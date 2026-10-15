દર વર્ષે જર્જરિત ઇમારતો લઇ રહી છે 1500 લોકોનો જીવ, દરેક શહેરમાં 'ટાઇમ બોમ્બ'
કોઇ દુર્ઘટના બાદ લેવામાં આવેલા નિર્ણય અને કાર્યવાહીનો વાયદો કાગળની ફાઇલોમાં જ રહી જાય છે. વાંચો આ ગ્રાઉન્ડ રિપોર્ટ.
Published : October 15, 2026 at 6:59 PM IST
જયપુર: દેશના પાટનગર દિલ્હીના સત્ય નિકેતન એરિયામાં પાંચ માળની ઇમારત પડવાથી 7 યુવકોના મોત થાયની ઘટનાને પગલે અરેરાટી વ્યાપી ગઇ હતી. દિલ્હીની આ ઇમારતનું પડવું પહેલી ઘટના ન હતી, દેશના જુદાજુદા રાજ્યોમાં જર્જરિત ઇમારતોનું પડવું અને તેમાં દબાઇને લોકોનું મરવું એ તંત્ર માટે એક સામાન્ય ઘટના બની ગઇ છે. NCRBના સરકારી આંકડા દર્શાવે છે કે આ તંત્રની બેદરકારી છે. NCRBના આંકડા જોઇએ તો સરેરાશ દર વર્ષે દેશભરમાં જર્જરિત ઇમારતો પડવાથી 1500 લોકોના જીવ જાય છે. દરેક ઇમારત પડવાની ઘટના બાદ સરકાર દ્વારા કાર્યવાહી કરવામાં આવે છે થોડા દિવસ બાદ જૈસે થે સ્થિતિ સર્જાય છે.
કોઇપણ ઘટના બાદ લેવામાં આવતા નિર્ણય અને કાર્યવાહીના વાયદા કાગળની ફાઇલોમાં કેટલાક ટેબલ સુધી જઇને પૂરા થઇ જાય છે. ત્યાર બાદ ગેરકાયદે બાંધકામ કે નિયમોને નેવે મુકીને બનાવવામાં આવતી ઇમારતો વિશે તંત્ર આંખ આડા કાન કરી લે છે. દેશના મોટા શહેરોમાં ઉભી આ જર્જરિત ઇમારતોની જ્યારે ઇટીવી ભારતે તપાસ કરી તો જાણવા મળ્યું કે શહેરોના નામ જરુર બદલાય છે પરંતુ સ્થિતિ બધે જ એક સરખી ચે. ઇટીવી ભારતના સ્પેશ્યલ કેમ્પેઇન 'ઇમારતો કા ઇમ્તિહાન'માં અમે આપને દેશના તમામ મોટા શહેરોની જર્જરિત ઇમારતોની હકીકત બતાવીશું. આ બિસ્માર ઇમારતોમાં લોકો પોતાના જીવને હથેળી પર લઇને રહેવા મજબૂર છે, તંત્ર ઘોર નિંદ્રામાં છે અને એક્સનના નામે નોટિસ-નોટિસની રમત રમવામાં આવી રહી છે.
જર્જરિત ઘરોમાં રહેવા માટે લોકો મજબૂર
જયપુરની જૂની હવેલીઓ હોય કે મુંબઇની સાંકડી ગલીઓ, દિલ્હીમાં કોંક્રીટના જંગલ, કોલકાતાની સદીઓ જૂની ઇમારતો, પટનાની સાંકડી ગલીઓ કે છત્તીસગઢનાના જૂના રાયપુરના રહેણાંક વિસ્તાર, આ તમામની પાછળ એક સરખું ડરામણું સત્ય છૂપાયેલું છે. આ ઇમારતો હવે માત્ર ઇંટ-પથ્થરના માળખા નથી રહી પરંતુ તંત્રની બેદરકારી, મકાન માલિક-ભાડુઓતોના ઝઘડ અને માણસની મજબૂરીના કાટમાળથી બનેલા એક 'મોતના કુવા' છે જે ગમે ત્યારે જમીનદોસ્ત થઇ શકે છે. દરેક દુર્ઘટના બાદ એક તપાસ સમિતિ રચાય છે, રાજકારણ રમાય છે પરંતુ મૂળભૂત સવાલ તો ત્યાંનો ત્યાંજ ઉભો રહી જાય છે. તંત્રની બદરકારી, સસ્તા મકાન અને વારસાના નામે આખરે ક્યાં સુધી નિર્દોષ લોકોના જીવ સાથે રમત રમવામાં આવશે ?
