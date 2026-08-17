Exclusive Interview : AFMSના પ્રથમ મહિલા ડાયરેક્ટર જનરલ આરતી સરીન સાથે ખાસ વાતચીત
આરતી સરીન માને છે કે, આપણા સૈનિકોને સૌથી શ્રેષ્ઠ તબીબી સુવિધા મળવી જોઈએ, તેઓ કહે છે, "મારી સેવા તેમને સમર્પિત છે."
Published : August 17, 2026 at 7:58 AM IST
નવી દિલ્હી: આર્મી સર્જન તરીકે સેવા આપવાથી લઈને આર્મ્ડ ફોર્સિસ મેડિકલ સર્વિસીસ (AFMS) ના પ્રથમ મહિલા ડાયરેક્ટર જનરલ બનવા સુધી, સર્જન વાઇસ એડમિરલ આરતી સરીન નેતૃત્વ અને તબીબી ક્ષેત્રમાં જબરદસ્ત કામ કરવાનું શ્રેષ્ઠ ઉદાહરણ છે. તાજેતરમાં પરમ વિશિષ્ટ સેવા મેડલથી સન્માનિત,થયેલા સરીને સૈનિકો, નિવૃત્ત સૈનિકો અને તેમના પરિવારો માટે આરોગ્યસંભાળ સુધારવામાં મુખ્ય ભૂમિકા ભજવી છે. તેમણે નવીન વિચારો દ્વારા મિલિટ્રી દવાના ભવિષ્યને પણ નવી દિશા આપી છે. આ ખાસ વાતચીતમાં આપણે સશસ્ત્ર દળો તબીબી સેવાઓમાં તેમની પ્રેરણાદાયી કારકિર્દી અને ફરજમાં આરોગ્યસંભાળના ભવિષ્ય માટેના તેમના દ્રષ્ટિકોણ વિશે જાણીશું.
પ્રશ્ન: તાજેતરમાં, રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુએ આપને 'પરમ વિશિષ્ટ સેવા મેડલ'થી સન્માનિત કર્યા. આ અંગે તમારી પહેલી પ્રતિક્રિયા શું હતી?
આરતી સરીન: આ સમાચાર સાંભળીને મને ખૂબ જ ખુશી થઈ. આ સન્માન મને સમગ્ર સર્વિસ તરફથી મળ્યું છે. મારી ટીમ તેમજ ત્રણેય સેનાના તે તમામ લોકો તરફથી, જેમણે સૈનિકો, ખલાસીઓ, એરમેન, તેમના પરિવારો અને પૂર્વ સૈનિકોને શ્રેષ્ઠ તબીબી સુવિધાઓ આપવા માટે ખૂબ મહેનત કરી છે.
પ્રશ્ન: તમે આર્મ્ડ ફોર્સિસ મેડિકલ સર્વિસિસની પ્રથમ મહિલા ડાયરેક્ટ જનરલ તરીકે નેતૃત્વ કરી રહ્યાં છો. શું તમે ક્યારેય વિચાર્યું હતું કે તમે આ જ માર્ગ પર આગળ વધશો અને આ મુકામ સુધી પહોંચશો?
આરતી સરીન: ના! જ્યારે મેં કોલેજમાં પ્રવેશ લીધો હતો ત્યારે મેં બિલકુલ વિચાર્યું નહોતું કે હું આ માર્ગે જઈશ. મને મારું કામ ગમતું હતું અને હું મારી કારકિર્દીમાં આગળ વધતી ગઈ. જ્યારે હું આર્મ્ડ ફોર્સિસ મેડિકલ કોલેજની કમાન્ડન્ટ બની, ત્યારે કોઈએ એક ખૂબ જ સુંદર કવિતા લખી હતી કે છોકરીઓની હોસ્ટેલ કમાન્ડન્ટની ઓફિસની ખૂબ નજીક છે, પરંતુ ત્યાં સુધી પહોંચવામાં તેમને 38 વર્ષ લાગી ગયાં.
