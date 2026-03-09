પશ્ચિમ બંગાળ, અસમ, કેરળ સહિત 4 રાજ્યો અને પોંડિચેરીમાં વિધાનસભા ચૂંટણીની જાહેરાત આ અઠવાડિયે!
ચૂંટણી પંચ પશ્ચિમ બંગાળ, તમિલનાડુ, આસામ, કેરળ અને પોંડિચેરીની મુલાકાત લીધા પછી વિધાનસભા ચૂંટણીની તારીખોની જાહેરાત કરશે.
Published : March 9, 2026 at 4:17 PM IST
સંતુ દાસ, નવી દિલ્હી: ભારતીય ચૂંટણી પંચ (ECI) આ અઠવાડિયે આસામ, કેરળ, તમિલનાડુ, પશ્ચિમ બંગાળ અને પોંડિચેરીમાં વિધાનસભા ચૂંટણીઓનું શેડ્યૂલ જાહેર કરે તેવી અપેક્ષા છે.
મુખ્ય ચૂંટણી કમિશનર જ્ઞાનેશ કુમારની આગેવાની હેઠળની પૂર્ણ બેન્ચ, ચૂંટણી કમિશનર સુખબીર સિંહ સંધુ અને વિવેક જોશીની પશ્ચિમ બંગાળની મુલાકાત પૂર્ણ થયા પછી, ચૂંટણી પંચ ચાર રાજ્યો અને એક કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશ (UT) માં ચૂંટણીની તારીખો જાહેર કરે તેવી અપેક્ષા છે.
મુખ્ય ચૂંટણી કમિશનર અને ચૂંટણી કમિશનરો હાલમાં આગામી વિધાનસભા ચૂંટણીઓની તૈયારીઓની સમીક્ષા કરવા માટે પશ્ચિમ બંગાળમાં છે. આસામ વિધાનસભાનો કાર્યકાળ 20 મેના રોજ સમાપ્ત થવાનો છે, જ્યારે કેરળનો કાર્યકાળ 23 મેના રોજ સમાપ્ત થશે.
તમિલનાડુ વિધાનસભાનો કાર્યકાળ 10 મેના રોજ સમાપ્ત થાય છે, અને પશ્ચિમ બંગાળ વિધાનસભાનો કાર્યકાળ 7 મેના રોજ સમાપ્ત થશે.
ચૂંટણી પંચના સૂત્રોએ ETV ભારતને જણાવ્યું હતું કે, "મુખ્ય ચૂંટણી કમિશનર જ્ઞાનેશ કુમારના નેતૃત્વમાં ચૂંટણી પંચની પૂર્ણ બેન્ચે આગામી વિધાનસભા ચૂંટણીઓની તૈયારીઓની સમીક્ષા કરવા માટે આસામ, તમિલનાડુ, પોંડિચેરી અને કેરળની મુલાકાત લીધી હતી. હવે, પૂર્ણ બેન્ચ ચૂંટણીલક્ષી પશ્ચિમ બંગાળના પ્રવાસે છે."
પશ્ચિમ બંગાળમાં ચૂંટણી તૈયારીઓની સમીક્ષા કર્યા પછી, પૂર્ણ બેન્ચ 10 માર્ચે દિલ્હી પરત ફરશે. તેમણે કહ્યું, "પછી ચૂંટણી પંચ આ રાજ્યો અને કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશોમાં વિધાનસભા ચૂંટણીનું શેડ્યૂલ જાહેર કરવાનો નિર્ણય લેશે. આ અઠવાડિયે જાહેરાત થવાની શક્યતા છે."
સૂત્રોએ વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, "ચૂંટણી પંચ આ રાજ્યો અને કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશોમાં વિધાનસભા ચૂંટણીઓ કરાવવા માટે સંપૂર્ણપણે તૈયાર છે. ઉદ્દેશ્ય મુક્ત અને ન્યાયી ચૂંટણીઓ સુનિશ્ચિત કરવાનો છે.