રાજસ્થાનના પાટનગર અને ઐતિહાસિક શહેર જયપુરની ઓળખ માત્ર તેના ગુલાબી રંગ અને ઐતિહાસિક બજારોથી નથી. અહીંયા સેંકડો વર્ષ જૂની હવેલીઓ શહેરની અસલી શાન છે, પરંતુ તેની સુંદરતા વચ્ચે એક બિહામણું સત્ય પણ રહેલું છે, જેના પડછાયામાં ઘણા પરિવાર દરરોજ ડરીને રાત-દિવસ વીતાવી રહ્યા છે. સુભાષ ચોક, ખવાસજીનો રસ્તો, જૂની વસ્તી અને ચાંદપોળ વિસ્તારમાં હવે જમીની સ્તર પર જોવામાં આવ્યું તો ચોંકવનારી સ્થિતિ જોવા મળી.
દીવાલોમાં તિરાડો અને કરોડોનો ખર્ચ: જયપુરની જે જૂની હવેલીઓને નિહાળવા માટે દેશ-વિદેશના પ્રવાસીઓ આવે છે તેની દીવાલો પાછળ ગૈરવપૂર્ણ ઇતિહાસની સાથે સાથે વર્તમાન તંત્રની ઘોર બેદરકારીની કહાની છૂપાયેલી છે. સંભાળ ન રાખવાને કારણે ઘણી ઐતિહાસિક હવેલીઓ એટલી જર્જરિત થઇ ગઇ છે કે તે ગમે તે સમયે ધરાશાયી થઇ શકે છે. તેનું જીવતું જાગતું ઉદાહરણ સુભાષ ચોક નજીક આવેલ ખવાસજીની જૂની હવેલી છે. આ હવેલી જયપુરની સ્થાપના સમયની છે. તેના એક હિસ્સાના માલિક બાબૂલાલ સાંખલા છેલ્લા 50 વર્ષથી અહીં રહે છે. તેઓ જણાવે છે કે જ્યાંથી પણ દીવાલ કે છત તૂટે છે, તેઓ પોતાના ખર્ચે સમારકામ કરાવી લે છે. તેમનું કહેવું છે કે સમગ્ર હવેલી રિનોવેટ કરાવી શકું એવી આર્થિક સ્થિતિ નથી કારણ કે તેમાં લાખો રુપિયાનો ખર્ચ થઇ શકે છે. આ હવેલીના માલિક ત્રણ અલગ-અલગ લોકો છે, જેમાં એક જયપુરના જ જગતપુર વિસ્તારના નવા મકાનમાં રહેવા માટે જતા રહ્યા છે. જેના કારણે હવે હવેલીને સંભાળવી મુશ્કેલ બની ગયું છે. હવે સ્થિતિ એ છે કે આ હવેલીના આઠ રુમમાં આઠ અલગ અલગ પરિવાર ભાડા પર રહે છે. જે સીધી રીતે મોતના ઓછાયા હેઠળ છે.
પેટની ભૂખ અને બહારના રાજ્યના મજૂરોની મજબૂરી
જયપુરની આ જોખમી ઇમારતોમાં માત્ર સ્થાનિક લોકો જ નહીં પરંતુ બીજા રાજ્યોમાંથી આવેલા મજૂરો પણ રહે છે. પશ્ચિમ બંગાળથી કામની શોધમાં જયપુર આવેલા બુલ્ટી ડે 2021થી એક જર્જરિત મકાનમાં ભાડેથી રહે છે. બુલ્ટી ડે જણાવે છે કે જૂના મકાનના કારણે રોજ નવી તકલીફ ઉભી થાય છે. ક્યારેક ચૂનો પડે છે તો ક્યારેક સમગ્ર ઇમારત હલતી હોય તેવો અનુભવ થાય છે. આજુબાજુમાં થયેલી દુર્ઘટનાઓ બાદ અમને પણ ડર લાગી રહ્યો છે. પરંતુ રોજગારી અને ઓછા ભાડાના કારણે આ જોખમ લેવા માટે મજબૂર છીએ. નગર નિગમના આંકડા પણ આ જોખમની સાક્ષી પુરી રહ્યા છે. કિશનપોળ ઝોનના જુદાજુદા ભાગોમાં જર્જરિત અને ક્ષતિગ્રસ્ત મકાનોની એક લાંબી યાદી તૈયાર કરવામાં આવી છે. આ યાદીમાં ચાંદ પોળ, સુભાષ ચોક, કિશનપોળ બજાર, રામગંજ, જૌહરી બજાર, ચૌડા રાસ્તા, પુરની બસ્તી, સ્ટેશન રોડ અને બ્રહ્મપુરી જેવી વસ્તી ગીચતાવાળા વિસ્તાર સામેલ છે.