પ્રશ્ન: મેડિકલ ક્ષેત્ર એક પ્રકારનું આહ્વાન કે જીવનનો હેતુ હોય છે. આ સર્વિસ અને આર્મ્ડ ફોર્સિસમાં એક મેડિકલ પ્રોફેશનલ તરીકે તમે તમારી જાતને કેવી રીતે જુઓ છો?
આરતી સરીન: ચોક્કસપણે આ એક હેતુ અને આહ્વાન છે. મેં આ કારકિર્દી એટલા માટે પસંદ કરી કારણ કે બાળપણમાં દરેકની કેટલીક ઈચ્છાઓ હોય છે. હું ડૉક્ટર બનવા માગતી હતી. મને લોકોને મદદ કરવી ગમે છે. શરૂઆતમાં હેતુ હોય છે કે અભ્યાસમાં સારું કરવું, તે પડાવ પાર કરવો અને ડૉક્ટર બનવું. ત્યારબાદ જ્યારે તમે ઇન્ટર્નશિપ કરો છો ત્યારે આગળનો હેતુ આવે છે. તમે શીખવા પર ધ્યાન આપો છો. આ એવો સમય હોય છે જ્યારે તમે પ્રશ્નો પૂછી શકો છો. ત્યારબાદ તમે ડૉક્ટર બનીને આર્મ્ડ ફોર્સિસ મેડિકલ સર્વિસિસમાં જોડાઈ શકો છો. પછી પ્રથમ પોસ્ટિંગમાં તમે કોઈ નાના સ્ટેશન પર જાઓ છો. તે દૂરના વિસ્તારમાં હોય છે. ત્યાં તમે મર્યાદિત સંસાધનો સાથે કામ કરવાનું શીખો છો. સાથે મળીને વિચારવું અને નિર્ણયો લેવા પડે છે,એટલે હેતુ બદલાતા રહે છે, પરંતુ મુખ્ય વાત એ જ રહે છે કે તમારે દર્દીઓને શ્રેષ્ઠ સારવાર અને સંભાળ આપવાની છે. તમે હોસ્પિટલમાં હો, ફિલ્ડ હોસ્પિટલમાં હોવ કે, પછી કોઈ દૂરના વિસ્તારમાં હોવ કે સમુદ્રમાં હો કે કોઈ દૂરના એરબેઝ પર.
પ્રશ્ન: છેલ્લા ચાર દાયકામાં આર્મ્ડ ફોર્સિસ અને મેડિકલ સર્વિસિસમાં પણ ઘણો બદલાવ આવ્યો છે. આ વર્ષોમાં સૌથી મોટો બદલાવ કયો આવ્યો?
આરતી સરીન: છેલ્લા એક દાયકામાં સમગ્ર વિશ્વમાં મેડિકલ ક્ષેત્રમાં ઘણા પરિવર્તના આવ્યા છે. અમારી બે મુખ્ય જવાબદારીઓ છે. એક શાંતિના સમયની જવાબદારી, જેમાં અમે સૈનિકોને તબીબી સુવિધાઓ આપીએ છીએ, પછી ભલે તેઓ સારવાર અથવા રિહેબિલિટેશન માટે અન્યત્ર ખસેડવામાં આવ્યા હોય કે જટિલ તબીબી સમસ્યાઓ ધરાવતા હોય. સાથે જ અમે પૂર્વ સૈનિકો અને તેમના પરિવારોની પણ સંભાળ રાખીએ છીએ. આથી અમારી પાસે શ્રેષ્ઠ અને આધુનિક સુવિધાઓ હોવી જરૂરી છે, કારણ કે સૈનિકો શ્રેષ્ઠ સુવિધાઓ મેળવવાના હકદાર છે.
પ્રશ્ન: ડીજી AFMS તરીકે કામ કરનાર પ્રથમ મહિલા તરીકે તમારી નિમણૂકને મોટી ઉપલબ્ધિ માનવામાં આવી રહી છે. ઘણી વખત એવું કહેવાય છે કે મહિલાઓ શ્રેષ્ઠ મેનેજર અને લીડર હોય છે. તમારા દૃષ્ટિકોણથી આર્મ્ડ ફોર્સિસને પોતાની પ્રથમ મહિલા ડીજીની નિમણૂક કરવામાં આટલો સમય કેમ લાગ્યો?
