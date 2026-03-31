નક્સલવાદનો નાશ: સ્થાનિક લોકોમાંથી DRGની રચના, બસ્તર ફાઇટર્સ, બસ્તરિયા બટાલિયન, પૂના માર્ગેમ અભિયાનની મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા

તાજેતરના વર્ષોમાં, પૂના માર્ગેમ અભિયાન અને સ્થાનિક યુવાનોથી બનેલી DRG અને બસ્તર બટાલિયનોએ નક્સલવાદને નાબૂદ કરવામાં મુખ્ય ભૂમિકા ભજવી છે.

નક્સલવાદનો નાશ
નક્સલવાદનો નાશ (ETV Bharat Chhattisgarh)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : March 31, 2026 at 7:06 PM IST

Updated : March 31, 2026 at 8:19 PM IST

બસ્તર: છત્તીસગઢનો બસ્તર પ્રદેશ લાંબા સમયથી નક્સલવાદના પડકારનો સામનો કરી રહ્યો છે. ગાઢ જંગલો, ઉબડખાબડ ભૂપ્રદેશ અને મર્યાદિત માળખાકીય સુવિધાઓએ આ વિસ્તારને માઓવાદીઓ માટે સલામત આશ્રયસ્થાન બનાવ્યું હતું. જો કે, તાજેતરના વર્ષોમાં, 'પુના માર્ગેમ' અભિયાન - સ્થાનિક યુવાનોનો સમાવેશ કરતી જિલ્લા રિઝર્વ ગાર્ડ (DRG) દળ અને CRPFની બસ્તરિયા બટાલિયનના સંયુક્ત પ્રયાસોએ આ લેન્ડસ્કેપને બદલવામાં મુખ્ય ભૂમિકા ભજવી છે.

'પુના માર્ગેમ' અભિયાન: "પુનર્વસનથી કાયાકલ્પ"

બસ્તરના ઇન્સ્પેક્ટર જનરલ (IG) સુંદરરાજ પીએ જણાવ્યું હતું કે બસ્તરમાં ખાસ કરીને માઓવાદીઓના પુનર્વસન માટે 'પુના માર્ગેમ' (જેનો અર્થ "પુનર્વસનથી કાયાકલ્પ") નામનું અભિયાન શરૂ કરવામાં આવ્યું હતું. આ પહેલ હેઠળ, ફક્ત છેલ્લા એક વર્ષમાં, 1,500 થી વધુ માઓવાદીઓએ હિંસાનો માર્ગ છોડી દીધો છે અને પુનર્વસન કરાવ્યું છે.

ઓક્ટોબર 2025 માં, એક જ દિવસમાં 210 માઓવાદીઓ 153 શસ્ત્રો સાથે પાછા ફર્યા. વધુમાં, કાંકેર, નારાયણપુર, સુકમા, દાંતેવાડા અને બીજાપુર જિલ્લામાં ઘણા માઓવાદીઓનું શસ્ત્રો સાથે પુનર્વસન કરવામાં આવ્યું છે. સરકાર તેમને નોંધપાત્ર સહાય પૂરી પાડી રહી છે, જેનાથી તેઓ શાંતિપૂર્ણ જીવન જીવી શકે.

પૂના માર્ગેમ ઓપરેશને સાબિત કર્યું કે માઓવાદ જેવી મોટી સમસ્યાનો ઉકેલ ફક્ત શસ્ત્રો દ્વારા જ નહીં, પણ વિશ્વાસ અને વાતચીત દ્વારા પણ લાવી શકાય છે - સુંદરરાજ પી, આઈજી, બસ્તર રેન્જ

ડીઆરજીની નિર્ણાયક ભૂમિકા

બસ્તર આઈજીએ સમજાવ્યું કે બસ્તરમાં સ્થાનિક યુવાનોને તકો અને રોજગાર પૂરો પાડવા માટે 2015 માં ડીઆરજી (જિલ્લા રિઝર્વ ગાર્ડ) તૈનાત કરવામાં આવી હતી. બધા જિલ્લાઓમાં આશરે 1,400 કર્મચારીઓની ભરતી કરવામાં આવી હતી. તેઓએ પ્રદેશનું રક્ષણ કરવામાં અને નક્સલ વિરોધી કામગીરીમાં સારું પ્રદર્શન કર્યું.

2015 માં, બસ્તર વિભાગમાં નક્સલ વિરોધી ઝુંબેશમાં સ્થાનિક યુવાનોને સામેલ કરવા અને રોજગાર આપવા માટે DRG (જિલ્લા રિઝર્વ ગાર્ડ) ની રચના કરવામાં આવી હતી. આ દળે સારું પ્રદર્શન કર્યું છે - સુંદરરાજ પી, આઈજી, બસ્તર રેન્જ.

બસ્તર ફાઇટર્સે વિનાશ વેર્યો

બસ્તરના આઈજી સુંદરરાજ પી એ જણાવ્યું હતું કે 2022-23 માં બસ્તર ફાઇટર્સ નામના સ્થાનિક યુવાનોનું એક દળ બનાવવામાં આવ્યું હતું. છત્તીસગઢ સરકારે બસ્તર ફાઇટર્સની વધુ ભરતી માટે તેના બજેટમાં જોગવાઈઓ પણ કરી છે. નિઃશંકપણે, સ્થાનિક યુવાનોને DRG અને બસ્તર ફાઇટર્સ હેઠળ રોજગાર મળ્યો છે. બધા તેમના પ્રદેશનું રક્ષણ કરવા સક્ષમ છે.

