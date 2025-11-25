ઈથોપિયામાં 10,000 વર્ષે સક્રિય થયેલો જ્વાળામુખી ભારત માટે મુસીબત બન્યો, રાખના વાદળોથી અનેક ફ્લાઇટ્સ પ્રભાવિત
રવિવારે પૂર્વ આફ્રિકાના ઇથોપિયામાં થયેલા જ્વાળામુખી વિસ્ફોટની અસર ભારત પર પડી. રાખનો વાદળ અનેક વિસ્તારોમાં ફેલાયા.
Published : November 25, 2025 at 4:15 PM IST
નવી દિલ્હી: ઇથોપિયાના હૈલી ગુબ્બી જ્વાળામુખી ફાટવાથી રાખનો એક મોટો ઢગલો હવામાં ઉછળ્યો અને સોમવારે રાત્રે ઉત્તરપશ્ચિમ ભારતના ભાગોમાં ફેલાઈ ગયો. આનાથી વિઝિબિલિટી ઓછી થઈ ગઈ અને રાજસ્થાન, ગુજરાત, મહારાષ્ટ્ર, દિલ્હી-એનસીઆર અને પંજાબમાં હવાઈ ટ્રાફિક ખોરવાઈ ગયો.
નાગરિક ઉડ્ડયન મહાનિર્દેશાલયના જણાવ્યા અનુસાર, જ્વાળામુખીની રાખથી ઉદ્ભવતા ઓપરેશનલ પડકારો અંગે એરલાઇન્સ અને એરપોર્ટ્સને એક સલાહકાર મોકલવામાં આવ્યો હતો. નિયમનકારે ઓપરેટરોને સતર્ક રહેવા, રીઅલ-ટાઇમ અપડેટ્સ પર નજર રાખવા અને પરિસ્થિતિ વિકસે તેમ જરૂરી સલામતીનાં પગલાં લેવા વિનંતી કરી હતી.
રાખના વાદળે તાત્કાલિક ફ્લાઇટ સેવાઓને અસર કરી. અકાસા એર, ઇન્ડિગો અને કેએલએમએ ઘણી કામગીરી રદ કરી. એરલાઇન્સે તેમના રૂટ અને સમયપત્રક બદલતા ઉડ્ડયન અધિકારીઓએ પરિસ્થિતિનું મૂલ્યાંકન કરવાનું ચાલુ રાખ્યું. સોમવારે જારી કરાયેલ એક અલગ સલાહકારમાં, નાગરિક ઉડ્ડયન મહાનિર્દેશાલયે એરલાઇન્સને રવિવારના હૈલી ગુબ્બી વિસ્ફોટથી થતી રાખથી પ્રભાવિત ચોક્કસ ઊંચાઈ અને વિસ્તારોને ટાળવા સૂચના આપી.
Following the recent eruption of the #HayliGubbi volcano in #Ethiopia, ash clouds are reported to be drifting towards parts of western India. We understand that such news may cause concern, and we want to reassure you that your safety remains our highest priority.— IndiGo (@IndiGo6E) November 24, 2025
Our teams are…
એરપોર્ટ્સને રાખ માટે રનવેનું નિરીક્ષણ કરવા અને જો જરૂરી હોય તો કામચલાઉ ધોરણે કામગીરી બંધ કરવા પણ કહેવામાં આવ્યું હતું. અધિકારીઓએ શક્ય વિલંબ અને ડાયવર્ઝનની ચેતવણી આપી હતી. વધતા રાખના વાદળે કેટલીક ફ્લાઇટ્સને વિક્ષેપિત કરી હતી. સોમવારે અસરગ્રસ્ત કોરિડોરથી બચવા માટે ઇન્ડિગોની કન્નુર-અબુ ધાબી ફ્લાઇટ (6E 1433) ને અમદાવાદ ડાયવર્ટ કરવામાં આવી હતી, જ્યારે અબુ ધાબીમાં કાર્યરત અન્ય એક ભારતીય એરલાઇન્સે તેની પરત યાત્રા ફરી શરૂ કરતા પહેલા એન્જિનની સંપૂર્ણ તપાસ કરી હતી.
DGCA ની સલાહને અનુસરીને, એર ઇન્ડિયાએ પણ સોમવારે એક નિવેદન બહાર પાડ્યું. તેમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે, "ઇથોપિયામાં જ્વાળામુખી ફાટ્યા પછી કેટલાક વિસ્તારોમાં રાખના વાદળો જોવા મળ્યા છે. અમે પરિસ્થિતિ પર નજીકથી નજર રાખી રહ્યા છીએ અને અમારા ઓપરેટિંગ ક્રૂ સાથે સતત સંપર્કમાં છીએ.
હાલમાં, એર ઇન્ડિયાની ફ્લાઇટ્સ પર કોઈ મોટી અસર થઈ નથી. અમારા મુસાફરો, ક્રૂ અને વિમાનની સલામતી સુનિશ્ચિત કરવા માટે અમારી સાવચેતી યોજનાના ભાગ રૂપે અમે તમામ જરૂરી પગલાં લઈશું, જે અમારી ટોચની પ્રાથમિકતા છે. નેટવર્ક પર અમારી ગ્રાઉન્ડ ટીમો મુસાફરોને ટેકો આપવાનું ચાલુ રાખશે અને તેમને તેમની ફ્લાઇટ્સ પર અપડેટ્સ પ્રદાન કરશે.
#ImportantAdvisory— Air India (@airindia) November 25, 2025
The following Air India flights have been cancelled as we carry out precautionary checks on those aircraft which had flown over certain geographical locations after the Hayli Gubbi volcanic eruption.