આરતી સરીન: AFMSમાં 1950ના દાયકાથી જ મહિલાઓ રહી છે. અમારી પ્રથમ મેજર જનરલ મેજર જનરલ નિર્મલા હૂજા હતાં, જેઓ 1987માં મેજર જનરલ બન્યાં હતાં. તેમણે લખનઉની 900 બેડની કમાન્ડ હોસ્પિટલની કમાન સંભાળી હતી. ત્યારબાદ 2004માં પ્રથમ થ્રી-સ્ટાર સર્જન વાઇસ એડમિરલ પુનિતા અરોરા આવી. તેઓ AFMSની કમાન્ડન્ટ અને નેવીની ડાયરેક્ટર જનરલ મેડિકલ સર્વિસિસ બન્યાં.તેના થોડા સમય બાદ એર માર્શલ પદ્મા બંદોપાધ્યાય આવ્યા, જેઓ પણ થ્રી-સ્ટાર અધિકારી હતાં અને એરફોર્સની ડાયરેક્ટર જનરલ મેડિકલ સર્વિસિસ બન્યાં. એટલે મહિલાઓને હંમેશાં જવાબદારી આપવામાં આવતી રહી છે. ક્યારેક ખાલી જગ્યા, સમય અને યોગ્ય તક જેવી બાબતો હોય છે. મને લાગે છે કે 'હું નસીબદાર હતી' કે મને આ તક મળી.
પ્રશ્ન: સિવિલિયન હોસ્પિટલ અને આર્મ્ડ ફોર્સિસની મેડિકલ સુવિધાઓની કાર્યપદ્ધતિમાં તમને શું તફાવત જણાયો? કારણ કે તમે લોકો એવા ખાસ લોકો છો, જેઓ વ્હાઇટ કોટ અને મિલિટરી યુનિફોર્મ બંને પહેરે છે.
આરતી સરીન: જો તમે મને પૂછો તો બહુ મોટો તફાવત નથી. પરંતુ હા, આર્મ્ડ ફોર્સિસના ડૉક્ટર તરીકે અમને ખૂબ સન્માનની લાગણી થાય છે. અમને દુનિયાના બે સૌથી સન્માનિત યુનિફોર્મ પહેરવા મળે છે છે, વ્હાઇટ કોટ અને મિલિટરી યુનિફોર્મ. અમે અમારી મિલિટરી ટ્રેનિંગની કેટલીક બાબતો પણ સાથે લાવીએ છીએ, જેમ કે નેતૃત્વ અને ટીમ તરીકે કામ કરવાની ક્ષમતા.
પ્રશ્ન: જેમ જેમ યુદ્ધ કરવાની પદ્ધતિ ઝડપથી બદલાઈ રહી છે, તેમ AFMS નવી પ્રકારની ઈજાઓ અને યુદ્ધના મેદાનમાં તબીબી સારવારના નવા ટ્રેન્ડ્સ અનુસાર પોતાને કેવી રીતે ઢાળી રહ્યું છે?
આરતી સરીન: અમે ટ્રોમા કેર અને રિમોટ કેર બંનેના સંયોજન પર ધ્યાન આપી રહ્યા છીએ. અમે કેઝ્યુઅલ્ટી ઇવેક્યુએશન એટલે કે ઘાયલોને સુરક્ષિત રીતે બહાર કાઢવા, પોઈન્ટ ઓફ કેર અને લાંબા સમય સુધી કેઝ્યુઅલ્ટી કેર માટે અમારી પદ્ધતિઓ સુધારવા પર કામ કરી રહ્યા છીએ.અમે ઘાયલોને બહાર કાઢવામાં લાગતો સમય ઘટાડવાના રસ્તા શોધી રહ્યા છીએ. અમારી ટ્રેનિંગમાં પણ સુધારા કરવામાં આવી રહ્યા છે, જેમ કે ક્રોસ-ટ્રેનિંગ, જેથી એક વ્યક્તિ જરૂર પડે ત્યારે બીજા વ્યક્તિનું કામ પણ કરી શકે. અમે ‘બેટલફિલ્ડ નર્સિંગ આસિસ્ટન્ટ ટ્રેનિંગ’ પણ આપી રહ્યા છીએ, જેથી સૈનિકો યુદ્ધ દરમિયાન કોઈ સાથી સૈનિક ઘાયલ થાય તો તેની પ્રાથમિક સંભાળ રાખવા માટે તૈયાર રહી શકે.