પિંક સિટીના ઘણા વિસ્તારોમાં જર્જરિત ઇમારતો
સૌથી ચોંકાવનારી વાત એ છે કે જર્જરિત ઇમારતોની યાદીમાં છોટી ચૌપડ સ્થિત ઐતિહાસિક મહારાજા સ્કૂલની ઇમારત પણ સામેલ છે. માલિકો દ્વારા જાળવણીના અભાવે ગત વર્ષે જયપુર નગરપાલિકાએ લગભગ 17 જૂની હેવલીઓ પર બુલડોઝર ફેરવી દીધું હતું. જેમાં ઘી વાળા રસ્તાની હવેલીઓ અને ખેજડોના રસ્તા પર આવેલું જૂનુ મોદી ભવન સામેલ હતું, એટલે કે જે વારસાને સાચવવાનો હતો તે જોખમ બન્યા બાદ તોડવો પડ્યો. આવી જ સ્થિતિ મહલ-આમેર ઝોનની પણ ચે. અહીંયા નાયબ કમિશનર સંતલાલ મક્કડે કહ્યું કે તેમના ઝોનમાં 46 જર્જરિત ભવનોને ચિન્હિત કરી નોટિસ આપવામાં આવી છે. તો કિશનપોળ ઝોનના જેઇએન અંશુલ જૈને જણાવ્યું કે તેમના ઝોનમાં 49 જર્જરિત ઇમારતો ચિન્હિત છે, જેમાં મોટાભાગના બહારના રાજ્યોના ભાડુઆત રહે છે. માલિક-ભાડુઆતોના ઝઘડાને કારણે સમારકામ નથી થઇ શકતું અને અતિ જર્જરિત ભવનોને ખાલી કરાવવાની કાર્યવાહી કરવામાં આવી રહી છે.
દિલ્હીમાં દુર્ઘટના બાદ તંત્ર એક્સનમાં
દિલ્હીના સત્ય નિકેતન એરિયામાં દુર્ઘટના બાદ દેશની રાજધાનીમાં ગેરકાયદે નિર્માણ અને જર્જરિત માળખાઓ પર MCDએ કાર્યવાહી શરુ કરી. એમસીડી તરફથી અત્યાર સુધીમાં 753 સંપત્તિઓને જમીનદોસ્ત કરવાના આદેશ આપ્યા છે, જેમાં માત્ર 1થી 8 સપ્ટેમ્બર દરમિયાન રેકોર્ડ 66 મકાન તોડવાના આદેશ સામેલ છે. સત્તાવાર રિપોર્ટ અનુસાર 1 જૂનથી 31 ઓગસ્ટ 2026 સુધી 687 સંપત્તિઓને તોડવાનો આદેશ આપવામાં આવ્યો હતો, જે સપ્ટેમ્બરના પ્રથમ સપ્તાહની કાર્યવાહી બાદ વધીને 753 થઇ. દિલ્હી નગર નિગમની આ કાર્યવાહી માત્ર કાગળની પરની કાર્યવાહી સુધી સીમિત નથી, જમીન પર ઉતરીને નિગમની ટીમોએ 1 જૂનથી 8 સપ્ટેમ્બર વચ્ચે 1007 સંપત્તિઓને સંપૂર્ણ રીતે ધ્વસ્ત કરવામાં આવી છે. આ સાથે જ નિયમો નેવે મૂકી બનાવવામાં આવેલી 471 સંપત્તિઓને સીલ કરવામાં આવી છે.
