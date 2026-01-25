બંગાળમાં વોટર લિસ્ટ વિવાદ: સુપ્રીમ કોર્ટના કડક વલણ બાદ ચૂંટણી પંચે વેબસાઈટ પર નાખી ગરબડીવાળા નામોની યાદી
સુપ્રીમ કોર્ટે ચૂંટણી પંચને આદેશ આપ્યો હતો કે તે ગરબડીવાળા નામોની યાદીને પ્રદર્શિત કરે.
Published : January 25, 2026 at 4:45 PM IST
કોલકાતા: સુપ્રીમ કોર્ટના નિર્દેશ બાદ, ચૂંટણી પંચે આખરે શનિવારે મોડી રાત્રે રાજ્યની યાદીમાં "તાર્કિક વિસંગતતાઓ" સાથે સમાવિષ્ટ લોકોના નામ તેની વેબસાઇટ પર પ્રકાશિત કર્યા. 19 જાન્યુઆરીના રોજ, સુપ્રીમ કોર્ટે ચૂંટણી પંચને શનિવાર સુધીમાં રાજ્યની ગ્રામ પંચાયત ભવનો, બ્લોક અને વોર્ડ ઓફિસોમાં વિસંગતતાઓની યાદી પ્રદર્શિત કરવાનો આદેશ આપ્યો હતો.
જોકે, શુક્રવાર મોડી રાત સુધી બૂથ લેવલ ઓફિસરો (BLO) ને જરૂરી સોફ્ટવેર ન મળતાં કમિશનને આ આદેશનો અમલ કરવામાં મુશ્કેલી પડી. કમિશનના સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, હવે વેબસાઇટ પર યાદી અપલોડ કરવામાં આવી છે, ત્યારે જિલ્લા ચૂંટણી અધિકારીઓ તેને ડાઉનલોડ કરી શકે છે અને કોર્ટના આદેશ મુજબ પંચાયત અને બ્લોક ઓફિસોમાં પોસ્ટ કરી શકે છે.
આ પહેલા, મુખ્ય ન્યાયાધીશ સૂર્યકાંત, ન્યાયાધીશ દીપાંકર દત્તા અને ન્યાયાધીશ જયમાલ્યા બાગચીની બનેલી બેન્ચે તેના આદેશમાં જણાવ્યું હતું કે, રાજ્યના 12.5 મિલિયન મતદારોના નામ "તાર્કિક વિસંગતતાઓ" સાથે યાદીમાં સમાવવામાં આવ્યા હતા. 2002 ની મતદાર યાદી સાથે કૌટુંબિક સંબંધોમાં વિસંગતતાઓ જોવા મળી હતી. આમાં માતાપિતાના નામ ખૂટવા અને મતદાર અને તેમના માતાપિતાની ઉંમર વચ્ચે 15 વર્ષથી ઓછા અથવા 50 વર્ષથી વધુનો તફાવત શામેલ છે.
કમિશનના એક અધિકારીએ જણાવ્યું હતું કે અમારી વેબસાઇટ પર એવા મતદારોની યાદી ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવી છે જેમની ઓળખ થઈ શકી નથી અને જેમની માહિતીમાં વિસંગતતા છે. સુનાવણી દરમિયાન, સુપ્રીમ કોર્ટના મુખ્ય ન્યાયાધીશ સૂર્યકાન્તે જણાવ્યું હતું કે સમગ્ર પ્રક્રિયા બંધારણીય માળખામાં હાથ ધરવામાં આવી રહી છે. તેમણે કહ્યું કે તે સુનિશ્ચિત કરવું જોઈએ કે પ્રક્રિયા પારદર્શક પ્રણાલી દ્વારા સરળ અને સમયસર પૂર્ણ થાય. દરેક વ્યક્તિ જે એવું અનુભવે છે કે કોઈ વિસંગતતાને કારણે તેમના પર ગેરવાજબી શંકા કરવામાં આવી છે તેને પોતાનો કેસ રજૂ કરવાની વાજબી તક આપવી જોઈએ.
બંને પક્ષોની દલીલો સાંભળ્યા પછી, સુપ્રીમ કોર્ટે જણાવ્યું હતું કે, "અમે એવા લોકોને તક આપવાનું યોગ્ય માનીએ છીએ જેમને હાલમાં 'તાર્કિક વિસંગતતાઓ' તરીકે વર્ગીકૃત કરવામાં આવ્યા છે. તેમના નામ ગ્રામ પંચાયત, સબ-ડિવિઝનલ બ્લોક ઓફિસો અને શહેરોમાં વોર્ડ ઓફિસોમાં પ્રદર્શિત કરવા જોઈએ." બેન્ચે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે આ વ્યક્તિઓને તેમના અધિકૃત પ્રતિનિધિઓ દ્વારા દસ્તાવેજો સબમિટ કરવાની મંજૂરી આપવી જોઈએ. આ દસ્તાવેજો પંચાયત ભવન અથવા બ્લોક ઓફિસોમાં સબમિટ કરવા જોઈએ.
સુપ્રીમ કોર્ટે ચૂંટણી પંચને એવો પણ નિર્દેશ આપ્યો હતો કે તે એક જાહેરનામું બહાર પાડે જેમાં તમામ અસરગ્રસ્ત વ્યક્તિઓને સમયમર્યાદા પસાર થયા પછી પણ વધારાના દસ્તાવેજો સબમિટ કરવાની મંજૂરી આપવામાં આવે. બેન્ચે રાજ્ય અને કેન્દ્ર સરકારોને કાયદો અને વ્યવસ્થા જાળવવાનો પણ નિર્દેશ આપ્યો હતો.
