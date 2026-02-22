SIR પછી 9 રાજ્યો અને કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશોમાં 1.7 કરોડ મતદારોના નામ કપાયા

ETV Bharat / bharat

ચૂંટણી પંચના જણાવ્યા અનુસાર, 12 રાજ્યોમાં SIR ઝુંબેશ ચાલી રહી છે. ઉત્તર પ્રદેશ, બંગાળ અને તમિલનાડુ માટે SIR ડેટા ટૂંક સમયમાં જાહેર થવાની ધારણા છે.

9 રાજ્યો અને કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશોમાં SIRની કામગીરી પૂર્ણ (Etv Bharat)
નવી દિલ્હી: ચૂંટણી પંચ સ્પેશિયલ ઇન્ટેન્સિવ રિવિઝન (SIR) ઝુંબેશ હેઠળ મતદાર યાદીઓનું મોટા પાયે સંશોધન કરી રહ્યું છે. દરમિયાન, ચૂંટણી પંચ દ્વારા જાહેર કરાયેલા ડેટા અનુસાર, ચાલુ સ્પેશિયલ ઇન્ટેન્સિવ રિવિઝન (SIR) હેઠળ અંતિમ મતદાર યાદીના પ્રકાશન પછી નવ રાજ્યો અને કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશોમાં મતદારોની સંખ્યામાં 17 મિલિયનથી વધુ મતદારોનો ઘટાડો થયો છે.

ગુજરાત, પુડુચેરી, લક્ષદ્વીપ, રાજસ્થાન, છત્તીસગઢ, આંદામાન અને નિકોબાર ટાપુઓ, ગોવા અને કેરળના મુખ્ય ચૂંટણી અધિકારીઓ દ્વારા શનિવારે શેર કરાયેલા ડેટામાં જાણવા મળ્યું છે કે, ગયા વર્ષે 27 ઓક્ટોબરે SIR ઝુંબેશ શરૂ થાય તે પહેલાં તેમનો કુલ મતદાર આધાર 214.5 મિલિયનથી વધુ હતો.

આ અઠવાડિયે અંતિમ મતદાર યાદીના પ્રકાશન પછી, આ આંકડો ઘટીને 19.75 કરોડ થઈ ગયો, જે કુલ ૧.૭ કરોડથી વધુ મતદારોનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે. ચૂંટણી પંચને ચર્ચામાં રાખનારી આ કવાયત બિહારમાં પૂર્ણ થઈ ગઈ છે પરંતુ હાલમાં 12 રાજ્યો અને કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશોમાં ચાલી રહી છે, જેમાં આશરે 60 કરોડ મતદારો આવરી લેવામાં આવ્યા છે.

બાકીના 40 કરોડ મતદારોને 17 રાજ્યો અને પાંચ કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશોમાં આવરી લેવામાં આવશે. આસામમાં, 10 ફેબ્રુઆરીએ ખાસ સઘન સુધારાને બદલે "ખાસ સુધારા" પૂર્ણ કરવામાં આવ્યા હતા. વિવિધ કારણોસર, નવ રાજ્યો અને ત્રણ કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશોમાં ખાસ સઘન સુધારા માટેનું સમયપત્રક વારંવાર બદલવામાં આવ્યું છે. બિહારની જેમ, તામિલનાડુ અને પશ્ચિમ બંગાળમાં રાજકીય પક્ષોએ પણ આ કવાયતને પડકારતી સુપ્રીમ કોર્ટનો સંપર્ક કર્યો છે.