દિલ્હીમાં થયેલી દુર્ઘટનામાં ઘણા લોકોએ જીવ ગુમાવ્યા
દિલ્હીમાં, માત્ર અઢી મહિનાના આ ટૂંકા ગાળામાં, મિલકત માલિકોને ગેરકાયદેસર અને અનધિકૃત બાંધકામ અંગે 1551 'શો-કોઝ' (કારણ દર્શાવો) નોટિસો, તેમજ મિલકત સીલ કરવા સંબંધિત 714 કાયદાકીય નોટિસો આપવામાં આવી છે. જે સ્પષ્ટ કરે છે કે સત્ય નિકેતનની ઘટના બાદ તંત્ર હવે કોઇ નવી દુર્ઘટના ન સર્જાય તેની તકેદારી રાખી રહ્યું છે. સરકારના આંકડા અનુસાર દિલ્હીમાં વર્ષ 2020થી 2026 દરમિયાન કુલ 179 ઇમારત તૂટવાની ઘટનામાં 154થી વધુ લોકો ઇજાગ્રસ્ત થયા અને જાનમાલને ભારે નુકશાન થયું. આ ભયનાક રેકોર્ડમાં વર્ષ 2020માં 18 મોત, 2021માં 15 મોત, 2020માં 30 મોત, 2023માં 32 મોત અને 2024માં 32 મોત થયા, જ્યારે ચાલુ વર્ષે 2026માં 5 ઘટનામાં 16 લોકોના મોત થઇ ચુક્યા છે. દિલ્હીના આ ડરાવનારા આંકડા સ્પષ્ટ દર્શાવે છે કે જર્જરિત અને ગેરકાયદે વ્યવસાયિક ઉપયોગમાં લેવામાં આવી રહેલી ઇમારતો પર સમય રહેતા કડક પગલા ન લેવા કેટલા આત્મઘાતી સાબિત થઇ શકે છે.
છત્તીસગઢના પાટનગર રાયપુરની હકીકત
છત્તીસગઢના પાટનગર રાયપુરમાં પણ આ ગંભીર સમસ્યા છે. રાયપુર નગર નિગમ દ્વારા તાજેતરમાં જ કરવામાં આવેલા સર્વેમાં શહેરમાં તપાસ કરી 148 જર્જરિત અને જોખમી મકાનોની ઓળખ કરી છે. આ સરકારી યાદી દર્શાવે છે કે શહેરનો એક મોટો હિસ્સો જર્જરિત માળખાના સહારે ઉભો છે. રાયપુરનો ઝોન-4 આ યાદીમાં સૌથી સંવેદનશીલ વિસ્તાર સાબિત થયો છે, જ્યાં 51 જર્જરિત ઇમારતો છે. આ સમગ્ર ક્ષેત્ર મોટી દુર્ઘટના સર્જાય તેવા ઝોનમાં છે. આ સિવાય ઝોન-2માં 24, ઝોન-5માં 20, ઝોન-6માં 13, ઝોન-3માં 12 અને ઝોન-7માં 11 જોખમી ઇમારતો ચિહ્નિત કરવામાં આવી છે. શહેરના ઝોન-1માં પણ 10 ઇમારતો આ બ્લેક લિસ્ટનો હિસ્સો છે. સર્વે અનુસાર માત્ર ઝોન-8 એક એવો વિસ્તાર છે જ્યાં કોઇ પણ જર્જરિત ઇમારતનો રેકોર્ડ નથી, જ્યારે ઝોન-9માં 4 અને ઝોન-10માં 3 એવી જોખમી ઇમારત છે.
