દિલ્હીમાં પોલીસ અને કુખ્યાતો વચ્ચે અથડામણ, ધડાધડ 26 રાઉન્ડ જેટલી ગોળીઓ છૂટી, 3ની ધરપકડ
દિલ્હી પોલીસની સ્પેશિયલ સ્ટાફ ટીમ અને કુખ્યાતો સાથે અથડામણ થઈ હતી, જેમાં સામસામે ફાયરિંગ થયું હતું.
Published : October 5, 2026 at 8:53 AM IST
દિલ્હી: ઉત્તરપૂર્વ દિલ્હી પોલીસની સ્પેશિયલ સ્ટાફ ટીમ સાથેની અથડામણ દરમિયાન ઉસ્માનપુર વિસ્તારમાં બે આરોપી, મોહમ્મદ કૈફ અને મોહમ્મદ જસીમને પગમાં ગોળી વાગી હતી. બંનેને સારવાર માટે હોસ્પિટલમાં લઈ જવામાં આવ્યા છે.
સ્પેશિયલ સ્ટાફ ટીમને માહિતી મળી હતી કે, બંને આરોપીઓ જંગલના રસ્તેથી ઉસ્માનપુરમાં તેમના ઘરે પહોંચવાના છે.
#WATCH दिल्ली: नॉर्थ-ईस्ट दिल्ली पुलिस की स्पेशल स्टाफ़ टीम के साथ मुठभेड़ में उस्मानपुर इलाके में दो अपराधियों, मोहम्मद कैफ और मोहम्मद जसीम के पैरों में गोली लगी। दोनों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। स्पेशल स्टाफ़ टीम को जानकारी मिली थी कि दोनों आरोपी जंगल वाले रास्ते से उस्मानपुर में अपने घर पहुँचने वाले हैं। पुलिस ने बताया कि मौके पर पहुँचते ही दोनों आरोपियों ने पुलिस टीम पर गोलीबारी की, जिसके जवाब में पुलिस ने भी गोली चलाई। पुलिस के दो जवानों पर भी गोलियाँ चलीं, जो उनकी बुलेटप्रूफ़ जैकेट पर लगीं, लेकिन वे सुरक्षित बच गए। मुठभेड़ के दौरान दोनों तरफ़ से लगभग 26 राउंड गोलियाँ चलीं। आगे की जाँच चल रही है।— ANI_HindiNews (@AHindinews) October 5, 2026
પોલીસે જણાવ્યું હતું કે ઘટનાસ્થળે પહોંચ્યા પછી, બંને આરોપીઓએ પોલીસ ટીમ પર ગોળીબાર કર્યો, જેના કારણે પોલીસે વળતો ગોળીબાર કર્યો. બે પોલીસ અધિકારીઓને પણ ગોળીઓ વાગી હતી, જે તેમના બુલેટપ્રૂફ જેકેટમાં વાગી હતી, પરંતુ તેઓ સુરક્ષિત રીતે બચી ગયા હતા. અથડામણ દરમિયાન બંને તરફથી આશરે 26 રાઉન્ડ ગોળીબાર કરવામાં આવ્યો હતો.