે થાકી ગયા હોય?
જવાબ: તેમણે કહ્યું, મુંબઈમાં દરેક વ્યક્તિ સંઘર્ષના સમયનો સામનો કરે છે. જોકે, આર્મીની નોકરીના કારણે તેમની પાસે થોડી બચત હતી. આથી તેમણે ખાવા-પીવા અને ભાડા જેવી સમસ્યા નથી આવી. તેમ છતાં, કામ મેળવવા માટે તેમને સતત વિવિધ ઓફિસોના ચક્કર લગાવવા પડતા હતા. ઘણીવાર, દરવાજા બંધ થઈ જતા, અને લોકો તેમને મળવાનો ઇનકાર કરતા હતા. તેમણે ખુલાસો કર્યો કે, તેમના પહેલા બે કે ત્રણ વર્ષ સંપૂર્ણપણે સંઘર્ષમાં વિતાવ્યા હતા, જે દરમિયાન તેમને કોઈ કામ મળ્યું નહીં. જોકે, આખરે, લોકો ધીમે ધીમે તેમને ઓળખવા લાગ્યા, અને કામ મળવા લાગ્યું.

પ્રશ્ન: શું આર્મી બેકગ્રાઉન્ડ હોવાના કારણે ફિલ્મ ઈન્ડસ્ટ્રીમાં લોકોને મળવામાં સરળ બન્યું?
જવાબ: નીરજ વિક્રમે જણાવ્યું કે, શરૂઆતમાં, આવો કોઈ ખાસ ફાયદો નથી મળતો. કારણ કે કોઈ મોટી વ્યક્તિ સુધી પહોંચ બનાવવાનું છે. તેમણે કહ્યું, તે સમયે ઓફિસ બોય અને સ્ટાફ સાથે મિત્રતા કરવી પડતી, જેથી અંદર સુધી પહોંચ સરળ બને. જ્યારે લોકોને ખબર પડતી કે તેઓ આર્મીમાં હતા, ત્યારે તેમનો દ્રષ્ટિકોણ બદલાઈ જતો અને તેઓ વધુ આદરથી વાતચીત કરવા લાગતા.