દેશની આર્થિક પાટનગર મુંબઇનો હાલ
જયપુર અને રાયપુરથી દૂર માયાનગરી મુંબઇમાં પણ જર્જરિત ઇમારતોનું મોટું સંકટ છે. બૃહદ મુંબઇ મહાનગરપાલિકા (BMC)એ આ વર્ષે મુંબઇ શહેર અને ઉપનગરોમાં 141 ઇમારતોને અત્યંત જોખમી જાહેર કરવામાં આવી છે. દર વર્ષની જેમ આ વખતે પણ બીએમસીએ વરસાદમાં ઇમારતો પડવાની દુર્ઘટનાઓને રોકવા માટે જર્જરિત ઇમારતોનો સર્વે કરવામાં આવ્યો હતો. તંત્રએ આ મકાનોમાં રહેનારા લોકોની સુરક્ષા માટે એલર્ટ જાહેર કર્યું છે અને તેમને તાત્કાલીક જરુરી પગલા ભરવા અને સાવચેત રહેવા કહ્યું છે. બીએમસીએ 86 સૌથી વધુ જર્જરિત ઇમારોતની એક યાદી જાહેર કરી છે જેને ખાલી કરાવવામાં આવશે. 30 એપ્રિલ 2026 સુધીના રિપોર્ટના આધારે બનેલી આ યાદીમાં કોલાબા, ફોર્ટ, બાંદ્રા, સાંતાક્રૂઝ, અંધેરી, કુર્લા અને ઘાટકોપર જેવી જગ્યાનાના ઘર, થિયેટર અને હોસ્પિટલ પણ સામલે છે. આ યાદીમાં સૌથી વધુ જોખમી ઇમારતો બાંદ્રા-ખાર અને અંધેરી-વિલેપાર્લે વિસ્તારમાં છે, જે ક્યારેય પણ ધરાશાયી થઇ શકે છે.
પટનાની સાંકડી ગલીઓ અને કરોડોનો વ્યાપાર
બિહારનું પાટનગર પટના આજે વિદ્યાર્થીઓનું સૌથી મોટું હબ છે. જ્યાં લાખો વિદ્યાર્થીઓ પોતાની કારકિર્દીના સપના સાકાર કરવા માટે આવે છે. પરંતુ દિલ્હીની સત્ય નિકેતન દુર્ઘટના જેવી જ સ્થિતિ અહીં પણ સર્જાઇ શકે છે. આંકડા જણાવે છે કે સમગ્ર બિહારમાં કુલ 6383 કોચિંગ સંસ્થાઓ ચાલી રહી છે, જેમાં એકલા પટનામાં 1256 સંસ્થાઓ છે. એક અનુમાન અનુસાર પટનામાં વિદ્યાર્થીઓને રહેવાની લોજ અને હોસ્ટેલ્સનો વાર્ષિક વ્યાપાર લગભગ 1500થી 2 હજાર કરોડનો છે. પરંતુ સવાલ એ છે કે શું આ હોસ્ટેલ તે બાળકોને સુરક્ષા આપી રહ્યા છે? પટના નગર નિગમ અનુસાર શહેરના પાંચ ઝોનમાં 3 હજારથી વધુ હોસ્ટેલ રજીસ્ટર્ડ છે. તેમાં સૌથી ડરામણી સ્થિતિ બાંકીપુર ઝોનની છે. બાંકીપુર ઝોનના નયા ટોલ, કદમકુઆન અને ખજાનચી રોડ જેવા વિસ્તારની ગલીઓ એટલી સાંકડી છે કે જો કોઇ દુર્ઘટના સર્જાય તો અહીંયા એમ્બ્યુલન્સ કે ફાયરબ્રિગેડની ગાડીઓ પહોંચવી પણ અશક્ય છે.
રજીસ્ટ્રેશન વિના જ ચાલી રહી છે હોસ્ટેલ
સૌથી મોટી બેદરકારી એ છે કે સમગ્ર બિહારમાં 400થી વધુ એવી મોટી હોસ્ટેલ છે જે કોઇપણ પ્રકારના રજીસ્ટ્રેશન વિના ચાલે ગેરકાયદે ચાલે છે. આ હોસ્ટેલની પાસે ન તો ફાયર વિભાગની NOC છે ન તો વીજળી વિભાગનું કોઇ પણ સેફ્ટી સર્ટિફિકેટ. જૂની અને જર્જરિત ઇમારતોની ઉપર ગેરકાયદે રીતે વધુ ત્રણથી ચાર માળ બનાવી દેવામાં આવ્યા છે. મુશ્કેલી એ છે કે પોલીસ અને નિગમના અધિકારીઓ દર મહિને આ હોસ્ટેલ્સની મુલાકાત લે છે પરંતુ દુર્ઘટના સર્જાય એ પહેલા આ જોખમી ઇમારતોને બંધ કરાવવામાં નિષ્ફળ રહ્યા છે. પટના સિવાય બીજા જિલ્લાઓની હાલત તો આના કરતા પણ વધુ ખરાબ છે. પુર્ણિયા જિલામાં 47 ખાનગી હોસ્ટેલમાંથી માત્ર 17 જ રજીસ્ટર્ડ છે. ભાગલપુર જિલ્લામાં 73 ખાનગી હોસ્ટેલ ચાલી રહી છે, પરંતુ એક પણ ખાનગી રજીસ્ટર્ડ હોસ્ટેલ નથી. એટલે કે સમગ્ર ગેરકાયદે ખેલ ચાલી રહ્યો છે. ગયાજીમાં 10 ખાનગી હોસ્ટેલમાંથી માત્ર એક કે બે જ રજીસ્ટર્ડની શ્રેણીમાં આવે છે.
