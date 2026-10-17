જમ્મૂ-કાશ્મીર: કુપવાડામાં સુરક્ષા દળો અને આતંકવાદીઓ વચ્ચે અથડામણ, બે આતંકી ઠાર
જમ્મુ અને કાશ્મીરમાં સુરક્ષા દળોએ એક અથડામણમાં બે આતંકવાદીઓને ઠાર માર્યા
Published : October 17, 2026 at 2:26 PM IST
શ્રીનગર: જમ્મુ-કાશ્મીરના કુપવાડા જિલ્લામાં શનિવારે આતંકવાદીઓ અને સુરક્ષા દળો વચ્ચે અથડામણ થઈ હતી, જેમાં સુરક્ષા દળોએ બે આતંકવાદીઓને ઠાર માર્યા હતા. અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે, આ અથડામણ ઘૂસણખોરીના પ્રયાસ દરમિયાન થઈ હતી કે કેમ તે હજુ સ્પષ્ટ નથી.
તેમણે જણાવ્યું કે, શનિવારે વહેલી સવારે ઉત્તર કાશ્મીરના કેરાન સેક્ટરના જુમગુંડ વિસ્તારમાં, નિયંત્રણ રેખા (Line of Control) નજીક સુરક્ષા દળોએ શંકાસ્પદ હિલચાલ જોઈ હતી. ત્યારબાદ, જવાનોએ આતંકવાદીઓને ચેતવણી આપી અને તેમને ઘેરી લીધા હતા.
સપ્ટેમ્બરમાં પણ બે આતંકવાદીઓ માર્યા ગયા હતા
ઉલ્લેખનીય છે કે, 17 સપ્ટેમ્બર, 2026ના રોજ જમ્મુના ઉધમપુર જિલ્લામાં એક ઓપરેશન દરમિયાન સુરક્ષા દળોએ 'જૈશ-એ-મોહમ્મદ' સાથે સંકળાયેલા બે પાકિસ્તાની આતંકવાદીઓને ઠાર માર્યા હતા. આ ઉપરાંત, એક શંકાસ્પદ વ્યક્તિને પણ કસ્ટડીમાં લેવામાં આવ્યો હતો. જમ્મુ-કાશ્મીર પોલીસે માર્યા ગયેલા આ બે આતંકવાદીઓની ઓળખ સદ્દામ અને મુસ્તફા તરીકે કરી હતી.
Kupwara, Jammu and Kashmir: Security forces foiled an alleged infiltration attempt in the Keran sector along the Line of Control in north Kashmir’s Kupwara district, sources said. Suspicious movement was detected in the Jumgund area early in the morning, followed by an exchange of fire. Sources claimed that two terrorists had been killed— IANS (@ians_india) October 17, 2026
પોલીસે આતંકવાદીઓ પાસેથી એક AK એસોલ્ટ રાઈફલ (ચાર મેગેઝિન સાથે), એક M4 કાર્બાઈન (ત્રણ મેગેઝિન સાથે), એક ગ્લોક પિસ્તોલ (બે મેગેઝિન સાથે) અને ચાર ગ્રેનેડ જપ્ત કર્યા છે.
શિયાળાની શરૂઆત સાથે ઘૂસણખોરીના પ્રયાસોમાં વધારો
શિયાળો નજીક આવતા જ નિયંત્રણ રેખા (LoC) પર ઘૂસણખોરીના પ્રયાસોમાં વધારો જોવા મળે છે. ભારે હિમવર્ષાને કારણે પહાડી ઘાટ બંધ થઈ જાય અને વિવિધ માર્ગો અવરજવર માટે અગમ્ય બની જાય તે પહેલાં, આતંકવાદીઓ ઘણીવાર ખીણમાં પ્રવેશવાનો પ્રયાસ કરતા હોય છે. આ સમયગાળા દરમિયાન, સેના નિયંત્રણ રેખા પરના સંવેદનશીલ સ્થળોએ દેખરેખ સઘન બનાવે છે, અને ઘૂસણખોરીના પ્રયાસોને નિષ્ફળ બનાવવા માટે પેટ્રોલિંગ તેમજ વિસ્તાર પર નિયંત્રણ જાળવવાની કામગીરી (area-domination operations) પણ તેજ બનાવે છે.
સુરક્ષા દળો દ્વારા IEDનો નાશ
એક અલગ ઘટનામાં, શુક્રવારે સુરક્ષા દળોએ એક 'ઈમ્પ્રુવાઈઝ્ડ એક્સપ્લોઝિવ ડિવાઈસ' (IED)નો નાશ કર્યો હતો. જમ્મુ અને કાશ્મીરના રાજૌરી જિલ્લાના ઊંચા પહાડી વિસ્તારોમાં આતંકવાદ વિરોધી અભિયાન દરમિયાન આ વિસ્ફોટક મળી આવ્યું હતું. અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે, ગુપ્તચર એજન્સીઓની મદદથી સેના અને જમ્મુ-કાશ્મીર પોલીસની સંયુક્ત ટીમે કાંડીના થુંગવાલી વિસ્તારમાં આ અભિયાન હાથ ધર્યું હતું, જ્યાં આતંકવાદીઓનું એક જૂનું ઠેકાણું મળી આવ્યું હતું.
અધિકારીઓના જણાવ્યા અનુસાર, આ ઠેકાણાની તલાશી લેતી વખતે સુરક્ષાકર્મીઓને એક IED મળી આવ્યું હતું, જેને બાદમાં નિયંત્રિત વિસ્ફોટ દ્વારા નષ્ટ કરવામાં આવ્યું હતું.
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