ETV Bharat Interview: સોનમ વાંગચુકે લદ્દાખની પરિસ્થિતિ પર ચિંતા વ્યક્ત કરી, કહ્યું-'હૃદયના દુખાવા માટે માથાના દુખાવાની દવા આપી રહી છે સરકાર'
કેન્દ્ર સરકારે 22 મેના રોજ નવી દિલ્હીમાં 'લેહ એપેક્સ બોડી' અને 'કારગિલ ડેમોક્રેટિક એલાયન્સ' સાથે આગામી રાઉન્ડની વાતચીતનું આયોજન કર્યું છે.
Published : May 6, 2026 at 7:56 AM IST
શ્રીનગર: જળવાયુ કાર્યકર્તા સોનમ વાંગચુકને નવી દિલ્હીમાં આગામી બ્યુરોક્રેટ્સ લેવલની વાતચીતમાં કોઇ મોટી સફળતા માટે ઓછી આશા છે. તેમણે ચેતવણી આપી છે કે કેન્દ્ર સરકાર અને લદ્દાખ વચ્ચે વિશ્વાસનો અભાવ સતત વધી રહ્યો છે.
કેન્દ્ર સરકારે 4 ફેબ્રુઆરીની વાતચીત બાદ ચાલી રહેલી મડાગાંઠને તોડવા માટે 22 મેના રોજ નવી દિલ્હીમાં 'લેહ એપેક્સ બોડી' અને 'કારગિલ ડેમોક્રેટિક એલાયન્સ' સાથે આગામી રાઉન્ડની વાતચીત નક્કી કરી છે. જોકે, આ વખતે ગૃહ રાજ્યમંત્રીની અધ્યક્ષતા હેઠળની હાઇ પાવર્ડ કમિટી (HPC)ને બદલે એક પેટા સમિતિ ચર્ચા કરશે.
ETV ભારત સાથેના ખાસ ઇન્ટરવ્યૂમાં સોનમ વાંગચુકે કહ્યું કે, ગૃહમંત્રી અમિત શાહે લેહ પ્રવાસ દરમિયાન રાજ્યનો દરજ્જો અને છઠઅઠી અનુસૂચિ જેવી મુખ્ય માંગણીઓ પર ચર્ચા કરવાનો ઇનકાર કરી એક તક ગુમાવી દીધી છે. 30 એપ્રિલે બુદ્ધ અવશેષોના પ્રદર્શન માટે લદ્દાખની મુલાકાતે આવેલા અમિત શાહે નેતાઓ સાથે મુલાકાત તો કરી હતી પરંતુ ચર્ચાને માત્ર અવશેષો સુધી સીમિત રાખી હતી. સોનમ વાંગચુક સાથે ખાસ ઇન્ટરવ્યૂની મુખ્ય વાતો...
સવાલ: છ મહિના જેલમાં વિતાવ્યા પછી, તમે તમારી જાતને એક વ્યક્તિ તરીકે કેવી રીતે જુઓ છો?
જવાબ: મને આશા છે કે હું પહેલા કરતા વધુ પરિપક્વ થઈ ગયો છું, કારણ કે આખરે મને જે સમય મળ્યો હતો તેને હું લાંબા સમયથી શોધી રહ્યો હતો. મને આત્મચિંતન, ધ્યાન લગાવવા, વાંચન અને લખવાનો સમય મળ્યો હતો. વ્યક્તિગત રીતે, તે મારા માટે 'આપત્તિમાં તક' જેવો રહ્યો. જોકે, વિસ્તાર (લદ્દાખ) માટે આ દુ:ખદ હતું. હું પહેલા કરતાં વધુ ઉર્જાવાન પણ વધારે શાંત થઇને બહાર આવ્યો છું.
સવાલ: શું તમે જેલમાં તમારા કેટલાક અનુભવો અથવા કિસ્સાઓ શેર કરી શકો છો?
જવાબ: શરૂઆત ખૂબ જ મુશ્કેલ હતી. મારૂં મારા ઘરેથી અપહરણ કરવામાં આવ્યું હતું અને પત્ની અથવા વકીલને ફોન કરવાની પણ પરવાનગી આપવામાં આવી નહતી. મને કહેવામાં આવ્યું હતું કે લેહ, દિલ્હી અથવા જ્યા પણ રોકાઇશું ત્યા ફોન કરી શકીશ. પરંતુ બાદમાં રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા કાયદા (NSA)નો હવાલો આપીને ઇનકાર કરી દીધો. પરિવારની સાપ્તાહિક મુલાકાતને છોડીને છ મહિના સુધી મેં વર્ધી વગરના કોઇ વ્યક્તિનો ચહેરો નથી જોયો. તે સંપૂર્ણ એકલતા જેવું હતું.
સવાલ: તમને 'દેશદ્રોહી' કહેવા અને તમારા પર NSA લગાવવાના આરોપો પર તમારી શું પ્રતિક્રિયા છે?
જવાબ: તે હાસ્યાસ્પદ છે. જો આ આરોપોમાં થોડી પણ સત્યતા હોત તો મને દુ:ખ થશે. મેં દેશ માટે અને સરહદો પર તૈનાત સૈનિકો માટે કામ કર્યું છે. હું તાજેતરમાં કહી રહ્યો હતો કે જો મારા જેવા કોઇને દેશદ્રોહી કહેવામાં આવે તો તમારા ધોરણો એટલા ઊંચા હોવા જોઇએ કે દેશના બાકીના લોકો ખુદ કરતા વધુ દેશની પરવાહ કરવામાં સૌથી આગળ જ હશે. માટે, મને તો ખુશી જ થશે જો ભારતીય રાષ્ટ્રવાદના ધોરણો એટલા ઊંચા છે કે હું 'દેશદ્રોહી'ની શ્રેણીમાં આવું છું. જો હું દેશદ્રોહી છું તો હું દેશને દેશભક્તિના આટલા ઊંચા ધોરણો નક્કી કરવા બદલ અભિનંદન આપવા માંગુ છું.
સવાલ: સપ્ટેમ્બરમાં થયેલી હિંસા પછી લદ્દાખમાં શું બદલાવ આવ્યો છે?
જવાબ: તે એક પોલીસ સ્ટેટ બની ગયું છે, જ્યાં અભિવ્યક્તિની આઝાદીને દબાવવામાં આવે છે. નાનામાં નાની ટિપ્પણી પર પણ પોલીસનો ફોન આવે છે. એલા માટે લદ્દાખમાં એટલી શાંતિ હતી અને લોકો હેરાન હતા કે જ્યારે આખો દેશ મારી ધરપકડ અને અન્ય મુદ્દા પર અવાજ ઉઠાવી રહ્યો છે તો લદ્દાખ આટલું શાંત કેમ છે.
મને ખબર પડી કે લોકો એટલા દબાણ અને ડર હેઠળ હતા કે તેમને તેમના ફોનમાંથી સપ્ટેમ્બરની ઘટનાઓના વીડિયો ડિલીટ કરવાની પણ ફરજ પાડવામાં આવી હતી. ભયનું વાતાવરણ જાળવવા માટે લોકોની અટકાયત કરવામાં આવી હતી અને તેમની સામે FIR દાખલ કરવામાં આવી હતી. પરંતુ ગયા મહિને હું જેલમાંથી બહાર આવ્યો ત્યારથી, લોકો તેમના મુદ્દાઓ અને માંગણીઓ માટે ફરીથી બોલવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા છે.
સવાલ: લદ્દાખમાં પાંચ નવા જિલ્લાઓની જાહેરાત થઇ છે અને ખાસ કરીને કારગિલના લોકો તેનાથી ખુશ કેમ નથી?
જવાબ: ઝંસ્કર સિવાય, આ જાહેર માંગણી નહોતી. લોકો હૃદયના દુખાવાની સારવાર શોધી રહ્યા હતા અને માથાના દુખાવા માટે દવા આપવામાં આવી રહી છે. કારગિલમાં ખાસ રોષ છે કારણ કે તે અસમાન લાગે છે. કારગિલમાં ફક્ત ત્રણ જિલ્લા છે, જ્યારે લેહમાં પાંચ જિલ્લા છે. જોકે એ સાચું છે કે લેહ ભૌગોલિક રીતે કારગિલ કરતા ઘણુ મોટુ છે.
પરંતુ કારગિલમાં ઘણા બધા ગામડા છે, તેમાંથી 80 ગામડાઓને એક જ જિલ્લામાં જોડી દેવામાં આવ્યા છે. તેઓ કારગિલમાં સરળતાથી બે જિલ્લા બનાવી શક્યા હોત, અને તે વધુ તાર્કિક હોત. કારગિલને તેની અનન્ય રચનાને કારણે ખૂબ જ ઓછું મળ્યું છે.
આ સમગ્ર કવાયતનો કોઈ હેતુ નથી. એવું લાગે છે કે તે લોકોને વિભાજીત કરવાનો પ્રયાસ છે, પરંતુ તે તેમના અસંતોષને કારણે તેમને વધુ એક કરશે. આ એક વિચારહીન અને નકામી ચાલ છે જે સરકારી તિજોરી પર ₹850 કરોડનો બોજ પાડશે, ખાસ કરીને એવા સમયે જ્યારે લદ્દાખ પોતાનો કોઈ મહેસૂલ ન હોવાનો દાવો કરે છે. તેઓ મૂળભૂત રીતે એવી વસ્તુ પર ખર્ચ વધારી રહ્યા છે જેની માંગણી પણ કરવામાં આવી ન હતી.
સવાલ: તમે ગયા અઠવાડિયે લેહમાં ગૃહમંત્રી અમિત શાહ સાથે મુલાકાત કરી. શું તમે રાજ્યનો દરજ્જો અને છઠ્ઠી અનુસૂચિ જેવી માંગ પર ચર્ચા કરી હતી?
જવાબ: ગૃહમંત્રીની લેહની મુલાકાતના ત્રણ દિવસ પહેલા, મેં કહ્યું હતું કે જો તેઓ ખરેખર અર્થપૂર્ણ અને રચનાત્મક વાતચીત માટે વિશ્વાસ બનાવવા માંગતા હોય, તો કેન્દ્ર સરકારે લેહમાં 'હાઇ પાવર્ડ કમિટી' (HPC)ની બેઠકની જાહેરાત કરવી જોઇએ પરંતુ જ્યારે તેમણે ના પાડી, ત્યારે અમે નિરાશ થયા હતા.
મને આશ્ચર્ય થયું કે આ બેઠક લદ્દાખના મુખ્ય મુદ્દાઓ વિશે નહોતી. મેં અપેક્ષા રાખી હતી કે તે લદ્દાખની વર્તમાન પરિસ્થિતિ પર ચર્ચા કરવા માટે એક ખુલ્લી અને મૈત્રીપૂર્ણ બેઠક હશે. પરંતુ તે પવિત્ર અવશેષો અને વિકાસની ચર્ચા સુધી મર્યાદિત હતી.
મેં ગૃહમંત્રીને કહ્યું કે જ્યારે અમે કેન્દ્ર સરકારના વિકાસ કાર્યની પ્રશંસા કરીએ છીએ, ત્યારે લદ્દાખ તેના લોકશાહી અધિકારો અને સુરક્ષા પગલાં અંગે ચિંતિત છે.
પરંતુ ગૃહમંત્રીએ આ મુદ્દાઓને 22 મેના રોજ પેટા-સમિતિની બેઠક સુધી ટાળી દીધા હતા. તેમણે કહ્યું કે તેમની ચર્ચા ત્યાં થઈ શકે છે અને મુલાકાત સંપૂર્ણપણે ધાર્મિક હતી, જેની મેં અપેક્ષા નહોતી રાખી. મને ખબર હતી કે બીજા દિવસે બુદ્ધ જયંતિ અને એક સંપૂર્ણ ધાર્મિક કાર્યક્રમ હતો, પરંતુ મેં ધાર્યું હતું કે આગલી સાંજે મળેલી બેઠક લોકો સાથે જોડાવા માટે હતી.
મેં વિનંતી કરી હતી કે 22 મેની બેઠકને 'હાઇ પાવર્ડ કમિટી' બેઠક બનાવવામાં આવે. પરંતુ ફરીથી, ગૃહમંત્રીએ સકારાત્મક પ્રતિભાવ આપ્યો નહતો. તેમણે કહ્યું કે પેટા-સમિતિઓ મહત્ત્વપૂર્ણ છે અને જો વસ્તુઓ સારી રીતે ચાલે છે, તો આપણે તેને પછીથી હાઇ પાવર્ડ બેઠક કહી શકીએ છીએ. તેમણે ઘા રૂઝાવવા અને વિશ્વાસ બનાવવા માટે એક મોટી તક ગુમાવી દીધી.
સવાલ: આગામી બેઠકથી તમારી શું અપેક્ષાઓ છે?
જવાબ: આગામી પેટા સમિતિની બેઠક માટે અમને ખૂબ જ ઓછી આશા છે.આ એક બ્યુરોક્રેટ્સ સ્તરની બેઠક છે અને આવી બેઠક કોઇ ગંભીર નિર્ણય વગર લાંબી ખેચાતી રહે છે, માટે તેનાથી ઘણી વધારે આશા જોડાયેલી નથી.
સવાલ: 'લેહ એપેક્સ બોડી' અને 'કારગિલ ડેમોક્રેટિક એલાયન્સ' માટે વાતચીતની પ્રક્રિયામાં આગળનું નક્કર પગલું શું છે?
જવાબ: આ માત્ર એ જ સૂચવે છે કે આપણે સરળ હકારાત્મક પરિણામની અપેક્ષા રાખી શકતા નથી. તે આ વાતનો સંકેત છે કે આ એક લાંબી લડાઇ થવાની શક્યતા છે, તો આ જ સાચુ છે.
લદ્દાખ સંઘર્ષ માત્ર એટલા માટે સમાપ્ત નહીં થાય કારણ કે હાઇ પાવર્ડ કમિટી (HPC)ની બેઠક લેહમાં થઇ નથી અથવા 22 મેની બેઠક માટે તેનો પ્રસ્તાવ નથી. આ સંઘર્ષ ચાલુ રહેશે. આ સંઘર્ષ કેવું સ્વરૂપ લેશે તે આગામી દિવસો અને અઠવાડિયામાં સામૂહિક નેતૃત્ત્વ દ્વારા નક્કી કરવામાં આવશે.
