'દરેક હિન્દુ પરિવારમાં ઓછામાં ઓછા ચાર બાળકો હોવા જોઈએ': ધીરેન્દ્ર શાસ્ત્રીએ વસ્તી વધારા માટે કરી અપીલ
પંડિત શાસ્ત્રીએ ભાર મૂક્યો કે જો સમાજ તેના મૂળ તરફ પાછો નહીં ફરે, તો ભવિષ્યમાં હિન્દુ પરિવારોની ધાર્મિક ઓળખ જોખમમાં મુકાઈ શકે છે.
Published : January 17, 2026 at 7:10 AM IST
બાંદા: બાગેશ્વર ધામના મુખ્ય પૂજારી પંડિત ધીરેન્દ્ર કૃષ્ણ શાસ્ત્રીએ શુક્રવારે બાંદામાં હનુમાન કથા સંભળાવી, જેમાં વસ્તી, ધર્મ, શિક્ષણ અને રાષ્ટ્રવાદ પર વાત કરી.
સભાને સંબોધતા, પંડિત ધીરેન્દ્ર કૃષ્ણ શાસ્ત્રીએ હિન્દુ સમુદાયને તેમની વસ્તી વધારવાનું આહ્વાન કર્યું. તેમણે કહ્યું કે દરેક હિન્દુ પરિવારને ઓછામાં ઓછા ચાર બાળકો હોવા જોઈએ. તેમણે ચેતવણી આપી કે આમ કરવામાં નિષ્ફળ જવાથી પાણી, જંગલો અને જમીનનું રક્ષણ કરવું મુશ્કેલ બનશે. તેમણે ચેતવણી આપી કે જો વસ્તી નહીં વધે તો ભાવિ પેઢીઓ તેમની સાંસ્કૃતિક ઓળખ ગુમાવશે. તેમણે કહ્યું કે બાળકોનું નામ "નાવેદ" અને "જાવેદ" રાખવામાં આવશે.
સરકારના "બે બાળકોના નિયમ" પર પ્રશ્ન ઉઠાવતા તેમણે કહ્યું, "જો બે બાળકો આદર્શ માનવામાં આવે છે, તો કેટલાક લોકો 30 બાળકો કેમ પેદા કરે છે? દરેક વ્યક્તિએ તેમની વસ્તી વધારવી જોઈએ, નહીં તો લોકો એક પછી એક મરી જશે, અને બાંગ્લાદેશમાં જે થઈ રહ્યું છે તે ભારતમાં પણ થશે." હર કી પૌડીમાં મુસ્લિમોના પ્રવેશ પર પ્રતિબંધ અંગે ટિપ્પણી કરતાં તેમણે કહ્યું, "મારા આંગણામાં તમારો શું કામ છે? જ્યારે અમે કાબા નથી જતા, તો તમે બાબાના ઘરે કેમ આવો છો?"
પોતાના વલણને સ્પષ્ટ કરતા પંડિત શાસ્ત્રીએ કહ્યું કે મુસ્લિમો તેમની કથામાં આવી શકે છે. "આ તેમનું જૂનું ઘર છે, એક પરિચિત સ્થળ છે, અને અહીં આવવામાં કંઈ ખોટું નથી. પરંતુ જો તમે હિન્દુ ધર્મને નફરત કરો છો, તો તમે શા માટે આવો છો? ઘરે રહો અને ટેલિવિઝન પર અમારા પ્રવચનો જુઓ," તેમણે કહ્યું.
તેમણે હિન્દુ સમુદાયને વેદ અને યજ્ઞોની પરંપરા સાથે ફરીથી જોડાવા વિનંતી કરી. પ્રાચીન કાળનો ઉલ્લેખ કરતા તેમણે કહ્યું કે ગુરુકુળ પ્રણાલી મૂલ્ય આધારિત શિક્ષણ આપતી હતી. "પહેલાં, બાળકો 'ગ' માટે ગણેશ શીખતા હતા, પરંતુ અંગ્રેજી શિક્ષણ પ્રણાલીના પ્રભાવ પછી, બાળકો 'ગ' માટે ગધેડા શીખવા લાગ્યા અને તેઓ મૂલ્યોથી વંચિત થઈ ગયા," તેમણે કહ્યું. તેમણે આગળ કહ્યું કે ધર્મનિરપેક્ષતા ભારતને નુકસાન પહોંચાડી રહી છે અને ગુરુકુળ પરંપરાનો વિરોધ કરનારાઓએ દેશને બરબાદ કરી દીધો છે.
પંડિત શાસ્ત્રીએ ભાર મૂક્યો હતો કે જો સમાજ તેના મૂળ તરફ પાછો નહીં ફરે, તો ભવિષ્યમાં હિન્દુ પરિવારોની ધાર્મિક ઓળખ જોખમમાં મુકાઈ શકે છે. તેમણે કહ્યું કે રાષ્ટ્રીય વિકાસ જાતિવાદ દ્વારા નહીં, રાષ્ટ્રવાદ દ્વારા શક્ય છે, અને તમામ રાજકીય પક્ષોને હિન્દુ-મુસ્લિમ મુદ્દાઓથી ઉપર ઉઠીને બેરોજગારી જેવી ગંભીર સમસ્યાઓ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવા વિનંતી કરી. તેમણે એવી પણ જાહેરાત કરી કે બાગેશ્વર ધામ ખાતે કેન્સર હોસ્પિટલ 2027 સુધીમાં પૂર્ણ થશે. તેમણે કહ્યું, "પહેલાં, હોસ્પિટલોમાં મંદિરો હતા; હવે મંદિરોમાં હોસ્પિટલો હશે," અને ઉમેર્યું કે હોસ્પિટલનું ઉદ્ઘાટન વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી દ્વારા કરવામાં આવશે.