પહેલી વાર, ચૂંટણી પંચ આસામ, પશ્ચિમ બંગાળ, કેરળ, તમિલનાડુ અને પોંડિચેરીમાં વિધાનસભા ચૂંટણીઓમાં તમામ મતદાન મથકો પર 100 ટકા વેબકાસ્ટિંગ લાગુ કરશે. તેમણે જણાવ્યું કે, "આ પહેલનો ઉદ્દેશ ચૂંટણી પ્રક્રિયાનું વાસ્તવિક સમયનું નિરીક્ષણ સરળ બનાવવાનો છે."
ચૂંટણી પંચના સૂત્રોએ જણાવ્યું હતું કે, રિટર્નિંગ અધિકારી (RO), જિલ્લા ચૂંટણી અધિકારી (DEO) અને મુખ્ય ચૂંટણી અધિકારી (CEO) સ્તરે મોનિટરિંગ ટીમો બનાવવામાં આવશે. તેમણે ઉમેર્યું હતું કે, "આ પગલાનો ઉદ્દેશ્ય ચૂંટણીઓ મુક્ત અને ન્યાયી રીતે યોજાય તે સુનિશ્ચિત કરવાનો છે."
ઉલ્લેખનીય છે કે, બિહારમાં પાછલા વર્ષના અંતમાં યોજાયેલી વિધાનસભા ચૂંટણી દરમિયાન તમામ મતદાન મથકો પર 100 ટકા વેબકાસ્ટિંગ લાગુ કરવામાં આવ્યું હતું. અગાઉ, મહત્વપૂર્ણ મતદાન મથકો સિવાય 50 ટકા મતદાન મથકો પર વેબકાસ્ટિંગ ફરજિયાત હતું.
આસામ અને કેરળ જેવા રાજ્યોમાં ચૂંટણી પંચની પૂર્ણ બેન્ચ સાથે ચર્ચા દરમિયાન વિવિધ અગ્રણી રાષ્ટ્રીય અને પ્રાદેશિક રાજકીય પક્ષોના પ્રતિનિધિઓ દ્વારા આપવામાં આવેલા સૂચનોનો ઉલ્લેખ કરાયો હતો, જેમાં સૂચવવામાં આવ્યું હતું કે, ચૂંટણી સમયપત્રક જાહેર કરતી વખતે આગામી સ્થાનિક તહેવારોને ધ્યાનમાં લેવામાં આવે, તેમણે કહ્યું, "ચૂંટણી પંચે આ બાબત ધ્યાનમાં લીધી છે."
ગયા મહિને આસામમાં પૂર્ણ બેન્ચની ચર્ચા દરમિયાન, મોટાભાગના રાજકીય પક્ષોએ એક તબક્કામાં અથવા વધુમાં વધુ બે તબક્કામાં ચૂંટણીઓ યોજવાની અપીલ કરી હતી. તેમણે માંગ કરી હતી કે આગામી બિહુ તહેવારને ધ્યાનમાં રાખીને વિધાનસભા ચૂંટણીની તારીખો નક્કી કરવામાં આવે.
ચૂંટણી પંચના સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, આગામી વિધાનસભા ચૂંટણીઓમાં મતદારોની ભાગીદારી વધારવા માટે સિસ્ટમેટિક વોટર એજ્યુકેશન એન્ડ ઇલેક્ટોરલ પાર્ટિસિપેશન (SVEEP) હેઠળ અનેક પહેલો અમલમાં મૂકવામાં આવી રહી છે.
તેમણે કહ્યું કે, આવી પ્રવૃત્તિઓ મતદારોને ચૂંટણી પ્રક્રિયામાં સક્રિયપણે ભાગ લેવા અને લોકશાહીને મજબૂત બનાવવામાં મદદ કરે છે.
નોંધનીય છે કે, આસામ સિવાય, ચૂંટણી પંચે મતદાન થનારા પશ્ચિમ બંગાળ, કેરળ, તમિલનાડુ અને પોંડિચેરીમાં મતદાર યાદીઓનું સ્પેશિયલ ઇન્ટેન્સિવ રિવિઝન (SIR) હાથ ધર્યું હતું. આસામમાં, મતદાર યાદીઓનું સ્પેશિયલ રિવિઝન (SR) હાથ ધરવામાં આવ્યું હતું.