પ્રશ્ન: AFMS ઘાયલ જવાનોની માનસિક તંદુરસ્તીને કેવી રીતે સહાય કરે છે?
આરતી સરીન: અમારી ટ્રેનિંગમાં શારીરિક અને માનસિક બંને પ્રકારની મજબૂતી પર ધ્યાન આપવામાં આવે છે. અમારી પાસે તાલીમ માટે અલગ-અલગ મોડ્યુલ છે, જે લોકોમાં આ બંને ગુણ વિકસાવે છે. તેમની કારકિર્દી દરમિયાન સમયાંતરે આ પ્રકારની તાલીમ આપવામાં આવે છે.
પ્રશ્ન: AFMSએ રિસર્ચ અને ઇનોવેશનને ઝડપથી અપનાવ્યું છે. રિસર્ચ અને તાજેતરના ઇનોવેશનના એવા કયા મુખ્ય ક્ષેત્રો છે, જેને લઈને તમે સૌથી વધુ ઉત્સાહિત છો?
આરતી સરીન: તાજેતરમાં અમને અમારી રિસર્ચ અને ઇનોવેશનને વધારવાની વધુ સુવિધા મળી છે. અમે ખાસ કરીને ICMR, IIT ચેન્નાઈ, IIT કાનપુર, IIT દિલ્હી અને બેંગલુરુની ઇન્ડિયન ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઑફ સાયન્સ સાથે મળીને કામ કર્યું છે.હું આ રિસર્ચના વિષયો વિશે જણાવી શકતી નથી, કારણ કે રિસર્ચના વિષયો સામાન્ય રીતે જાહેર કરવામાં આવતા નથી. અમે DRDO સાથે પણ મળીને કામ કરી રહ્યા છીએ અને અનેક પ્રોજેક્ટ્સના પરિણામોની રાહ જોઈ રહ્યા છીએ.
પ્રશ્ન: કોવિડ-19એ સમગ્ર વિશ્વની હેલ્થકેર સિસ્ટમની ક્ષમતાની કસોટી કરી હતી. AFMSએ આ અભૂતપૂર્વ પડકારનો સામનો કેવી રીતે કર્યો અને તેમાંથી શું મુખ્ય શીખ મળી?
આરતી સરીન: તેનાથી અમને સમજાયું કે આપણે દરેક બાબત માટે સંપૂર્ણપણે તૈયાર હોઈએ છતાં એવી અચાનક પરિસ્થિતિનો સામનો કરવો પડી શકે છે, જેમાં આપણને તે જીવાણુ અથવા તેની સામે કેવી રીતે લડવું તે અંગે પૂરતી જાણકારી ન હોય.પરંતુ સૌથી સારી બાબત તેનો માનવીય પાસો હતો. ડૉક્ટરો, અન્ય હેલ્થ પ્રોફેશનલ્સ અને નર્સો આગળ આવ્યાં અને તેમણે પોતાનું શ્રેષ્ઠ આપ્યું, જ્યારે તેમને ખબર હતી કે તેમને પણ નુકસાન થઈ શકે છે. અમને આર્મ્ડ ફોર્સિસમાં અમારા નોન-મેડિકલ સાથીઓનો પણ ખૂબ સહયોગ મળ્યો. જ્યારે પણ જરૂર પડી ત્યારે તેમણે દરેક તબક્કે અમારી મદદ કરી. તેમણે લોજિસ્ટિકલ સપોર્ટ પૂરો પાડ્યો અને અમે મેડિકલ સપોર્ટ આપવા માટે તૈયાર રહ્યા.