Our ground teams across the network are keeping passengers…
Akasa Air એ X પર એક અપડેટ પણ શેર કર્યું, જેમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે, "અમે ઇથોપિયામાં જ્વાળામુખીની પ્રવૃત્તિ અને ફ્લાઇટ ઓપરેશન્સ પર તેની સંભવિત અસર પર નજીકથી નજર રાખી રહ્યા છીએ." મુસાફરોની સલામતી અને સુખાકારી અમારી ટોચની પ્રાથમિકતા છે." દરમિયાન, રાખના વાદળો ઓમાન અને યમન ઉપર ફરતા રહ્યા. જમીન અને સમુદ્ર ઉપરથી પસાર થતાં તેની તીવ્રતા ધીમે ધીમે ઘટવાની ધારણા હતી.
અગાઉ, ઇન્ડિયામેટસ્કાય વેધરે આગાહી કરી હતી કે ઇથોપિયાના હૈલી ગુબ્બી જ્વાળામુખીમાંથી રાખના વાદળો પશ્ચિમ ભારતના ભાગોમાં પ્રવેશ કરશે અને ઘણા ઉત્તરીય રાજ્યોમાંથી પસાર થશે. હવામાન વિભાગે જણાવ્યું હતું કે, "રાખના વાદળો ગુજરાતમાં (પશ્ચિમ તરફ) પ્રવેશ કરશે અને રાત્રે 10 વાગ્યા સુધીમાં રાજસ્થાન, ઉત્તરપશ્ચિમ મહારાષ્ટ્ર, દિલ્હી, હરિયાણા અને પંજાબ તરફ આગળ વધશે અને પછી હિમાલય અને અન્ય વિસ્તારોને અસર કરશે."
#TravelUpdate We are closely monitoring the volcanic activity in Ethiopia and its potential impact on flight operations in nearby regions. Our teams will continue to assess the situation in compliance with international aviation advisories and safety protocols and take necessary…— Akasa Air (@AkasaAir) November 24, 2025
જ્વાળામુખી ફાટવાથી હવામાં ઉછળેલા રાખના વાદળો 100-120 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની ઝડપે ઉત્તર ભારત તરફ આગળ વધ્યા. તે 15,000-25,000 ફૂટથી 45,000 ફૂટની ઊંચાઈએ પહોંચ્યા. તેમાં જ્વાળામુખીની રાખ, સલ્ફર ડાયોક્સાઇડ અને કાચ અને પથ્થરના નાના કણો છે.
ઇન્ડિયા મેટસ્કાય વેધરે ચેતવણી આપી હતી કે, રાખના વાદળો સામાન્ય કરતાં વધુ ઘાટા અને ધુમ્મસવાળા દેખાઈ શકે છે અને હવાને વિક્ષેપિત કરી શકે છે. ટ્રાફિક, વિલંબ અને મુસાફરીના સમયમાં વધારોનું કારણ બને છે. તે 15,000-25000 થી 45,000 ફૂટની ઊંચાઈ પર સ્થિત છે. રાખના વાદળો ગુજરાત (પશ્ચિમ તરફ)થી પ્રવેશ કરે તેવી અપેક્ષા છે અને રાત્રે 10 વાગ્યા સુધીમાં રાજસ્થાન, મહારાષ્ટ્ર, દિલ્હી, હરિયાણા અને પંજાબ તરફ આગળ વધશે, અને પછી હિમાલય અને અન્ય વિસ્તારોને અસર કરશે.
ટુલૂઝ વોલ્કેનિક એશ એડવાઇઝરી સેન્ટર (VAAC) અનુસાર, રવિવારે સવારે એક વિશાળ વિસ્ફોટ શરૂ થયો, જે લગભગ 10,000 વર્ષોમાં સુષુપ્ત જ્વાળામુખીમાં જોવા મળેલી પ્રથમ પ્રવૃત્તિ છે. અધિકારીઓ અને એરલાઇન્સ સુરક્ષિત હવાઈ મુસાફરી સુનિશ્ચિત કરવા માટે રાખના વાદળોનું નજીકથી નિરીક્ષણ કરી રહ્યા છે.
અહેવાલો સૂચવે છે કે વિસ્ફોટ હવે બંધ થઈ ગયો છે, પરંતુ રાખનો મોટું વાદળ ઉત્તર ભારત તરફ આગળ વધ્યું છે, જેના કારણે હવામાન એજન્સીઓએ તેના માર્ગ પર નજીકથી દેખરેખ રાખવાની ફરજ પડી છે. ઇથોપિયાના એર્ટા એલે શ્રેણીમાં સ્થિત આ જ્વાળામુખી છેલ્લે આશરે 10,000 થી 12,000 વર્ષ પહેલાં ફાટ્યો હતો.
અલ અરેબિયા અહેવાલ આપે છે કે રવિવારની અચાનક પ્રવૃત્તિને કારણે લાલ સમુદ્ર પાર કરીને રાખના મોટા વાદળો ઓમાન અને યમન તરફ ધકેલાયા હતા, જે પછી પૂર્વ તરફ ગયા. જ્વાળામુખી ફાટ્યા પછી, અરબી દ્વીપકલ્પના કેટલાક ભાગોમાં જ્વાળામુખીની રાખના ગોટેગોટા નીકળવાના અહેવાલો મળ્યા હતા. એરલાઇન્સે મધ્ય પૂર્વમાં મુસાફરી કરતા મુસાફરો માટે ચેતવણી સૂચનાઓ જાહેર કરી છે, જોકે ભારત માટે રાખની કોઈ એડવાઈઝરી જાહેર કરવામાં આવી નથી.
આ પણ વાંચો: