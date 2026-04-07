પશ્ચિમ બંગાળમાં કુલ 91 લાખ મતદારોને દૂર કરવામાં આવ્યા, ચૂંટણી પંચનો અંદાજ

પશ્ચિમ બંગાળ SIR હેઠળ મુર્શિદાબાદમાંથી દૂર કરાયેલા નામોની કુલ સંખ્યા 4,55,137 છે.

સાંકેતિક ફોટો (IANS)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 7, 2026 at 2:39 PM IST

કોલકાતા: સોમવારે મધ્યરાત્રિ પછી પશ્ચિમ બંગાળમાં મતદારો માટે ન્યાયિક પ્રક્રિયા પૂર્ણ થતાં, ભારતના ચૂંટણી પંચે અંદાજ લગાવ્યો છે કે પશ્ચિમ બંગાળમાં દૂર કરાયેલા મતદારોની કુલ સંખ્યા આશરે 91 લાખ સુધી પહોંચી ગઈ છે. જોકે, ચૂંટણી પંચ અંતિમ આંકડા સુધી પહોંચ્યા પછી આ સંખ્યા ધીમે ધીમે વધી શકે છે.

પશ્ચિમ બંગાળના મુખ્ય ચૂંટણી અધિકારી (CEO) ના કાર્યાલયના ડેટા અનુસાર, ન્યાયિક નિર્ણય માટે મોકલવામાં આવેલા કુલ 60,06,675 કેસમાંથી, 59,84,512 કેસોને અંતિમ સ્વરૂપ આપવામાં આવ્યું છે અને ન્યાયિક અધિકારીઓ દ્વારા ઇ-સહી કરવામાં આવ્યા છે.

એકંદરે, 59,84,512 ના આ આંકડામાંથી, ન્યાયિક અધિકારીઓ દ્વારા 'બાકાત' ગણાયેલા અને તેથી દૂર કરાયેલા મતદારોની સંખ્યા 27,16,393 છે, જેનો અર્થ છે કે પશ્ચિમ બંગાળમાં દૂર કરાયેલા મતદારોની કુલ સંખ્યા હાલમાં 90,83,345 છે.

ગયા વર્ષે નવેમ્બરમાં પશ્ચિમ બંગાળ માટે સ્પેશિયલ ઇન્ટેન્સિવ રિવિઝન (SIR) નોટિફિકેશન બહાર પાડવામાં આવ્યું તે પહેલાં, રાજ્યમાં કુલ મતદારોની સંખ્યા 76,637,529 હતી. ગયા વર્ષે ડિસેમ્બરમાં પ્રકાશિત ડ્રાફ્ટ મતદાર યાદીમાંથી કુલ 5,820,899 નામો કાઢી નાખવામાં આવ્યા હતા.

28 ફેબ્રુઆરીના રોજ પ્રકાશિત અંતિમ મતદાર યાદીમાં, કાઢી નાખવામાં આવેલા નામોની સંખ્યા વધીને 6,366,952 થઈ ગઈ. મુખ્ય ચૂંટણી અધિકારીના કાર્યાલયના એક અધિકારીએ જણાવ્યું હતું કે, ન્યાયિક અધિકારીઓ દ્વારા બાકાત રાખવા લાયક 2,716,393 કેસ સાથે, સમગ્ર SIR પ્રક્રિયા દરમિયાન પશ્ચિમ બંગાળમાં કાઢી નાખવામાં આવેલા મતદારોની કુલ સંખ્યા વધીને 9,083,345 થઈ ગઈ છે. 22,163 કેસ માટે ન્યાયિક અધિકારીઓ દ્વારા ઇ-સહી લગાવવાની પ્રક્રિયા હજુ પણ બાકી છે. એકવાર આ પૂર્ણ થઈ જાય, પછી કાઢી નાખવામાં આવેલા નામોની હાલની સંખ્યામાં કેટલાક વધુ નામો ઉમેરી શકાય છે.

જોકે, કોર્ટની નિર્ણય પ્રક્રિયામાં જે મતદારોના નામ બાકાત રાખવામાં આવ્યા છે તેમને આ હેતુ માટે બનાવવામાં આવેલા 19 અપીલ ટ્રિબ્યુનલમાંથી એકમાં માફી માટે અરજી કરવાની તક મળશે. CEO કાર્યાલયના ડેટા અનુસાર, કોર્ટના નિર્ણય દરમિયાન બાકાત રાખવા યોગ્ય જણાતા સૌથી વધુ કેસ લઘુમતી-પ્રભુત્વ ધરાવતા મુર્શિદાબાદ જિલ્લામાંથી હતા.

મુર્શિદાબાદમાંથી દૂર કરાયેલા નામોની કુલ સંખ્યા 455,137 છે, ત્યારબાદ ઉત્તર 24 પરગણામાં 325,666 અને લઘુમતી-પ્રભુત્વ ધરાવતા અન્ય જિલ્લા માલદામાં 239,375 છે. પશ્ચિમ બંગાળમાં વિધાનસભાની ચૂંટણી 23 અને 29 એપ્રિલના રોજ બે તબક્કામાં યોજાશે. પ્રથમ તબક્કામાં 152 વિધાનસભા બેઠકો માટે મતદાન થશે અને બીજા તબક્કામાં બાકીની 142 બેઠકો માટે મતદાન થશે. પરિણામો 4 મેના રોજ જાહેર કરવામાં આવશે.

