જમ્મુ અને કાશ્મીર: કિશ્તવાડમાં અથડામણ, વધુ સૈન્ય દળ મોકલવામાં આવ્યું
પોલીસના જણાવ્યા અનુસાર, ચટરૂના જંગલ વિસ્તારમાં બે શંકાસ્પદ આતંકવાદીઓની ગતિવિધિની માહિતી મળ્યા બાદ સેનાએ સર્ચ ઓપરેશન શરૂ કર્યું.
કિશ્તવાડમાં અથડામણ (File/ ETV Bhara)
Published : February 22, 2026 at 1:34 PM IST
જમ્મુ: જમ્મુ અને કાશ્મીરના કિશ્તવાડ જિલ્લાના જંગલ વિસ્તારમાં રવિવારે સુરક્ષા દળો અને આતંકવાદીઓ વચ્ચે અથડામણ થઈ. અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે, આ અથડામણ ત્યારે શરૂ થઈ જ્યારે સેનાના જવાનોને બે શંકાસ્પદ આતંકવાદીઓની ગતિવિધિઓ અંગેની માહિતી મળી અને તેમણે ચટરૂના જંગલ વિસ્તારમાં સર્ચ ઓપરેશન શરૂ કર્યું.
તેમણે કહ્યું કે ઘેરાવવાળા વિસ્તારમાં વધુ સૈન્યની ટુકડી મોકલવામાં આવી છે અને વધુ માહિતીની રાહ જોવાઈ રહી છે.
ગત મહિને, બરફથી ઢંકાયેલા ચટરૂના જંગલ વિસ્તારમાં આતંકવાદીઓ અને સુરક્ષા દળો વચ્ચે ગોળીબાર થયો હતો, જેમાં એક સૈનિક શહિદ અને એક આતંકવાદી ઠાર થયો હતો.