પ્રશ્ન: કોવિડ-19ના સમયગાળાની કોઈ એવી ખાસ ક્ષણ છે, જે આજે પણ તમારા મનમાં તાજી છે?
આરતી સરીન: હા. 2021માં કોવિડની બીજી લહેરની ટોચ દરમિયાન હું INS અશ્વિનીની કમાન્ડિંગ ઓફિસર હતી. આ 875 બેડની હોસ્પિટલ છે.તે સમયે સમગ્ર દેશમાં ઓક્સિજનની અછતને કારણે લોકો મુશ્કેલીમાં હતા. પરંતુ અમે પહેલેથી જ આયોજન કર્યું હતું. અમે આગળનું આયોજન કરીને જામનગરથી ઓક્સિજનનો જથ્થો મંગાવ્યો. મારા માટે અને મારી હોસ્પિટલ માટે આ ખૂબ મોટું કામ હતું, જેમાં જામનગરમાં રહેલા મારા નોન-મેડિકલ સાથીઓએ ખૂબ મદદ કરી. મને લાગે છે કે આ એવી યાદ છે, જે હંમેશાં મારા મનમાં રહેશે. જ્યારે તમે કોઈ કામ કરવાનો નિશ્ચય કરો છો, ત્યારે તે કામ થઈને જ રહે છે. ઓક્સિજન 24 કલાકની અંદર અમારી પાસે પહોંચી ગયું હતું.
પ્રશ્ન: પૂર્વ સૈનિકોના હેલ્થકેર અને કલ્યાણ માટે કઈ નવી પહેલની યોજના છે?
આરતી સરીન: હું કહીશ કે પૂર્વ સૈનિકોની ખૂબ સારી રીતે સંભાળ રાખવામાં આવે છે. જે લોકોએ દેશની સેવામાં પોતાનું સમગ્ર જીવન વિતાવ્યું છે, તેમના માટે અમારા મનમાં ખૂબ સન્માન છે.અલગ-અલગ સેનાઓના પોતાના વિભાગો અને અનેક સેલ છે, જેની કમાન હવે વરિષ્ઠ અધિકારીઓ સંભાળી રહ્યા છે અને તેઓ પૂર્વ સૈનિકોના કલ્યાણ સાથે જોડાયેલા તમામ પાસાઓનું ધ્યાન રાખે છે.
પ્રશ્ન: નેવીના મજબૂત પરંપરા ધરાવતા પરિવારમાંથી આવવાને કારણે આર્મ્ડ ફોર્સિસમાં જોડાવું તમારા માટે સ્વાભાવિક રહ્યું હશે. તમે એવી યુવા મહિલાઓને શું કહેશો, જેઓ આમા જોડાવા માગે છે પરંતુ સુરક્ષા અને પડકારોને લઈને ચિંતિત છે?
આરતી સરીન: હું તમામ યુવતીઓને માત્ર એટલું જ કહેવા માગું છું કે, જો મને આ બધું ફરીથી કરવાનું હોય તો હું ફરી એ જ રીતે કરીશ. મને લાગે છે કે ડૉક્ટર અથવા મેડિકલ ઓફિસર તરીકે આ સૌથી શ્રેષ્ઠ કારકિર્દીઓમાંથી એક છે, પછી તમે છોકરા હોવ કે છોકરી. જેમ મેં અગાઉ કહ્યું, AFMS એવી ફોર્સ છે જ્યાં લિંગના આધારે કોઈ ભેદભાવ નથી. જો તમે AFMCમાં જોડાઓ છો, તો બહારથી સીધા MBBS તરીકે શોર્ટ સર્વિસ કમિશન હેઠળ પણ જોડાઈ શકો છો. તમને પોસ્ટ-ગ્રેજ્યુએશન કરવાની તક મળે છે. જો તમે પરમેનન્ટ કમિશનમાં હો, તો તમને સુપર-સ્પેશિયલાઇઝેશન કરવાની અને ત્યારબાદ નેતૃત્વની જવાબદારી સંભાળવાની તથા ઊંચા રેન્ક પર પ્રમોશન મેળવવાની તક મળે છે.