સ્થાનિક યુવાનોને તકો પૂરી પાડવા માટે બસ્તર ફાઇટર્સની રચના કરવામાં આવી હતી. સરકારે 2024 અને 2026 ના બજેટમાં બસ્તર ફાઇટર્સમાં વધુ ભરતી માટે પણ જોગવાઈ કરી છે. DRG અને બસ્તર ફાઇટર્સ દ્વારા, પ્રદેશના યુવાનોને રોજગારની તકો પૂરી પાડવામાં આવી રહી છે, તેમજ તેમના પોતાના પ્રદેશની સુરક્ષા અને વિકાસને વેગ આપવાની તકો પણ આપવામાં આવી રહી છે - સુંદરરાજ પી, આઈજી, બસ્તર રેન્જ

CRPF ની બસ્તરિયા બટાલિયન

બસ્તર આઈજી સુંદરરાજ પી એ જણાવ્યું હતું કે CRPF ની બસ્તરિયા બટાલિયન એક અનોખી પહેલ છે, જે બસ્તરના યુવાનોની ભરતીને પ્રાથમિકતા આપે છે. આનાથી સુરક્ષા દળો અને સ્થાનિક સમુદાય વચ્ચેનું અંતર ઓછું થયું છે. બસ્તરિયા બટાલિયનના સૈનિકોએ મુશ્કેલ પરિસ્થિતિઓમાં કામગીરી કરીને નક્સલવાદી નેટવર્કને તોડી પાડવામાં મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવી છે.

નક્સલ પ્રભાવિત વિસ્તારોમાં બસ્તરિયા બટાલિયનના અડધા ડઝનથી વધુ નવા પોલીસ કેમ્પ ખોલવામાં આવ્યા હતા, જેનાથી માઓવાદી વિસ્તાર સંકોચાઈ ગયો હતો. તેમણે વિકાસ પ્રોજેક્ટ્સમાં મદદ કરીને લોકોનો વિશ્વાસ પણ મેળવ્યો હતો. બસ્તરિયા બટાલિયનની સ્થાપના 2017 માં કરવામાં આવી હતી. બસ્તર બટાલિયનમાં કુલ 700 થી 800 સૈનિકો તૈનાત છે. - રેન્જ આઈજી સુંદરરાજ પી.

બસ્તરના આઈજીએ જણાવ્યું હતું કે દક્ષિણ બસ્તરના સુકમા, દાંતેવાડા, નારાયણપુર અને બીજાપુરના 1,000 થી વધુ સ્થાનિક યુવાનોને તેમના પોતાના પ્રદેશનું રક્ષણ કરવા માટે સીઆરપીએફની બસ્તરિયા બટાલિયનમાં ભરતી કરવામાં આવ્યા હતા, કારણ કે તેઓ સ્થાનિક બોલી, સંસ્કૃતિ અને ભૂગોળનું જ્ઞાન ધરાવતા હતા.

સ્થાનિક યુવાનોની ભરતી કરવાથી આ લાભો મળ્યા

પુનર્વસિત માઓવાદી બદરન્ના ઉર્ફે રમેશે સમજાવ્યું કે માઓવાદીઓ સામેની લડાઈ સફળ રહી કારણ કે સ્થાનિક લોકો ડીઆરજી, બસ્તર ફાઇટર્સ અને બસ્તરિયા બટાલિયનમાં જોડાયા હતા. બહારની પોલીસ વિના, તે ક્યારેય સફળ ન થાત.

"બહારના લોકો અહીંની સ્થાનિક ભાષાથી અજાણ છે, અને તેમને ભૌગોલિક ભૂપ્રદેશનું જ્ઞાન પણ નથી. આવા સંદર્ભમાં, મારું દૃઢ માનવું છે કે DRG એ સફળતા એટલા માટે મેળવી કારણ કે તેણે સ્થાનિક લોકોની ભરતી કરી હતી" - બદરન્ના ઉર્ફે રમેશ, એક પુનર્વસિત માઓવાદી.

DRG ફોર્સમાં ફરજ બજાવતા કર્મચારીઓ, બસ્તર ફાઇટર્સ અને CRPF ની બસ્તરિયા બટાલિયન બધા સ્થાનિક આદિવાસી યુવાનો છે જે બસ્તરના જ છે. તેઓ પ્રદેશની ભૌગોલિક પરિસ્થિતિઓ, જંગલના રસ્તાઓ અને સ્થાનિક બોલીઓનું ગાઢ જ્ઞાન ધરાવે છે. આ જ કારણ છે કે DRG, બસ્તર ફાઇટર્સ અને બસ્તરિયા બટાલિયને નક્સલ વિરોધી કામગીરીમાં અભૂતપૂર્વ સફળતા મેળવી છે. સ્થાનિક હોવાના કારણે, આ કર્મચારીઓ માત્ર શ્રેષ્ઠ ગુપ્ત માહિતી એકત્રિત કરવામાં સક્ષમ નહોતા, પરંતુ ગ્રામજનો સાથે વિશ્વાસનું બંધન સ્થાપિત કરવામાં પણ સફળ રહ્યા હતા. પરિણામે, પ્રદેશ પર નક્સલીઓની પકડ નબળી પડી ગઈ, અને ઘણા વિસ્તારોમાં તેમની ઓપરેશનલ હાજરી લગભગ ખતમ થઈ ગઈ.

Last Updated : March 31, 2026 at 8:19 PM IST

