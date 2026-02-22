ETV Bharat / bharat

જમ્મુ અને કાશ્મીર: કિશ્તવાડમાં અથડામણ, વધુ સૈન્ય દળ મોકલવામાં આવ્યું

પોલીસના જણાવ્યા અનુસાર, ચટરૂના જંગલ વિસ્તારમાં બે શંકાસ્પદ આતંકવાદીઓની ગતિવિધિની માહિતી મળ્યા બાદ સેનાએ સર્ચ ઓપરેશન શરૂ કર્યું.

કિશ્તવાડમાં અથડામણ
કિશ્તવાડમાં અથડામણ (File/ ETV Bhara)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : February 22, 2026 at 1:34 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

જમ્મુ: જમ્મુ અને કાશ્મીરના કિશ્તવાડ જિલ્લાના જંગલ વિસ્તારમાં રવિવારે સુરક્ષા દળો અને આતંકવાદીઓ વચ્ચે અથડામણ થઈ. અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે, આ અથડામણ ત્યારે શરૂ થઈ જ્યારે સેનાના જવાનોને બે શંકાસ્પદ આતંકવાદીઓની ગતિવિધિઓ અંગેની માહિતી મળી અને તેમણે ચટરૂના જંગલ વિસ્તારમાં સર્ચ ઓપરેશન શરૂ કર્યું.

તેમણે કહ્યું કે ઘેરાવવાળા વિસ્તારમાં વધુ સૈન્યની ટુકડી મોકલવામાં આવી છે અને વધુ માહિતીની રાહ જોવાઈ રહી છે.

ગત મહિને, બરફથી ઢંકાયેલા ચટરૂના જંગલ વિસ્તારમાં આતંકવાદીઓ અને સુરક્ષા દળો વચ્ચે ગોળીબાર થયો હતો, જેમાં એક સૈનિક શહિદ અને એક આતંકવાદી ઠાર થયો હતો.

TAGGED:

ENCOUNTER IN JAMMU KASHMIR
KISHTWAR ENCOUNTER
INDIAN ARMY
ENCOUNTER IN CHATROO FORESTS AREA
JAMMU KASHMIR POLICE

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.