યુરોપીય આયોગના અધ્યક્ષ ઉર્સુના વોન ડેર લેયેન ભારત પહોંચ્યા, ગણતંત્ર દિવસ સમારોહમાં હશે મહેમાન

યુરોપીય આયોગના અધ્યક્ષ ઉર્સુલા વોન ડેર લેયેન ભારત પહોંચ્યા છે.
Published : January 24, 2026 at 9:46 PM IST
નવી દિલ્હી: યુરોપિયન કમિશનના પ્રમુખ ઉર્સુલા વોન ડેર લેયેન શનિવારે સત્તાવાર મુલાકાતે ભારત પહોંચ્યા હતા. વાણિજ્ય અને ઉદ્યોગ રાજ્યમંત્રી જિતિન પ્રસાદે તેમનું સ્વાગત કર્યું હતું.
વોન ડેર લેયેન, યુરોપિયન કાઉન્સિલના પ્રમુખ એન્ટોનિયો કોસ્ટા સાથે, સોમવારે ભારતના 77મા પ્રજાસત્તાક દિવસની ઉજવણીમાં મુખ્ય અતિથિ તરીકે હાજરી આપશે. આ મુલાકાત પછી ભારત-EU સમિટ અને ઔપચારિક વેપાર કરાર થશે.
આ અઠવાડિયાની શરૂઆતમાં દાવોસમાં વર્લ્ડ ઇકોનોમિક ફોરમમાં બોલતા, વોન ડેર લેયેને કહ્યું, "અમે (ભારત સાથે) એક ઐતિહાસિક વેપાર કરારની નજીક છીએ." વાણિજ્ય મંત્રી પિયુષ ગોયલે પ્રસ્તાવિત મુક્ત વેપાર કરારને "બધા સોદાઓની માતા" ગણાવ્યો કારણ કે નવી દિલ્હી અને બ્રસેલ્સ યુએસ ટેરિફ અને ચીની નિકાસ પ્રતિબંધોને કારણે વૈશ્વિક વેપાર મુશ્કેલીઓ વચ્ચે બજાર ઍક્સેસ વધારવા માંગે છે.
વિદેશ મંત્રી એસ. જયશંકરે ગુરુવારે યુરોપિયન યુનિયનના સભ્ય દેશોના રાજદૂતો સાથે મુલાકાત કરી અને યુએસની નીતિઓના પ્રતિભાવમાં વૈશ્વિક અર્થતંત્ર પરના જોખમોને ઘટાડવા માટે વધુ સહયોગની જરૂરિયાત પર ભાર મૂક્યો.
તેમણે જણાવ્યું હતું કે, ભારત-EU વચ્ચે મજબૂત જોડાણ મજબૂત પુરવઠા શૃંખલા બનાવવામાં, માનવતાવાદી સહાય અને આપત્તિ રાહત, ચાંચિયાગીરી વિરોધી પ્રયાસો અને વિકાસ પ્રોજેક્ટ્સ જેવા વૈશ્વિક જાહેર માલ પહોંચાડવામાં અને સુધારેલા વેપાર, ગતિશીલતા અને સુરક્ષા સહયોગ દ્વારા વૈશ્વિક સ્થિરતામાં ફાળો આપવામાં મદદ કરશે.
યુએસ પ્રમુખ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પના વેપાર વલણથી ભારત અને યુરોપિયન યુનિયન બંને પર અસર પડી છે. ભારત યુએસમાં થતી કેટલીક નિકાસ પર 50 ટકા સુધીના ટેરિફનો સામનો કરી રહ્યું છે, જ્યારે EU એ હજુ સુધી વોશિંગ્ટન સાથે વેપાર વ્યવસ્થાને મંજૂરી આપી નથી જેની ટિકા અસંતુલિત હોવાના કારણે કરવામાં આવી છે.
EUના વિદેશ નીતિના વડા કાજા કલ્લાસે ભારતને યુરોપના આર્થિક અને વ્યૂહાત્મક ભવિષ્ય માટે મહત્વપૂર્ણ ગણાવ્યું છે. 27 દેશોના બ્લોકે ભારત સાથે નવી સુરક્ષા અને સંરક્ષણ ભાગીદારી પણ આગળ ધપાવી છે.
સાથે મળીને, ભારત અને યુરોપિયન યુનિયન વિશ્વની વસ્તી અને GDPના લગભગ એક ક્વાર્ટરનો હિસ્સો ધરાવે છે. EU ડેટા અનુસાર, 2024 માં માલનો પરસ્પર વેપાર 120 બિલિયન યુરો સુધી પહોંચ્યો, જે છેલ્લા દસ વર્ષમાં લગભગ 90 ટકાનો વધારો દર્શાવે છે, જ્યારે સેવાઓનો વેપાર વધારાના 60 બિલિયન યુરો સુધી પહોંચ્યો છે.