ઉત્તરાખંડના પાટનગર દેહરાદૂનની હકીકત
દેવભૂમિ ઉત્તરાખંડની સ્થિતિ પણ ઠીક નથી. દેહરાદૂનના જિલ્લા અધિકારી ડૉ. આશીષ ચૌહાણના આદેશ પર નગર નિગમ અને હેરિટેજ સંગઠનોએ સંયુક્ત રીતે વોર ફૂટિંગ પર કાર્યવાહી શરુ કરવામાં આવી છે. દેહરાદૂનમાં બ્રિટિશ વાસ્તુકલાની ઓળખ રહેલી અસ્તલી હોલ, ક્લોક ટાવર અને ચકરાતા રોડ સ્થિત ઐતિહાસિક એલઆઇસી બિલ્ડિંગ જેવી 200 હેરિટેજ સાઇટોને પ્રારંભિક સર્વેમાં ચિન્હિત કરવામાં આવી છે. જેમાં ઘણી ઇમારતો જાળવણીના અભાવે અને કોમર્શિયલ દાબણોને કારણે સ્થિતિ સંવેદનશીલ છે. નગર નિગમે આઢત બજાર, ધામાવાલા, ચુક્ખૂવાલા અને રાજપુર રોડ જેવા મુખ્ય વિસ્તારોમાં 21 અતિ-સંવેદનશીલ અને જોખમી ઇમારતોને ચિન્હિત કરવામાં આવી છે, જેમાંથી 8 ઇમારતોમાં કાયદાકીય કેસને કારણે આજે પણ લોકો જીવ જોખમમાં મુકીને રહે છે. તંત્રની આ આળસને તોડવા માટે હવે 'હિસ્ટોરિક સિટી સીરિઝ-2026' પહેલા જર્જરિત મકાનોની તપાસ કરવામાં આવી રહી છે અને જિલ્લા પ્રવાસન વિકાસ અધિકારીને આ વારસાને સુરક્ષિત સંરક્ષણ માટે વિસ્તૃત પરિયોજના રિપોર્ટ તૈયાર કરવાની જવાબદારી સોંપવામાં આવી છે, જેથી કોઇ પમ મોટી દુર્ઘટનાને સમય રહેતા ટાળી શકાય.
કોલકાતામાં 4 હજારથી વધુ ઇમારતો જર્જરિત
કોલકાતાની કહાની અલગ જ કાયદાકીય સ્થિતિનો સામનો કરી રહી છે. કોલકાતામાં હાલમાં 4 હજારથી વધુ જોખમી ઇમારતો સીધી રીતે મોતને આમંત્રણ આપી રહી છે. શહેરના ઉત્તર અને મધ્ય ભાગમાં લગભગ 2700થી 2900 ઇમારતો 100 વર્ષથી પણ વધુ જૂની છે. આ ઇમારતો આ સ્થિતિ સુધી પહોંચવાનું કારણ મકાન માલિકો અને ભાડુઆતો વચ્ચે દાયકાઓથી ચાલી રહેલા કાયદાકીય વિવાદ છે. જૂના કાયદાઓના કારણે ભાડુઆતો આજે પણ 50થી 100 રુપિયા મહિનાનું ભાડું આપે છે. જેના કારણે મકાન માલિક ઘરના સમારકામ પાછળ એક પણ રુપિયાનો ખર્ચ નથી કરવા માંગતા અને ભાડુઆતો એ ડરથી જગ્યા ખાલી નથી કરતા કે તેમનો કબજો જતો રહેશે. ગત બોર્ડના કાર્યકાળમાં નિયમોમાં પરિવર્તનના મોટા મોટા દાવા કરવામાં આવ્યા હતા પંરતુ ગ્રાઉન્ડ પર કોઇ સ્થિતિ બદલાઇ નથી. બેદરકારીની સ્થિતિ તો એ છે કે કોંગ્રેસ શાસન દરમિયાન કોલકાતાના ભૂતપૂર્વ મેયર રહેલા ગોંવિદા ડેનું પૈતૃક ઘર પણ આવા જ કાયદાકીય વિવાદને કારણે ખંડેર બની ગયું છે.
