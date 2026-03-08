પ્રિન્સિપાલનું અમાનવીય કૃત્ય: વિદ્યાર્થીઓને પહેરાવ્યા 'ચપ્પલના હાર', દલીલ સાંભળીને દંગ રહી જશો
Published : March 8, 2026 at 5:21 PM IST
ઉય્યૂર (આંધ્રપ્રદેશ): કૃષ્ણા જિલ્લાના પેનામલુર વિભાગના ઉય્યૂરમાં એક ખાનગી શાળાના મેનેજમેન્ટ દ્વારા એક અમાનવીય કૃત્ય પ્રકાશમાં આવ્યું છે. તેમણે વિદ્યાર્થીઓના ગળામાં જૂતાની માળા બાંધીને તેમને અપમાનિત કર્યા. ફરિયાદ મળતાં, ઉય્યૂર વિભાગના નાયબ શિક્ષણ અધિકારી અને વિભાગીય શિક્ષણ અધિકારીએ આ મામલાની તપાસ કરવા માટે શાળાની મુલાકાત લીધી અને શાળાના સ્ટાફને કડક શબ્દોમાં ઠપકો આપ્યો.
શું છે ઘટના?
શુક્રવારે, ઉય્યૂરમાં એક અંગ્રેજી માધ્યમ શાળાના આચાર્યએ ધોરણ 10ના આશરે 15 વિદ્યાર્થીઓના જૂતા વગર શાળામાં આવવા સામે વાંધો ઉઠાવ્યો. શિક્ષકની હાજરીમાં, તેમણે વિદ્યાર્થીઓ પાસેથી તેમના ચંપલ ઉતારાવી, દોરીથી બાંધી અને પછી તેને તેમના ગળામાં લટકાવી દીધા. વિદ્યાર્થીઓ ઘરે ગયા અને તેમના માતાપિતાને ઘટના વિશે જાણ કરી.
વાલીઓએ કર્યો ઘેરાવ
શનિવારે સવારે ઘણા વાલીઓ શાળામાં પહોંચ્યા અને ઘટના અંગે મેનેજમેન્ટ અને આચાર્યનો ઘેરાવ કર્યો. શાળા મેનેજમેન્ટ તરફથી બેદરકારીભર્યો પ્રતિભાવ મળ્યા બાદ, તેઓએ શિક્ષણ વિભાગના અધિકારીઓને ફરિયાદ કરી. આના પર કાર્યવાહી કરતા, ઉય્યૂર વિભાગના નાયબ શિક્ષણ અધિકારી પદ્મરાણી અને વિભાગીય શિક્ષણ અધિકારી દુર્ગા પ્રસાદ શાળામાં પહોંચ્યા અને મામલાની તપાસ કરી.
વિભાગીય નાયબ શિક્ષણ અધિકારી પદ્મરાણીએ જણાવ્યું હતું કે, "મેનેજમેન્ટે આ ઘટનાનો સ્વીકાર કર્યો છે. અમે જિલ્લાના ઉચ્ચ અધિકારીઓને રિપોર્ટ મોકલીશું અને તેમના આદેશ મુજબ કડક કાર્યવાહી કરવામાં આવશે."
શાળાના પ્રતિનિધિઓનું શું કહેવું છે
શાળાના પ્રતિનિધિએ સ્પષ્ટતા કરી હતી કે, આ ફક્ત વિદ્યાર્થીઓમાં શિસ્ત અને ડર જગાડવા માટે કરવામાં આવ્યું હતું અને તેમનો હેતુ જાણી જોઈને તેમનું અપમાન કરવાનો નહોતો. એક વિદ્યાર્થીના પિતાએ ચિંતા વ્યક્ત કરતા પૂછ્યું હતું કે, "જો આવી ઘટનાને કારણે બાળકો ખોટા પગલાં લે છે, તો તેના માટે કોણ જવાબદાર રહેશે?"
