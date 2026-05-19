RBIના અંદાજને પણ વટાવી જશે મોંઘવારી: ઑક્સફોર્ડ ઈકોનૉમિક્સનો મોટો દાવો

ઈનાડુ-ઈટીવી ભારત સાથેની એક મુલાકાતમાં, એલેક્ઝાન્ડર હર્મન પ્રસાદે વૈશ્વિક સ્તરે ઈંધણના ભાવમાં વધારાની ભારત પર થતી અસર અંગે એક ખાસ ચર્ચા કરી

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : May 19, 2026 at 7:43 PM IST

હૈદરાબાદ: ઓક્સફર્ડ ઇકોનૉમિક્સના પશ્ચિમ એશિયા સંશોધન વિભાગના વડા એલેક્ઝાન્ડ્રા હર્મન પ્રસાદે જણાવ્યું છે કે, ભારત ફુગાવાના આંચકાથી બચી શકશે નહીં અને તેની અસર હવે સ્પષ્ટપણે દેખાઈ રહી છે. તેમણે વધુમાં સંકેત આપ્યો કે, આ વર્ષના અંત સુધીમાં, ફુગાવાનું સ્તર ભારતીય રિઝર્વ બેંક (RBI) દ્વારા કરવામાં આવેલા અંદાજ કરતાં પણ વધી જવાની શક્યતા છે.

તેમણે સમજાવ્યું, "જ્યારે તેલના ભાવ જેવા પરિબળો સીધા સ્પષ્ટ છે, ત્યારે તેમની પરોક્ષ અસર ઘણી વધુ નોંધપાત્ર છે. વ્યાપારી ગ્રાહકો પહેલાથી જ ઊંચા ઇંધણના ભાવ અને પુરવઠા-સંબંધિત દબાણના પરિણામોનો સામનો કરી રહ્યા છે."

વૈશ્વિક વિકાસની પૃષ્ઠભૂમિ સામે, ઓક્સફર્ડ ઇકોનોમિક્સે ભારતમાં ફુગાવા પર એક અભ્યાસ હાથ ધર્યો અને એક અહેવાલ બહાર પાડ્યો. ઇનાડુ-ઇટીવી ભારત માટે ખાસ સંવાદદાતા એમ.એલ. નરસિંહા રેડ્ડીએ આ અભ્યાસનું નેતૃત્વ કરનાર એલેક્ઝાન્ડ્રા હર્મન પ્રસાદ સાથે એક વિશિષ્ટ વાતચીત કરી. ઇન્ટરવ્યૂના મુખ્ય અંશો માટે આગળ વાંચો...

પ્રશ્ન: તમારા અભ્યાસ મુજબ, વૈશ્વિક સ્તરે ઇંધણના ભાવમાં વધારો ભારત પર કેટલી હદ સુધી અસર કરશે?

જવાબ: ગ્રાહકોને અત્યાર સુધી વધતા ઇંધણના ભાવોના આંચકાથી થોડી રાહત (સુરક્ષા) મળી છે, પરંતુ આપણે એવું માનીને ન ચાલી શકીએ કે આ રક્ષણ લાંબા ગાળા માટે રહેશે. ઇંધણના ભાવમાં માત્ર 10 ટકાનો વધારો પણ આગામી ત્રણથી ચાર મહિનામાં મુખ્ય ફુગાવામાં 0.3 થી 0.4 ટકાનો વધારો કરી શકે છે.

આ વર્ષના અંતિમ મહિના દરમિયાન ફુગાવાની અસર ખાસ કરીને સ્પષ્ટ થવાની ધારણા છે. અમે અંદાજ લગાવીએ છીએ કે 2026 ના ચોથા ક્વાર્ટરમાં ફોર ઈન્ફ્લેશન 6.4 ટકા રહેશે - જે RBI દ્વારા અંદાજવામાં આવેલા અંદાજ કરતાં નોંધપાત્ર રીતે વધારે છે. ખાદ્ય ફુગાવો પણ વધી રહ્યો છે. ગયા વર્ષના અંતમાં ઘરો પહેલાથી જ ફુગાવાની અસરોનો સામનો કરવાનું શરૂ કરી ચૂક્યા હતા; જો કે, આ વર્ષના મધ્યથી શરૂ કરીને અને ખાસ કરીને ત્રીજા અને ચોથા ક્વાર્ટર દરમિયાન આ અસર વધુ તીવ્ર બનવાની ધારણા છે.

પ્રશ્ન: આ ફુગાવાની અસરથી કયા ક્ષેત્રો સૌથી વધુ પ્રભાવિત થશે?