પ્રશ્ન: AFMSએ માનવીય સહાયના કાર્યોમાં મહત્વની ભૂમિકા ભજવી છે. શું તમે આ મિશન સાથે જોડાયેલો કોઈ યાદગાર અનુભવ શેર કરી શકો છો?
આરતી સરીન: શાંતિ અને સંઘર્ષના સમયમાં પોતાની ભૂમિકા ઉપરાંત આર્મ્ડ ફોર્સિસ મેડિકલ સર્વિસિસ હંમેશાં માનવીય સહાય પહોંચાડવાની જવાબદારી પણ નિભાવે છે, જેને આપણે HADR મિશન કહીએ છીએ.
અમે લાંબા સમયથી સતત આવું કરતા આવ્યા છીએ.તાજેતરમાં અમારી પાસે 60 પેરા ફિલ્ડ હોસ્પિટલ છે, જે આર્મી મેડિકલ કોર્પ્સનો ભાગ છે અને ભારતીય સેનાની 50 પેરા બ્રિગેડ હેઠળ આવે છે. આ હોસ્પિટલનો ઇતિહાસ ખૂબ લાંબો અને ગૌરવશાળી રહ્યો છે. આ એક ખૂબ જ પ્રતિષ્ઠિત યુનિટ છે, જેણે 1950ના દાયકામાં કોરિયામાં કામ કર્યું હતું અને ત્યાં ચાર વર્ષ સુધી તબીબી સેવા આપી હતી. આજે પણ તેમને ઓળખવામાં આવે છે અને કોરિયન સરકાર દ્વારા તેમને ઘણું સન્માન આપવામાં આવે છે. ત્યાં એક વોર મેમોરિયલ, તેમના માટે એક સ્મારક અને એક મેમોરિયલ છે, જેનું તાજેતરમાં દક્ષિણ કોરિયામાં માનનીય રક્ષામંત્રીએ ઉદ્ઘાટન કર્યું હતું.આ વિશેષ મોબાઇલ પેરા ફિલ્ડ હોસ્પિટલને તુર્કીમાં આવેલા ભૂકંપ દરમિયાન મોકલવામાં આવી હતી. ત્યારબાદ મ્યાનમારમાં ‘ઓપરેશન બ્રહ્મા’ દરમિયાન અને પછી ભારતીય નૌકાદળ સાથે ‘ઓપરેશન સાગર બંધુ’માં પણ મોકલવામાં આવી હતી.ડિસેમ્બર 2025માં શ્રીલંકામાં આવેલા પૂર દરમિયાન પણ તેઓ ત્યાં ગયા હતા. તાજેતરમાં તેઓ માત્ર થોડા કલાકોમાં સંપૂર્ણ હોસ્પિટલ લઈને વેનેઝુએલા પહોંચ્યા અને ત્યાં પહોંચતાની સાથે જ હોસ્પિટલ સ્થાપી દીધી.
પ્રશ્ન: નેવીની મજબૂત પરંપરા ધરાવતા પરિવારમાંથી આવવાને કારણે તમારા ઉછેર અને અનુભવોએ AFMSની DG બનવાની તમારી સફરને કેવી રીતે આકાર આપ્યો?
