મુંબઈના લાલબાગમાં ગણપતિ પંડાલ પાસે મોટી કરૂણાંતિકા, 8 વર્ષની બાળકી સહિત મહિલાનું મોત, 4ને ઈજા
મુંબઈના લાલબાગ વિસ્તારમાં આવેલા ગણપતિ પંડાલ નજીક વીજ શોક લાગવાની એક અત્યંત દુઃખદ ઘટના સામે આવી છે.
Published : September 20, 2026 at 10:42 AM IST
મુંબઈ: લાલબાગના વિસ્તારમાં આવેલા 'કાલાચૌકી વિભાગ સાર્વજનિક ઉત્સવ મંડળ' નજીક ગણપતિ ઉત્સવ દરમિયાન વીજ કરંટ લાગવાની એક મોટી દુર્ઘટના સામે આવી છે. આ દુર્ઘટનામાં બે લોકોએ જીવ ગુમાવ્યા છે, જ્યારે અન્ય ચાર લોકો ઈજાગ્રસ્ત થયા છે. ઈજાગ્રસ્તો હાલ હોસ્પિટલમાં સારવાર હેઠળ છે. દુર્ઘટનાનું કારણ હજુ સુધી જાણી શકાયું નથી. અધિકારીઓ ઘટનાસ્થળે પહોંચી ગયા છે અને તપાસ શરૂ કરી છે. મૃતકોમાં એક બાળકીનો પણ સમાવેશ થાય છે.
પ્રખ્યાત 'કાલાચૌકી-ચા મહારાજા' ગણેશ મંડળની બહાર વીજ કરંટ લાગવાને કારણે બે લોકોના મોત થયા અને ચાર લોકો ગંભીર રીતે ઘાયલ થયા. ગણેશોત્સવ દરમિયાન લાલબાગ અને પરેલ વિસ્તારોમાં ભક્તોની ભારે ભીડ જોવા મળે છે, જેઓ પ્રખ્યાત ગણેશ મંડળો અને તેમની ભવ્ય સજાવટ જોવા માટે આવે છે.
VIDEO | Maharashtra: Two persons, including an eight-year-old girl, were killed and several others injured in an electrocution incident near a Ganapati pandal in Mumbai's Lalbaug area early Sunday.— Press Trust of India (@PTI_News) September 20, 2026
The incident occurred near the Kalachowki Vibhag Sarvajanik Ustav Mandal on… pic.twitter.com/Tn1n7kpcxi
આ દરમિયાન, પ્રખ્યાત કાલાચૌકી મહાગણપતિ મંડળના પરિસરની બહાર એક ચોંકાવનારી ઘટના બની, જ્યાં વીજ કરંટ લાગવાથી બે લોકોએ જીવ ગુમાવ્યો. અહેવાલો અનુસાર, મૃતકોની ઓળખ 8 વર્ષની બાળકી રાગિની યાદવ 3 વર્ષીય મહિલા સુજાતા તરીકે કરવામાં આવી છે. ગંભીર રીતે ઈજાગ્રસ્ત થયેલા ચાર લોકોમાં રૂહી સિંહ (12), સાહિલ તારી (19), તન્વી હાંડે (19) અને કિરણ નાઈક (19) નો સમાવેશ થાય છે.
આ કરૂણ દુર્ઘટનાને પગલે સમગ્ર વિસ્તારમાં અફરા-તફરીનો માહોલ સર્જાયો હતો. બીજી તરફ આ ઘટના અંગે પોલીસ અને મુંબઈ ફાયર બ્રિગેડને જાણ કરવામાં આવી હતી. ફાયર બ્રિગેડ, પોલીસ અને BEST (બેસ્ટ)ના અધિકારીઓ ઘટનાસ્થળે પહોંચ્યા હતા. પોલીસ તંત્રએ પરિસ્થિતિને કાબૂમાં લીધી હતી.
બાર વર્ષની રૂહી સિંહને ICUમાં દાખલ કરવામાં આવી છે. વીજ શોક લાગવાની ઘટના બાદ છ લોકોને હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા હતા. ડોક્ટરોએ તેમાંથી મહિલા અને બાળકીને મૃત જાહેર કર્યા, જ્યારે બાકીના ચારની સારવાર ચાલી રહી છે. આ ઘટના રાત્રે ૨:૪૦ વાગ્યે બની હતી. તાજેતરમાં મુંબઈમાં ગણેશોત્સવ દરમિયાન અને તે પહેલાં ઘણી દુઃખદ ઘટનાઓ બની છે. અગાઉ, ભૂલેશ્વરમાં ગણપતિની મૂર્તિ પડવાથી બે લોકોના મોત થયા હતા. ત્યારબાદ, 'લાલબાગચા રાજા' ગણપતિ મંડળની કતારમાં ઊભેલા એક વ્યક્તિનું હૃદયરોગના હુમલાથી મૃત્યુ થયું હતું.
બાળકીની સંબંધી (માસી) કિસ્મતી યાદવે PTIને કહ્યું, "અમે રાત્રે લગભગ 2 વાગ્યે કતારમાં જોડાયા હતા અને આ ઘટના લગભગ 2.40 કલાકે બની હતી. ભારે ભીડ જોઈને અમે પાછા ફરવાનું વિચારી રહ્યા હતા. અમે દર્શન કરવા માટે નહોતા જતા, અમે તો માત્ર બાજુના રસ્તેથી ઘરે જઈ રહ્યા હતા.
મંડપની બહાર એક દુકાન હતી, તો અમે દુકાન પાસે જઈને ઉભા રહી ગયા જેથી ભીડ પસાર થઈ જાય. મંડપ પાસે લાઈટો લગાવવામાં આવી હતી. તેઓ સુરક્ષાને પ્રાથમિકતા આપવી જોઈતી હતી. તમે આટલી બધી ગણપતિની મૂર્તિઓ સ્થાપિત કરો છો, છતાં સુરક્ષાના કોઈ પગલાં લેવામાં આવતા નથી. અમે જે બાળક ગુમાવ્યું છે તેને પાછું નહીં લાવી શકીએ"
મુંબઈ ફાયર બ્રિગેડના જણાવ્યા અનુસાર, ગણેશોત્સવ મંડળના પ્રવેશદ્વાર પાસે લગાવવામાં આવેલા પીવાના પાણીના કામચલાઉ પીવાના પાણીના સ્ટોલ પર વીજ શોક લાગ્યો. સાવચેતીના ભાગરૂપે, સંબંધિત કર્મચારીએ વીજ પુરવઠો બંધ કરી દીધો હતો અને સુરક્ષા માટે તે વિસ્તારને સીલ કરી દેવામાં આવ્યો હતો. BESTના અધિકારીઓએ સ્થળની તપાસ કરી હતી.
તેમણે ગણેશ ઉત્સવ માટેની લાઈટિંગ અને સોફ્ટ ડ્રિંક સ્ટોલ માટે લગાવવામાં આવેલા કામચલાઉ મીટરની તપાસ કરી હતી. સ્થાનિક ઈલેક્ટ્રિશિયને આ કામચલાઉ મીટરનું વાયરિંગ પહેલેથી જ કાપી નાખ્યું હતું. સ્થળનો વીજ પુરવઠો બંધ રાખવામાં આવ્યો હતો. સ્થાનિક પોલીસ આ મામલે તપાસ કરી રહી છે.
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