સવાલ: કેન્દ્ર સરકારે 2019માં કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશ (UT)ની લદ્દાખની લાંબા સમયથી લંબિત માંગ પૂર્ણ કરી દીધી હતી, બાદમાં હવે છઠ્ઠી અનુસૂચિની માંગ પર આટલો ભાર કેમ મુકવામાં આવી રહ્યો છે?
જવાબ: લદ્દાખ વિધાનસભા સાથે કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશની માંગ કરી રહ્યું હતું, જે અસરકારક રીતે રાજ્ય જેવી વિધાનસભા હોત. જોકે, જ્યારે 'લેહ એપેક્સ બોડી' અને 'કારગિલ ડેમોક્રેટિક અલાયન્સ'એ હાથ મિલાવ્યો તો અમે તેને પૂર્ણ રાજ્યના દરજ્જાની માંગમાં બદલી દીધી.
જો જમ્મુ અને કાશ્મીરને રાજ્યનો દરજ્જો આપવાનું વચન આપવામાં આવ્યું છે, તો લદ્દાખ સમાન લોકશાહી અધિકારોનો હકદાર છે. કારણ કે બંને કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશો પૂર્વ રાજ્ય જમ્મુ અને કાશ્મીરમાંથી અલગ કરવામાં આવ્યા હતા.
જોકે અમે અમારી માંગણી વધારી છે, તે સ્પષ્ટ છે કે નેતૃત્વ "વિધાનસભા સાથે કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશ" માટે વાતચીત કરવા તૈયાર છે. પૂર્ણ રાજ્યનો દરજ્જો મેળવવા માટે તે ખૂબ વહેલું હોઈ શકે છે, કારણ કે ફક્ત વિધાનસભાવાળા કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશો ધીમે ધીમે રાજ્યોમાં વિકસિત થાય છે.
છઠ્ઠી અનુસૂચિની વાત કરીએ તો, તે 2019 સુધી અમારી માંગ નહોતી. તે શાસક ભારતીય જનતા પાર્ટી હતી જેણે તેના 2019 અને 2020ના મેનિફેસ્ટોમાં છઠ્ઠી અનુસૂચિનું વચન આપ્યું હતું. તેમણે એ જ વચનોના આધારે સંસદીય અને લેહ હિલ કાઉન્સિલ બંને ચૂંટણીઓ જીતી હતી. અમે ફક્ત માંગણી કરી રહ્યા છીએ કે તેઓ હવે તે વચનો પૂરા કરે.
સવાલ: શું લદ્દાખના સંગઠન આ બે માંગ (રાજ્યનો દરજ્જો અને છઠ્ઠી અનુસૂચિ) પર સમાધાન માટે તૈયાર છે?
જવાબ: લેહ એપેક્સ અને કેડીએ (KDA)નું નેતૃત્વ હંમેશા લચીલુ રહ્યું છે અને બંને પક્ષોને આવા સમાધાન સુધી પહોંચવા માટે લેવડ-દેવડના દ્રષ્ટિકોણનું સમર્થન કરતું રહ્યું છે જે બન્ને પક્ષને અસ્વીકાર્ય હોય. તેમણે કેન્દ્ર સરકારને પોતાનો પ્રસ્તાવ રજૂ કરવા કહ્યું છે, પરંતુ સરકાર તરફથી અત્યાર સુધી કંઈ આગળ આવ્યું નથી. જો ધ્યેય મધ્યમ માર્ગ શોધવાનો હોય, તો કેન્દ્ર સરકારે ચર્ચા માટે તેમની પાસે કયા વિકલ્પો છે તે શેર કરવું જોઈએ.
જોધપુર જેલમાં છ મહિના સુધી સોનમ વાંગચુક કેદ રહ્યા
મહત્ત્વપૂર્ણ છે કે મેગ્સેસે એવોર્ડ વિજેતા સોનમ વાંગચુકની 26 સપ્ટેમ્બર 2025ના રોજ NSA હેઠળ ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. આ ધરપકડ તેમના નેતૃત્ત્વમાં 14 દિવસની ભૂખ હડતાળના બે દિવસ પછી થઇ હતી જે 24 સપ્ટેમ્બરના રોજ પોલીસ સાથે હિંસક અથડામણમાં બદલાઇ ગઇ હતી .આ અથડામણમાં ચાર લોકોના મોત થયા હતા જ્યારે 90 લોકો ઘાયલ થયા હતા. સોનમ વાંગચુકને રાજસ્થાનની જોધપુર જેલમાં છ મહિના સુધી રાખવામાં આવ્યા હતા.
