'કોંગ્રેસે કેમ કોઈ વાંધો ઉઠાવ્યો નહીં', રાહુલ ગાંધીનો 'હાઇડ્રોજન બોમ્બ' જવાબ
ચૂંટણી પંચે રાહુલના આરોપોનો જવાબ આપ્યો છે, અને પૂછ્યું છે કે હરિયાણામાં મતદાર યાદી સામે કોઈ અપીલ કેમ નથી.
Published : November 5, 2025 at 5:39 PM IST
નવી દિલ્હી : ચૂંટણી પંચે કોંગ્રેસના સાંસદ રાહુલ ગાંધી દ્વારા હરિયાણામાં કથિત મતદાન ગોટાળાના આરોપોને પાયાવિહોણા ગણાવ્યા છે. અધિકારીઓ રાહુલ ગાંધીના દાવા પર પ્રતિક્રિયા આપી રહ્યા હતા કે મતદાર યાદીમાં 25 લાખ એન્ટ્રીઓ નકલી હતી અને ગયા વર્ષે હરિયાણા વિધાનસભા ચૂંટણીમાં મત ચોરી થઈ હતી.
કમિશનના અધિકારીએ જણાવ્યું હતું કે, રાજ્યમાં તેમના પક્ષના બૂથ એજન્ટો દ્વારા મતદાર યાદી સામે કોઈ અપીલ દાખલ કરવામાં આવી નથી. ચૂંટણી પંચે એ પણ પૂછ્યું હતું કે મતદાર યાદીમાં બહુવિધ નામો ન દેખાય તે માટે સુધારા દરમિયાન કોંગ્રેસના બૂથ-સ્તરના એજન્ટો (BLA) દ્વારા કોઈ દાવા કે વાંધો કેમ ઉઠાવવામાં આવ્યો ન હતો.
ચૂંટણી પંચે લોકસભામાં વિપક્ષના નેતાને પૂછપરછ કરી છે, જેમણે આરોપ લગાવ્યો હતો કે ભાજપે ચૂંટણી પંચ સાથે મળીને કોંગ્રેસના અંદાજિત, જંગી વિજયને હારમાં ફેરવવાનું કાવતરું ઘડ્યું હતું, અને હરિયાણા વિધાનસભા ચૂંટણીમાં 25 લાખ 'મત ચોરી' થયાનો આરોપ લગાવ્યો હતો.
રાહુલ ગાંધીની ટિપ્પણીનો જવાબ આપતા, ચૂંટણી પંચના સૂત્રોએ ETV ભારતને જણાવ્યું હતું કે હરિયાણામાં મતદાર યાદી સામે કોઈ અપીલ થઈ નથી. તેમણે ઉમેર્યું હતું કે હરિયાણાની 90 વિધાનસભા બેઠકો સામે હાલમાં ફક્ત 22 ચૂંટણી અરજીઓ હાઇકોર્ટમાં પેન્ડિંગ છે.
નોંધનીય છે કે ચૂંટણી અરજી એ સંસદીય, વિધાનસભા અથવા સ્થાનિક ચૂંટણીઓમાં ઉમેદવારની ચૂંટણીને પડકારવાનો કાનૂની માર્ગ છે. પરિણામોની જાહેરાતની તારીખથી 45 દિવસની અંદર ચૂંટણી અરજી દાખલ કરી શકાય છે. હરિયાણામાં ડુપ્લિકેટ મતદારોના રાહુલ ગાંધીના આરોપ અંગે, તેમણે પ્રશ્ન કર્યો કે કોંગ્રેસ BLA દ્વારા બહુવિધ નામો ટાળવા માટે પુનરાવર્તન દરમિયાન કોઈ દાવો કે વાંધો કેમ ઉઠાવવામાં આવ્યો નહીં.
ચૂંટણી પંચના સૂત્રોએ જણાવ્યું હતું કે, રાહુલ ગાંધીએ હરિયાણાના રાય (29) અને હોડલ (83) વિધાનસભા મતવિસ્તારનો મુદ્દો ઉઠાવ્યો હતો. હરિયાણા વિધાનસભા ચૂંટણીમાં લડાયેલા 23 મતવિસ્તારોમાંથી બંને મતવિસ્તારોમાં ચૂંટણી અરજીઓ દાખલ કરવામાં આવી હોવાથી, ગાંધી ત્યાં તેમના બધા પુરાવા રજૂ કરી શકે છે.
