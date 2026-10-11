અંબાણીને ભારતના 'BOSS' અને 'PM' કહેનારા મસ્ક હવે તેમના સમર્થકો સાથે બાખડ્યા, કહ્યું - આ 'પાખંડી' છે
ભારતમાં સ્ટારલિંકની એન્ટ્રીને લઈને જાણીતા અબજોપતિ એલન મસ્કે મુકેશ અંબાણી અને તેમના સમર્થકો પર આકરા પ્રહારો કર્યા છે
Published : October 11, 2026 at 6:01 PM IST
નવી દિલ્હી: ભારતમાં સ્ટારલિંકના આગમન અંગે એલન મસ્કે મુકેશ અંબાણી પરના તેમના પ્રહારો વધુ તીવ્ર બનાવ્યા છે. રવિવારે, મસ્કે અબજોપતિ અંબાણીના સમર્થકો પર "વિચિત્ર દંભ અને અતિશયોક્તિ" કરવાનો આરોપ મૂક્યો હતો.
તેમણે જણાવ્યું કે, એક તરફ અંબાણીના સમર્થકો એવી દલીલ કરે છે કે મસ્કની સેટેલાઇટ ઇન્ટરનેટ સેવા ભારતમાં અંબાણીની અસરકારક ઈજારાશાહી દ્વારા આપવામાં આવતી "ઉત્તમ અને ઓછી કિંમતો" સામે સ્પર્ધા કરી શકતી નથી; છતાં, તે જ સમયે તેઓ એવો દાવો પણ કરે છે કે આ સેવા અંબાણી માટે સ્પર્ધાનું મોટું જોખમ ઊભું કરે છે.
સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ 'X' પરની એક પોસ્ટમાં મસ્કે જણાવ્યું હતું કે સ્ટારલિંક તરફથી મળતી સ્પર્ધા ગ્રાહકોની પસંદગીમાં વધારો કરશે, જેનાથી સામાન્ય ભારતીયોને ફાયદો થશે. તેમણે ઉમેર્યું હતું કે જોકે આનાથી અંબાણીના નફામાં ઘટાડો થઈ શકે છે, પરંતુ "તેમનો વ્યવસાય બંધ નહીં થાય." મસ્કે વધુમાં ટિપ્પણી કરી હતી કે જો ભારતમાં સ્ટારલિંકની સેવાઓ ખરેખર ખૂબ મોંઘી હશે, તો ગ્રાહકો તેને ખરીદશે નહીં, જેના કારણે કંપનીએ તેની કિંમતો પરવડે તેવી રાખવી પડશે. તેમણે અંબાણીના ઇન્ટરનેટ સમર્થકો દ્વારા રજૂ કરવામાં આવેલી "હાસ્યાસ્પદ દલીલો"ને સંપૂર્ણપણે "બેતૂકી" ગણાવી હતી.
The ridiculous arguments by Ambani’s army of Internet shills make no sense On the one hand, they say Starlink couldn’t possibly compete with the amazing low prices offered by Ambani’s de facto monopoly in India and then, in the same breath, they essentially claim that Starlink would be too strong of a competitor! This is absurd hypocrisy and hyperbole. The reality is that competition would greatly benefit the average citizen in India by giving them more choices, as it always does. Ambani’s profits will be lower, but he is not going out of business. And, obviously, if Starlink is too expensive in India, no one will buy it, so SpaceX will need to make pricing affordable.— Elon Musk (@elonmusk) October 10, 2026
મસ્કે આ અઠવાડિયે મુકેશ અંબાણી પર અનેક ટીકાઓ કરી છે. શનિવારે, મસ્કે મીડિયા રિપોર્ટ્સના સ્ક્રીનશોટ શેર કર્યા હતા જેમાં આરોપ લગાવવામાં આવ્યો હતો કે રિલાયન્સ દ્વારા ભંડોળ પૂરું પાડવામાં આવેલી એક કંપનીએ સોશિયલ મીડિયા પર ભાજપ ઝુંબેશને વેગ આપ્યો હતો અને રિલાયન્સ સાથે જોડાયેલી એક કંપનીએ શાસક પક્ષને નોંધપાત્ર રાજકીય દાન આપ્યું હતું.