જવાબ: ડીઝલ અને પેટ્રોલના ભાવમાં આની શરૂઆતની અસરો જોવા મળી હતી; જોકે, આગામી દિવસોમાં આ તમામ ક્ષેત્રોમાં ફેલાશે તેવી શક્યતા છે. ઉદ્યોગ, ઉત્પાદન, રેસ્ટોરન્ટ અને હોટેલ અને હોસ્પિટાલિટી ક્ષેત્રો સૌથી વધુ પ્રભાવિત થવાની સંભાવના છે. ખાદ્યપદાર્થોના ભાવ વધશે અને આગામી મહિનાઓમાં પરિવહન ક્ષેત્ર પર તેની અસર સ્પષ્ટપણે સ્પષ્ટ થશે.

માલ પુરવઠો અને કૃષિ જેવા ક્ષેત્રો પણ પ્રભાવિત થશે. ખાતરોની વાત કરીએ તો, તાત્કાલિક અસર ખેડૂતો પર નહીં, પરંતુ સરકાર પર પડશે. એક મુખ્ય પ્રશ્ન રહે છે: શું ખેડૂતો ચોમાસું આવે અને ખરીફ પાકની વાવણીની મોસમ શરૂ થાય ત્યાં સુધી પૂરતા પ્રમાણમાં ખાતર મેળવી શકશે?

જૂન મહિનો ડાંગર અને મકાઈ જેવા પાક માટે મહત્વપૂર્ણ છે. ખાતરનો પુરવઠો સુનિશ્ચિત કરવામાં ખાડી દેશો મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવે છે. આ પરિસ્થિતિની ગંભીરતાને ધ્યાનમાં રાખીને, ભારતના વડા પ્રધાને ખાતરના વપરાશમાં ઘટાડો કરવાની અપીલ કરી છે. આ સંજોગોમાં, પુરવઠામાં વિલંબ, વિતરણમાં વિક્ષેપો અને માંગની તુલનામાં અછત જેવી મુશ્કેલીઓ ઊભી થઈ શકે છે. વાર્ષિક સરેરાશ ફુગાવાનો દર પ્રમાણમાં ઓછો દેખાઈ શકે છે, પરંતુ આગામી કેટલાક મહિનાઓ સુધી તે ઊંચો રહેવાની ધારણા છે.

પ્રશ્ન: શું તમે માનો છો કે રિઝર્વ બેંકે બીજા રાઉન્ડની અસરોની અસરને ઓછી આંકી છે?

જવાબ: રિઝર્વ બેંકે તાજેતરમાં બીજા રાઉન્ડની અસરો સાથે સંકળાયેલા જોખમોને સ્વીકાર્યા છે. અત્યાર સુધી, તે તેના ફુગાવાના અંદાજોમાં ધીમે ધીમે ગોઠવણો કરી રહી હતી. એવો અંદાજ છે કે ગ્રાહક ભાવ સૂચકાંક (CPI) આધારિત ફુગાવાનો દર નાણાકીય વર્ષ 2026-27 માં સરેરાશ 4.6% અને કેલેન્ડર વર્ષ 2026 માં 4.2% રહેશે. વૈશ્વિક તેલના ભાવમાં 10% સુધીનો વધારો થવાની અપેક્ષાના આધારે, એવો અંદાજ મૂકવામાં આવ્યો હતો કે ફુગાવાનો દર 0.2 ટકા કે તેથી વધુ વધી શકે છે.

જોકે, અમારા અંદાજ મુજબ, નાણાકીય વર્ષ 2026-27 માં ફુગાવાનો દર સરેરાશ 5.9% અને કેલેન્ડર વર્ષ 2026 માં 5.1% રહેશે. જ્યાં સુધી ફુગાવા અને વ્યાજ દરો અંગેના અંદાજોનો સંબંધ છે, ત્યાં સુધી વર્તમાન માંગની સ્થિતિ એક મુખ્ય પડકાર તરીકે ઉભરી આવી છે. 2026ની શરૂઆતમાં વપરાશમાં મજબૂત વધારો જોવા મળ્યો હોવા છતાં, અમારા તાજેતરના અભ્યાસો દર્શાવે છે કે તે મૂળભૂત રીતે નબળો રહે છે.

કેલેન્ડર વર્ષના પ્રથમ ત્રિમાસિક ગાળાના અંત સુધીમાં, ગ્રાહક ખર્ચમાં સામાન્ય ઘટાડો થવાના સંકેતો બહાર આવ્યા છે. પરિણામે, કંપનીઓ પાસે હવે તેમના વધેલા કાચા માલના ખર્ચનો બોજ ગ્રાહકો પર નાખવાની ઓછી તકો છે. પરિણામે, તેઓ નાણાંકીય મુશ્કેલીઓનો સામનો કરી શકે છે.