ગુજરાતના મોટા શહેર અમદાવાદમાં પણ સંકટ
જર્જરિત ઇમારતોની સમસ્યા ગુજરાતના ઘણા મોટા શહેરો માટે એક ગંભીર સમસ્યા બની ચુકી છે. NCRBના આંકડા જણાવે છે કે વર્ષ 2020થી 2024 વચ્ચે ગુજરાતમાં ઇમારતો અને જુદાજુદા સ્ટ્રક્ચર તૂટવાને કારણે 555 લોકોના મોત થઇ ચુક્યા છે. જ્યારે માત્ર વર્ષ 2024માં જ આવી દુર્ઘટનાઓમાં 118 લોકોએ પણ પોતાના જીવ ગુમાવી દીધા છે. વર્લ્ડ હેરિટેજ શહેર અમદાવાદના જૂના વિસ્તારમાં આજે પણ 100થી 200 વર્ષ જૂની ઇમારતો ખૂબ ખતરનાક સ્થિતિમાં છે. હાલમાં જ અમદાવાદની લક્ષ્મીનારાયણની પોળમાં એક જૂનુ મકાન પડવાથી એક મહિલાનું મોત થયું હતું. ત્યાં સુધી કે 1959માં બનેલી સરકારી શારદાબેન હોસ્પિટલની મૂળ જૂની બિલ્ડિંગ પણ સંપૂર્ણ રીતે જર્જરિત થઇ ચુકી છે જેના કારણે ત્યાં ઇમર્જન્સી સેવાઓને બંધ કરી વિભાગોને બીજી જગ્યાએ શિફ્ટ કરવા પડ્યા છે.
ગુજરાતના અન્ય મોટા શહેરોની સ્થિતિ
રાજકોટ મહાનગરપાલિકાએ વર્ષ 2025ના સત્તવાર પ્રી મોનસૂન સર્વેમાં શહેરમાં કુલ 3016 જર્જરિત અને જોખમી સંપત્તિઓને નોટિસ જારી કરવામાં આવી છે, જેમાં એકમાત્ર વેસ્ટ ઝોનમાં જ 2408 ઇમારતો સામેલ છે. આ બ્લેક લિસ્ટમાં સામાન્ય ઘરોની સાથે સાથે ગોકુલધામ અને સરકારી આવસ યોજનાઓ પણ સામેલ છે. જેમાં હજારો ગરીબ પરિવાર જોખમી સ્થિતિમાં રહે છે. આ સાથે જ જૂનાગઢમાં પણ 537 ઐતિહાસિક અને જૂની ઇમારતો જર્જરિત જોવા મળી, જેમાં સમારકામ ન થઇ શકે એવી 51 અતિ જોખમી ઇમારતોને જમીનદોસ્ત કરવામાં આવી.