મસ્કની X પોસ્ટમાં 2022 ના અલ જઝીરાના અહેવાલનો સમાવેશ થાય છે જેનું શીર્ષક હતું "રિલાયન્સ દ્વારા ભંડોળ પૂરું પાડવામાં આવેલી એક કંપની ફેસબુક પર ભાજપ ઝુંબેશને કેવી રીતે વેગ આપે છે." તેમાં 'ક્વિક સપ્લાય' પર 2024 ના ઇન્ડિયન એક્સપ્રેસના આર્કાઇવ્ડ રિપોર્ટ પણ દર્શાવવામાં આવ્યો હતો, જેમાં ખુલાસો કરવામાં આવ્યો હતો કે રિલાયન્સ સાથે જોડાયેલી આ કંપનીએ ચૂંટણી બોન્ડ દ્વારા ભાજપને ₹385 કરોડ અને શિવસેનાને ₹25 કરોડનું દાન આપ્યું હતું.
https://t.co/DJYynAyO0W— Elon Musk (@elonmusk) October 10, 2026
અગાઉ, મસ્કે 'X' (અગાઉનું ટ્વિટર) પરની એક પોસ્ટમાં ઉદ્યોગપતિ મુકેશ અંબાણીને કટાક્ષમાં "વડાપ્રધાન અંબાણી" કહીને સંબોધ્યા હતા. મસ્કે લખ્યું હતું, "પ્રિય વડાપ્રધાન અંબાણી, ભારતની વાસ્તવિક સત્તા તમારા હાથમાં છે તે સમજવામાં મારી ભૂલ બદલ કૃપા કરીને મારી નમ્ર માફી સ્વીકારશો. સ્વાભાવિક છે કે તમે ભારતના મહાન લોકોના શોષણ દ્વારા જાળવી રાખેલા તમારા એકહથ્થુ વર્ચસ્વ (મોનોપોલી)ને જ ચાલુ રાખવાનું પસંદ કરશો, પરંતુ શું તમે સ્ટારલિંકને સ્પર્ધા કરવાની મંજૂરી આપવા વિશે વિચારશો ખરા?"
આ પોસ્ટ ભારતમાં સ્ટારલિંક સેટેલાઇટ બ્રોડબેન્ડ સેવાઓ શરૂ કરવામાં થઈ રહેલા વિલંબ અંગે મસ્ક દ્વારા અંબાણીની કરવામાં આવેલી આકરી ટીકા બાદ આવી છે. રિલાયન્સે આ આક્ષેપો અંગે જાહેરમાં કોઈ પ્રતિક્રિયા આપી નથી. દરમિયાન, સરકારે પોતાની સ્થિતિ સ્પષ્ટ કરતા જણાવ્યું છે કે દેશમાં ટેલિકોમ અને સેટેલાઇટ સેવાઓ માટે મંજૂરી આપવાની પ્રક્રિયાનું માળખું "ન્યાયી અને ભેદભાવરહિત" છે.
શુક્રવારે, સંચાર મંત્રી જ્યોતિરાદિત્ય સિંધિયાએ સ્પષ્ટ કર્યું હતું કે ભારત કોઈપણ ક્ષેત્રમાં ઈજારાશાહી (મોનોપોલી)ને મંજૂરી આપતું નથી. તેમણે જણાવ્યું હતું કે એક ચોક્કસ કંપની અંગે ચાલી રહેલી ચર્ચાઓ છતાં, સ્ટારલિંક સહિતની ત્રણ કંપનીઓને પહેલેથી જ સેટેલાઇટ કોમ્યુનિકેશન લાયસન્સ મળી ચૂક્યા છે; તેઓ સુરક્ષા સંબંધિત જરૂરિયાતો અને નિર્ધારિત શરતોનું વ્યક્તિગત રીતે પાલન કર્યા બાદ તેમની કામગીરી શરૂ કરી શકે છે.
સિંધિયાએ પુનરોચ્ચાર કર્યો કે ભારત કોઈપણ ક્ષેત્રમાં ઈજારાશાહીને મંજૂરી આપતું નથી. 'ઈન્ડિયા મોબાઈલ કોંગ્રેસ' દરમિયાન આયોજિત પ્રેસ બ્રીફિંગમાં બોલતા કેન્દ્રીય મંત્રીએ કહ્યું, "હું પરિસ્થિતિને સંપૂર્ણપણે સ્પષ્ટ કરવા માંગુ છું. અમારા માટે—એટલે કે ટેલિકોમ્યુનિકેશન વિભાગ માટે—ટેકનોલોજી સર્વોપરી છે અને અમે કોઈ એક ચોક્કસ ટેકનોલોજીની તરફેણ કરતા નથી... અમારી ભૂમિકા દરેક ગ્રાહકને સેવાના વિવિધ વિકલ્પો પૂરા પાડવાની છે. મુક્ત બજારમાં, કઈ સેવા પસંદ કરવી અને તે સેવામાં કઈ કંપનીને પ્રાધાન્ય આપવું, તેનો નિર્ણય સંપૂર્ણપણે ગ્રાહકનો હોય છે."
'X' (અગાઉનું ટ્વિટર) પર રાહુલ ગાંધી અને મસ્ક વચ્ચે થયેલી આપ-લેના સંદર્ભમાં કોંગ્રેસ પાર્ટી પર કટાક્ષ કરતા કેન્દ્રીય મંત્રીએ ઉમેર્યું, "જ્યાં સુધી કોંગ્રેસની વાત છે... મને નથી લાગતું કે તેમને એ પણ ખબર છે કે તેઓ ડાબી તરફ જઈ રહ્યા છે કે જમણી તરફ."
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