'શું અંબાણી ભારતના અસલી બૉસ છે?' સ્ટારલિંક લાઇસન્સમાં વિલંબ પર ભડક્યા એલન મસ્ક, રાહુલ ગાંધીએ પણ કર્યું રિએક્ટ
સરકારે એલન મસ્કના તે આરોપોનું ખંડન કર્યું હતું જેમાં તેને સ્ટારલિંકને રોકવાની વાત કહી હતી.
Published : October 8, 2026 at 10:23 PM IST
નવી દિલ્હી: અમેરિકન ઉદ્યોગપતિ અને SpaceXના માલિક એલન મસ્કે સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ X પર પોસ્ટ કરી છે. એલન મસ્કે સીધો સવાલ કર્યો- "શું અંબાણી ભારતના અસલી બોસ છે?" એલન મસ્કે સવાલ ઉઠાવ્યો, "સ્ટારલિંગને 165 કરતા વધુ દેશોમાં લાઇસન્સ મળ્યું છે અને તેને ભારત સરકારના દરેક કાયદા અને જરૂરિયાતનું પાલન કરવામાં પાંચ વર્ષ વિતાવ્યા છે તો પછી હજુ સુધી લાઇસન્સ કેમ નથી મળ્યું?"
આ પહેલા, સરકારે એલન મસ્કના તે આરોપો પર પ્રહાર કર્યા હતા જેમાં તેને સ્ટારલિંકની સેટકોમ સેવાઓને રોકવાની વાત કરી હતી. સરકારે સ્પષ્ટ કર્યું કે દેશમાં કોઇ પણ સેટેલાઇટ કોમ્યુનિકેશન લાઇસન્સધારક માટે સુરક્ષાના નિયમોનું પાલન કરવું સૌથી જરૂરી અને પ્રથમ શરત છે. સરકારના આ ખંડનના કેટલાક કલાકની અંડર જ એલન મસ્કે સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ X પર એક પોસ્ટમાં પૂછ્યું કે, "શું અંબાણી ભારતના અસલી બોસ છે?"
Starlink is licensed in over 165 countries and has spent five years complying with every single law and requirement of the government of India, so why still no license? Is Ambani the real boss of India?— Elon Musk (@elonmusk) October 8, 2026
રાહુલ ગાંધીએ પણ આપી પ્રતિક્રિયા
લોકસભામાં વિપક્ષના નેતા રાહુલ ગાંધીએ પણ એલન મસ્કની X પોસ્ટ પર પોતાની પ્રતિક્રિયા આપી છે. એલન મસ્કની X પોસ્ટનો જવાબ આપતા રાહુલ ગાંધીએ લખ્યું, "ભારતમાં આપનું સ્વાગત છે, એલન. જ્યાં સુધી તમે પેલા બીજા વ્યક્તિ વિશે જાણો નહીં ત્યાં સુધી રાહ જુઓ."
Welcome to India, Elon. Wait till you discover the other guy.— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) October 8, 2026
શું છે સમગ્ર ઘટના?
Starlink ભારતમાં સેટેલાઇટ ઇન્ટરનેટ સેવા શરૂ કકવા માટે કેટલાક વર્ષોથી પ્રયાસ કરી રહ્યું છે. કંપનીએ જૂન 2025માં GMPCS લાઇસન્સ અને જુલાઇ 2025માં In-SPACeની પરવાનગી મળી ગઇ છે. કંપનીએ ભારતમાં ગ્રાઉન્ડ સ્ટેશન અને જરૂરી ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર પણ બનાવી લીધુ છે પરંતુ હજુ સુધી સુરક્ષા તપાસ, વિદેશી રોકાણની મંજૂરી અને સ્પેક્ટ્રમની ફાળવણી બાકી છે.
સ્પેસએક્સ (SpaceX)માં સ્ટારલિંક બિઝનેસ ઓપરેશન્સના વાઇસ પ્રેસિડેન્ટ લોરેન ડ્રેયરે બુધવારે જણાવ્યું હતું કે કંપનીએ ભારતના નિયમનકારી અને સુરક્ષા સંબંધિત માપદંડોને પૂર્ણ કરવા માટે ખાસ તૈયાર કરાયેલા ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરમાં રોકાણ કર્યું છે. તેમણે ઉલ્લેખ કર્યો કે સ્ટારલિંકે ભારતમાં સેંકડો એન્ટેનાથી સજ્જ 20 ગેટવે સાઇટ્સ બનાવી છે. આ ઉપરાંત, ભારતીય યુઝર્સનો ડેટા દેશની અંદર જ સુરક્ષિત રહે તે માટે નિયંત્રણ વ્યવસ્થાઓ પણ અમલમાં મૂકવામાં આવી છે.