ફુગાવો તેના ઉપરના સ્તર પર ચાલુ રહેવાની ધારણા છે, તેથી RBI પાસે તેને રોકવા માટે મર્યાદિત વિકલ્પો હોય તેવું લાગે છે. દરમિયાન, રૂપિયાના મૂલ્યમાં પણ સતત ઘટાડો જોવા મળી રહ્યો છે. આ પરિસ્થિતિને ઉકેલવા માટે, RBI છેલ્લા ઉપાય તરીકે વ્યાજ દરમાં વધારો કરી શકે છે. જ્યારે 2022 માં વ્યાજ દરમાં વધારાનું ચક્ર શરૂ થયું, ત્યારે વિદેશી વિનિમય અનામત (ફોરેક્સ અનામત) માં ઘટાડો તેની પાછળનું એકમાત્ર મુખ્ય કારણ નહોતું. તેમ છતાં, વૈશ્વિક આર્થિક પરિસ્થિતિઓને કારણે, આ અનામત માત્ર છ મહિનાના સમયગાળામાં 37 બિલિયન ડૉલરનો ઘટાડો થયો હતો. પરિણામે, વ્યાજ દરમાં વધારો એક અનિવાર્ય જરૂરિયાત બની ગઈ.

સપ્ટેમ્બર 2025 સુધીમાં, વિદેશી વિનિમય અનામતમાં 27 બિલિયન ડૉલરનો ઘટાડો નોંધવામાં આવ્યો છે. નોંધપાત્ર રીતે, આ જ સમયગાળા દરમિયાન, માર્ચ 2026 સુધીમાં પરિપક્વ થતી ફોરવર્ડ જવાબદારીઓ 100 બિલિયન ડૉલરથી વધુ વધવાનો અંદાજ છે. આ પરિસ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખીને, RBI આ વર્ષના અંત પહેલા મુખ્ય વ્યાજ દરોમાં બે વાર દરેક વખતે 25 બેસિસ પોઈન્ટનો વધારો કરી શકે છે.

પ્રશ્ન: સરકારના નીતિગત પગલાં કેટલા અંશે ફાયદાકારક સાબિત થયા છે?

જવાબ: એક સુવિચારિત નીતિગત નિર્ણયના ભાગ રૂપે, સરકારે વધતા ખર્ચનો બોજ ગ્રાહકો પર નાખવાને બદલે પોતે જ સહન કરવાનું પસંદ કર્યું. ગ્રાહક ભાવ સૂચકાંક (CPI) ના લગભગ દસમા ભાગ માટે ઇંધણનો હિસ્સો છે. ડીઝલ અને પેટ્રોલ, મુખ્યત્વે ખાનગી વાહનોમાં વપરાતા ઇંધણ ફુગાવાના ઘટક તરીકે 'મુખ્ય ફુગાવા' હેઠળ વર્ગીકૃત કરવામાં આવે છે.

વાણિજ્યિક LPG ના ભાવમાં વધારા પછી માર્ચમાં ઇંધણ ફુગાવો કંઈક અંશે નિયંત્રિત દેખાયો હોવા છતાં, એપ્રિલમાં પેટ્રોલ, ડીઝલ અથવા LPG ના ભાવમાં કોઈ ફેરફાર થયો ન હતો. સરકારે આ નાણાકીય બોજ પોતે જ ઉઠાવવાનું ચાલુ રાખ્યું. જો કે, વૈશ્વિક ઇંધણના ભાવમાં વધારો થવાને કારણે, આગામી મહિનાઓમાં ઇંધણ ફુગાવો ચાલુ રહેવાની શક્યતા છે.

પ્રશ્ન: અન્ય દક્ષિણપૂર્વ એશિયાઈ દેશોમાં શું પરિસ્થિતિ છે? ચીનમાં શું પરિસ્થિતિ છે?

જવાબ: તેલના ભાવની અસર ઘણા દેશોમાં, ખાસ કરીને ફિલિપાઇન્સ અને વિયેતનામમાં જોવા મળી રહી છે અને એપ્રિલથી આ અસર વધુ સ્પષ્ટ થઈ ગઈ છે. થાઇલેન્ડમાં પણ નોંધપાત્ર અસર જોવા મળી રહી છે. ભલે તાત્કાલિક ન હોય, પણ ભારતને પણ વહેલા કે મોડા આવી મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડશે.

જોકે, ચીનમાં પરિસ્થિતિ અલગ છે. ત્યાં પરિસ્થિતિ આટલી ગંભીર બનવાની કોઈ આશંકા નથી. કંપનીઓ પાસે વધતા તેલના ભાવનો સંપૂર્ણ બોજ ગ્રાહકો પર નાખવા માટે ખૂબ જ મર્યાદિત અવકાશ છે. પરિણામે, ચીનને ભારત હાલમાં જે ફુગાવાની સમસ્યાઓનો સામનો કરી રહ્યું છે તેનો સામનો કરવો પડશે નહીં.