કેરળના કોઝિકોડમાં જર્જરિત મકાનોની હાલત
કેરળના કોઝિકોડમાં ફેબ્રુઆરી 2026માં એક સરકારી ઇમારતનો હિસ્સો પડવાથી 4 મજૂરના મોત થયા હતા. આ દુર્ઘટના બાદ નેશનલ ઇન્સ્ટીટ્યુટ ઓફ ટેકનોલોજી (NIT) કોઝિકોડના વિશેષ એન્જીનિયરિંગ ઓડિટમાં છ દાયકાથી પણ વધુ જૂના પ્રસિદ્ઘ પાલયમ માર્કેટ કોમ્પલેક્સને સંપૂર્ણ રીતે અસુરક્ષિત જાહેર કરતા તેને તોડી પાડવાની ભલામણ કરી હતી. તપાસ બાદ નગર નિગમે પોતાની 8 મુખ્ય સરકારી ઇમારતોને તાત્કાલીક ધ્વસ્ત કરવાની યાદીમાં સામેલ કર્યા છે, પરંતુ કોલકાતા અને જયપુરની જેમ અહીંયા પણ 50થી 100 વર્ષ જૂની જોખમી ખાનગી ઇમારતોને ખાલી કરવા મકાન માલિકો અને ભાડુઓતો વચ્ચે ચાલી રહેલા કોર્ટ કેસ અને કોર્ટના સ્ટે ઓર્ડર સૌથી મોટી અડચણ બન્યા છે. સમસ્યા એ છે કે તંત્ર પાસે આ જીવલેણ માળખાઓનો કોઇ ચોક્કસ રેકોર્ડ પણ નથી અને નિયમો અનુસાર કોઇ ઇમારતની મજબૂતીની ટેકનિકલ તપાસ પણ ત્યારે શરુ કરવામાં આવે છે, જ્યારે કોઇ મોટી દુર્ઘટના પહેલા જ બની ચુકી હોય.
દેશના આંકડાઓનું ડરામણું સત્ય
NCRB અને 'એક્સીડેન્ટલ ડેથ્સ એન્ડ સુસાઇડ્સ ઇન ઇન્ડિયા' (ADSI)ના સત્તાવાર આંકડા દેશના શહેરી માળખાની પોલ ખોલવા માટે સૌથી મજબૂત કાયદાકીય દસ્તાવેજ છે. આ સરકારી આંકડાઓ અનુસાર ભારતમાં દર વર્ષે સરેરાશ 1400થી 1600 ઇમારતો કે મકાન તૂટવાની ગંભીર ઘટનાઓ બને છે, જેમાં દર વર્ષે 1500થી વધુ નિર્દોષ નાગરિક પોતાના જીવ ગુમાવી દે છે. રિપોર્ટ સ્પષ્ટ રીતે જણાવે છે કે તેમાં સૌથી વધુ દુર્ઘટનાઓ વ્યવસાયિક કે સરકારી કાર્યાલયોમાં જ નહીં પરંતુ આવાસમાં પણ થાય છે. રાજ્યોની વાત કરીએ તો સમગ્ર દેશમાં ઉત્તર પ્રદેશ અને મહારાષ્ટ્ર ઇમારતો પડવાની ઘટનાઓમાં ઉત્તર પ્રદેશમાં 224, મહારાષ્ટ્રમાં 223, મધ્ય પ્રદેશમાં 179, રાજસ્થાનમાં 131, ઝારખંડમાં 123 અને ગુજરાતમાં 118 લોકોની કરુણ મોત થયા છે.
દુર્ઘટના બાદ વળતર કે અક્સમાત જ પહેલા સુરક્ષા?
દિલ્હીના સત્ય નિકેતન વિસ્તારમાં થયેલી દુર્ઘટનાને લઇને રાયપુર અને જયપુરના ઝોનલ સર્વે સુધીનું આ રિયાલિટી ચેક સ્પષ્ટ કરે છે કે સમસ્યાઓ કોઇ એક શહેરની નથી. આ આપણી સમગ્ર સિસ્ટમની નિષ્ફળતા છે. પહેલી સમસ્યા એ છે કે જૂની ઇમારતોના માલિકો સમક્ષ સમારકામ કરાવવાનો આર્થિક બોઝ છે, જેને સહન કરવો તેની આર્થિક ક્ષમતાની બહાર છે. બીજી તરફ ગરીબ અને પ્રવાસી મજૂર વર્ગ અને વિદ્યાર્થીઓ ઓછા ભાડાની લાલચમાં પોતાના જીવના જોખમે રહે છે અને સૌથી મોટી નિષ્ફળતા તો તંત્રની છે જેની પાસે જર્જરિત ઇમારતોની લાંબી યાદી છે પરંતુ તેના પર સમયસર કાર્યવાહી કરવા અને ત્યાં રહેતા લોકોને કોઇ સુરક્ષિત વૈકલ્પિક વ્યવસ્થા પ્રદાન કરવાની કોઇ ચોક્કસ નીતિ નથી.
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