આરતી સરીન: મારા પિતા નેવીમાં હતા અને મારો ઉછેર વિશાખાપટ્ટનમમાં થયો હતો. મારા બાળપણનો આ સૌથી યાદગાર સમય હતો. મને લાગે છે કે હું ખૂબ નસીબદાર હતી કે મને આવું બાળપણ મળ્યું. એક સુરક્ષિત વાતાવરણમાં રહેવું, જાણે કોઈ મોટા પરિવારનો ભાગ હોવું અને ત્યાં એક ઉત્તમ શાળામાં ભણવું. પરંતુ ઘરમાં એવું વાતાવરણ નહોતું કે અમે દેશ માટે કોઈ બલિદાન આપી રહ્યા છીએ. તે જીવન જીવવાની માત્ર એક રીત હતી. સેવા કરવી પણ જીવન જીવવાની એક રીત છે. તમારે શિસ્તબદ્ધ રહેવું, સમયસર કામ કરવું અને સારી રીતે તૈયાર રહેવું પડે છે. આ ગુણો મારામાં પણ આવી ગયા. જ્યારે મેં કારકિર્દી પસંદ કરવા વિશે વિચાર્યું ત્યારે મારા માટે નિર્ણય સરળ બની ગયો. ત્યાં કેટલીક યુવા મહિલા ડૉક્ટર્સ પણ હતી, જેમ કે સર્જન લેફ્ટનન્ટ માલા પાંડે. તેઓ મારી સિનિયર હતી અને મને આજે પણ યાદ છે. જ્યારે મેં તેમને જોયાં ત્યારે તેઓ એક યુવા ડૉક્ટર તરીકે આવી હતી. મને લાગે છે કે એ જ નિર્ણાયક ક્ષણ હતી જ્યારે મેં નક્કી કર્યું કે હું પણ તેમના જેવી બનવા માગું છું અને આ સર્વિસમાં જોડાવા માગું છું.
પ્રશ્ન: રેડિયેશન ઓન્કોલોજી અને ગામા નાઇફ સર્જરીમાં સ્પેશિયલાઇઝેશન કરવાની પ્રેરણા તમને ક્યાંથી મળી?
આરતી સરીન: ગામા નાઇફ સર્જરી અને ઓન્કોલોજી સારવાર ખૂબ જ ચોકસાઈ આધારિત હોય છે. અમે શ્રેષ્ઠ પરિણામો પર ધ્યાન આપીએ છીએ. દર્દીને એવી શ્રેષ્ઠ સારવાર આપવી હોય છે, જેમાં લાંબા ગાળે ઓછામાં ઓછી આડઅસર થાય.આ સમગ્ર વિચારને આપણે અન્ય પરિસ્થિતિઓમાં પણ લાગુ કરી શકીએ છીએ—જેમ કે સંઘર્ષના સમયે, માનવીય સહાયના મિશનમાં અથવા એવા મિશનમાં જ્યાં ખૂબ ઓછા સમયમાં ઝડપથી અને અત્યંત મહત્વપૂર્ણ નિર્ણયો લેવા પડે.
પ્રશ્ન: આજે તમને સૌથી વધુ સંતોષ કઈ વાતથી મળે છે?
આરતી સરીન: હું ઘણી બધી ટેક્નોલોજી લાવી શકી અને મારી હોસ્પિટલ્સને સારી રીતે તૈયાર કરી શકી. મેં ટ્રેનિંગના ઘણા નિયમો અને પદ્ધતિઓમાં ફેરફાર કર્યા અને નવી સિસ્ટમ્સ, ખાસ કરીને ડિજિટાઇઝેશન શરૂ કર્યું. એટલે મને ખૂબ સંતોષ મળે છે કે સૈનિકો, નાવિકો અને એરમેનને શ્રેષ્ઠ સારવાર અને સંભાળ આપવામાં આર્મ્ડ ફોર્સિસ મેડિકલ સર્વિસિસની પ્રગતિમાં હું થોડું યોગદાન આપી શકી. તેઓ ખરેખર આના હકદાર છે.
પ્રશ્ન: AI મિલિટરી મેડિસિનના ભવિષ્યને કેવી રીતે આકાર આપશે?
આરતી સરીન: ખાસ કરીને ડાયગ્નોસ્ટિક્સ, પેથોલોજી અને રેડિયોલોજીમાં AI ખૂબ મદદરૂપ થશે. તે આપણું ધ્યાન એવા ઘણા મુદ્દાઓ તરફ દોરશે અને સમય બચાવશે, જેમાં અગાઉ ઘણો સમય લાગતો હતો.