અગાઉ, લોકસભામાં વિપક્ષના નેતાએ એક પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં જણાવ્યું હતું કે ચૂંટણી પંચ પાસે ડુપ્લિકેટ મતો દૂર કરવા માટે સોફ્ટવેર છે. તેમણે પૂછ્યું કે ચૂંટણી પંચ તેનો ઉપયોગ કેમ નથી કરી રહ્યું, કારણ કે જો તેઓ તેને દૂર કરશે, તો ચૂંટણીઓ નિષ્પક્ષ થશે, અને ચૂંટણી પંચ એવું ઇચ્છતું નથી.
મુખ્ય ચૂંટણી કમિશનર જ્ઞાનેશ કુમાર વિરુદ્ધ હાઉસ નંબર ઝીરો ટિપ્પણી અંગે તેમણે કહ્યું, "જે વિસ્તારોમાં નગરપાલિકાઓ અને પંચાયતો ઘર નંબરો આપતી નથી ત્યાં BLO દ્વારા ઘર નંબર ઝીરો આપવામાં આવ્યો હતો. ઘર નંબર ઝીરો બેઘર લોકો માટે છે. જ્યારે તેઓએ સરનામું તપાસ્યું, ત્યારે તે કોઈ બેઘર વ્યક્તિનું નહોતું. નરેન્દ્ર નામનો કોઈ વ્યક્તિ કથિત રીતે તે ઘરમાં રહે છે."
રાહુલ ગાંધીએ કહ્યું કે ઘરનો નંબર શૂન્ય કેમ હતો. "કારણ કે જ્યારે અમે કોઈને તેને શોધવા માટે મોકલ્યા, ત્યારે તેને શોધવો અશક્ય હતો. તેના બદલે, અમે ગામમાં તે વ્યક્તિને ઓળખી કાઢ્યો. ઘરનો નંબર શૂન્ય છે કારણ કે કોઈ ઓળખી શકતું નથી કે તે વ્યક્તિ ક્યાં છે. એકવાર તે મતદાન કરી લે, પછી તે ગયો હોય છે."
બિહારમાં સ્પેશિયલ ઇન્ટેન્સિવ રિવિઝન (SIR) દરમિયાન મતદારોના નામ કાઢી નાખવા અંગે લોકસભામાં વિપક્ષના નેતા દ્વારા કરવામાં આવેલા દાવા પર, ચૂંટણી પંચના સૂત્રોએ પૂછ્યું કે રાજ્યમાં 1 ઓગસ્ટથી 15 ઓક્ટોબર સુધી કોંગ્રેસ દ્વારા કોઈ અપીલ કેમ દાખલ કરવામાં આવી નહીં.
તેમણે પ્રશ્ન કર્યો, "શું રાહુલ ગાંધી SIR ને સમર્થન આપે છે જે નાગરિકતા ચકાસણી કરે છે અને ડુપ્લિકેટ, મૃત અને ટ્રાન્સફર થયેલા મતદારોને દૂર કરે છે કે પછી તેઓ તેનો વિરોધ કરી રહ્યા છે."
હરિયાણાના મુખ્ય ચૂંટણી અધિકારી (CEO) એ 2024 ની હરિયાણા વિધાનસભા ચૂંટણીઓ સંબંધિત કેટલીક મહત્વપૂર્ણ હકીકતો શેર કરી. CEO એ એમ પણ કહ્યું કે તેઓ ટૂંક સમયમાં રાહુલ ગાંધીની ટિપ્પણીનો વિગતવાર જવાબ આપશે. નોંધનીય છે કે 2024 ની હરિયાણા વિધાનસભા ચૂંટણીમાં, 90 બેઠકોમાંથી, ભાજપે 48, કોંગ્રેસે 37, INLD એ બે અને અપક્ષોએ ત્રણ બેઠકો જીતી હતી.