કેમ વધી રહ્યો છે વિવાદ?
સરકારે ત્રણ કંપનીઓ-મસ્કની સ્ટારલિંક (Starlink), રિલાયન્સ જિયોના સેટેલાઇટ જિયો સેટકોમ (Jio Satcom) અને ભારતીના સમર્થન ધરાવતી યૂટેલસેટ વનવેબ (Eutelsat OneWeb)ને લાઇસન્સ આપ્યું છે પરંતુ જરૂરી સુરક્ષા સમીક્ષા અને સ્પેક્ટ્રમ સાથે જોડાયેલી મંજૂરીઓ પૂર્ણ થવા સુધી કોઇ પણ કંપની સેવાઓ શરૂ કરી શક્તિ નથી.
ટેલિકોમ મંત્રાલયે પોતાના નિવેદનમાં કહ્યું, "આ પ્રક્રિયાના ભાગ રૂપે સુરક્ષા મૂલ્યાંકન વર્તમાનમાં ત્રણ લાઇસન્સધારકોના સંબંધમાં ચાલી રહ્યું છે." સંચાર રાજ્ય મંત્રી ચંદ્રશેખર પેમ્માસાનીએ કહ્યું કે આ કેસ ગૃહમંત્રાલય (MHA) પાસે લંબિત છે અને આ કોઇ વિશિષ્ટ કંપની સાથે જોડાયેલો નથી.
ઇન્ડિયા મોબાઇલ કોંગ્રેસ (India Mobile Congress)થી અલગ પત્રકારો સાથે વાત કરતા પેમ્માસાનીએ કહ્યું, "ટેલિકોમ વિભાગે તમામ સેટકોમ કંપનીઓના લાઇસન્સની સાથે સાથે વચગાળાના સ્પેક્ટ્રમ પણ જાહેર કરી દીધા છે. હવે આ કેસ સુરક્ષા મંજૂરી માટે ગૃહ મંત્રાલય પાસે લંબિત છે. ત્યાંથી જેવી જ લીલી ઝંડી મળશે, તેમણે મંજૂરી મળી જશે.
મંત્રીની આ ટિપ્પણી એલન મસ્કના X પર લગાવવામાં આવેલા આરોપોના એક દિવસ બાદ આવી છે જેમાં કહેવામાં આવ્યું હતું કે ભારતીય બજાર પર એકાધિકારની પકડ બનાવી રાખવા અને તેને બચાવવા માટે કેટલાક ઉદ્યોગપતિ સ્ટારલિંકનો રસ્તો રોકી રહ્યા છે. જોકે, એલન મસ્કે પોતાની પોસ્ટમાં કોઇ કંપનીનું નામ લીધુ નહતું.
અંબાણી અને મિત્તલનું શું કહેવું છે?
ભારતના ટેલિકોમ બજાર પર આ સમયે રિલાયન્સ જિયો, ભારતી એરટેલ અને વોડાફોન આઇડિયાનો દબદબો છે, જ્યારે સેટેલાઇટ બ્રોડબેન્ડ એક નવો અને મોટો સંભવિત ક્ષેત્ર બનીને ઉભરી રહ્યો છે જે અંતરિયાળ અને નેટવર્કની સમસ્યા ધરાવતા વિસ્તારોમાં ઇન્ટરનેટ કનેક્ટિવીટી પહોંચાડી શકે છે.
ભારતી એરટેલના ચેરમેન સુનીલ ભારતી મિત્તલ, જેનું ગ્રુપ વન વેબ (One Web)નું સમર્થન કરે છે તેમણે સ્પષ્ટ કર્યું કે તેમનો ખુદનું સેટેલાઇટ નિયામક મંજૂરીની રાહ જોઇ રહ્યું છે. એલન મસ્કના આરોપો વિશે પૂછવામાં આવતા ઇન્ડિયા મોબાઇલ કોંગ્રેસમાં સુનીલ ભારતી મિત્તલે કહ્યું, "અમે પોતાની ખુદની મંજૂરૂ મળવાની રાહ જોઇ રહ્યા છીએ."
બીજી તરફ, જિયો પ્લેટફોર્મ્સના મેનેજિંગ ડિરેક્ટર (MD) આકાશ અંબાણીએ આ સમગ્ર વિવાદ પર એમ કહેતા કોઇ પણ ટિપ્પણી કરવાનો ઇનકાર કર્યો હતો કે તેમણે હજુ સુધી એલન મસ્કના નિવેદનને જોયો નથી.
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