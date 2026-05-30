ETV Bharat / bharat

ભારતમાં રહેતા તમામ ગેરકાયદેસર વિદેશી નાગરિકો સાથે કાયદેસરની કાર્યવાહી કરાશે: MEA

બાંગ્લાદેશને 2,680થી વધુ લોકોની રાષ્ટ્રીયતા ચકાસણી માટે મોકલવામાં આવ્યા નામ, નાગરિકતા સ્પષ્ટ થયા બાદ કરવામાં આવશે દેશનિકાલ.

ઉત્તર 24 પરગણામાં બાંગ્લાદેશ તરફ જતા રસ્તા પર હાકિમપુર સરહદ ચોકી પર BSF ચેકપોસ્ટ પાસે લગભગ 250 પુરુષો, સ્ત્રીઓ અને બાળકો સામાન સાથે રાહ જોઈ રહ્યા છે.
ઉત્તર 24 પરગણામાં બાંગ્લાદેશ તરફ જતા રસ્તા પર હાકિમપુર સરહદ ચોકી પર BSF ચેકપોસ્ટ પાસે લગભગ 250 પુરુષો, સ્ત્રીઓ અને બાળકો સામાન સાથે રાહ જોઈ રહ્યા છે. (ANI)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : May 30, 2026 at 12:59 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

નવી દિલ્હી : ભારતમાં રહેતા તમામ ગેરકાયદેસર વિદેશી નાગરિકો સાથે કાયદા મુજબ વ્યવહાર કરવામાં આવશે. વિદેશ મંત્રાલય (MEA)એ શુક્રવારે આ સ્પષ્ટતા કરી હતી અને જણાવ્યું હતું કે બાંગ્લાદેશને 2,680થી વધુ લોકોની રાષ્ટ્રીયતા ચકાસણી માટે મોકલવામાં આવ્યા છે. MEAના પ્રવક્તા રણધીર જૈસ્વાલે સાપ્તાહિક મીડિયા બ્રીફિંગ દરમિયાન આ માહિતી આપી હતી.

ચકાસણી પછી જ દેશનિકાલ

પ્રવક્તાએ જણાવ્યું કે, "અમે બાંગ્લાદેશને 2,680થી વધુ લોકોના નામ મોકલ્યા છે જેથી તેઓ તેમની રાષ્ટ્રીયતા ચકાસી શકે. એકવાર આ ચકાસણી પૂર્ણ થયા બાદ, અમે આ લોકોને બાંગ્લાદેશ પાછા મોકલી શકીશું." તેમણે કહ્યું કે, "ભારતમાં રહેતા તમામ ગેરકાયદેસર નાગરિકો સાથે કાયદા મુજબ વ્યવહાર કરવામાં આવશે. બાંગ્લાદેશના કિસ્સામાં, અમે 2,680થી વધુ કેસ બાંગ્લાદેશની બાજુએ મોકલ્યા છે જેથી તેઓ તે લોકોની રાષ્ટ્રીયતા ચકાસી શકે."

પાંચ વર્ષથી પેન્ડિંગ

જૈસ્વાલે જણાવ્યું કે આવી ઘણી ચકાસણી વિનંતીઓ પાંચ વર્ષથી વધુ સમયથી પેન્ડિંગ છે. તેમણે કહ્યું, "ઘણા કિસ્સામાં, મેં તમને અગાઉ જણાવ્યું હતું કે આ ચકાસણી પાંચ વર્ષથી વધુ સમયથી પેન્ડિંગ છે. અને અમારી અપેક્ષા છે કે અમને આ મુદ્દા પર બાંગ્લાદેશથી ઝડપી જવાબ મળશે."

દ્વિપક્ષીય કરાર

પ્રવક્તાએ જણાવ્યું કે ભારત અને બાંગ્લાદેશ વચ્ચેના દ્વિપક્ષીય કરાર હેઠળ, ચકાસણી પછી આવા લોકોને બાંગ્લાદેશ પાછા મોકલી શકાય છે.

વંશીય ટિપ્પણીઓ પર નિવેદન

બ્રીફિંગ દરમિયાન, તેમને એક સોશિયલ મીડિયા વિડિઓ વિશે પણ પૂછવામાં આવ્યું જેમાં એક વ્યક્તિ એક ભારતીય દંપતી સામે વંશીય ટિપ્પણીઓ કરતો સંભળાય છે. જૈસ્વાલે કહ્યું, "મેં સોશિયલ મીડિયા પોસ્ટ જોઈ નથી. પરંતુ, તમે જાણો છો, કોઈપણ પ્રકારની વંશીયતા (રેસિઝમ) અસ્વીકાર્ય છે."

સરહદ પારના આતંકવાદ પર ભારતનો વલણ

સરહદ પારના આતંકવાદ પર, MEAએ ભારતના વલણનું પુનરોચ્ચારણ કર્યું અને કહ્યું કે દરેકે આતંકવાદને સમર્થન આપતા દેશોને પડકારવા જોઈએ. "મારે તેનું પુનરાવર્તન કરવાની જરૂર નથી. સરહદ પારનો આતંકવાદ એક ખતરો છે જેનો સમગ્ર વિશ્વે સાથે મળીને સામનો કરવો જોઈએ. અમારે આતંકવાદને સમર્થન આપતા અને પોતાના પ્રદેશમાંથી સરહદ પારના આતંકવાદને પ્રોત્સાહન આપતા દેશોને પડકારવા જોઈએ," તેમણે કહ્યું.

ભારતીય જહાજો અંગે

હોર્મુઝની સામુદ્રધુની પાર કરતા ભારતીય જહાજો વિશે એક અલગ પ્રશ્નનો જવાબ આપતા, જૈસ્વાલે કહ્યું કે 11 ભારતીય ધ્વજ વાળા જહાજો હજુ પણ પર્સિયન ગલ્ફ પ્રદેશમાં છે, જ્યારે 14 જહાજો સફળતાપૂર્વક સામુદ્રધુની પાર કરીને ભારત પાછા ફર્યા છે.

નેપાળની મુલાકાત

તેમણે એમ પણ કહ્યું કે વિદેશ સચિવને તેમના નેપાળી સમકક્ષ તરફથી આમંત્રણ મળ્યું છે અને આ મુલાકાત પારસ્પરિક સંમત સમયે થશે.

આ પણ વાંચો...

  1. ભાવનગરમાં બાંગ્લાદેશી મહિલાઓની ધરપકડ: SOG પોલીસની મોટી સફળતા
  2. ઓડિશામાં 77 બાંગ્લાદેશી ઘુસણખોરોની ઓળખ, 73ને દેશનિકાલ

TAGGED:

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS
ILLEGAL NATIONALS IN INDIA
BANGLADESHI IN INDIA
MEA SPOKESPERSON RANDHIR JAISWAL
BANGLADESH NATIONALITY VERIFICATION

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.