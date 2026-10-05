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દિલ્હીમાં પોલીસ અને કુખ્યાતો વચ્ચે અથડામણ, ધડાધડ 26 રાઉન્ડ જેટલી ગોળીઓ છૂટી, 3ની ધરપકડ

દિલ્હી પોલીસની સ્પેશિયલ સ્ટાફ ટીમ અને કુખ્યાતો સાથે અથડામણ થઈ હતી, જેમાં સામસામે ફાયરિંગ થયું હતું.

દિલ્હીમાં પોલીસ અને કુખ્યાતો વચ્ચે અથડામણ
દિલ્હીમાં પોલીસ અને કુખ્યાતો વચ્ચે અથડામણ (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : October 5, 2026 at 8:53 AM IST

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દિલ્હી: ઉત્તરપૂર્વ દિલ્હી પોલીસની સ્પેશિયલ સ્ટાફ ટીમ સાથેની અથડામણ દરમિયાન ઉસ્માનપુર વિસ્તારમાં બે આરોપી, મોહમ્મદ કૈફ અને મોહમ્મદ જસીમને પગમાં ગોળી વાગી હતી. બંનેને સારવાર માટે હોસ્પિટલમાં લઈ જવામાં આવ્યા છે.

સ્પેશિયલ સ્ટાફ ટીમને માહિતી મળી હતી કે, બંને આરોપીઓ જંગલના રસ્તેથી ઉસ્માનપુરમાં તેમના ઘરે પહોંચવાના છે.

પોલીસે જણાવ્યું હતું કે ઘટનાસ્થળે પહોંચ્યા પછી, બંને આરોપીઓએ પોલીસ ટીમ પર ગોળીબાર કર્યો, જેના કારણે પોલીસે વળતો ગોળીબાર કર્યો. બે પોલીસ અધિકારીઓને પણ ગોળીઓ વાગી હતી, જે તેમના બુલેટપ્રૂફ જેકેટમાં વાગી હતી, પરંતુ તેઓ સુરક્ષિત રીતે બચી ગયા હતા. અથડામણ દરમિયાન બંને તરફથી આશરે 26 રાઉન્ડ ગોળીબાર કરવામાં આવ્યો હતો.

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ENCOUNTER IN DELHI
DELHI POLICE
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અથડામણ
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