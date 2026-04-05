બંગાળમાં સંવિધાનની પ્રક્રિયા પણ સુરક્ષિત નથી, અધિકારીઓને બંધક બનાવાયા હતા: PM મોદી

પીએમ મોદીએ ટીએમસી પર ભ્રષ્ટાચાર અને ભયની રાજનીતિનો આરોપ લગાવ્યો છે અને ભાજપનો ભરોસા અને વિકાસનો વિકલ્પ બતાવ્યો.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 5, 2026 at 7:57 PM IST

કૂચ બિહાર (પશ્ચિમ બંગાળ): રવિવારે વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ રાજ્યની ટીએમસી સરકાર પર આકરા પ્રહારો કર્યા. કૂચ બિહારના બ્રિગેડ ગ્રાઉન્ડ ખાતે એક જાહેર રેલીને સંબોધતા તેમણે કહ્યું કે, "જ્યારે ન્યાયિક અધિકારીઓ જ સુરક્ષિત નથી, તો ટીએમસી શાસનમાં સામાન્ય લોકોની સલામતીની અપેક્ષા કેવી રીતે રાખી શકાય?" તેમણે માલદામાં ન્યાયિક અધિકારીઓના ઘેરાવને ટીએમસીના "મહા જંગલ રાજ"નું ઉદાહરણ ગણાવ્યું.

તેમણે ભારપૂર્વક જણાવ્યું કે, ટીએમસી બંગાળની ન્યાયિક વ્યવસ્થાનો નાશ કરી રહી છે. તેમણે કહ્યું, "આપણે આવી સરકાર પાસેથી બંગાળના લોકોની સલામતીની અપેક્ષા રાખી શકીએ નહીં."

વડા પ્રધાને ટિપ્પણી કરી કે, ટીએમસીના પાપોનો ઘડો હવે ભરાઈ ગયો છે, અને સમગ્ર બંગાળ રાજ્ય હવે "પરિવર્તન"ના નાદથી ગુંજી રહ્યું છે. તેમણે ઉમેર્યું કે, ટીએમસીની કટ-મની સંસ્કૃતિ અને 'ભોય'નો સામનો કરવા માટે, લોકો પાસે ભાજપનો "ભરોસા" છે.

વધુમાં, તેમણે લોકોને વિનંતી કરી કે જો ટીએમસીના ગુંડાઓ ચૂંટણીના દિવસે તેમને ડરાવવા કે ધમકાવવાનો પ્રયાસ કરે તો કાયદામાં વિશ્વાસ રાખે, અને ખાતરી આપી કે ચૂંટણી પૂર્ણ થયા પછી ટીએમસી દ્વારા કરવામાં આવેલા દરેક અત્યાચારનો જવાબ આપવામાં આવશે. પ્રધાનમંત્રી મોદીએ જાહેર કર્યું કે, કોલકાતાના બ્રિગેડ ગ્રાઉન્ડથી શરૂ થયેલી 'પરિવર્તન યાત્રા' દરમિયાન જોવા મળેલા ભારે જનતાના ઉત્સાહથી સમગ્ર ટીએમસી સિન્ડિકેટ હચમચી ગયું છે.

તેમણે આરોપ લગાવ્યો કે ટીએમસીએ બંગાળની પ્રગતિને અટકાવી દીધી છે, જેના કારણે રાજ્ય પાછળ રહી ગયું છે અને તેના નાગરિકોની સરેરાશ આવકમાં ઘટાડો થયો છે. તેમણે વધુમાં નોંધ્યું કે, ટીએમસીના નેતાઓ એસએસસી ભરતી કૌભાંડમાં સામેલ હતા, તેમણે ભ્રષ્ટાચાર દ્વારા રાજ્યને બરબાદ કર્યું અને યુવાનોના ભવિષ્યને જોખમમાં મૂક્યું.

પ્રધાનમંત્રી મોદીએ એ વાત પર પણ ભાર મૂક્યો કે, સંસદના બજેટ સત્રને ખાસ કરીને મહિલાઓ માટે 33 ટકા અનામત આપતો કાયદો લાગુ કરવા માટે લંબાવવામાં આવ્યું હતું, આ પગલું લોકસભા બેઠકોની સંખ્યામાં વધારો પણ કરશે. તેમણે શાસક તૃણમૂલ કોંગ્રેસ અને મુખ્યમંત્રી મમતા બેનર્જી પર આરોપ લગાવતા કહ્યું કે, તેઓએ જાણી જોઈને લોકશાહી પ્રક્રિયાઓમાં અવરોધ ઉભો કર્યો છે. તેમણે દાવો કર્યો કે, સ્પેશિયલ ઇન્વેસ્ટિગેશન ટીમ (SIT) ના કામમાં અવરોધ ઉભો થયો હતો, જેના કારણે સુપ્રીમ કોર્ટને આ મામલે હસ્તક્ષેપ કરવાની ફરજ પડી હતી. સંદેશખાલીમાં બનેલી ઘટનાઓનો ઉલ્લેખ કરતા, તેમણે ખાતરી આપી કે એકવાર ભાજપ બંગાળમાં સરકાર બનાવશે, પછી મહિલાઓની સલામતીની ખાતરી આપવામાં આવશે. આ વચન સાથે, તેમણે સુશાસન, રોજગાર સર્જન અને 'આત્મનિર્ભર બાંગ્લા' માટેના તેમના વિઝનની રૂપરેખા આપી.