તેના કારણે ડૉક્ટરે ક્લાર્કનું કામ કરવામાં સમય પસાર કરવાને બદલે દર્દીઓને જોવા અને તેમની સાથે વાત કરવા માટે વધુ સમય મળશે, કારણ કે આવા કામ AI સંભાળી શકશે.
પ્રશ્ન: શું તમને લાગે છે કે ભારતમાં એક દિવસ મહિલાઓ ત્રણેય સેનાનું નેતૃત્વ કરશે?
આરતી સરીન: હા, મને સંપૂર્ણ વિશ્વાસ છે કે એવું થશે. હાલમાં તેમને તાલીમ આપવામાં આવી રહી છે અને તકો પણ આપવામાં આવી રહી છે. મને પૂરો વિશ્વાસ છે અને હું તે દિવસની આતુરતાથી રાહ જોઈ રહી છું, જ્યારે આપણે મહિલાઓને સૌથી ઊંચા પદ પર જોઈશું.
પ્રશ્ન: ભારત બીમારીઓના વધતા બોજનો સામનો કેવી રીતે કરી શકે?
આરતી સરીન: ડાયાબિટીસ, હાઇપરટેન્શન, હૃદયરોગ અને કેન્સર જેવી બિન-ચેપી બીમારીઓ હવે ખરેખર ચિંતાનો વિષય છે. આ બીમારીઓનો સામનો કરવાનો એકમાત્ર રસ્તો એ છે કે આપણે સમસ્યા ઊભી થયા પછી પ્રતિક્રિયા આપવાને બદલે પહેલેથી જ સક્રિય અભિગમ અપનાવીએ.કેટલીક બીમારીઓને રોકીને અને આપણી જીવનશૈલી તથા આદતોમાં ફેરફાર કરીને આપણે આવું કરી શકીએ છીએ. આની શરૂઆત ખૂબ જ નાની ઉંમરે, એટલે કે શાળાના સ્તરથી થવી જોઈએ. બાળકોને ખાસ કરીને સ્થૂળતા વિશે જાગૃત કરવા જોઈએ, કારણ કે આપણા દેશમાં આ એક વધતી જતી સમસ્યા છે.
પ્રશ્ન: ભારતમાં કેન્સર અંગે જાગૃતિ વધારવા માટે તમે લોકોને શું સંદેશ આપવા માગશો?
આરતી સરીન: આપણે આપણી જીવનશૈલી બદલવાની જરૂર છે. તમાકુ જેવી કેન્સર પેદા કરનારી વસ્તુઓથી દૂર રહેવું જોઈએ. આપણે આવી વસ્તુઓથી દૂર રહેવું જોઈએ અને દરેક વ્યક્તિને એ વાત અંગે જાગૃત કરવી જોઈએ કે આ વસ્તુઓ આપણા માટે હાનિકારક છે.
પ્રશ્ન: ડ્રોન અને સાયબર ખતરાઓ જેવી આધુનિક યુદ્ધની પડકારજનક પરિસ્થિતિઓનો સામનો કરવા માટે મિલિટરી મેડિસિન કેવી રીતે બદલાઈ રહી છે?
આરતી સરીન: લોજિસ્ટિક્સ, લોહી અને દવાઓ પહોંચાડવા તથા કદાચ ભવિષ્યમાં કોઈ વ્યક્તિને સુરક્ષિત રીતે બહાર કાઢવા માટે ડ્રોનનો ઉપયોગ કરવાની ટેક્નોલોજી પર કામ થઈ રહ્યું છે. પરંતુ વજનની મર્યાદાને કારણે આ ટેક્નોલોજી હજુ સંપૂર્ણપણે ઉપલબ્ધ નથી. તેથી અમે અન્ય દેશો કઈ નવી ટેક્નોલોજી અને પદ્ધતિઓ અપનાવી રહ્યા છે તેનું પણ નિરીક્ષણ કરી રહ્યા છીએ.