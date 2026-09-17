જમ્મુ-કાશ્મીરના ઉધમપુરમાં સુરક્ષા દળોએ બે આતંકીઓને ઠાર કર્યા, હજુ પણ અથડામણ ચાલુ
મજલ્ટાના દુર્ગમ બ્રટેલ સોઆન અને ખુબ્બાન વિસ્તારોમાં સેના, પોલીસ અને સીઆરપીએફ (CRPF) દ્વારા સંયુક્ત શોધ અભિયાન શરૂ કરવામાં આવ્યું હતું.
By PTI
Published : September 17, 2026 at 9:23 AM IST|
Updated : September 17, 2026 at 9:30 AM IST
જમ્મુ: ગુરુવારે જમ્મુ-કાશ્મીરના ઉધમપુર જિલ્લાના જંગલ વિસ્તારમાં આતંકવાદ વિરોધી અભિયાન દરમિયાન સુરક્ષા દળો અને આતંકવાદીઓ વચ્ચે અથડામણ શરૂ થઈ હતી. અધિકારીએ આ અંગે માહિતી આપી હતી.
અધિકારીઓના જણાવ્યા અનુસાર, શંકાસ્પદ આતંકવાદીઓની હિલચાલ અંગેની માહિતી મળ્યા બાદ બુધવારે રાત્રે લગભગ 9 વાગ્યે મજલ્ટાના દુર્ગમ બ્રટેલ સોઆન અને ખુબ્બાન વિસ્તારોમાં સેના, પોલીસ અને સીઆરપીએફ (CRPF) દ્વારા સંયુક્ત સર્ચ ઓપરેશન શરૂ કરવામાં આવ્યું હતું.
તેમણે કહ્યું કે, અભિયાન શરૂ થયાના થોડા સમય બાદ જંગલમાં ગોળીબાર અને વિસ્ફોટોના અવાજો સંભળાયા હતા; કહેવાય છે કે સુરક્ષા દળોએ શંકાસ્પદ ઠેકાણાને નિશાન બનાવીને આ કાર્યવાહી કરી હતી.
જોકે, આખી રાત તે વિસ્તારમાં મોટાભાગે શાંતિ રહી હતી, પરંતુ ગુરુવારે સવારે આ શાંતિનો ભંગ થયો જ્યારે આતંકવાદીઓએ ઘેરાબંધી તોડવાના પ્રયાસમાં ભારે ગોળીબાર શરૂ કર્યો.
White Knight Corps of Indian Army says, "In a joint intelligence-based operation during the intervening night of 16/17 Sep, two terrorists were neutralised in Brattal, Udhampur. The operation is still in progress, with search and surveillance operations continuing in the area." https://t.co/45H2GeaDVp— ANI (@ANI) September 17, 2026
સમાચાર એજન્સી ANIએ X પર પોસ્ટ કરીને લખ્યું છે કે, ભારતીય સેનાની 'વ્હાઇટ નાઈટ કોર્પ્સ'નું કહેવું છે કે, "16-17 સપ્ટેમ્બરની રાત્રિ દરમિયાન હાથ ધરવામાં આવેલા ગુપ્ત માહિતી આધારિત સંયુક્ત અભિયાનમાં ઉધમપુરના બ્રટ્ટાલ ખાતે બે આતંકવાદીઓને ઠાર કરવામાં આવ્યા છે. આ અભિયાન હજુ પણ ચાલુ છે અને તે વિસ્તારમાં સર્ચ તથા સર્વેલન્સની કામગીરી ચાલી રહી છે."
અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે, સુરક્ષા દળોએ વળતો જવાબ આપ્યો અને અથડામણ શરૂ થઈ, જે છેલ્લી માહિતી મળતી હતી ત્યાં સુધી ચાલુ હતી; આતંકવાદીઓને નિષ્ક્રિય કરવા માટે વિસ્તારમાં વધારાનું સુરક્ષા બળ મોકલવામાં આવ્યું છે.
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