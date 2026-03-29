પશ્ચિમ બંગાળ : ઈલેક્શન કમિશને ત્રીજું સપ્લિમેન્ટરી લિસ્ટ રજૂ કર્યું, હટાવાયેલા નામોની સંખ્યા પર સસ્પેન્સ

(File Photo/ANI)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : March 29, 2026 at 4:48 PM IST

કોલકાતા: શનિવારે, ભારતના ચૂંટણી પંચે 2026 માટે મતદાર યાદીના સ્પેશિયલ ઈન્ટેન્સિવ રિવિઝન (SIR) હેઠળ ત્રીજી પૂરક મતદાર યાદી બહાર પાડી. જોકે, ચૂંટણી પંચે આ ત્રીજી યાદીમાંથી દૂર કરાયેલા અથવા સમાવિષ્ટ મતદારોની કુલ સંખ્યા અંગે કોઈ વિગતો આપી નથી. બીજી પૂરક યાદીના પ્રકાશન પછી શુક્રવારે રાત્રે આ યાદી બહાર પાડવામાં આવી છે.

આયોગે સોમવારે (23 માર્ચ) 'અંડર એડજ્યુડિકેશન' મતદારોની પ્રથમ પૂરક યાદી બહાર પાડી હતી, જોકે, આ યાદીમાંથી દૂર કરાયેલા નામોની સંખ્યા અથવા ઉકેલાયેલા કેસોની ચોક્કસ સંખ્યા અંગે તેણે મૌન જાળવી રાખ્યું હતું - આ વલણની વિવિધ વર્ગો તરફથી ટીકા થઈ હતી. ચૂંટણી પંચના એક અધિકારીના જણાવ્યા અનુસાર, 'પૂરક યાદી' મતદારોના નામોની વધારાની યાદીનો ઉલ્લેખ કરે છે જે તેના પ્રારંભિક પ્રકાશન પછી અંતિમ મતદાર યાદીમાં સમાવિષ્ટ થાય છે.

આ યાદીઓમાં સામાન્ય રીતે નવા નોંધાયેલા મતદારોનો સમાવેશ થાય છે, તેમજ તેમની વિગતો અને ચકાસણીમાં સુધારા પછી યાદીમાં પુનઃસ્થાપિત નામોનો સમાવેશ થાય છે. આ સાથે જ, કચેરીએ કાઢી નાખવામાં આવેલા નામોની એક અનુરૂપ યાદી પણ બહાર પાડી છે, જેમાં ડુપ્લિકેશન, મૃત્યુ અથવા રહેઠાણમાં ફેરફાર જેવા કારણોસર કાઢી નાખવામાં આવેલા નામોનો સમાવેશ થાય છે.

ચૂંટણી અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે અલગ-અલગ તબક્કામાં પૂરક યાદીઓ જાહેર કરવાથી ખાતરી થાય છે કે આગામી ચૂંટણીઓ પહેલાં બધા લાયક મતદારોનો સમાવેશ થાય છે, સાથે સાથે ચૂંટણી ડેટાની ચોકસાઈ પણ જાળવી રાખવામાં આવે છે. અધિકારીએ ઉમેર્યું, "કોર્ટના નિર્દેશો અનુસાર, પૂરક યાદીઓ હવે નિયમિત ધોરણે જારી કરવામાં આવશે."

SIR પ્રક્રિયાના ગણતરી તબક્કા પછી, કુલ 58 લાખ નામો દૂર કરવામાં આવ્યા હતા, જેના કારણે રાજ્યમાં લાયક મતદારોની સંખ્યા શરૂઆતના 7.66 કરોડથી ઘટીને 7.08 કરોડ થઈ ગઈ હતી. મૃત્યુ, સ્થળાંતર, ડુપ્લિકેશન અને શોધી ન શકાય તેવી સ્થિતિ જેવા કારણોસર આ કાર્યવાહી કરવામાં આવી હતી.

28 ફેબ્રુઆરીના રોજ જાહેર કરાયેલ SIR પછીની યાદીમાં, માન્ય મતદારોની સંખ્યા વધુ ઘટીને 7.04 કરોડથી થોડી વધારે રહી ગઈ છે, જ્યારે 60 કરોડથી વધુ નામો હજુ પણ ન્યાયિક તપાસ હેઠળ છે. ચૂંટણી પંચના અન્ય એક સૂત્રે જણાવ્યું કે પ્રથમ પૂરક યાદીમાં આશરે 10 લાખ નામો હતા, જ્યારે બીજી પૂરક યાદીમાં 21 લાખ નામોનો સમાવેશ થાય છે.

294 સભ્યોની પશ્ચિમ બંગાળ વિધાનસભા માટે 23 અને 29 એપ્રિલના રોજ મતદાન યોજાવાનું છે, જેમાં મતગણતરી 4 મેના રોજ થવાની છે. બૂથવાર યાદીઓ ચૂંટણી પંચની વેબસાઇટ પર સવારે 11:30 વાગ્યે ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવી છે.

