એપ્સટિન લિંક્સ: હરદીપ પુરીની પુત્રી વિરુદ્ધ કાર્યકર્તાની અરજી પર સુનાવણી કરવાનો હાઇકોર્ટનો ઇનકાર

ન્યાયાધીશ વિવેક ચૌધરી અને રેણુ ભટનાગરની ખંડપીઠે સ્પષ્ટ કર્યું છે કે, સિંગલ જજના આદેશ સામે અપીલની સુનાવણી નહીં કરીએ, અરજદાર નીચલી કોર્ટમાં જાય.

ફાઈલ ફોટો - કેન્દ્રીય મંત્રી હરદીપ સિંહ પુરી (IANS)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 6, 2026 at 2:21 PM IST

નવી દિલ્હી, તા. 6 એપ્રિલ 2026: દિલ્હી હાઈકોર્ટે સોમવારે એક કાર્યકર્તાની અપીલ ફગાવી દીધી હતી, જેમાં તેમણે કેન્દ્રીય મંત્રી હરદીપ સિંહ પુરીની પુત્રીને દોષિત અમેરિકન જાતીય ગુનેગાર જેફરી એપ્સટિન સાથે જોડતી સોશિયલ મીડિયા સામગ્રી દૂર કરવાના આદેશ સામે અપીલ કરી હતી. કોર્ટે કહ્યું કે અરજદાર સિંગલ જજ સમક્ષ પોતાની ફરિયાદો રજૂ કરે.

કોર્ટનો શું આદેશ છે?

ન્યાયાધીશ વિવેક ચૌધરી અને રેણુ ભટનાગરની ખંડપીઠે સિંગલ જજને જણાવ્યું કે તેઓ તેમના વચગાળાના આદેશને ચાલુ રાખવા કે રદ કરવાના મુદ્દા પર શક્ય તેટલી ઝડપથી નિર્ણય લે. કોર્ટે અપીલકર્તા કુણાલ શુક્લાને સિંગલ જજ સમક્ષ હિમાયાની મનાઈ હુકમ અરજીનો જવાબ દાખલ કરવા માટે એક અઠવાડિયાનો સમય આપ્યો.

"આ મામલો 23 એપ્રિલના રોજ વિદ્વાન સિંગલ જજ સમક્ષ મુકવામાં આવે. સિંગલ જજ કોઈપણ અવલોકનોથી પ્રભાવિત થયા વિના, શક્ય તેટલી ઝડપથી પક્ષકારોને સાંભળ્યા પછી નિર્ણય લેશે," કોર્ટે કહ્યું.

કાર્યકર્તાનો શું આક્ષેપ છે?

શુક્લાએ પોતાની અપીલમાં આરોપ લગાવ્યો હતો કે 17 માર્ચે સિંગલ જજે એક સંપૂર્ણ પ્રતિબંધિત આદેશ પસાર કર્યો હતો. તેમણે કહ્યું કે તેમને યોગ્ય સૂચના આપ્યા વિના અથવા જવાબ દાખલ કરવા માટે સમય આપ્યા વિના સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ પર પ્રશ્નાર્થ સામગ્રી પ્રકાશિત કરવાથી રોકવામાં આવ્યા હતા.

અપીલમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે શુક્લાએ સોશિયલ મીડિયા પર "પૂછપરછ સામગ્રી" પ્રકાશિત કરી હતી, જે આંતરરાષ્ટ્રીય અહેવાલો અને સત્તાવાર રીતે પ્રકાશિત સામગ્રી સહિત જાહેરમાં ઉપલબ્ધ દસ્તાવેજો પર આધારિત હતી.

વરિષ્ઠ વકીલોએ શું દલીલ કરી?

શુક્લા વતી હાજર રહેલા વરિષ્ઠ વકીલ વિકાસ સિંહે સુનાવણી દરમિયાન પૂછ્યું કે ફેબ્રુઆરીમાં પ્રકાશિત થયેલા વિષયવસ્તુ પર મને બે દિવસનો સમય ન આપવાની ઉતાવળ શું હતી? તેમણે દલીલ કરી કે સિંગલ જજે પુરીના દરેક નિવેદનને "સુવાર્તા સત્ય" તરીકે લીધું.

પુરી તરફથી હાજર રહેલા વરિષ્ઠ વકીલ મહેશ જેઠમલાણીએ અપીલનો વિરોધ કર્યો. અપીલકર્તા વતી હાજર રહેલા વરિષ્ઠ વકીલ સુધીર નંદરાજોગે કોર્ટને આ કેસમાં ટ્રાયલ ઝડપી બનાવવા વિનંતી કરી હતી.

કોર્ટે શું કહ્યું?

કોર્ટે વિનંતીને નકારી કાઢી અને કહ્યું, "અમે આ મામલે કોઈપણ અવલોકન, કોઈપણ બાબત અંગે અમારા હાથ ટાળીશું." બેન્ચે અપીલકર્તાને કહ્યું, "તમે જાઓ અને ત્યાં બધું જ પડકારો."

હરદીપ પુરીની પુત્રીની અરજીમાં શું માંગ છે?

10 કરોડ રૂપિયાના નુકસાની અને અનેક સંસ્થાઓને બદનક્ષીભરી સામગ્રી ફેલાવવાથી રોકવાના આદેશની માંગ કરતી પોતાની અરજીમાં, પુરીએ દાવો કર્યો હતો કે તેણીને એપ્સટિન અને તેના ગુનાઓ સાથે જોડવા માટે એક સંકલિત અને દુર્ભાવનાપૂર્ણ ઓનલાઈન ઝુંબેશ ચાલી રહી હતી.

તેણીએ પ્રતિવાદી સંસ્થાઓ પાસેથી બિનશરતી માફી અને પાછી ખેંચવાની પણ માંગ કરી. અરજીમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે 22 ફેબ્રુઆરી 2026ની આસપાસથી ખોટી, ભ્રામક અને બદનક્ષીભરી પોસ્ટ્સ, લેખો, વિડિઓઝ અને ડિજિટલ સામગ્રી પ્રકાશિત કરવામાં આવી રહી છે.

પોતાને કુશળ નાણાકીય વ્યાવસાયિક ગણાવ્યાં

તેણીએ એમ પણ કહ્યું કે તે એક કુશળ નાણાકીય અને રોકાણ વ્યાવસાયિક છે, જેમને ફક્ત એટલા માટે નિશાન બનાવવામાં આવી રહી છે કારણ કે તે કેન્દ્રીય પેટ્રોલિયમ અને કુદરતી ગેસ મંત્રીની પુત્રી છે. તેણીના મુકદ્દમા મુજબ, પ્રતિવાદીઓએ "પાયાવિહોણા આરોપો" ફેલાવ્યા હતા કે પુરીએ એપ્સટિન સાથે પ્રત્યક્ષ કે પરોક્ષ સંબંધો જાળવી રાખ્યા હતા.

એપ્સટિન ફાઇલોમાં એપ્સટિન અને તેના સાથી ઘિસ્લેન મેક્સવેલ દ્વારા સેક્સ ટ્રાફિકિંગની બે ગુનાહિત તપાસ સંબંધિત હજારો પાનાના દસ્તાવેજોનો ઉલ્લેખ છે, જે 2019 માં કસ્ટડીમાં એપ્સટિનના મૃત્યુ પછી ચર્ચાનો વિષય બન્યા છે.

હાલમાં કોર્ટે આ અપીલ પર સુનાવણી કરવાનો ઇનકાર કરી દીધો છે અને હવે આ મામલો સિંગલ જજ સમક્ષ 23 એપ્રિલના રોજ રજૂ થશે.

